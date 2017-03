11.03.2017 09:43  Уязвимость в mysqldump, позволяющая выполнить код при восстановлении бэкапа

3.19 , Ydro, 13:19, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – У вас первый абзац оригинальной статьи видимо не отображается? mysqldump is a common utility used to create logical backups of MySQL databases. By default, it generates a .sql file containing the queries to create/drop tables and insert your data. By crafting malicious table name, an attacker can execute arbitrary SQL queries and shell commands if the dump file is imported. Обратите внимание на последнее слово imported, что явно указывает на импорт данных из файла в БД, а НЕ НАОБОРОТ (создание файла дампа при помощи утилиты mysqldump)