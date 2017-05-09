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09.05.2017 12:33  Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo

В репозиториях микроядерной операционной системы Fuchsia, c августа прошлого года развиваемой компанией Google в форме открытого проекта, появилась реализация пользовательской оболочки Armadillo. Оболочка написана на языке Dart с использованием фреймворка Flutter, который также позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android. Отрисовка осуществляется при помощи компонента Escher, работающего через графический API Vulkan.

Пользовательское окружение разделено на два компонента: Armadillo и Armadillo User Shell. Armadillo является переносимым приложением, которое может запустить на любых платформах, поддерживаемых во Flutter, в том числе в Android и iOS (для android подготовлена демонстрационная сборка в форме APK-файла, позволяющая протестировать интерфейс без установки Fuchsia). Armadillo User Shell является обвязкой над приложением Armadillo, предоставляющей средства для обеспечения взаимодействия с сервисами Fuchsia через интерфейсы FIDL и организации работы окружения пользователя поверх системных компонентов ОС Fuchsia.

В настоящее время доступен прототип Armadillo, предоставляющий только набор обособленных демонстрационных шаблонов, позволяющих оценить те или иные подходы к построению интерфейса, без привязки к конкретной функциональности. В набор входит реализация домашнего экрана, экранной клавиатуры и оконного менеджера, предоставляющего средства для компоновки окон в мозаичном и многооконном режимах, а также в форме вкладок и сменяющих друг друга карт.

Для оценки также предложен интерфейс "Story" для доступа к списку недавно используемых приложений, расширенному дополнительными возможностями группировки и организации совместной работы одновременно с несколькими приложениями. Дополнительно доступны блок быстрых настроек и система контекстных подсказок в стиле Google Now, которая также может применяться для организации запуска приложений в зависимости от решаемой задачи.

Напомним, что для Fuchsia развивается два ядра: Magenta и LK. Magenta является полнофункциональным ядром, ориентированным на применение на достаточно мощных устройствах, таких как смартфоны и персональные компьютеры. Ядро LK, ранее развивавшееся в рамках проекта littlekernel, предназначено для систем с ограниченным размером ОЗУ и небольшой производительностью процессора, которые обычно применяются во встраиваемых решениях. LK может рассматриваться как открытая альтернатива таким системам, как FreeRTOS и ThreadX. Ядро Magenta оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных концепций. Например, в Magenta имеется поддержка процессов, а в LK нет, но реализация процессов в Magenta вовлекает компоненты LK для работы с памятью и потоками. В Magenta также поддерживаются такие отсутствующие в LK возможности, как уровень пользователя, система обработки объектов и модель обеспечения безопасности на основе capability.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Google развивает новую операционную систему Fuchsia
  3. OpenNews: Доступен язык программирования Dart 1.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fuchsia, armadillo
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  • 1.1, Crazy Alex, 13:56, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Надо же сколько извращений в один проект напихали...
     
  • 1.2, Аноним, 13:57, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну все, скоро из andorid выкинут linux
     
     
  • 2.4, Аноним, 14:14, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Скорее из ведра выкинут ведро и перейдут на эту ос.
     
  • 2.22, Аноним, 16:20, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А как тогда мы будет утверждать, что линукс установлен на 80 пользовательских у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, SpaceRaven, 14:08, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    непонятно чем dart лучше java, может только если oracle им не будет на мозги кап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там свои заморочки, например Snapshots are a core part of the Dart VM Snapshot... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Xasd, 15:14, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > непонятно чем dart лучше java

    самый главный недостаток Java -- это отсутствие alias в момент import.

    (пример: import 'package:google_maps/google_maps.dart' as GoogleMap show LatLng;)

    говорить что этот недостаток устранён в Dart -- было бы глупо...

    ...так как import с alias -- ЕСТЬ ВООБЩЕ В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ кроме Java

     
     
  • 3.26, Sample2448, 16:28, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что из-за этого выкатывать полностью новую ОСь? Вряд ли в этом деле
     
  • 1.5, Аноним, 14:14, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это типа Windows Phone от корпорации зла?
     
     
  • 2.23, Аноним, 16:22, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да Это Добро Фон от корпорации добра ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, annonim, 14:15, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > развиваемой компанией Google

    И даром не нать и с деньгами не нать.

     
     
  • 2.24, Аноним, 16:24, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так а чего сейчас брать, чтобы не слажать по понятиям ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 14:16, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Все правильно делают! Давно пора выкинуть глючный лялих!
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну... ты пытался!
     
  • 2.20, Аноним, 15:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, но мимо, к сожалению ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, IdeaFix, 14:20, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если из андроид выкинут линукс и яву, это очень плохо для линукс и явы....
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:34, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Яву , Яву , взял я на халяву Я пинком заехал в заводной рычаг, Дай Бог, чтоб ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, A.Stahl, 15:19, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >До отказа ручку газа накрутил

    Скорее так:
    И гранчак водяры накатил...

     
     
  • 4.25, Аноним, 16:26, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Занюхал клеем и струю пустил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, A.Stahl, 17:09, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >и струю пустил

    О! Точно! Праздник же, пойду на улицу пивка попью.
    Ведите тут себя хорошо. Приду -- проверю:)

     
  • 1.11, iPony, 14:37, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Годно, нужно. Может что и путное выйдет, а не то что сейчас...
     
     
  • 2.21, Anonimus, 16:06, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Могут забросить, если увидят, что в итоге получается тот же линух
     
  • 2.40, Аноним, 17:51, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Новых разрабов и менеджеров наняли што⁠ле?
     
  • 1.13, Аноним, 14:46, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если необходимость в командной строке будет такая же, как на Android, и будут ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Xasd, 15:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вулкан есть; дрова будут, игроделы подтянутся

    игроделы могут состряпать игрушку -- на любом гоовне. им вообще особо-то ни чего не нужно.

    так что технические аспекты -- это самое последнее на что смотрят игроделы.

    а самом первое на что смотрят это -- ожидание прибыли

     
  • 2.29, Аноним, 16:55, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хотел сначала ответить по командной строке, но потом, прочитав коммент во второй... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, BrainFucker, 14:49, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А под линукс портируют А то имеющиеся DE бесят Ну в идеале хотелось бы KDE, но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 15:03, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    очередной мертворожденный проект от гуглов?
     
     
  • 2.17, Анонимст, 15:15, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не скажите.
    "фреймворка Flutter, который также позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android"
    "Разработчики" под мобилки любят такие вещи. Т.ч. приложения будут, а с ними и счастливые пользователи.
     
     
  • 3.41, Аноним, 17:51, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, "Мы сделаем вас счасливыми, мы сделаем вас счастливыми...".
     
     
  • 4.44, Аноним, 18:11, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну а вы не на андроиде сейчас и не счастливы Вот я не на андроиде, но я то здес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 16:39, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В данном случае, желаю успехов гуглу Это будет весело, когда линукс будет выкин... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 17:11, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неделя мс-фанатиков в макдональдс?
     
     
  • 4.33, Аноним, 17:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему в макдональдс? o_O


     
  • 4.42, Аноним, 17:56, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Начинается летний конкурс на именные стипендии Подведение итогов и объявление с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним, 18:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Реально интересно как вы здесь запоёте Завесите себе мозг какой-нибудь очередно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним, 17:22, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такой же мертворождённый как Андроид ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 16:31, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Помню, внучки, хотел я попробовать Андроид Но всё тянул, тянул А потом и не с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 17:25, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Андрюша утанул в озере. Не успели поднять ему дух, горе да какое!!!
     
     
  • 3.46, Аноним, 18:25, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смех в том, что у меня престарелого реально не было ни одного андроид-устройства... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Zloy, 16:58, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня не встал.
     
     
  • 2.35, Аноним, 17:18, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А так https coder-booster ru content learning linux-beginners creation-and-de... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, Аноним, 17:16, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    кто все эти люди ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, МаткаГугла, 17:27, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > кто все эти люди?

    Wебmаkakи и сторудники гугла

     
  • 1.39, Аноним, 17:41, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Armudillo
     
     
  • 2.43, Аноним, 18:02, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Armudillo

    The Neverhood Armikrog

     

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