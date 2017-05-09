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09.05.2017 21:03  Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation

Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили о завершении переговоров с организацией Mozilla Foundation о дальнейшей судьбе проекта. Проект продолжит свое существование под покровительством Mozilla Foundation, но в рамках новых условий совместной работы. В частности, некоммерческая организация Mozilla Foundation продолжит юридическое сопровождение проекта и обработку поступающих пожертвований, но разработка будет выведена из инфраструктуры компании Mozilla Corporation, т.е. Thunderbird будет развиваться как обособленный проект.

Так как технически проект будет разрабатываться независимо от других проектов Mozilla и разработка Thunderbird не будет замедлять работу над Firefox, разработчики не видят значительных препятствий для дальнейшего сосуществования проектов. При этом, кроме технической независимости, в условиях дальнейшего сотрудничества обозначена возможность разрыва отношений по инициативе любой из сторон с уведомлением за шесть месяцев. В случае прекращения отношений с Mozilla Foundation наиболее оптимальным запасным вариантом является переход под покровительство организации Software Freedom Conservancy, а в долгосрочной перспективе создание собственной некоммерческой организации.

В ближайшее время команде Thunderbird предстоит организовать работу собственной инфраструктуры, которая должна обеспечить все средства, необходимые для разработки, поддержания сообщества и обслуживания двадцати пяти миллионной пользовательской базы. В том числе планируется перенести на собственные серверы системы сборки, тестирования, отслеживания ошибок, доставки обновлений и подготовки релизов, а также репозитории, форумы и списки рассылки.

В среднесрочной перспективе Thunderbird продолжит использование движка Gecko. Но так как Mozilla не гарантирует продолжение поддержки XUL и других технологий, от которых отказывается Firefox, то в долгосрочной перспективе планируется перевод кода Thunderbird на использование штатных web-технологий. Уход от XUL вслед за Firefox является неизбежным шагом и он потребует значительных ресурсов и времени. В связи с этим Thunderbird ищет энтузиастов, готовых помочь в воплощении данной переработки в жизнь.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/thund...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  3. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  4. OpenNews: Thunderbird преодолел рубеж в 10 млн ежедневно активных пользователей
  5. OpenNews: Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird
  6. OpenNews: Релиз почтового клиента Thunderbird 17, ознаменовавший переход к разработке только силами сообщества
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: thunderbird, mozilla
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  • 1.1, Аноним, 21:19, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поглотили стабильный клиент.
     
     
  • 2.3, paulus, 21:24, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    они его сначала выплюнули, а теперь снова жуют :)
     
  • 1.2, paulus, 21:23, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И что им мешает остаться на XUL?
     
  • 1.4, Аноним, 21:29, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Т е теперь Птица сама занимается инфраструктурой и разработкой, но при этом Мози... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 21:34, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Несчастный проект какой-то Что мешает вложить денег я бы задонейтил если бы ки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Она существует в виде ExQuilla - коммерческого плагина от одного из ведущих разр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, apollo2k4, 21:57, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>в долгосрочной перспективе планируется перевод кода Thunderbird на использование штатных web-технологий

    Интерфейс на HTML5? Посмотрим, посмотрим что будет быстрее – Vivaldi Mail или Thunderbird

     
  • 1.8, mimocrocodile, 22:09, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Который раз его уже туда сюда дергают?
     

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