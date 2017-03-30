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30.03.2017 21:04  Открытые лицензии глазами корпоративного юриста

Kyle E. Mitchell, юрист специализирующийся на коммерческом праве, опубликовал заслуживающую внимания таблицу, отражающую типичное представление бизнеса о различных открытых лицензиях.

Лицензия Уровень неудобства использования в продуктах или сервисах компании Уровень неопределённости в толковании терминов и условий лицензии Мнения в отношении к лицензии
AGPL-3.0 ! ! ! ? ? ? Вызывает страх и опасения. Прикрывает лазейки при использовании ПО в реализации сервисов. Не нравится. Относительно новая форма.
Apache-2.0 ! ? Лучшая пермиссивная лицензия. Составлена профессионально. Учитывает право на использование запатентованных технологий.
Artistic-1.0 ! ? ? Нишевая лицензия, связанная с Perl. Составлена слабо. Проверена в суде.
Artistic-2.0 ! ? Нишевая лицензия, связанная с Perl. Учитывает право на использование запатентованных технологий. Сохраняет совместимость при перелицензировании.
BSD-2-Clause, BSD-3-Clause ! ? ? Повсеместно используемая. Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов.
CC0-1.0 ! ? Касается только авторских прав (Copyright). Позволяет не заботиться о соблюдении каких-либо условий. Не совместима с критериями OSI
EPL-1.0 ! ! ? ? Лучшая копилефт лицензия. Явно определят передачу прав на использование запатентованных технологий. Составлена профессионально.
GPL-2.0 ! ! ? ? Наиболее популярная копилефт лицензия сообщества. Может вызвать сложности с позиции обеспечения совместимости.
GPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем GPL-2.0.
ISC ! ? ? Нечто среднее между MIT и BSD-2-Clause.
LGPL-2.1 ! ! ? ? Наиболее понятная копилефт лицензия сообщества для библиотек. Может вызвать сложности с позиции обеспечения совместимости.
LGPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем LGPL-2.1.
MIT ! ? ? Повсеместно используемая. Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов.
MPL-2.0 ! ! ? ? Хорошая копилефт лицензия. Более ясные требования копилефта на уровне отдельных файлов. Мало распространена.
Unlicense ! ? ? Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов. Не имеет смысла использовать.
WTFPL ! ? ? ? Баловство. Отказ от ограничений.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: license
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  • 1.1, Аноним, 21:09, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Как ЭТО вообще сюда попало?
     
     
  • 2.13, ы, 22:52, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Особенно впечатляет про AGPL. Прям ужос.
     
     
  • 3.26, pavlinux, 01:40, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    CCЗБ-ПЛ - наше фсё!!!  
     
  • 1.2, Аноним, 21:14, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    >Менее понятная, чем

    Прекрасная экспертиза, спасибо!

     
     
  • 2.17, Аноним, 00:06, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ни кого не защищаю, но вы за судом оракла над гуглом следили Вас не смутило, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 21:18, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    В общем, надо использовать AGPL.
     
  • 1.4, vi, 21:19, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    > юрист специализирующийся на коммерческом праве
    > GPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем GPL-2.0.

    Иксперде!!!

     
     
  • 2.7, Аноним, 21:32, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В копроративной среде их называют професси-оналами!
     
     
  • 3.16, Аноним, 23:55, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    професси-аналами
     
  • 2.22, robux, 00:57, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Расслабьтесь, чувак просто отработал грант, выделенный департаментом CIA/OSE:
    https://wikileaks.org/ciav7p1/files/org-chart.png
     
  • 1.5, Аноним, 21:30, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    что за детский сад
     
     
  • 2.9, Led, 21:40, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    > что за детский сад

    Не детский сад, а гуманитарный университет. Хотя между ними и очень тонкая грань, но она есть.

     
  • 1.6, Шкурка_от_головки, 21:31, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему в WTFPL уровень неопределенности "???"?
     
     
  • 2.19, Ordu, 00:16, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    wtfpl сформулирована далеко не юридическим языком, и если придётся доказывать в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 01:12, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В первый раз у меня ЭТО случилось на первом практическом занятии по программиров... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, анон, 21:34, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    надо в системе сделать ln /dev/lawyer /dev/null
     
     
  • 2.11, анон, 22:17, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > надо в системе сделать ln /dev/lawyer /dev/null

    Я думаю, правильнее mv /dev/lawyer /dev/lier
    Звучит почти так же, а по смыслу ближе к реальности

     
  • 1.10, фывфыв, 21:56, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эм... Так бы и сказали все что копилефт корпорастам не нужно и "создает проблемы в".
     
  • 1.12, Stax, 22:44, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ? ? ? ! ! !

    ну очень понятно, ага.

     
  • 1.14, EuPhobos, 23:06, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    CC-0 и wtfpl это ж аналоги народного достояния, чего тут сложного то? Особно про сс0, с чем там она не совместима? с мозгом недоюриста??
     
  • 1.15, Аноним, 23:43, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    либо это реклама AGPL-3.0, либо не знаю.
     
  • 1.18, anonymous, 00:09, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Баловство. Отказ от ограничений.

    Что значит "отказ от ограничений"? Как трактовать эту реплику?

     
  • 1.20, burik666, 00:22, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первое апреля завтра.
     
  • 1.21, Аноним, 00:39, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надмозговый перевод статьи неплохо бы поправить Например, understood - это, в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Вы забыли заполнить поле Name, 01:34, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > GPLv3 менее понятная чем GPLv2

    Услугами данного "юриста" пользоваться конечно же не стоит.

     
  • 1.25, emg81, 01:40, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я юрист в IP.
    Ожидал увидеть что-то более обстоятельное.
    А это - срамота.
     
     
  • 2.27, Аноним, 03:02, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Юрист по IP? Это тебе к шигорину. Он всё знает про все ip.
     

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