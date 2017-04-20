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20.04.2017 13:38  Выпуск дистрибутива Deepin 15.4, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.4, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.4 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков Си/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Кардинально изменено оформление центра управления и рабочего стола. Панели теперь выводятся с частично прозрачным фоном, сквозь который проглядывают обои рабочего стола. На основной странице конфигуратора размещены пиктограммы для быстрого выбора типовых функций. Отображение погоды и уведомлений вынесено в отдельные плагины. В будущем планируется представить новую систему плагинов, которая расширит возможности по настройке окружения под свои предпочтения;
  • Переделан инсталлятор, интерфейс которого теперь работает в полноэкранном режиме. По возможности настройки, такие как страна и часовой пояс, определяются автоматически, пользователю остаётся лишь подтвердить предложенные параметры;
  • В дистрибутиве задействован выпуск ядра Linux 4.9.8, улучшена поддержка оборудования, добавлены новые драйверы;
  • В систему добавлены символьные шрифты MT Extra и webdings;
  • Добавлена возможность использования жестов на тачпаде для переключения виртуальных рабочих столов. Для каждого рабочего стола теперь можно выбрать свои обои.
  • Добавлены новые обработчики "горячих углов" - через подведении мыши в правый верхний угол и клик на возникающем значке можно закрыть окно, в правый нижний - вызвать центр управления, левый верхний - вызвать список приложний, левый нижний - показать все окна открытых приложений;
  • В панели появилась поддержка смены формата отображения времени (12/24 часа), оптимизирован стиль панели (эффект размытости фона меню и подсказок), улучшены пиктограммы;
  • Проведёт рефакторинг логики выполнения операций на рабочем столе,
  • Оптимизирован интерфейс запуска приложений и входа в систему;
  • В базовый состав включены приложения Deepin Screen Recorder, Deepin Voice Recorder, Foxit Reader. Для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows, предустановлен пакет CrossOver 16 (специальная версия для Deepin, работающая только в данном дистрибутиве).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.3, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива для тестирования Wayland с новым десктоп-окружением Liri
  4. OpenNews: Представлены дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden
  5. OpenNews: Доступен рабочий стол Budgie 10.3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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  • 1.1, A.Stahl, 13:48, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Выглядит как концепт очередного художника-дизайнера Юзабилити, предполагаю, на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Анон999999, 14:59, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но виглядит симпатичнее Gnome Shell, Plasma, Unity.
     
     
  • 3.13, A.Stahl, 15:03, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, вот смотрю я на меню с кучей пиктограмм и без подписей и думаю что пользоваться этим нельзя. Только смотреть.
     
  • 1.2, Аноним, 13:48, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем на ПК окружения ориентированные на планшет?
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:52, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это на каком планшете есть горячие углы?
     
     
  • 3.5, Аноним, 13:57, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    любой win10 планшет
     
  • 2.8, Аноним, 14:04, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное для ноутбуков с тач-экранами?
     
  • 1.4, Аноним, 13:55, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да как вы задрали плодить десктоп-окружения! Горшочек не вари!!!
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 14:06, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно! К чёрту DE. Людям нужно больше плееров.
     
     
  • 3.11, vpdatlant, 14:33, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а если серьезно, людям нужно больше нормальных драйверов, и доработанные графический и звуковой стеки, и это минимум, что там еще нужно это надо разобраться еще
     
     
  • 4.18, Ан, 15:15, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вы так всем предложили пилить то что должны пилить производители железа?(про драйвера)
    Со стеками согласится ещё можно, но и то графический стек вполне пилят и он вполне в нормальном состоянии чего не скажешь о дровах.
     
  • 3.15, Анон999999, 15:11, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, плееров уже есть 1000. Теперь очередь за DE. Все, чтоб не пилить востребованный фунционал!
     
  • 2.14, Анон999999, 15:06, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот так и бестолково плодят, как 500 дистрибутивов. Вот тебе и многообразность, вот тебе и принцип базара, и выражение "зоопарк" ну ни как не может иметь негативных оттенков. Вот так и рассеиваются силы сообщества не ничто. Там, где нету дисциплины, есть хаос! Там, где хаос,- там 1%.
     
  • 1.6, Аноним, 14:00, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium

    Астанавитесь!

     
  • 1.7, Омомим, 14:00, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажу за DE. Я пробовал Deepin окружение в своём раче. Мне не понравилась идеология, лежащая в основе окружения, которая очень напоминает гномовскую. Всё приколочено гвоздями, шаг влево-вправо - расстрел. Абсолютно никакой гибкости в настройках, даже ихний файл-менеджер на что-то альтернативное не поменять.
    Что вообще происходит в этом мире? Неужели подавляющее большинство находит более удобным полноэкранное меню со значками размером с кулак, нежели то, что было в гноме 2(или то что в XFCE4 счас, классическое меню или вискер)? Дурацкий софт на электронах, который топовое железо превратить в тыкву способнен. Зачем? Не, мне таких тенденций не понять.
     
     
  • 2.10, PF, 14:21, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сегодня при разработке DE главное - быстрота разработки и четкое следование моде. Остальное уже не важно.
     
  • 2.19, Анон999999, 15:17, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто законодатель моды в графическом интерфейсе полбзователя - Microsoft. По инерции и другие со временем подтягиваются. Ничё, на подходе проект Neon, посмотрим, что за ущербность вытворят ребята с Gnome, KDE и других DE в своих новых поколениях оболочек.
     
  • 1.16, Allin, 15:11, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пробовал прошлую версию. Выглядит круто, пользоваться невозможно.
     
  • 1.17, Аноним, 15:15, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Раскладку блин уже почините по alt+shift
     

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