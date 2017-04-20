20.04.2017 13:38  Выпуск дистрибутива Deepin 15.4, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment

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|3.11, vpdatlant, 14:33, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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а если серьезно, людям нужно больше нормальных драйверов, и доработанные графический и звуковой стеки, и это минимум, что там еще нужно это надо разобраться еще
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|4.18, Ан, 15:15, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это вы так всем предложили пилить то что должны пилить производители железа?(про драйвера)
Со стеками согласится ещё можно, но и то графический стек вполне пилят и он вполне в нормальном состоянии чего не скажешь о дровах.
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|2.14, Анон999999, 15:06, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот так и бестолково плодят, как 500 дистрибутивов. Вот тебе и многообразность, вот тебе и принцип базара, и выражение "зоопарк" ну ни как не может иметь негативных оттенков. Вот так и рассеиваются силы сообщества не ничто. Там, где нету дисциплины, есть хаос! Там, где хаос,- там 1%.
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|1.7, Омомим, 14:00, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Скажу за DE. Я пробовал Deepin окружение в своём раче. Мне не понравилась идеология, лежащая в основе окружения, которая очень напоминает гномовскую. Всё приколочено гвоздями, шаг влево-вправо - расстрел. Абсолютно никакой гибкости в настройках, даже ихний файл-менеджер на что-то альтернативное не поменять.
Что вообще происходит в этом мире? Неужели подавляющее большинство находит более удобным полноэкранное меню со значками размером с кулак, нежели то, что было в гноме 2(или то что в XFCE4 счас, классическое меню или вискер)? Дурацкий софт на электронах, который топовое железо превратить в тыкву способнен. Зачем? Не, мне таких тенденций не понять.
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|2.19, Анон999999, 15:17, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто законодатель моды в графическом интерфейсе полбзователя - Microsoft. По инерции и другие со временем подтягиваются. Ничё, на подходе проект Neon, посмотрим, что за ущербность вытворят ребята с Gnome, KDE и других DE в своих новых поколениях оболочек.
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