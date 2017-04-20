20.04.2017 13:38  Выпуск дистрибутива Deepin 15.4, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.4, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.4 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков Си/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Кардинально изменено оформление центра управления и рабочего стола. Панели теперь выводятся с частично прозрачным фоном, сквозь который проглядывают обои рабочего стола. На основной странице конфигуратора размещены пиктограммы для быстрого выбора типовых функций. Отображение погоды и уведомлений вынесено в отдельные плагины. В будущем планируется представить новую систему плагинов, которая расширит возможности по настройке окружения под свои предпочтения;

Переделан инсталлятор, интерфейс которого теперь работает в полноэкранном режиме. По возможности настройки, такие как страна и часовой пояс, определяются автоматически, пользователю остаётся лишь подтвердить предложенные параметры;

В дистрибутиве задействован выпуск ядра Linux 4.9.8, улучшена поддержка оборудования, добавлены новые драйверы;

В систему добавлены символьные шрифты MT Extra и webdings;

Добавлена возможность использования жестов на тачпаде для переключения виртуальных рабочих столов. Для каждого рабочего стола теперь можно выбрать свои обои.

Добавлены новые обработчики "горячих углов" - через подведении мыши в правый верхний угол и клик на возникающем значке можно закрыть окно, в правый нижний - вызвать центр управления, левый верхний - вызвать список приложний, левый нижний - показать все окна открытых приложений;

В панели появилась поддержка смены формата отображения времени (12/24 часа), оптимизирован стиль панели (эффект размытости фона меню и подсказок), улучшены пиктограммы;

Проведёт рефакторинг логики выполнения операций на рабочем столе,

Оптимизирован интерфейс запуска приложений и входа в систему;

В базовый состав включены приложения Deepin Screen Recorder, Deepin Voice Recorder, Foxit Reader. Для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows, предустановлен пакет CrossOver 16 (специальная версия для Deepin, работающая только в данном дистрибутиве).



