25.04.2017 11:11  Система анализа сетевых угроз Metron получила статус первичного проекта Apache

Организация Apache Software Foundation объявила о присвоении Apache Metron статуса первичного проекта Apache. Перевод в разряд первичных проектов произведён после полутора лет нахождения в инкубаторе Apache, в котором были проверены способности следования принципам разработки и управления, принятым в сообществе Apache и основанным на идеях меритократии. Теперь Apache Metron признан готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора. Компоненты проекта Metron написаны на языках Си и Java. Изначально система Metron развивалась компанией Cisco в рамках проекта OpenSOC, после чего в декабре 2015 года была передана фонду Apache для привлечения других компаний к совместной разработке. Apache Metron представляет собой фремворк для анализа больших объёмов трафика для выявления возможных атак, обнаружения утечек закрытых данных и проведения расследования инцидентов, связанных с безопасностью. Система позволяет в режиме реального времени анализировать трафик, выявлять аномалии и генерировать предупреждения для инфраструктур уровня дата-центров и крупных сетевых операторов. Для организации хранения и обработки данных задействованы Apache Hadoop, Apache Storm, Apache HBase, Apache Kafka и Apache Solr. Основные компоненты фреймворка: Механизм для захвата, хранения и нормализации любых типов данных о трафике (телеметрия), поступающих c экстремально высокой интенсивностью (миллионы пакетов в секунду);

Система для передачи полученных потоков данных в различные блоки обработки для анализа, расширенных вычислений и принятия решений;

Обработчики данных в реальном режиме времени, выполняющие обработку и привязку дополнительных сведений к полученной телеметрии, таких как местоположение и информация из DNS. В результате телеметрия снабжается данными о контексте, текущей ситуации и важности для последующего исследования;

Бэкенд для хранения данных о трафике в хранилище на основе Hadoop, предоставляющий удобные механизмы для извлечения данных и реконструкции сведений о принадлежности пакетов. Данные могут храниться произвольное время и использоваться для последующего анализа инцидента или выявления источника утечек. Например, можно получить сведения о том, от кого была атака, какие данные могли попасть в руки атакующих и когда были отправлены данные;

Автоматизированная система индексации потоков телеметрии (перехваченных пакетов) в режиме реального времени. Для индексации могут использоваться движки Elasticsearch HDFS или Apache Solr;

Возможность использования SQL для обращения к данным в хранилище Hadoop;

Механизмы для выявления корреляции между данными телеметрии, через применение расширенных методов анализа и средств машинного обучения;

Набор интерфейсов ODBC/JDBC для обеспечения интеграции с внешними аналитическими инструментами;

Пользовательский web-интерфейс, дающий возможность исследователю безопасности централизованно оценить потоки данных и проследить за выявленными предупреждениями о возможных проблемах. Предоставляется возможность расширенного поиска информации и извлечения данных о содержимом пакетов.



