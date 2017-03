14.03.2017 19:06  Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox

> По поводу PA: удивительно как эта жирная, малоэффективная зараза вообще нашла место в дистрибутивах. Во FreeBSD установка PulseAudio опциональна. Можно не использовать. Firefox имеет три вида привязок к звуковой подсистеме: ====> Options available for the multi AUDIO: you have to choose at least one of them

ALSA=on: ALSA audio architecture support

PULSEAUDIO=on: PulseAudio sound server support

SNDIO=off: Sndio audio support - http://www.freshports.org/www/firefox/

(PULSEAUDIO можно отключить, оставить ALSA. Звук будет работать.) Теперь не представляю, что будет в новых версиях. Оставят один PULSEAUDIO?