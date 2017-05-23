The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

23.05.2017 11:17  Уязвимость в ImageMagic, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo

Крис Эванс (Chris Evans), известный эксперт по компьютерной безопасности и автор защищенного FTP-сервера vsftpd, опубликовал сведения о новой уязвимости (CVE-2017-9098, кодовое имя "Yahoobleed1") в пакете ImageMagick, который часто используется web-разработчиками для преобразования изображений. Примечательно, что в GraphicsMagick, форке ImageMagic, уязвимость была устранена ещё в марте 2016 года, но из-за отсутствия скоординированных действий по устранению уязвимостей в обоих проектах, проблема осталась неисправленной в ImageMagic.

Проблема присутствует в декодировщике RLE, который использует не инициализированные блоки памяти, что позволяет атакующему получить доступ к информации, оставшейся от других обработчиков в данном процессе. Наиболее интересным моментом стала разработка практического метода атаки на основе данной проблемы. Крис Эванс показал, что уязвимость можно использовать для атаки на сервис Yahoo Mail для получения доступа к вложениям чужих писем через отправку письма со специально оформленной картинкой во вложении.

При организации предпросмотра вложений Yahoo применяет постоянно запущенный обработчик, который использует ImageMagic для обработки изображений, что позволяет через эксплуатацию рассматриваемой уязвимости получить доступ к данным, оставшимся от обработки вложений других пользователей. В частности, Крис отправил себе письмо со специально оформленным 18-байтовым изображением, для предпросмотра которого через web-интерфейс было сформировано JPEG-изображение 1024x1024, состоящее из данных, остающихся в памяти после обработки вложений других пользователей.

Проблема устранена в ImageMagick 7.0.5-2 и GraphicsMagick 1.3.24. Обновления в дистрибутивах ещё не выпущены, проследить за их появлением можно на данных страницах: Debian, SUSE/openSUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu, FreeBSD. Следует отметить, что проблема представляет опасность только в длительно работающих процессах, циклично обрабатывающих запросы.

Кроме того, Крис Эванс разработал ещё одну технику атаки на Yahoo Mail, назвав её "Yahoobleed2". Атака основана на уязвимости, исправленной ещё в январе 2015 года, но оставшейся неустранённой в варианте пакета ImageMagic, применяемом в Yahoo. Атака также выполняется через предпросмотр специально оформленного вложения и позволяет получить содержимое браузерных cookies, токенов аутентификации и частей изображений других пользователей Yahoo Mail. Компания Yahoo выплатила исследователю вознаграждение в размере 28 тысяч долларов (две премии по 14 тысяч) и приняла решение прекратить использование пакета ImageMagic в своих службах.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick
  3. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
  4. OpenNews: Разработчики GraphicsMagick проанализировали подверженность уязвимостям ImageMagick
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах
  6. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: imagemagic, yahoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:27, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Как-то радикальненько ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, лютый жабист__, 12:29, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Как-то радикальненько.

    С учётом того, что imagemagic нифига не быстрый, непонятно зачем столько ждали? Гуглы например за каждый байт и такт борятся, форматы улучшенные разрабатывают итд

    А яхи что?

     
     
  • 3.5, anonymous, 12:55, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Гуглы например за каждый байт и такт борятся
    >лютый жабист__

    На липосакцию!

     
  • 3.6, Аноним, 12:55, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Яховской почтой всё равно никто не пользуется, а картинки для полутора инвалидов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, лютый жабист__, 12:27, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ребята из Яху слоупоки, ImageFlow уже в середине 2016 можно было взять и сэкономить на серверах (с их объемами огого).
     
     
  • 2.4, RazrFalcon, 12:31, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это тот, который официально technical preview?
     
  • 1.7, Тимофей Назарбаев, 13:21, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Заюзал уязвимость и получил доступ к чужому домашнему порно. Я молодец?
     
  • 1.8, Аноним, 13:22, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто использует это решет0?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList