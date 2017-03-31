31.03.2017 07:45  Выпуск QMapShack 1.8.0, программы для планирования и анализа путешествий

Состоялся выпуск новой версии QMapShack-1.8.0, свободной программы (GPLv3) для планирования туристических походов, навигации и маршрутизации в путешествиях. QMapShack продолжает развитие QLandkarte, старого проекта от того же автора, и предоставляет поддержку различных форматов карт, возможность многослойного просмотра, ведения дневника путешествия и средства для прокладки маршрута. QMapShack удобно использовать для подготовки к путешествиям, а также написания, хранения, изучения, распространения данных о путешествиях. Поддерживается установка в GNU/Linux, macOS и Windows. Среди главных изменений в QMapShack 1.8.0: Добавлен официальный русский перевод;

Добавлен дополнительный движок маршрутизации BRouter, учитывающий цифровую модель рельефа Земли и поддерживающий онлайн и офлайн маршрутизацию. В случае обособленной локальной установки может рассчитывать маршрутизацию на лету. При работе в сетевом режиме отмечаются проблемы с обеспечением безопасности, в частности данные отправляются в открытом виде без HTTPS, а сервер по умолчанию принимает соединения на всех сетевых интерфейсах;

Добавлена полная (чтение и запись) поддержка формата TCX, используемого в устройствах Garmin;

Ряд улучшений в перепроецировании карт и цифровой модели рельефа. QMapShack поддерживает все форматы карт и цифровых моделей рельефа (ЦМР), которые есть в Gdal, через виртуальный слой VRT, а также: .img, .jnx, .rmap, онлайн-карты: .wmts, .tms, .gemf. Одновременно можно просматривать несколько наложенных друг на друга карт, устанавливая их порядок отрисовки в зависимости от масштаба и меняя уровень прозрачности. Поверх картографической подложки размещают слой с текстовым описанием пунктов и путей. Данные хранятся в проектах, файлах QMS (собственный бинарный формат с поддержкой мультимедиа), GPX, SLF, FIT, TCX или базах данных (MySQL, SQLite). Имеется возможность добавлять метки, в том числе прикрепляя к точкам на карте мультимедийные файлы. Для любой точки пути можно посмотреть расстояние от начала и до конца пути, время прохождения данной точки, высоту над уровнем моря, угол наклона рельефа и скорость движения. QMapShack может проложить маршрут, проходящий через указанные пункты, учитывая такие факторы как рельеф местности, используя локальные векторные карты, БД Routino и BRouter или онлайн-маршрутизацию. Для анализа прохождения маршрута предоставляются графики, показывающие такие характеристики как зависимость высоты над уровнем моря или угла наклона рельефа от пройденной дистанции. Имеется возможность синхронизации проекта QMapShack с подключёнными к компьютеру навигаторами Garmin и TwoNav.



