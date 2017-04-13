13.04.2017 09:51  В Chrome появится режим работы без экрана

В Chrome 59 планируют добавить режим работы без вывода на экран (headless), который позволит запускать браузер на системах без монитора и графической подсистемы, например, на серверах. Режим будет активироваться через запуск с опцией "--headless". В качестве одной из областей применения называется возможность автоматизированной обработки страниц с использованием полноценной платформы Chromium, например, можно загрузить страницу, извлечь нужные элементы DOM и сохранить результат в виде картинки (или PDF). Для управления предлагается использовать протокол удалённой отладки (RemoteDebug).



