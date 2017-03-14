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14.03.2017 19:06  Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox

Отключение по умолчанию звукового бэкенда ALSA в официальных сборках Firefox для Linux вызвало много споров и недовольства. Энтони Джонс (Anthony Jones), отвечающий за мультимедийную подсистему движка Mozilla Gecko, в своё время достаточно подробно пояснил причины необходимости оставления только бэкенда для звукового сервера PulseAudio.

Поддержка двух разных звуковых бэкендов для Linux приводит к выполнению двойной работы, при том что бэкенд ALSA является наиболее проблемным из звуковых бэкендов для всех имеющихся платформ. В бэкенде ALSA отсутствует поддержка дуплексного обмена данными (одновременный приём и отправка звука), что тормозит развитие новых возможностей. В частности, разработчики намерены реализовать в Firefox поддержку многоканального звука (5.1) для всех платформ, и единственные бэкенды, в которых эта поддержка не может быть реализована - это ALSA и WinMM (звуковой бэкенд для Windows XP, поддержка которого уже прекращена).

Кроме отсутствия необходимой функциональности, упоминается обилие проблем и трудность исправления ошибок. В сравнении с ALSA бэкенд для PulseAudio требует значительно меньших ресурсов для сопровождения и при его разработке налажен канал взаимодействия с разработчиками PulseAudio для устранения всплывающих проблем.

В связи с этим бэкенд ALSA был отключен по умолчанию и исключён из официальных сборок, но оставлен в качестве опции, которую можно активировать на этапе компиляции. Оставление бэкенда ALSA в основном составе дало возможность всем заинтересованным в использовании ALSA разработчикам взять в свои руки его сопровождение. Указано, что бэкенд ALSA сможет вернуться в основной состав при доведении его до уровня других звуковых бэкендов, как с позиции функциональности, так и по уровню поддержки разработчиками.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 52
  3. OpenNews: Тестирование Firefox 53-beta и Firefox Developer Edition 54
  4. OpenNews: Разработчики Fedora представили Pinos, аналог PulseAudio для видео
  5. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, alsa
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  • 1.1, Аноним, 19:13, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Туда ей и дорога!
     
     
  • 2.3, алекс, 19:20, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    Стали поддерживать прокладку вместо звуковой подсистемы.
     
     
  • 3.4, алекс, 19:22, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    В PaleMoon наверное оставят ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Константавр, 19:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Угадай, откуда прилетит обновление следующей и последующих версии Палёной луны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.66, nrv, 21:25, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А откуда? Палемун как был на основе 26 версии фурифокса так и остался на 27, тем временем фурифокс уже имеет 52 версию.
     
     
  • 6.86, Константавр, 22:30, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дык развиваться ему тоже надо, так и за бортом остаться надо, а лля этого или самому писать или периодически сливать с "донором". Уже было когда-то, палемунщики махали флагами, а тут прикатилось всё то, что в фоксе, на какое-то время притихли, теперь видать забылось, давай снова размахивать, "палимуе вперде". Да даже дыры латать, это уже надо понятие иметь, а тут в одиночку браузер он будет тянуть, ага.
     
  • 3.7, Я, 19:28, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И это правильно Прокладка уже реализовала поддержку звуковой подсистемы внутри ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 19:51, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Уже снёс ALSA на своём компе?
     
  • 2.91, Аноним, 22:54, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Молодец, опустил файрфокс дважды И послав подальше, и написав о нём в женском р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Спокойный аноним, 19:18, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Какая-то мутная отмазка. Контрольный вопрос: Благодаря их божественному броузеру и PA звук 5.1 у меня теперь будет с любого источника на любую звуковую? ;)
     
     
  • 2.16, Anonplus, 19:42, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Да нормальный ответ, вообще Есть желающие поддерживать в рабочем состоянии - от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, paulus, 19:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Мозилла нормально бабла рубит на фоксе, так что тут ваш вброс не в тему...
     
     
  • 4.32, Константавр, 20:01, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сколько процентов линуксоидов А сколько из них процентов линуксоидов сидящих на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Аноним, 20:08, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Может вообще линукс дропнуть, лол Я думаю так количество пользователей ALSA пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.44, Константавр, 20:14, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дык вылезать уже надо из тех времён, всё с пульсой нормально, работает, хлеба не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.48, Аноним, 20:27, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так и Проводник Windows многие из тех времён благополучно приняли, и вспо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.55, виндотролль, 20:49, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Запишите, что на одного меньше, чем было 2 года назад тоже не ставил себе пульс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.61, Константавр, 21:04, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Это многострадальное поколение или сбежало на винду, как ты и сказал, или попе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.63, dimqua, 21:20, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Подавляющее большинство указало что пользуется Пульсом

    Ясное дело, напихали его почти всюду, как и systemd.

     
     
  • 10.85, Константавр, 22:26, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вы будьте последовательны, выпиливайте не только пульс, но и КАЖДУЮ библиотеку,которая не нравится и из ядра всё выкидывайте, из альсы той же все неиспользуемые драйвера, чего они место занимают? понапридумывали всякого. Из браузеров джаваскрипт выпилите, неча буржуйствовать. Не жизнь а сказка, революционнэрская жизнь, не быдлячая.
     
     
  • 11.96, dimqua, 23:51, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Внезапно, но большинство пользователей Gentoo так примерно и поступает. Я не говорю, что PulseAudio или systemd плохие, но неправильно вынуждать пользователей их ставить, если они ему не нужны.
     
     
  • 12.99, Константавр, 00:53, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я понимаю когда стон и вопли шли, когда скайп перевели на пульсу только. Проприетарщина, ничего не сделаешь, пришлось написать костыль, который пульсой прикидывается. Тут же просто ответственный за звук в фоксе сказал "пацаны, я не потяну, пишите поддержку альсы сами, кому надо" Всё! исходники есть берите правьте. Там даже заново писать не надо, просто дописывать неработающее/недостающее.

    Заставляют их... жопу от стула заставили оторвать... бедненькие. Хотите быть не такие как все - будьте, но всё сами. Тогда у вас всё будет

     
  • 8.67, sage, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Причем здесь вообще какие-то «те времена»? Pulseaudio удаляли или отключали потому, что он не работал нормально, вызывал хрипы и заикания звука, а не по каким-то идейным причинам.

    Почему, интересно, Mozilla не воспользуется каким-нибудь OpenAL для всего?

     
     
  • 9.75, Аноним, 21:51, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да Именно так Однако та навязчивость, с которой внедряли глючный продукт, в ит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.83, Аноним, 22:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Думаю вы сайтом ошиблись.
     
  • 8.74, Аноним, 21:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ваше поколение все никак не повзрослеет С пульсой остаются проблемы решаемые ,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.60, Моторист в каске, 20:59, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Друг вам повезло со слухом, если можете слушать блупуп наушники УСБ колонки и встройки. У меня только хардкор alsa, цап, усилитель, акустикa.
     
     
  • 8.62, Константавр, 21:07, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На лаптопе как по другому? Наушники на позднее время, встройка в дороге, а колонки дома. Простой совеЦкий человек.

    И Пульс проверяли на качество, толи похороникс, толи кто, всё там нормально. И настраивается под меломанов только так.

     
  • 5.40, qlkk, 20:11, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Как г о всякое экспериментальное впиливать в браузер, а затем выпиливать, так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.64, dimqua, 21:23, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем этим самым экспериментальным г-ом является многоканальный звук в браузере. Кому он вообще там нужен непонятно.
     
     
  • 7.68, qlkk, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В голову приходят разве что фильмы на ютупе или шутеры прямо в браузере...но многоканальный звук скорее всего мало народу поддерживать будет. Но что мешает мозилле алсу допилить, в таком случае? Проспонсировали бы пару разработчиков алсы, это не дороже впиливания и поддержки пшшшаудио.
     
     
  • 8.73, dimqua, 21:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Впиливать не надо, поддержка PulseAudio там давно есть.

    >фильмы на ютупе

    В том то и дело, что бесплатных фильмов там практически нет, а для 10-минутных трейлеров не важно какой там звук. Если сильно надо можно использовать внешний плеер (mpv и т.п.).

    P.S. Я знаю, что есть онлайн-сервисы с фильмами, но там 5.1 и не пахнет.

     
  • 7.84, Аноним, 22:02, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тем кто фильмы смотрит в браузере, внезапно есть такие люди ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.94, dimqua, 23:47, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там FullHD и субтитры то не всегда есть, не говоря уж о многоканальном звуке. Для веба жмут лишь бы меньше размер был.

     
  • 1.5, AlexYeCu, 19:25, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пока что ещё есть поддержка. Ну что сказать, до сих пор меня на Firefox удерживает только Vimperator. Если в FF сломают звук, то даже с Vimperator'ом придётся попращаться. Видимо, это уже агония FF.
     
     
  • 2.8, soarin, 19:29, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Vimperator

    Он скоро на свалку отправится

     
     
  • 3.10, AlexYeCu, 19:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В связи с чем?
     
     
  • 4.12, soarin, 19:36, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/vimperator/vimperator-labs/issues/211
     
     
  • 5.18, AlexYeCu, 19:43, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Firefox 50 Vimperator вполне себе работает В более поздних уже нет 8212 в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, soarin, 19:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это не чинить, а с нуля переписывать P... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, Аноним, 20:14, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет Существующие расширения оборачиваются в JS-обёртку, имитирующую WebExtensio... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, A.Stahl, 19:58, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да ничего не ломают Написано же -- ещё лучше работать будет И нормально, что о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 19:27, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Помнится когда я последний раз ставил десктопный вариант Убуньки для тестирвоани... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Димас, 19:32, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Времена меняются, да и пульса не стоит на месте.
     
     
  • 3.14, soarin, 19:40, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У меня на ubuntu 14 04 она глючила с Chromium - были легкие заикания Потом почи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, soarin, 19:35, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хотя интересная демонстрация того как у 1.2% полыхает с такой силой, что кажется, что намного больше.
    Такая небольшая репетиция перед выкидыванием XUL :)
     
  • 1.13, Аноним, 19:39, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну так и оставили бы ALSA Тем более что статистика показывает, что 75 багов на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, soarin, 19:41, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тебе в маркетологи с такой статистикой надо D... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 19:45, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Забыл сказать Gravis Ultrasound проклятый Майкрософт решил не поддерживать в ОС... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, Anonplus, 19:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Так доведите поддержку ALSA в сабже до нормального состояния, раз у вас руки пря... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 19:49, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь ALSA браузер от Mozilla с 2003 года Сначала Масяню смотрел, потом п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Sluggard, 20:09, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В новости же ясно написано, что ALSA тормозит добавление новых возможностей и её... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним, 20:16, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ещё скажи что плохо документирована
     
     
  • 6.47, Sluggard, 20:22, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Без понятия Разработчик привёл вполне конкретные доводы, почему так 8212 ALS... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.98, Mihail Zenkov, 00:48, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, у мазилы, с их миллионами, нет возможности поддерживать alsa, а у практич... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, AlexYeCu, 20:06, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Так просто не надо ломать то, что и так работает, нет Меня вот состояние alsa в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, dimqua, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так просто не надо ломать то, что и так работает, нет?

    Если бы они придерживались этого принципа, то не смогли бы клепать по релизу каждые пару месяцев.

     
  • 1.17, IB, 19:42, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Мозилла подтверждает фразу: "Доктор сказал в морг, значит в морг!"
     
  • 1.19, Все Пропало, 19:45, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Проблема в том, что бежать то и некуда. Палемун настолько протухший, что под него есть лишь 2.5 дополнения (емнип, там даже вместо носкрипта - какой то самопальный костыль). Icecat занимается лишь выпиливанием несвободного кода из esr версии, т.е - когда сборку огнелиса с альсой дропнут окончательно - эти сделают тоже самое.
    А хромиум ненужен уже потому, что из него сколько не вычищай гуглотелеметрию - все равно останется
     
     
  • 2.23, Аноним, 19:48, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Используй чисто Blink есть полно оболочек Все сайты распознают его как Google... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, dimqua, 21:36, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весь смысл использовать Firefox или Chromium - это поддержка дополнений.

     
  • 2.87, Аноним, 22:38, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Pale Moon 26.4.0 (x86) - носкрипт есть.
     
  • 1.25, Аноним, 19:51, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    > ALSA не поддерживает 5.1

    Этого Энтони Джонса нужно увольнять, он дeбил

     
     
  • 2.31, Толерантность, 20:01, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Кто же его уволит, он же дeбил.
     
  • 2.34, Stax, 20:01, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Хм Тогда поясните, насколько просто в рамках чистого ALSA решается задача игра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Аноним, 20:05, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ты мне уже на другом ресурсе нёс эту дичь, только про скайп Так же как и моно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Stax, 20:37, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    o O на каком ресурсе Про скайп не использую, так что маловероятно Я тут пи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.54, Аноним, 20:42, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня такое прокатывало только в VLC, и только на Gentoo На Сусе VLC выдавал о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.59, виндотролль, 20:57, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > У меня такое прокатывало только в VLC, и только на Gentoo. На
    > Сусе VLC выдавал окно, что мне надо обновить ALSA до 1.0.24-git-не-старее-такого-то.
    > Вероятно, надо смотреть код VLC.

    Тю, ну так проблема ж решена же! Надо всего-лишь запустить файрфокс на генту. Оставлю вам возможность сообщить эту приятную новость разработчикам. Во они обрадуются!

     
  • 3.65, AlexYeCu, 21:24, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А менее синтетических задач нет?
    Тут было много рассуждений на тему «как мало людей используют alsa». А как много людей используют 5.1? Да ещё и в браузере его хотят?
     
     
  • 4.81, Stax, 21:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без понятия, лично я постоянно использую 5 1 точнее 7 1 , но в браузере он мне ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.90, AlexYeCu, 22:54, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Пульсохейтеры тут много брызжут слюной

    «Пульсохейтеры» не сами по себе появились. Есть alsa, которая работает из коробки как надо. Есть pulseaudio, который надо настраивать-перенастраивать, чтоб получить то, что в alsa  работает из коробки. Вывод очевиден, нет?

     
     
  • 6.97, Stax, 00:27, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет Подумайте о примере с многоканалом выше альса предлагает большую группу ус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Timur I. Davletshin, 19:59, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как я раньше без pulseaudio 5.1 имел и voip пользовался?
     
     
  • 2.41, Sluggard, 20:13, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Firefox Никак не имел, его же только планируют запилить Непоятно, правда, на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Аноним, 20:19, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А у меня Trine 3 через OpenAL выводит объёмный звук Судя по pavucontrol, это 4 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 20:14, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Докатились Не, я понимаю когда Флеш дропнул OSS, из-за чего любители кристальн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, Аноним, 20:33, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    По поводу PA удивительно как эта жирная, малоэффективная зараза вообще нашла ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 20:35, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Фрагмент переписки с разработчиком hsf
     
  • 2.70, iZEN, 21:35, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > По поводу PA: удивительно как эта жирная, малоэффективная зараза вообще нашла место в дистрибутивах.

    Во FreeBSD установка PulseAudio опциональна. Можно не использовать.

    Firefox имеет три вида привязок к звуковой подсистеме:

    ====> Options available for the multi AUDIO: you have to choose at least one of them
         ALSA=on: ALSA audio architecture support
         PULSEAUDIO=on: PulseAudio sound server support
         SNDIO=off: Sndio audio support

    - http://www.freshports.org/www/firefox/
    (PULSEAUDIO можно отключить, оставить ALSA. Звук будет работать.)

    Теперь не представляю, что будет в новых версиях. Оставят один PULSEAUDIO?

     
     
  • 3.78, kirigiri, 21:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FreeBSD вообще лютая годнота. Там все по человечески делается и РедХат не пихает всякие системды и прочую дрянь. И вообще система взрослее что ли. На Распберри перекатился с распбиана на фрю - пока все отлично!
     
     
  • 4.88, Аноним, 22:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Допотопная OSS, не поддерживающая ничего из возможностей ПА, зато жрущая CPU как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, kirigiri, 23:28, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато никаких проблем со звуком( для обычного пользователя без 5.1)
     
  • 2.92, AlexYeCu, 23:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Я решил эту
    > проблему просто, хоть и после долгих соображений:

    А я воткнул звуковую карту в слот, указал её дефолтной, воткнул в неё наушники и колонки, снёс pulseaudio. В результате получил устраивающий меня звук.

    Вот за это PA и не любят.

     
  • 1.50, Аноним, 20:33, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь мозила будет трещать и шипеть при проигрывание аудио?
     
     
  • 2.58, Anonim, 20:56, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Как-то так https www youtube com watch v wWAG5oC19RA... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.53, anonymous, 20:39, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Можно подумать, пульса работает не поверх алсы.
     
  • 1.72, kirigiri, 21:44, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>В бэкенде ALSA отсутствует поддержка дуплексного обмена данными (одновременный приём и отправка звука)

    Это еще терпимо! Но за то что там нет шипения и щелчков - не прощу!

     
  • 1.89, Аноним, 22:47, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видно не зря с полгода назад я мигрировал с ффокса на ungoogled chromium. RIP
     
  • 1.95, Sfinx, 23:49, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Походу ребята alsa API не асилили. duplex там есть с самого начала
     

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