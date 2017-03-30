30.03.2017 21:04  Открытые лицензии глазами корпоративного юриста

Kyle E. Mitchell, юрист специализирующийся на коммерческом праве, опубликовал заслуживающую внимания таблицу, отражающую типичное представление бизнеса о различных открытых лицензиях. Лицензия Уровень неудобства использования в продуктах или сервисах компании Уровень неопределённости в толковании терминов и условий лицензии Мнения в отношении к лицензии AGPL-3.0 ! ! ! ? ? ? Вызывает страх и опасения. Прикрывает лазейки при использовании ПО в реализации сервисов. Не нравится. Относительно новая форма. Apache-2.0 ! ? Лучшая пермиссивная лицензия. Составлена профессионально. Учитывает право на использование запатентованных технологий. Artistic-1.0 ! ? ? Нишевая лицензия, связанная с Perl. Составлена слабо. Проверена в суде. Artistic-2.0 ! ? Нишевая лицензия, связанная с Perl. Учитывает право на использование запатентованных технологий. Сохраняет совместимость при перелицензировании. BSD-2-Clause, BSD-3-Clause ! ? ? Повсеместно используемая. Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов. CC0-1.0 ! ? Касается только авторских прав (Copyright). Позволяет не заботиться о соблюдении каких-либо условий. Не совместима с критериями OSI EPL-1.0 ! ! ? ? Лучшая копилефт лицензия. Явно определят передачу прав на использование запатентованных технологий. Составлена профессионально. GPL-2.0 ! ! ? ? Наиболее популярная копилефт лицензия сообщества. Может вызвать сложности с позиции обеспечения совместимости. GPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем GPL-2.0. ISC ! ? ? Нечто среднее между MIT и BSD-2-Clause. LGPL-2.1 ! ! ? ? Наиболее понятная копилефт лицензия сообщества для библиотек. Может вызвать сложности с позиции обеспечения совместимости. LGPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем LGPL-2.1. MIT ! ? ? Повсеместно используемая. Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов. MPL-2.0 ! ! ? ? Хорошая копилефт лицензия. Более ясные требования копилефта на уровне отдельных файлов. Мало распространена. Unlicense ! ? ? Пермиссивная. Создаёт неопределённость в области лицензирования патентов. Не имеет смысла использовать. WTFPL ! ? ? ? Баловство. Отказ от ограничений.



