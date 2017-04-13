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13.04.2017 09:51  В Chrome появится режим работы без экрана

В Chrome 59 планируют добавить режим работы без вывода на экран (headless), который позволит запускать браузер на системах без монитора и графической подсистемы, например, на серверах. Режим будет активироваться через запуск с опцией "--headless". В качестве одной из областей применения называется возможность автоматизированной обработки страниц с использованием полноценной платформы Chromium, например, можно загрузить страницу, извлечь нужные элементы DOM и сохранить результат в виде картинки (или PDF). Для управления предлагается использовать протокол удалённой отладки (RemoteDebug).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним, 09:58, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    А когда появится без интернета?
     
     
  • 2.3, Coder, 10:04, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Всегда был
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Был да сплыл
     
  • 2.5, 1, 10:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А зачем ему интернет ?
     
  • 2.13, Аноним, 10:36, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    В смысле чтобы обновлялся без интернета, например с флешки?
     
  • 2.14, Аноним, 10:37, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Или Вы имеете ввиду оффлайн инсталлятор?
     
  • 1.2, Аноним, 09:59, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А виде TEX можно будет сохранить?
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 10:47, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты ещё про PostScript спроси. Гхм, а это, кстати, было бы хоть в какой-то мере полезно...
     
  • 1.4, Аноним, 10:07, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А когда появится смена кодировки страницы?
     
     
  • 2.7, анон, 10:11, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    все сайты не использующие utf-8 должны повыздыхать. правильно что и нету выбора кодировки.
     
     
  • 3.16, F, 10:40, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну, тогда было бы справедливо UTF-16, а то в UTF-8 латинские символы занимают меньше байт, чем русские, что явная несправедливость.
     
     
  • 4.33, Аноним, 11:20, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    UTF-8 универсальна, вмещает больше символов, чем UTF-16, и не требует отдельно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, cmp, 13:02, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там где графика и видео основной объем кодировка не важна, сайты с котиками смотреть хоть на китайском.
     
  • 3.23, Аноним, 10:47, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они и так повыздыхают Домохозяки, на которых держится весь интернет, никогда и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Ahulinux, 11:02, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    opennet не использует utf-8
     
     
  • 4.28, A.Stahl, 11:05, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ктулху спаси и обрыгай:
    >charset=koi8-r"

    Это песец. Я думал Шаакрихту песец, а нет. Исправьте это некрофильство. Ну или сдохните как предложили выше...

     
     
  • 5.36, Аноним, 12:36, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чирков - идейный 6здyн, если ты не знал.
     
     
  • 6.37, A.Stahl, 12:46, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в БСД юникод уже давно есть. Год назад новость проскакивала -- ржали всем интернетом.
     
  • 2.19, J.L., 10:43, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А когда появится смена кодировки страницы?

    мне больше интересно в какой момент она пропала, ибо точно помню что была и пользовался иногда, а потом когда понадобилась опять - опа и нету (хромиум не основной мой браузер)

     
  • 1.8, Аноним, 10:19, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    phantomjs?
     
     
  • 2.10, seleniumskiy, 10:22, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет, xvfb
     
  • 2.11, Ivan1986, 10:22, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ага, только к сожалению тот немножко медленно обновляется и поэтому у него багов хвататет.
     
  • 1.15, Аноним, 10:38, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Т е это следует понимать как то, что обычные компы пользователей уже не справля... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, F, 10:41, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Т.е. это следует понимать как то, что обычные компы пользователей уже не
    > справляются или скоро перестанут справляться исполнять браузер Chrome. Поэтому предлагается
    > рендерить страницы на серверах (в дальнейшем на кластерах), а пользователю отдавать
    > готовую картинку в виде pdfки. :)

    Гифки!

     
  • 2.32, music, 11:20, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    отличная идея кстати! к этому и придет, раз веб такой не подъемный становится. Что бы прочитать почтовое сообщение в 3кб требуется 2 гб оперативы! круть какие технологии классные
     
  • 1.25, Аноним, 10:51, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    веб-спаммеры одобряют!

     
     
  • 2.30, Аноним, 11:16, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я одобряю!
     
  • 1.26, YetAnotherOnanym, 10:52, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ботописатели одобряют.
     
  • 1.29, бедный буратино, 11:13, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну, теперь хоть по интернету можно будет свободно побродить. а то почитаешь, что люди пишут - и жить не хочется. а так побродил, утолил свою интернет-жажду, и вперёд, к новым свершениям
     
  • 1.34, Аноним, 12:00, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    спасибо, не надо я на сервере и там памяти много не бывает, а тут еще это предла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 12:35, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты на сервере что?
     
     
  • 3.38, A.Stahl, 12:46, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты на сервере что?

    Он на сервере кто, а не что!


     
  • 1.39, Аноним, 12:48, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это жесть какая-то сервер без монитора и клавы, но установлена куча графических... весь текст скрыт [показать]
     

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