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07.04.2017 10:41  Результаты опроса пожеланий по улучшению Ubuntu

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, определяющую стратегию развития в компании Canonical, подвёл итоги опроса, в котором участники сообщества HackerNews высказали свои пожелания по новшествам, которые они бы хотели видеть в Ubuntu 17.10. Опрос был проведён на прошлой неделе и собрал более тысячи комментариев от 713 пользователей. Вес каждого предложения оценен в баллах, отражающих число упоминаний и интенсивность обсуждения каждой идеи.

Примечательно, что самым популярным пожеланием стал переход на GNOME и Wayland вместо Unity и Mir (351 баллов). На втором месте фигурируют предложения по улучшению поддержки экранов HiDPI, 4K и многомониторных конфигураций (217 баллов). На третьем месте улучшение работы трэкпадов и управления жестами (129 баллов). Далее следуют пожелания по улучшению работы Bluetooth, WiFi, Network Manager (97), расширению настроек мыши (89), улучшению поддержки GPU NVIDIA (87), упрощению настройки VPN (71). Предложения по улучшению поддержки запуска Windows-приложений через Wine набрало всего 10 баллов, а идея по созданию голосового помощника - 5 баллов.

Что касается развития редакции Ubuntu для серверов, наибольшую популярность завоевало предложение по реализации rolling-обновлений (153 балла). На втором месте пожелание по предоставлению официального оборудования для Ubuntu, по аналогии с устройствами Nexus для Android (130 баллов). На третьем месте проведение чистки лишнего и превращения в более легковесный продукт (113 баллов). Далее следуют предложения по усилению тестирования и контроля за качеством (99), интеграции средств для удаления старых ядер (92), поддержки ZFS для корневого раздела (84), сокращению энергопотребления (73), повышению защищённости и интеграции grsecurity (72). Предложение по отказу от использования systemd завоевало 69 баллов, идея переработать инсталлятор для серверных систем получила 19 баллов, а инициатива создания повторяемых сборок - 7 баллов.

Дополнение: Один из разработчиков Fedora подробно разобрал реализацию упомянутых пожеланий в Fedora Workstation.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.dustinkirkland.com...)
  2. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  3. OpenNews: Результаты анализа юзабилити пользовательской оболочки Unity
  4. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
  5. OpenNews: Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, A.Stahl, 10:49, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >собрал более тысячи комментариев от 713 пользователей

    Да на ЛОРе в голосованиях больше голосов итого получается.
    Как результат -- числа в пределах погрешности.

     
  • 1.2, Аноним, 10:49, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Што Я думал, что на первом будет возврат к разработке Юнити... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, h31, 11:25, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, голосовали ещё до "новостей".
     
  • 1.3, Аноним, 10:50, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Двумя руками за HiDPI, средства для чистки от старых ядер и переход на GNOME Ещ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:58, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Теперь понятно, что убунту на серверы ставят те, кому процесс инсталляции арча п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 11:08, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Арч на сервере... Арч на сервере... Прекрати, негодник... Арч! На сервере... Ах-ха-ха-ха...
     
     
  • 3.10, да не хочу я указывать его, 11:20, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Вот сразу видно мамкиного клоуна Используем Arch для обкатки нововведений в апс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, A.Stahl, 11:31, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ага, точно... Ух-ху-ху... Быстрые вы наши Арче-торопыги с трупным Дебиан.
    Ох-хо-хо...
    "Ожидание фишек через годы"... П-ф-ф-ф... Ой, умора...
    "а-ля Gentoo"... Серверы... Ой, не могу. Сейчас под стол слезу...
    Ох-х-х...
     
     
  • 5.17, Аноним, 12:04, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем тебе арч у одминов локалхостов не угодил?
     
  • 2.9, Аноним, 11:20, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тоже обратил внимание на этот странный казус Зачем придуркам роллинг на сервере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:04, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нахожу забавным, что федора подвела итоги убунтовского опроса раньше чем убунта ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Oscar de la Hoya, 11:06, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно что предложения по улучшению поддержки запуска Windows-приложений через Wine набрало всего лишь 10 баллов
     
     
  • 2.15, A.Stahl, 11:46, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вопросы к Вайну, а не к Убунте. Странно что такой пункт вообще был.
     
  • 1.8, витютин, 11:10, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё - предложение по возврату кнопки "Закрыть" в правый угол
    да!
     
     
  • 2.12, GameUpgrade, 11:30, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В третьем гноме она и так там находится.
     
  • 1.14, Антон, 11:41, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Укопать убунту и потратить ресурсы на работу над Дебианом
     
     
  • 2.16, A.Stahl, 12:02, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пусть себе рисуют обои, подбирают шрифты... Такая Убунта образца середины нулевых многим понравится.
     
     
  • 3.19, Антон, 12:08, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да пусть себе рисуют обои, подбирают шрифты... Такая Убунта образца середины нулевых
    > многим понравится.

    Шрифты ништяк кстати, я их использую и в ДЕ и в консоли. Симпатичней чем унылые либерейшн, но это вкусовщина конечно.

     
  • 1.18, Аноним, 12:06, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где-то я это уже видел Ах да, когда Турция снова стала другом РФ, опросы показа... весь текст скрыт [показать]
     

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