14.03.2017 19:06  Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox

Отключение по умолчанию звукового бэкенда ALSA в официальных сборках Firefox для Linux вызвало много споров и недовольства. Энтони Джонс (Anthony Jones), отвечающий за мультимедийную подсистему движка Mozilla Gecko, в своё время достаточно подробно пояснил причины необходимости оставления только бэкенда для звукового сервера PulseAudio.

Поддержка двух разных звуковых бэкендов для Linux приводит к выполнению двойной работы, при том что бэкенд ALSA является наиболее проблемным из звуковых бэкендов для всех имеющихся платформ. В бэкенде ALSA отсутствует поддержка дуплексного обмена данными (одновременный приём и отправка звука), что тормозит развитие новых возможностей. В частности, разработчики намерены реализовать в Firefox поддержку многоканального звука (5.1) для всех платформ, и единственные бэкенды, в которых эта поддержка не может быть реализована - это ALSA и WinMM (звуковой бэкенд для Windows XP, поддержка которого уже прекращена).

Кроме отсутствия необходимой функциональности, упоминается обилие проблем и трудность исправления ошибок. В сравнении с ALSA бэкенд для PulseAudio требует значительно меньших ресурсов для сопровождения и при его разработке налажен канал взаимодействия с разработчиками PulseAudio для устранения всплывающих проблем.

В связи с этим бэкенд ALSA был отключен по умолчанию и исключён из официальных сборок, но оставлен в качестве опции, которую можно активировать на этапе компиляции. Оставление бэкенда ALSA в основном составе дало возможность всем заинтересованным в использовании ALSA разработчикам взять в свои руки его сопровождение. Указано, что бэкенд ALSA сможет вернуться в основной состав при доведении его до уровня других звуковых бэкендов, как с позиции функциональности, так и по уровню поддержки разработчиками.



