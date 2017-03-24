24.03.2017 13:04  Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec

Компания Google намерена применить в Chrome блокировку для достаточно большой порции HTTPS-сертификатов, выданных удостоверяющим центром Symantec. Причиной блокировки стали выявленные злоупотребления при выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation). В итоге, под сомнение поставлена валидность более 30 тысяч EV-сертификатов Symantec, выданных за последние несколько лет. EV-сертификаты подтверждают заявленные параметры идентификации и по правилам для их получения требуется проведение проверки документов о принадлежности домена и физическое присутствие владельца ресурса. В случае Symantec подобная проверка не проводилась должным образом, т.е. нет гарантии, что полномочия владельца всегда проверялись. Google обращает внимание на то, что Symantec предоставил доступ к инфраструктуре удостоверяющего центра как минимум четырём сторонним организациям, которым предоставлены полномочия по выдаче сертификатов. При этом компания Symantec не обеспечила должный уровень надзора за ними и допустила несоблюдение ими установленных стандартов обслуживания. В ответ на запросы, компания Symantec также не могла предоставить в установленные сроки отчёты с разбором имевшихся инцидентов. В частности, исследователями безопасности было выявлено, что в январе удостоверяющим центром Symantec были сгенерированы 108 неправильно выданных сертификатов. Ранее, компания Symantec уже была вовлечена в скандал, связанный с выдачей сертификатов посторонним на чужие домены, в частности осенью 2015 года было уволено несколько сотрудников, которые были уличены в выдаче тестовых сертификатов на домены (в том числе на домены google.com, gmail.com и gstatic.com), без получения согласия владельцев доменов. В пик своей активности, после покупки бизнеса аутентификации у VeriSign, доля выданных Symantec сертификатов превышала 30%, а по данным телеметрии Firefox в около 42% всех проверок фигурируют сертификаты Symantec. Оценив соразмерность имеющихся рисков и негативный эффект от удара по владельцам сайтов, использующих сертификаты Symantec, в Chrome намерены провести поэтапную блокировку. В первую очередь планируется отозвать EV-статус для всех сертификатов Symantec, т.е. данные сертификаты продолжат работу, но как сертификаты DV (Domain validation, верификация по домену), без отображения индикатора расширенной аутентификации и имени владельца. В дальнейшем постепенно все проблемные сертификаты будут заблокированы путём сокращения максимального срока их действия. Symantec будет дано время на перепроверку и замену сертификатов. При этом EV-сертифиткаты от Symantec не будут распознаваться до тех пор, пока сообщество не убедится, что процесс выдачи EV-сертификатов не приведен к требованиям правил, но эмбарго на EV-сертификаты будет снято не раньше чем через год. В Chrome 59 значение максимального срока действия сертификатов Symantec планируется ограничить 33 месяцами, Chrome 60 - 27 месяцами, Chrome 61 - 21,.... Chrome 64 - 9 месяцами. Кроме того, для всех новых сертификатов предлагается сразу ограничить срок действия 9 месяцами.



