13.04.2017 09:51  В Chrome появится режим работы без экрана

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|3.16, F, 10:40, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну, тогда было бы справедливо UTF-16, а то в UTF-8 латинские символы занимают меньше байт, чем русские, что явная несправедливость.
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|4.28, A.Stahl, 11:05, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ктулху спаси и обрыгай:
>charset=koi8-r"
Это песец. Я думал Шаакрихту песец, а нет. Исправьте это некрофильство. Ну или сдохните как предложили выше...
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|2.19, J.L., 10:43, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А когда появится смена кодировки страницы?
мне больше интересно в какой момент она пропала, ибо точно помню что была и пользовался иногда, а потом когда понадобилась опять - опа и нету (хромиум не основной мой браузер)
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|2.18, F, 10:41, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Т.е. это следует понимать как то, что обычные компы пользователей уже не
> справляются или скоро перестанут справляться исполнять браузер Chrome. Поэтому предлагается
> рендерить страницы на серверах (в дальнейшем на кластерах), а пользователю отдавать
> готовую картинку в виде pdfки. :)
Гифки!
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|2.32, music, 11:20, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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отличная идея кстати! к этому и придет, раз веб такой не подъемный становится. Что бы прочитать почтовое сообщение в 3кб требуется 2 гб оперативы! круть какие технологии классные
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|1.29, бедный буратино, 11:13, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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ну, теперь хоть по интернету можно будет свободно побродить. а то почитаешь, что люди пишут - и жить не хочется. а так побродил, утолил свою интернет-жажду, и вперёд, к новым свершениям
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