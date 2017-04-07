07.04.2017 10:41  Результаты опроса пожеланий по улучшению Ubuntu

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, определяющую стратегию развития в компании Canonical, подвёл итоги опроса, в котором участники сообщества HackerNews высказали свои пожелания по новшествам, которые они бы хотели видеть в Ubuntu 17.10. Опрос был проведён на прошлой неделе и собрал более тысячи комментариев от 713 пользователей. Вес каждого предложения оценен в баллах, отражающих число упоминаний и интенсивность обсуждения каждой идеи.

Примечательно, что самым популярным пожеланием стал переход на GNOME и Wayland вместо Unity и Mir (351 баллов). На втором месте фигурируют предложения по улучшению поддержки экранов HiDPI, 4K и многомониторных конфигураций (217 баллов). На третьем месте улучшение работы трэкпадов и управления жестами (129 баллов). Далее следуют пожелания по улучшению работы Bluetooth, WiFi, Network Manager (97), расширению настроек мыши (89), улучшению поддержки GPU NVIDIA (87), упрощению настройки VPN (71). Предложения по улучшению поддержки запуска Windows-приложений через Wine набрало всего 10 баллов, а идея по созданию голосового помощника - 5 баллов.

Что касается развития редакции Ubuntu для серверов, наибольшую популярность завоевало предложение по реализации rolling-обновлений (153 балла). На втором месте пожелание по предоставлению официального оборудования для Ubuntu, по аналогии с устройствами Nexus для Android (130 баллов). На третьем месте проведение чистки лишнего и превращения в более легковесный продукт (113 баллов). Далее следуют предложения по усилению тестирования и контроля за качеством (99), интеграции средств для удаления старых ядер (92), поддержки ZFS для корневого раздела (84), сокращению энергопотребления (73), повышению защищённости и интеграции grsecurity (72). Предложение по отказу от использования systemd завоевало 69 баллов, идея переработать инсталлятор для серверных систем получила 19 баллов, а инициатива создания повторяемых сборок - 7 баллов.

Дополнение: Один из разработчиков Fedora подробно разобрал реализацию упомянутых пожеланий в Fedora Workstation.



