09.05.2017 12:33  Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo

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|2.16, Xasd, 15:14, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> непонятно чем dart лучше java
самый главный недостаток Java -- это отсутствие alias в момент import.
(пример: import 'package:google_maps/google_maps.dart' as GoogleMap show LatLng;)
говорить что этот недостаток устранён в Dart -- было бы глупо...
...так как import с alias -- ЕСТЬ ВООБЩЕ В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ кроме Java
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|2.18, Xasd, 15:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Вулкан есть; дрова будут, игроделы подтянутся
игроделы могут состряпать игрушку -- на любом гоовне. им вообще особо-то ни чего не нужно.
так что технические аспекты -- это самое последнее на что смотрят игроделы.
а самом первое на что смотрят это -- ожидание прибыли
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|2.17, Анонимст, 15:15, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не скажите.
"фреймворка Flutter, который также позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android"
"Разработчики" под мобилки любят такие вещи. Т.ч. приложения будут, а с ними и счастливые пользователи.
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