14.03.2017 19:06  Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox

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|6.86, Константавр, 22:30, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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дык развиваться ему тоже надо, так и за бортом остаться надо, а лля этого или самому писать или периодически сливать с "донором". Уже было когда-то, палемунщики махали флагами, а тут прикатилось всё то, что в фоксе, на какое-то время притихли, теперь видать забылось, давай снова размахивать, "палимуе вперде". Да даже дыры латать, это уже надо понятие иметь, а тут в одиночку браузер он будет тянуть, ага.
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|1.2, Спокойный аноним, 19:18, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Какая-то мутная отмазка. Контрольный вопрос: Благодаря их божественному броузеру и PA звук 5.1 у меня теперь будет с любого источника на любую звуковую? ;)
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|10.85, Константавр, 22:26, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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А вы будьте последовательны, выпиливайте не только пульс, но и КАЖДУЮ библиотеку,которая не нравится и из ядра всё выкидывайте, из альсы той же все неиспользуемые драйвера, чего они место занимают? понапридумывали всякого. Из браузеров джаваскрипт выпилите, неча буржуйствовать. Не жизнь а сказка, революционнэрская жизнь, не быдлячая.
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|11.96, dimqua, 23:51, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Внезапно, но большинство пользователей Gentoo так примерно и поступает. Я не говорю, что PulseAudio или systemd плохие, но неправильно вынуждать пользователей их ставить, если они ему не нужны.
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|12.99, Константавр, 00:53, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я понимаю когда стон и вопли шли, когда скайп перевели на пульсу только. Проприетарщина, ничего не сделаешь, пришлось написать костыль, который пульсой прикидывается. Тут же просто ответственный за звук в фоксе сказал "пацаны, я не потяну, пишите поддержку альсы сами, кому надо" Всё! исходники есть берите правьте. Там даже заново писать не надо, просто дописывать неработающее/недостающее.
Заставляют их... жопу от стула заставили оторвать... бедненькие. Хотите быть не такие как все - будьте, но всё сами. Тогда у вас всё будет
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|8.67, sage, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Причем здесь вообще какие-то «те времена»? Pulseaudio удаляли или отключали потому, что он не работал нормально, вызывал хрипы и заикания звука, а не по каким-то идейным причинам.
Почему, интересно, Mozilla не воспользуется каким-нибудь OpenAL для всего?
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|8.62, Константавр, 21:07, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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На лаптопе как по другому? Наушники на позднее время, встройка в дороге, а колонки дома. Простой совеЦкий человек.
И Пульс проверяли на качество, толи похороникс, толи кто, всё там нормально. И настраивается под меломанов только так.
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|7.68, qlkk, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В голову приходят разве что фильмы на ютупе или шутеры прямо в браузере...но многоканальный звук скорее всего мало народу поддерживать будет. Но что мешает мозилле алсу допилить, в таком случае? Проспонсировали бы пару разработчиков алсы, это не дороже впиливания и поддержки пшшшаудио.
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|8.73, dimqua, 21:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Впиливать не надо, поддержка PulseAudio там давно есть.
>фильмы на ютупе
В том то и дело, что бесплатных фильмов там практически нет, а для 10-минутных трейлеров не важно какой там звук. Если сильно надо можно использовать внешний плеер (mpv и т.п.).
P.S. Я знаю, что есть онлайн-сервисы с фильмами, но там 5.1 и не пахнет.
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|1.5, AlexYeCu, 19:25, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Пока что ещё есть поддержка. Ну что сказать, до сих пор меня на Firefox удерживает только Vimperator. Если в FF сломают звук, то даже с Vimperator'ом придётся попращаться. Видимо, это уже агония FF.
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|1.11, soarin, 19:35, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Хотя интересная демонстрация того как у 1.2% полыхает с такой силой, что кажется, что намного больше.
Такая небольшая репетиция перед выкидыванием XUL :)
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|4.69, dimqua, 21:33, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Так просто не надо ломать то, что и так работает, нет?
Если бы они придерживались этого принципа, то не смогли бы клепать по релизу каждые пару месяцев.
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|1.19, Все Пропало, 19:45, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Проблема в том, что бежать то и некуда. Палемун настолько протухший, что под него есть лишь 2.5 дополнения (емнип, там даже вместо носкрипта - какой то самопальный костыль). Icecat занимается лишь выпиливанием несвободного кода из esr версии, т.е - когда сборку огнелиса с альсой дропнут окончательно - эти сделают тоже самое.
А хромиум ненужен уже потому, что из него сколько не вычищай гуглотелеметрию - все равно останется
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|6.59, виндотролль, 20:57, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> У меня такое прокатывало только в VLC, и только на Gentoo. На
> Сусе VLC выдавал окно, что мне надо обновить ALSA до 1.0.24-git-не-старее-такого-то.
> Вероятно, надо смотреть код VLC.
Тю, ну так проблема ж решена же! Надо всего-лишь запустить файрфокс на генту. Оставлю вам возможность сообщить эту приятную новость разработчикам. Во они обрадуются!
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|3.65, AlexYeCu, 21:24, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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А менее синтетических задач нет?
Тут было много рассуждений на тему «как мало людей используют alsa». А как много людей используют 5.1? Да ещё и в браузере его хотят?
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|5.90, AlexYeCu, 22:54, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Пульсохейтеры тут много брызжут слюной
«Пульсохейтеры» не сами по себе появились. Есть alsa, которая работает из коробки как надо. Есть pulseaudio, который надо настраивать-перенастраивать, чтоб получить то, что в alsa работает из коробки. Вывод очевиден, нет?
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|2.70, iZEN, 21:35, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> По поводу PA: удивительно как эта жирная, малоэффективная зараза вообще нашла место в дистрибутивах.
Во FreeBSD установка PulseAudio опциональна. Можно не использовать.
Firefox имеет три вида привязок к звуковой подсистеме:
====> Options available for the multi AUDIO: you have to choose at least one of them
ALSA=on: ALSA audio architecture support
PULSEAUDIO=on: PulseAudio sound server support
SNDIO=off: Sndio audio support
- http://www.freshports.org/www/firefox/
(PULSEAUDIO можно отключить, оставить ALSA. Звук будет работать.)
Теперь не представляю, что будет в новых версиях. Оставят один PULSEAUDIO?
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|3.78, kirigiri, 21:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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FreeBSD вообще лютая годнота. Там все по человечески делается и РедХат не пихает всякие системды и прочую дрянь. И вообще система взрослее что ли. На Распберри перекатился с распбиана на фрю - пока все отлично!
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|2.92, AlexYeCu, 23:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Я решил эту
> проблему просто, хоть и после долгих соображений:
А я воткнул звуковую карту в слот, указал её дефолтной, воткнул в неё наушники и колонки, снёс pulseaudio. В результате получил устраивающий меня звук.
Вот за это PA и не любят.
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|1.72, kirigiri, 21:44, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>>В бэкенде ALSA отсутствует поддержка дуплексного обмена данными (одновременный приём и отправка звука)
Это еще терпимо! Но за то что там нет шипения и щелчков - не прощу!
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