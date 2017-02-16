18.05.2017 16:10  Релиз ReactOS 0.4.5

Сформирован релиз операционной системы ReactOS 0.4.5, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это третий выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (102 Мб) и Live-сборка (200 Мб, в zip-архиве 73 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Новый выпуск примечателен: Большое внимание уделено усовершенствованию графической подсистемы, улучшена обработка шрифтов, отточен внешний вид и устранены ранее присутствующие недоработки в реализации тем оформления. Доработана реализация стартового меню и добавлены дополнительные опции для каталогов. Ведётся работа над низкоуровневыми компонентами DirectX, добавлена опция для использования OpenGL или других графических стеков;

Обеспечена возможность запуска MS Office 2010 и подготовлен пакет с реализацией Samba для ReactOS;

Добавлена базовая реализация NTLM в библиотеку secur32. Решены проблемы с крахом приложений при использовании Winsock 2.

Добавлена новая утилита "at" и переработана команда "tree". Переписан просмотрщик событий.

Внесена большая порция исправлений в ядро и драйверы устройств, добавлена поддержка нового оборудования. Продолжена работа над обеспечением загрузки на системах с UEFI. Ускорена работа драйвера с реализацией FAT32;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.2 и обновлены версии сторонних компонентов: FreeType 2.7.1, zlib 1.2.11, libpng 1.6.28, libjpeg 9b, libtiff 4.0.7, uniata 0.46e3, ACPICA 20170303, mbedTLS 2.4.0, mkisofs schily-2017-02-16.



