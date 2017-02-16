The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.05.2017 16:10  Релиз ReactOS 0.4.5

Сформирован релиз операционной системы ReactOS 0.4.5, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это третий выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (102 Мб) и Live-сборка (200 Мб, в zip-архиве 73 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Новый выпуск примечателен:

  • Большое внимание уделено усовершенствованию графической подсистемы, улучшена обработка шрифтов, отточен внешний вид и устранены ранее присутствующие недоработки в реализации тем оформления. Доработана реализация стартового меню и добавлены дополнительные опции для каталогов. Ведётся работа над низкоуровневыми компонентами DirectX, добавлена опция для использования OpenGL или других графических стеков;
  • Обеспечена возможность запуска MS Office 2010 и подготовлен пакет с реализацией Samba для ReactOS;
  • Добавлена базовая реализация NTLM в библиотеку secur32. Решены проблемы с крахом приложений при использовании Winsock 2.
  • Добавлена новая утилита "at" и переработана команда "tree". Переписан просмотрщик событий.
  • Внесена большая порция исправлений в ядро и драйверы устройств, добавлена поддержка нового оборудования. Продолжена работа над обеспечением загрузки на системах с UEFI. Ускорена работа драйвера с реализацией FAT32;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.2 и обновлены версии сторонних компонентов: FreeType 2.7.1, zlib 1.2.11, libpng 1.6.28, libjpeg 9b, libtiff 4.0.7, uniata 0.46e3, ACPICA 20170303, mbedTLS 2.4.0, mkisofs schily-2017-02-16.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.reactos.org/project...)
  2. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.4
  3. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.3
  4. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.2
  5. OpenNews: Вышел ReactOS 0.4.1
  6. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList