09.05.2017 21:03  Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation

Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили о завершении переговоров с организацией Mozilla Foundation о дальнейшей судьбе проекта. Проект продолжит свое существование под покровительством Mozilla Foundation, но в рамках новых условий совместной работы. В частности, некоммерческая организация Mozilla Foundation продолжит юридическое сопровождение проекта и обработку поступающих пожертвований, но разработка будет выведена из инфраструктуры компании Mozilla Corporation, т.е. Thunderbird будет развиваться как обособленный проект.

Так как технически проект будет разрабатываться независимо от других проектов Mozilla и разработка Thunderbird не будет замедлять работу над Firefox, разработчики не видят значительных препятствий для дальнейшего сосуществования проектов. При этом, кроме технической независимости, в условиях дальнейшего сотрудничества обозначена возможность разрыва отношений по инициативе любой из сторон с уведомлением за шесть месяцев. В случае прекращения отношений с Mozilla Foundation наиболее оптимальным запасным вариантом является переход под покровительство организации Software Freedom Conservancy, а в долгосрочной перспективе создание собственной некоммерческой организации.

В ближайшее время команде Thunderbird предстоит организовать работу собственной инфраструктуры, которая должна обеспечить все средства, необходимые для разработки, поддержания сообщества и обслуживания двадцати пяти миллионной пользовательской базы. В том числе планируется перенести на собственные серверы системы сборки, тестирования, отслеживания ошибок, доставки обновлений и подготовки релизов, а также репозитории, форумы и списки рассылки.

В среднесрочной перспективе Thunderbird продолжит использование движка Gecko. Но так как Mozilla не гарантирует продолжение поддержки XUL и других технологий, от которых отказывается Firefox, то в долгосрочной перспективе планируется перевод кода Thunderbird на использование штатных web-технологий. Уход от XUL вслед за Firefox является неизбежным шагом и он потребует значительных ресурсов и времени. В связи с этим Thunderbird ищет энтузиастов, готовых помочь в воплощении данной переработки в жизнь.



