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24.03.2017 13:04  Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec

Компания Google намерена применить в Chrome блокировку для достаточно большой порции HTTPS-сертификатов, выданных удостоверяющим центром Symantec. Причиной блокировки стали выявленные злоупотребления при выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation). В итоге, под сомнение поставлена валидность более 30 тысяч EV-сертификатов Symantec, выданных за последние несколько лет.

EV-сертификаты подтверждают заявленные параметры идентификации и по правилам для их получения требуется проведение проверки документов о принадлежности домена и физическое присутствие владельца ресурса. В случае Symantec подобная проверка не проводилась должным образом, т.е. нет гарантии, что полномочия владельца всегда проверялись. Google обращает внимание на то, что Symantec предоставил доступ к инфраструктуре удостоверяющего центра как минимум четырём сторонним организациям, которым предоставлены полномочия по выдаче сертификатов. При этом компания Symantec не обеспечила должный уровень надзора за ними и допустила несоблюдение ими установленных стандартов обслуживания.

В ответ на запросы, компания Symantec также не могла предоставить в установленные сроки отчёты с разбором имевшихся инцидентов. В частности, исследователями безопасности было выявлено, что в январе удостоверяющим центром Symantec были сгенерированы 108 неправильно выданных сертификатов. Ранее, компания Symantec уже была вовлечена в скандал, связанный с выдачей сертификатов посторонним на чужие домены, в частности осенью 2015 года было уволено несколько сотрудников, которые были уличены в выдаче тестовых сертификатов на домены (в том числе на домены google.com, gmail.com и gstatic.com), без получения согласия владельцев доменов.

В пик своей активности, после покупки бизнеса аутентификации у VeriSign, доля выданных Symantec сертификатов превышала 30%, а по данным телеметрии Firefox в около 42% всех проверок фигурируют сертификаты Symantec. Оценив соразмерность имеющихся рисков и негативный эффект от удара по владельцам сайтов, использующих сертификаты Symantec, в Chrome намерены провести поэтапную блокировку. В первую очередь планируется отозвать EV-статус для всех сертификатов Symantec, т.е. данные сертификаты продолжат работу, но как сертификаты DV (Domain validation, верификация по домену), без отображения индикатора расширенной аутентификации и имени владельца. В дальнейшем постепенно все проблемные сертификаты будут заблокированы путём сокращения максимального срока их действия.

Symantec будет дано время на перепроверку и замену сертификатов. При этом EV-сертифиткаты от Symantec не будут распознаваться до тех пор, пока сообщество не убедится, что процесс выдачи EV-сертификатов не приведен к требованиям правил, но эмбарго на EV-сертификаты будет снято не раньше чем через год. В Chrome 59 значение максимального срока действия сертификатов Symantec планируется ограничить 33 месяцами, Chrome 60 - 27 месяцами, Chrome 61 - 21,.... Chrome 64 - 9 месяцами. Кроме того, для всех новых сертификатов предлагается сразу ограничить срок действия 9 месяцами.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Раскрыты данные о взломах инфраструктуры VeriSign в 2010 году
  3. OpenNews: Уязвимость в Symantec Antivirus, позволяющая получить полный контроль над системой
  4. OpenNews: В Chrome планируют отказаться от онлайн-проверки сертификатов. В Firefox намерены блокировать Trustwave CA
  5. OpenNews: Mozilla обсуждает прекращение доверия к удостоверяющему центру WoSign
  6. OpenNews: Уязвимость в удостоверяющем центре Comodo позволила получить сертификат для чужого домена
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: symantec, google, ssl, chrome, https
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  • 1.1, feoFun, 13:40, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Торговать воздухом тоже умеючи надо, да.
     
     
  • 2.3, Pahanivo, 13:42, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Торговать воздухом тоже умеючи надо, да.

    Это как бы идейно не воздух совсем, но по факту бардель еще тот ...

     
     
  • 3.16, rshadow, 14:39, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > идейно

    Только идейно из них всех только Let'Encrypt работает. Остальные за деньги.

     
     
  • 4.22, нах, 15:48, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Только идейно из них всех только Let'Encrypt работает.

    ага, идея - дави конкурентов, чтоб бабло пошло только одному лишь любимому синдикату.

     
  • 4.33, Аноним, 16:35, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Пошел бы ты пиарить наша утилита работает только под рутом в другое место Ест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним, 18:44, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иногда лучше жевать Это даже не официальный клиент, а просто рекомендуемый ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, нах, 13:56, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Торговать воздухом тоже умеючи надо, да.

    чо там уметь - братву уважь, поделись, и торгуй дальше.

     
  • 1.2, Pahanivo, 13:41, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно, что же это за сторонние организации :)
     
  • 1.4, Аноним, 13:44, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Google окончательно взял на себя роль интернет-жандарма
     
     
  • 2.5, S00p aka Jerom, 13:52, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В печь его, пусть антивирусы этот хром в базу зловредов занесут))
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:37, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При скачивании подменяют список доверенных сертификатов :)
     
     
  • 4.23, нах, 15:52, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > При скачивании подменяют список доверенных сертификатов :)

    там не доверенные сертификаты, там отдельный сторадж для revoked, их подменить непросто (оно автоапдейтится)

    То есть (когда осуществят степ2 заявленной программы) у тебя не просто там вылезет красная табличка "сертификат не удостоверен прави...забашлявшим правильным пацанам УЦ, желаете продолжать или котиков посмотрим?", а откроется страница с надписью "аааа, все пропало, кругом враги" _без_ кнопки "продолжить, наплевав на мнение юродивых".
    Именно так они поступили с wo/start.

     
  • 3.36, Аноним, 17:00, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала пусть сами себя занесут в эту базу. https://geektimes.ru/post/285284/
     
     
  • 4.39, Аноним84701, 17:58, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это если она у них есть http www androidpolice com 2014 04 06 the-1-new-pa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, нах, 13:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это не жандарм, это, увы, братва с рынка - "а ну, ты, за место кому башлял, в натуре? За безопасность?"

    причем, как и у братвы с рынка, там нет реального центра, который координировал бы деятельность и добивался каких-то внятных целей (хотя бы увеличения дохода, своего или всей братвы), там просто грызня групировок и над ними смотрящие, которые разруливают по понятиям.

    А "честный Ахмед" так, бедный, и не получил trusted root хотя бы в мазиле. :-(

     
     
  • 3.9, тоже Аноним, 13:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да, снизу все выглядит так, как будто единого выгодоприобретателя у всего этого бизнеса нет...
     
  • 2.7, тоже Аноним, 13:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Все по сценарию же. Сначала сенатор собирает армию клонов (сообщество) для защиты мира во всем мире, а потом диктует свою волю, демонстрируя силу, которая за ним стоит. Классика.
     
     
  • 3.10, нах, 13:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Все по сценарию же. Сначала сенатор собирает армию клонов (сообщество) для защиты
    > мира во всем мире, а потом диктует свою волю, демонстрируя силу,
    > которая за ним стоит. Классика.

    в классике его было можно банально физически убрать. А тут нет Сенатора, увы.

     
     
  • 4.11, Аноним, 14:22, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За каждым случаем вредительства стоит конкретная фамилия. ©
     
     
  • 5.24, нах, 15:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > За каждым случаем вредительства стоит конкретная фамилия. ©

    да, но этих рабиндранатов сингхов - миллионы!
    Если каждого повесить - на территории гуглекампов кончатся свободные фонари, а этих меньше не станет.

     
  • 3.15, freehck, 14:38, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Все по сценарию же. Сначала сенатор собирает армию клонов (сообщество) для защиты мира во всем мире, а потом диктует свою волю, демонстрируя силу, которая за ним стоит. Классика.

    Вырезанная сцена из фильма:
    Флешбек
    ПРОГРАММЕР КЛОНОВ С КАМИНО №1
    (обращаясь к ПРОГРАММЕРУ КЛОНОВ С КАМИНО №2)
    У джедаев с головой полное му-му. Зачем им армия клонов с BIOS'ом, где есть команда "Убить всех джедаев"?

    ПРОГРАММЕР КЛОНОВ С КАМИНО №2
    Пойди их пойми, этих хранителей добра и справедливости. Кнопка самоуничтожения? Когда по всей галактике наступит мир и надобность в джедаях закончится?
    Конец Флэшбека

     
  • 2.18, андроидоводы с костылями, 14:41, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гогель-Могель знает что делает! Сплотимся все вокруг Гогеля-Могеля! Посмотрите что делается на Самсунге!
    Зато Хром наш!
     
     
  • 3.19, андроидоводы с костылями, 14:42, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гогель-Могель знает что делает! Сплотимся все вокруг Гогеля-Могеля! Посмотрите что делается
    > на Самсунге!
    > Зато Хром наш!

    На Семантеке!

     
  • 1.12, Crazy Alex, 14:24, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отлично. Отдавить хвост платному CA - всегда плюс.
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:40, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    После прошлого отдавливания у меня на планшете Ubuntu-touch перестали работать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Crazy Alex, 16:08, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по топику так быть не должно. Они чепуху написали или у вас что-то экзотическое?
     
  • 1.13, grayich, 14:36, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    вот при всём этом обязаловка https всего и вся вообще странно выглядит, декларируемое не решается, а геморроя прибавляется.
     
     
  • 2.25, нах, 15:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > вот при всём этом обязаловка https всего и вся вообще странно выглядит,
    > декларируемое не решается, а геморроя прибавляется.

    плати!
    (ась, симантеку заплатил? Ну ты ж понимаешь, кто оказывается виноват, когда выбирает не ту крышу?)

     
  • 2.41, Аноним, 18:02, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Используй бесплатный lets decrypt от дочки гугла К этому все и идет, в конце д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, grayich, 18:28, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вот на хре на мне ваш lets decrypt для веб страницы которую не нужно шифровать? которая доступна всем.  а ваши гуглы хотят 100% https
     
     
  • 4.47, Аноним, 18:53, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтоб заходящим на твою страницу не накидал эксплоитов за шиворот любой, кто нахо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 14:47, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Peter Norton облажался
     
     
  • 2.28, Аноним, 16:10, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    оставьте старичка в покое он уже давно не при делах кстати, судя по Мужик с б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 17:18, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты забыл упомянуть что это дела чёрти какой давности и писателю было глубоко поф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, CHERTS, 15:42, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вначале китайский WoSign отдрючили, теперь Symantec... кто следующий?
     
     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov, 16:13, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вначале китайский WoSign отдрючили, теперь Symantec... кто следующий?

    От партии ванхельсингов, выдвигаю Microsoft CA.

     
     
  • 3.31, Аноним, 16:17, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    кишка тонка будет потом ваш гугел в судах безвылазно сидеть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, _, 16:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой вэй! Зачем же бить своих, пока чужие не кончились? 8-\
     
  • 1.26, Аноним, 15:57, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда google уже начнёт сертификатами торговать Они бы в раз 80 рынка забрали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Crazy Alex, 16:13, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они тогда получат от антимонопольщиков почти наверняка
     
  • 2.32, Andrey Mitrofanov, 16:17, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда google уже начнёт сертификатами торговать? Они бы в раз 80% рынка
    > забрали бы себе.

    Дартаньянить на белом коне выгоднее, очевидно. Работать ещё меньше надо, чем ничего не делающие CA.

     
     
  • 3.35, Аноним, 16:52, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше скажи кто новость писал Было гугл затребовал у симантек объяснений и был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, metakeks, 17:52, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Google у себя в Маркете навести порядок не может, поэтому обязательно нужно подгадить и другим, я такой вариант развития событий вижу.
     
  • 1.40, robux, 17:59, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания Google намерена применить в Chrome блокировку для достаточно большой порции HTTPS-сертификатов

    Почему какая-то фекальная корпорашка решает, что блокировать В МОЁМ БРАУЗЕРЕ, а что - нет. Фекальная корпорашка должна красненьким подсветить в адресной строке иконку с https-сертификатом и скромненько в углу предупредить:

    "Уважаемый пользователь! Нам кажется, что сертификат фуфловый, но мы можем ошибаться. Хотите ли вы заблокировать этот сайт? (Да/Нет) Если вы не заблокируете сайт, то переход на него будет осуществлён через 5 секунд".

    НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА КОМАНДОВАТЬ МОИМ БРАУЗЕРОМ!

     
     
  • 2.43, Докольщик, 18:20, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    с каких это пор он "твой"? Права на имущество, договор купли-продажи, ну хотя бы аренды есть? Нет? Ну так жри что дают или вперед изучать исходники.
     
  • 2.46, Отправлено, 18:47, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не твой браузер.
     
  • 2.48, Аноним, 19:00, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В том то и дело, что браузер не ваш Вы его у гугла как бы напрокат берете, а ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 18:17, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ощущение что по вечерам "фабрика троллей" расслабляется на opennet
     

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