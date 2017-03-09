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11.03.2017 09:43  Уязвимость в mysqldump, позволяющая выполнить код при восстановлении бэкапа

Во входящей в состав MySQL утилите mysqldump, используемой для создания резервных копий, выявлена уязвимость (CVE-2016-5483), позволяющая организовать выполнение произвольных shell-команд или привилегированных конструкций SQL во время восстановления резервной копии при помощи утилиты mysql. Код выполнятся с правами администратора, запустившего mysql. Уязвимостью может воспользоваться пользователь СУБД, имеющий права на создание таблиц.

Проблема вызвана особенностью добавления комментариев с названиями таблиц в выводе mysqldump. Атакующий имеет возможность создать таблицу с переводом строки в имени, что приведёт к тому, что в область комментария попадёт только начало имени, а хвост будет перенесён на другую строку и выполнен при загрузке дампа. Например, атакующий может создать таблицу с именем "evil \! id select user(),@@version/*", разнесённым на три строки: 


   CREATE TABLE `evil  
   \! id
   select user(),@@version/*`  (test text);
При создании резервной копии в дампе, полученном от mysqldump, часть имени вынесена за пределы комментария: 

   --
   -- Table structure for table `evil
   \! id
   select user(),@@version/*`
При восстановлении резервной копии администратором будут запущены команды "\! id" и "select user(),@@version/*": 

   $ mysql test < backup.sql
   uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) <-- attacker shell command  
   user()    @@version  
   root@localhost    10.1.18-MariaDB <-- attacker sql query

Злоумышленник может воспользоваться проблемой для оставления лазейки после успешной атаки по подставновке SQL-кода через уязвимое web-приложение (например, атаковать устаревшие плагины к Wordpress). Атакующий может осуществить подстановку команд в резервную копию, затем выждать какое-то время и более активно атаковать систему, чтобы администратор заметил факт взлома web-приложения или повреждения содержимого БД (например, удалив или изменив данные в БД). Выявив факт атаки или нарушения целостности БД администратор попытается восстановить прошлое состояние, используя наиболее свежую версию резервной копии, но так как атакующий заблаговременно позаботился о подстановке в неё своих команд, при восстановлении бэкапа, администратор поспособствует запуску кода атакующего с повышенными привилегиями.

Проблеме подвержены все версии MySQL, в которых уязвимость остаётся неисправленной, а также выпуски MariaDB до 5.5.53 и 10.1. Обновления пакетов с MariaDB уже выпущены Debian и Ubuntu. Уязвимость была обнаружена осенью, но уведомление компании Oracle осталось без ответа, поэтому спустя 90 дней исследователи опубликовали сведения об уязвимости в открытом доступе. В качестве обходного метода защиты предлагается при создании бэкапов запускать утилиту mysqldump с опцией "--skip-comments", воспользоваться альтернативными инструментами резервного копирования MySQL или запретить доступ пользователей СУБД к выполнению операций "create table".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.tarq.io/cve-2016-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в MySQL, позволяющая поднять свои привилегии
  3. OpenNews: В MySQL 8.0 отмечается закат хранилища MyISAM
  4. OpenNews: Критическая root-уязвимость в MySQL
  5. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
  6. OpenNews: Выпуск СУБД MySQL 5.7.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mysql
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  • 1.1, Gemorroj, 10:11, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну и бред. "Уязвимость" тут на столько мифическая, что о ней можно и не говорить.
    Просто косяк в парсере.
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:16, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Не согласен, уязвимость хороша именно тем, что на первый взгляд кажется бесполез... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Аноним, 12:05, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    1 арендуешь шаредхостинг 2 создаешь сайт визитку 3 в mysql делаешь табличк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Gemorroj, 12:58, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> восстанавливаешь из бэкапа.

    чем это отличается от ручного выполнения sql запроса из той же админки? то, что через жопу можно выполнить sql запрос, ну ок, круто че.

     
  • 2.13, apollo2k4, 12:14, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А почему собственно косяк в парсере не может быть уязвимостью?
     
     
  • 3.15, Gemorroj, 13:00, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    конкретно в mysqldump она не имеет ценности в силу сложности ее использования. а точнее практически невозможности ее практического использования.
     
  • 2.18, Павел Самсонов, 13:18, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Каку надо писой мыть.
     
     
  • 3.20, Павел Самсонов, 13:23, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ещё подкладывть бумажку, и кушать ампицилин :)


     
  • 2.24, angra, 13:39, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Один сценарий для ее использования таки существует. Дампу, снятому самостоятельно, а не полученному от клиента, обычно(об исключении как раз сабж) можно доверять и как следствие админ может полениться перейти в шелловый и/или мускульный логин клиента.
     
  • 1.3, Аноним, 10:16, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А часто ли бывает, что кто-то имеет право создавать таблицы, но не может делать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:39, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дефолтовые настройки аккаунта для WordPress.
     
  • 2.5, Аноним, 10:44, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А какая разница Даже если бы злоумышленник мог делать дамп и восстанавливать, э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, angra, 13:42, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что раньше мешало подкинуть этому аккаунту "исправленный" дамп? Дампы то у клиентов обычно хранятся.

     
  • 1.8, Ydro, 11:19, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые два абзаца полная чущь. Причём здесь утилита mysqldump? В оригинале ясно написано про подстановку в уже имеющийся файл дампа БД. Проблема даже не в парсере, если уж получил доступ на запись в дамп, то можно просто вставить и DROP DATABASE и ждать что дамп запустят с соответствующими правами, притом на БД, а не на систему в целом. Правильно в Oracle делают, что не разговаривают с идиотами устанавливающими себе бэкдор-скрипты.
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:45, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это вы не так поняли В оригинале написано как раз про атаку через выполнение CR... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Ydro, 13:19, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас первый абзац оригинальной статьи видимо не отображается? mysqldump is a common utility used to create logical backups of MySQL databases. By default, it generates a .sql file containing the queries to create/drop tables and insert your data. By crafting malicious table name, an attacker can execute arbitrary SQL queries and shell commands if the dump file is imported. Обратите внимание на последнее слово imported, что явно указывает на импорт данных из файла в БД, а НЕ НАОБОРОТ (создание файла дампа при помощи утилиты mysqldump)
     
  • 1.9, Ilya Indigo, 11:27, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... а также выпуски MariaDB до 5.5.53 и 10.1.

    Так 10.1.21 подвержена этой "уязвимости" или нет?

    P.S. В оригинале понятно что нет.
    MariaDB <= 5.5.52 and < 10.1 March 9, 2017

    Не хватает только комментария кое-кого, про то что говорят что кое в чём $subject старый. :-)

     
  • 1.16, Павел Самсонов, 13:01, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ах эта тяга к идеализму :) С точки зрения промышленного станка - надёжность на должном уровне, необходимый уровень безопасности реализован....
     
  • 1.17, Alex_K, 13:17, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать загрузку удаленного дампа небезопасно.

    Непонятно, почему в принципе допустимы имена таблиц с переносами строк.

     
     
  • 2.21, angra, 13:28, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу
    > по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать
    > загрузку удаленного дампа небезопасно.

    ШОК!!! Оказывается нельзя выполнять произвольный sql от рута, а надо логиниться под пользователем, для которого делаешь восстановление из дампа. Ну кто бы мог подумать!


     
     
  • 3.22, Павел Самсонов, 13:30, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу
    >> по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать
    >> загрузку удаленного дампа небезопасно.
    > ШОК!!! Оказывается нельзя выполнять произвольный sql от рута, а надо логиниться под
    > пользователем, для которого делаешь восстановление из дампа. Ну кто бы мог
    > подумать!

    Самое печальное, что при этом приходится сидеть на его стуле :(

     
     
  • 4.23, angra, 13:32, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как тут любит говорить Led, эникеи должны страдать. Не хочешь работать ногами, работай головой.
     
  • 3.26, Alex_K, 13:45, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не путайте пользователя root внутри mysql и системного пользователя.
     
     
  • 4.27, angra, 13:51, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я и не путаю. Я вообще-то про обоих говорил. Принцип один и тот же.
     

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