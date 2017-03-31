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31.03.2017 07:45  Выпуск QMapShack 1.8.0, программы для планирования и анализа путешествий

Состоялся выпуск новой версии QMapShack-1.8.0, свободной программы (GPLv3) для планирования туристических походов, навигации и маршрутизации в путешествиях. QMapShack продолжает развитие QLandkarte, старого проекта от того же автора, и предоставляет поддержку различных форматов карт, возможность многослойного просмотра, ведения дневника путешествия и средства для прокладки маршрута. QMapShack удобно использовать для подготовки к путешествиям, а также написания, хранения, изучения, распространения данных о путешествиях. Поддерживается установка в GNU/Linux, macOS и Windows.

Среди главных изменений в QMapShack 1.8.0:

  • Добавлен официальный русский перевод;
  • Добавлен дополнительный движок маршрутизации BRouter, учитывающий цифровую модель рельефа Земли и поддерживающий онлайн и офлайн маршрутизацию. В случае обособленной локальной установки может рассчитывать маршрутизацию на лету. При работе в сетевом режиме отмечаются проблемы с обеспечением безопасности, в частности данные отправляются в открытом виде без HTTPS, а сервер по умолчанию принимает соединения на всех сетевых интерфейсах;
  • Добавлена полная (чтение и запись) поддержка формата TCX, используемого в устройствах Garmin;
  • Ряд улучшений в перепроецировании карт и цифровой модели рельефа.

QMapShack поддерживает все форматы карт и цифровых моделей рельефа (ЦМР), которые есть в Gdal, через виртуальный слой VRT, а также: .img, .jnx, .rmap, онлайн-карты: .wmts, .tms, .gemf. Одновременно можно просматривать несколько наложенных друг на друга карт, устанавливая их порядок отрисовки в зависимости от масштаба и меняя уровень прозрачности. Поверх картографической подложки размещают слой с текстовым описанием пунктов и путей. Данные хранятся в проектах, файлах QMS (собственный бинарный формат с поддержкой мультимедиа), GPX, SLF, FIT, TCX или базах данных (MySQL, SQLite). Имеется возможность добавлять метки, в том числе прикрепляя к точкам на карте мультимедийные файлы.

Для любой точки пути можно посмотреть расстояние от начала и до конца пути, время прохождения данной точки, высоту над уровнем моря, угол наклона рельефа и скорость движения. QMapShack может проложить маршрут, проходящий через указанные пункты, учитывая такие факторы как рельеф местности, используя локальные векторные карты, БД Routino и BRouter или онлайн-маршрутизацию. Для анализа прохождения маршрута предоставляются графики, показывающие такие характеристики как зависимость высоты над уровнем моря или угла наклона рельефа от пройденной дистанции. Имеется возможность синхронизации проекта QMapShack с подключёнными к компьютеру навигаторами Garmin и TwoNav.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.sportgen.ru/index.p...)
  2. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  3. OpenNews: Фонд Wikimedia тестирует собственный картографический сервис
  4. OpenNews: Детализированные модели и карты города Вены открыты под свободной лицензией
  5. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 2.12
  6. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
Автор новости: Турист
Тип: Программы
Ключевые слова: qmapshack, map
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  • 1.21, Аноним, 11:11, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А есть у уважаемого сообщества желание поддерживать сервак где будут создаватся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, тоже Аноним, 11:37, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    "А есть ли у кого-нибудь другого желание платить за то, что нужно лично мне?"
     
     
  • 3.28, Аноним, 12:23, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А тебе правильные топографические карты и точная цифровая модель земли под свобо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, тоже Аноним, 12:37, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне - нет. Я предпочитаю городской туризм, для него Я.Карт - за глаза.
     
  • 2.26, Аноним, 12:10, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так вы прикиньте что за сервак что за по, какая cdn, сделайте презентацию, пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 17:40, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    OSM чем не подходит?
     
  • 1.30, адекватный аноним, 13:35, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подойдет как замена SASпланеты? Нужно просто создание/просмотр/каталогизация треков с разными картами.
     
  • 1.32, Аноним, 17:43, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Главное когда я свой проект презентовал за минимальные требования Qt5 2 or late... весь текст скрыт [показать]
     

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