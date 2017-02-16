18.05.2017 16:10  Релиз ReactOS 0.4.5

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Сформирован релиз операционной системы ReactOS 0.4.5, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это третий выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (102 Мб) и Live-сборка (200 Мб, в zip-архиве 73 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.
Новый выпуск примечателен:
- Большое внимание уделено усовершенствованию графической подсистемы, улучшена обработка шрифтов, отточен внешний вид и устранены ранее присутствующие недоработки в реализации тем оформления. Доработана реализация стартового меню и добавлены дополнительные опции для каталогов. Ведётся работа над низкоуровневыми компонентами DirectX, добавлена опция для использования OpenGL или других графических стеков;
- Обеспечена возможность запуска MS Office 2010 и подготовлен пакет с реализацией Samba для ReactOS;
- Добавлена базовая реализация NTLM в библиотеку secur32. Решены проблемы с крахом приложений при использовании Winsock 2.
- Добавлена новая утилита "at" и переработана команда "tree". Переписан просмотрщик событий.
- Внесена большая порция исправлений в ядро и драйверы устройств, добавлена поддержка нового оборудования. Продолжена работа над обеспечением загрузки на системах с UEFI. Ускорена работа драйвера с реализацией FAT32;
- Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.2 и обновлены версии сторонних компонентов:
FreeType 2.7.1,
zlib 1.2.11,
libpng 1.6.28,
libjpeg 9b,
libtiff 4.0.7,
uniata 0.46e3,
ACPICA 20170303,
mbedTLS 2.4.0,
mkisofs schily-2017-02-16.