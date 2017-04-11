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11.04.2017 12:01  Компания Mozilla выделила 365 тысяч долларов на гранты открытым проектам

Компания Mozilla представила очередную порцию грантов, выделенных в рамках инициативы Mozilla Open Source Support (MOSS), нацеленной на оказание финансовой поддержки разработчикам полезных открытых проектов. Размер вознаграждений в первом квартале 2017 года составил 365 тысяч долларов.

Наиболее крупный грант, в размере 250 тысяч долларов, присуждён свободному проекту SecureDrop, развивающего платформу для обеспечения конфеденциальной передачи информации журналистам. SecureDrop позволяет запустить систему для организации прямого защищённого канала связи изданий с информаторами, позволяющего источнику информации сохранить свою анонимность, а издателям избежать передачи сведений через посредников. Сервер SecureDrop размещается в сети издания и работает в виде скрытого сервиса Tor, а источнику присваивается случайный идентификатор для дальнейшего взаимодействия. Платформа уже используется многими известными изданиями, такими как Forbes, The New Yorker, ProPublica, The Guardian, The Intercept, The Washington Post и USA Today.

Оставшиеся средства распределены между следующими проектами:

  • 50 тысяч долларов выделено проекту Tokio, в рамках которого развивается платформа для написания сетевых приложений на языке Rust, использующих асинхронную обработку ввода/вывода;
  • 30 тысяч долларов передано проекту LEAP, развивающему платформу для организации защищённых коммуникаций, позволяющую развернуть инфраструктуру для запуска сервисов, пользовательские данные в которых защищены от постороннего вмешательства, а связь осуществляется только с использованием шифрования;
  • 25 тысяч долларов получил проект LLVM (Low Level Virtual Machine);
  • 10 тысяч долларов выделено проекту libjpeg-turbo, развивающему высокопроизводительную библиотеку для кодирования и декодирования изображений в формате JPEG.

Компания Mozilla также выразила готовность выделить половину средств, необходимых для проведения модернизации движка рендеринга в платформе виртуальной реальности OSVR, но только в том случае, если проект сможет получить у своих инвесторов оставшуюся половину финансирования. Кроме того, компания Mozilla заинтересовалась проектом по переработке движка проверки правописания Hunspell, разработчики которого планируют переписать код на языке C++. Mozilla профинансирует эту работу, но предложила подумать над тем, чтобы переписать Hunspell не на C++, а на языке Rust, со своей стороны пообещав увеличить размер гранта и предоставить необходимые ресурсы.

В категории "Secure Open Source", которая предусматривает поддержание работ по увеличению безопасности широко распространённого открытого ПО и проведение аудита его исходных текстов, сообщается о финансировании аудита кодовых баз ntp и ntpsec, в рамках которого было выявлено 9 уязвимостей. Кроме того, был оплачен аудит кодовой базы проекта Curl, выявивший 11 уязвимостей, а также аудит IMAP-сервера Dovecot и библиотеки аутентификации oauth2-server. Примечательно, что в ходе аудита в Dovecot, исследователи нашли лишь три несущественных проблемы и отметили отличное качество кодовой базы проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила проекты, получившие гранты в третьем квартале 2016 года
  3. OpenNews: Компания Mozilla распределила 585 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  4. OpenNews: Проект Mozilla распределил 385 тысяч долларов между значимыми открытыми проектами
  5. OpenNews: Mozilla выделяет 500 тысяч долларов на аудит безопасности открытых проектов
  6. OpenNews: Mozilla расширила область действия системы грантов открытым проектам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним, 12:09, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот бы манагеры на Firefox денег выделили и наняли нормальныз дизайнеров, а не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:17, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У вас какой-то особенный не настраиваемый FF или вы просто не умеете его готовит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:22, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Анон не читает новости о ff на ёпеннете?
     
     
  • 4.9, Аноним, 12:35, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Анон уже видел релиз нового оформления и вкурсе, что он не настраиваемый?
     
     
  • 5.12, Аноним, 12:42, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Анон думает, что дезигнеры, предлагающие такой идиотский дефолтный вид - хорошие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним, 13:30, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Анон даже не подозревает, что уже было показано, что интефрфейс будет настраиват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Crazy Alex, 12:11, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь этот LEAP сомтрел? Я как-то не понял, оно кроме e-mail что-то может?
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:24, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, ты как-то не понял. См. bitmask.net
     
  • 2.7, Crazy Alex, 12:26, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот я и поглядел. Там шифрованный e-mail и vpn. Опять же - кто-от гонял его, опыт какой-то есть?
     
     
  • 3.17, Аноним, 13:36, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под андроидом использую время от времени
     
  • 1.3, freehck, 12:15, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, зачем они тратят огромные деньги на благотворительность в то время, как их флагман трещит по швам, готовясь вот-вот дропнуть поддержку 99% аддонов? Зачем они ведут борьбу за мнение общественности?

    Tokio и LLVM - это продвижение Rust. libjpeg-turbo пригодится.
    А вот SecureDrop и LEAP? Они не принесут Mozilla пользы. Это PR.

    > Mozilla профинансирует эту работу, но предложила подумать над тем,
    > чтобы переписать Hunspell не на C++, а на языке Rust, со своей
    > стороны пообещав увеличить размер гранта и предоставить необходимые
    > ресурсы.

    Кстати, очень хороший ход. Им нужна реклама своего продукта, они финансируют разработку с его применением.

     
  • 1.8, Аноним, 12:28, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Либеральная лавочка с кучей понтов.
     
  • 1.10, YetAnotherOnanym, 12:37, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    SecureDrop - вполне в тренде нынешней журналистики: неизвестно кто вбросит что захочет, а издание растиражирует, чтобы все хавали.
     
  • 1.11, Аноним, 12:40, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пускай канониклу помогут и объединят FirefoxOS с UbuntuPhone.
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:43, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Канониклу уже никто не поможет.
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 13:14, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бюро ритуальных услуг поможет.
     
     
  • 4.15, Аноним, 13:27, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Точно, совсем забыл про них, они-то и нужны косм0навтy.
     
  • 1.18, Аноним, 13:59, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зашел в тред посмотреть за какие заслуги денег дают, может самому чего заработат... весь текст скрыт [показать]
     

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