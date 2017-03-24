24.03.2017 13:04  Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec

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|4.22, нах, 15:48, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Только идейно из них всех только Let'Encrypt работает.
ага, идея - дави конкурентов, чтоб бабло пошло только одному лишь любимому синдикату.
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|4.23, нах, 15:52, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> При скачивании подменяют список доверенных сертификатов :)
там не доверенные сертификаты, там отдельный сторадж для revoked, их подменить непросто (оно автоапдейтится)
То есть (когда осуществят степ2 заявленной программы) у тебя не просто там вылезет красная табличка "сертификат не удостоверен прави...забашлявшим правильным пацанам УЦ, желаете продолжать или котиков посмотрим?", а откроется страница с надписью "аааа, все пропало, кругом враги" _без_ кнопки "продолжить, наплевав на мнение юродивых".
Именно так они поступили с wo/start.
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|2.6, нах, 13:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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это не жандарм, это, увы, братва с рынка - "а ну, ты, за место кому башлял, в натуре? За безопасность?"
причем, как и у братвы с рынка, там нет реального центра, который координировал бы деятельность и добивался каких-то внятных целей (хотя бы увеличения дохода, своего или всей братвы), там просто грызня групировок и над ними смотрящие, которые разруливают по понятиям.
А "честный Ахмед" так, бедный, и не получил trusted root хотя бы в мазиле. :-(
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|3.10, нах, 13:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Все по сценарию же. Сначала сенатор собирает армию клонов (сообщество) для защиты
> мира во всем мире, а потом диктует свою волю, демонстрируя силу,
> которая за ним стоит. Классика.
в классике его было можно банально физически убрать. А тут нет Сенатора, увы.
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|5.24, нах, 15:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> За каждым случаем вредительства стоит конкретная фамилия. ©
да, но этих рабиндранатов сингхов - миллионы!
Если каждого повесить - на территории гуглекампов кончатся свободные фонари, а этих меньше не станет.
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|3.15, freehck, 14:38, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Все по сценарию же. Сначала сенатор собирает армию клонов (сообщество) для защиты мира во всем мире, а потом диктует свою волю, демонстрируя силу, которая за ним стоит. Классика.
Вырезанная сцена из фильма:
Флешбек
ПРОГРАММЕР КЛОНОВ С КАМИНО №1
(обращаясь к ПРОГРАММЕРУ КЛОНОВ С КАМИНО №2)
У джедаев с головой полное му-му. Зачем им армия клонов с BIOS'ом, где есть команда "Убить всех джедаев"?
ПРОГРАММЕР КЛОНОВ С КАМИНО №2
Пойди их пойми, этих хранителей добра и справедливости. Кнопка самоуничтожения? Когда по всей галактике наступит мир и надобность в джедаях закончится?
Конец Флэшбека
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|2.25, нах, 15:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> вот при всём этом обязаловка https всего и вся вообще странно выглядит,
> декларируемое не решается, а геморроя прибавляется.
плати!
(ась, симантеку заплатил? Ну ты ж понимаешь, кто оказывается виноват, когда выбирает не ту крышу?)
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|1.40, robux, 17:59, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компания Google намерена применить в Chrome блокировку для достаточно большой порции HTTPS-сертификатов
Почему какая-то фекальная корпорашка решает, что блокировать В МОЁМ БРАУЗЕРЕ, а что - нет. Фекальная корпорашка должна красненьким подсветить в адресной строке иконку с https-сертификатом и скромненько в углу предупредить:
"Уважаемый пользователь! Нам кажется, что сертификат фуфловый, но мы можем ошибаться. Хотите ли вы заблокировать этот сайт? (Да/Нет) Если вы не заблокируете сайт, то переход на него будет осуществлён через 5 секунд".
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА КОМАНДОВАТЬ МОИМ БРАУЗЕРОМ!
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