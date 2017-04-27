26.04.2017 23:50  Возможность атаки на телевизоры Samsung через Wi-Fi Direct

В телевизорах Samsung Smart TV на базе ОС Tizen выявлена уязвимость, позволяющая атакующему без проведения аутентификации выдать себя за другое устройство, сопряжённое с телевизором по Wi-Fi Direct. Проблема остаётся неисправленной, так как компания Samsung после месяца переписки не признала её уязвимостью. В качестве обходного метода защиты рекомендуется удалить все устройства, помещённые в белый список, и не использовать соединения по Wi-Fi Direct.

Технология Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P) даёт возможность организовать прямое беспроводное соединение между устройствами без применения точки доступа. При установке соединения осуществляется сопряжение устройств по PIN-коду, нажатию клавиши или через NFC. Для того чтобы не набирать каждый раз код подтверждения в Samsung Smart TV применяются белые списки, в которых сохраняются MAC-адреса подключавшихся устройств. Повторное подключение производится без аутентификации.

Атакующий может перехватить MAC-адрес сопряжённого устройства и использовать его для подсоединения к телевизору без аутентификации. Злоумышленник может воспользоваться сервисом удалённого управления, зеркалированием экрана по DNLA и любыми другими доступными сервисами. В качестве примера приводится возможная атака на телевизоры в комнатах ожидания различных компаний. Подключившись к такому телевизору атакующий может использовать его как начальную точку для проведения атаки на корпоративную сеть, узнав в настройках телевизора пароль подключения к локальной беспроводной сети.



