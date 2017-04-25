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25.04.2017 11:11  Система анализа сетевых угроз Metron получила статус первичного проекта Apache

Организация Apache Software Foundation объявила о присвоении Apache Metron статуса первичного проекта Apache. Перевод в разряд первичных проектов произведён после полутора лет нахождения в инкубаторе Apache, в котором были проверены способности следования принципам разработки и управления, принятым в сообществе Apache и основанным на идеях меритократии. Теперь Apache Metron признан готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора. Компоненты проекта Metron написаны на языках Си и Java.

Изначально система Metron развивалась компанией Cisco в рамках проекта OpenSOC, после чего в декабре 2015 года была передана фонду Apache для привлечения других компаний к совместной разработке. Apache Metron представляет собой фремворк для анализа больших объёмов трафика для выявления возможных атак, обнаружения утечек закрытых данных и проведения расследования инцидентов, связанных с безопасностью. Система позволяет в режиме реального времени анализировать трафик, выявлять аномалии и генерировать предупреждения для инфраструктур уровня дата-центров и крупных сетевых операторов. Для организации хранения и обработки данных задействованы Apache Hadoop, Apache Storm, Apache HBase, Apache Kafka и Apache Solr.

Основные компоненты фреймворка:

  • Механизм для захвата, хранения и нормализации любых типов данных о трафике (телеметрия), поступающих c экстремально высокой интенсивностью (миллионы пакетов в секунду);
  • Система для передачи полученных потоков данных в различные блоки обработки для анализа, расширенных вычислений и принятия решений;
  • Обработчики данных в реальном режиме времени, выполняющие обработку и привязку дополнительных сведений к полученной телеметрии, таких как местоположение и информация из DNS. В результате телеметрия снабжается данными о контексте, текущей ситуации и важности для последующего исследования;
  • Бэкенд для хранения данных о трафике в хранилище на основе Hadoop, предоставляющий удобные механизмы для извлечения данных и реконструкции сведений о принадлежности пакетов. Данные могут храниться произвольное время и использоваться для последующего анализа инцидента или выявления источника утечек. Например, можно получить сведения о том, от кого была атака, какие данные могли попасть в руки атакующих и когда были отправлены данные;
  • Автоматизированная система индексации потоков телеметрии (перехваченных пакетов) в режиме реального времени. Для индексации могут использоваться движки Elasticsearch HDFS или Apache Solr;
  • Возможность использования SQL для обращения к данным в хранилище Hadoop;
  • Механизмы для выявления корреляции между данными телеметрии, через применение расширенных методов анализа и средств машинного обучения;
  • Набор интерфейсов ODBC/JDBC для обеспечения интеграции с внешними аналитическими инструментами;
  • Пользовательский web-интерфейс, дающий возможность исследователю безопасности централизованно оценить потоки данных и проследить за выявленными предупреждениями о возможных проблемах. Предоставляется возможность расширенного поиска информации и извлечения данных о содержимом пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 3.2
  3. OpenNews: Первый выпуск системы выявления аномалий Sysdig Falco
  4. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  5. OpenNews: Twitter открыл код библиотеки для выявления аномалий в наборах данных
  6. OpenNews: Компания Cisco представила Snort 3.0, систему предотвращения атак нового поколения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, metron, opensoc
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  • 1.1, Аноним, 11:43, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Что за мода делать продукты для обеспечения безопасности на основе дырявых соста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:47, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    На базе Elasticsearch уже ботнеты строят Теперь можно продемонстрировать высший... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 12:35, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вы не выставляте голую жопу против ежа На базе Elasticsearch уже ботнеты с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 12:43, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Правильные продукты для обеспечения безопасности, в первую очередь сидят в изо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 15:24, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за мода делать продукты для обеспечения безопасности на Java
     
  • 1.5, Аноним, 12:44, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    добро пожаловать в могильник apache
     
  • 1.6, Аноним, 13:48, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    "Apach macht frei"
     

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