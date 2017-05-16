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16.05.2017 10:09  Компания "Айдеко" выпускает бесплатный шлюз безопасности Ideco SMB (реклама)

Компания "Айдеко" представила Ideco SMB, новый продукт для создания шлюзов безопасности для малого бизнеса. Ideco SMB создан на базе последней версии флагманского продукта компании Ideco ICS 7.0 и включает в себя систему предотвращения вторжений, контент-фильтр, межсетевой экран веб-приложений, средства управления трафиком, новый веб-интерфейс, VPN-сервер, графические отчеты и многое другое. Главное преимущество Ideco SMB – бесплатное подключение до 40 пользователей сети.

"Мы считаем, что современное UTM-решение, особенно в секторе SMB, должно быть простым, легко настраиваемым и при этом обеспечивающим максимальную защиту от сетевых угроз. Среди российских решений только Ideco SMB предоставляет бесплатный доступ сразу 40 пользователям", – рассказал заместитель директора по развитию компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов. Кроме того, гибкая архитектура Ideco SMB позволяет использовать лишь необходимые модули: основные – предоставляются бесплатно, дополнительные – подключаются за отдельную стоимость.

  1. Главная ссылка к новости (https://smb.ideco.ru/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ideco, smb
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