30.03.2017 21:04  Открытые лицензии глазами корпоративного юриста

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|1.4, vi, 21:19, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> юрист специализирующийся на коммерческом праве
> GPL-3.0 ! ! ? ? ? Менее понятная, чем GPL-2.0.
Иксперде!!!
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|2.11, анон, 22:17, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> надо в системе сделать ln /dev/lawyer /dev/null
Я думаю, правильнее mv /dev/lawyer /dev/lier
Звучит почти так же, а по смыслу ближе к реальности
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|1.14, EuPhobos, 23:06, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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CC-0 и wtfpl это ж аналоги народного достояния, чего тут сложного то? Особно про сс0, с чем там она не совместима? с мозгом недоюриста??
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