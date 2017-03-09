11.03.2017 09:43  Уязвимость в mysqldump, позволяющая выполнить код при восстановлении бэкапа

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|3.14, Gemorroj, 12:58, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> восстанавливаешь из бэкапа.
чем это отличается от ручного выполнения sql запроса из той же админки? то, что через жопу можно выполнить sql запрос, ну ок, круто че.
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|2.24, angra, 13:39, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Один сценарий для ее использования таки существует. Дампу, снятому самостоятельно, а не полученному от клиента, обычно(об исключении как раз сабж) можно доверять и как следствие админ может полениться перейти в шелловый и/или мускульный логин клиента.
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|1.8, Ydro, 11:19, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Первые два абзаца полная чущь. Причём здесь утилита mysqldump? В оригинале ясно написано про подстановку в уже имеющийся файл дампа БД. Проблема даже не в парсере, если уж получил доступ на запись в дамп, то можно просто вставить и DROP DATABASE и ждать что дамп запустят с соответствующими правами, притом на БД, а не на систему в целом. Правильно в Oracle делают, что не разговаривают с идиотами устанавливающими себе бэкдор-скрипты.
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|3.19, Ydro, 13:19, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У вас первый абзац оригинальной статьи видимо не отображается? mysqldump is a common utility used to create logical backups of MySQL databases. By default, it generates a .sql file containing the queries to create/drop tables and insert your data. By crafting malicious table name, an attacker can execute arbitrary SQL queries and shell commands if the dump file is imported. Обратите внимание на последнее слово imported, что явно указывает на импорт данных из файла в БД, а НЕ НАОБОРОТ (создание файла дампа при помощи утилиты mysqldump)
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|1.9, Ilya Indigo, 11:27, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ... а также выпуски MariaDB до 5.5.53 и 10.1.
Так 10.1.21 подвержена этой "уязвимости" или нет?
P.S. В оригинале понятно что нет.
MariaDB <= 5.5.52 and < 10.1 March 9, 2017
Не хватает только комментария кое-кого, про то что говорят что кое в чём $subject старый. :-)
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|1.17, Alex_K, 13:17, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать загрузку удаленного дампа небезопасно.
Непонятно, почему в принципе допустимы имена таблиц с переносами строк.
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|2.21, angra, 13:28, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу
> по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать
> загрузку удаленного дампа небезопасно.
ШОК!!! Оказывается нельзя выполнять произвольный sql от рута, а надо логиниться под пользователем, для которого делаешь восстановление из дампа. Ну кто бы мог подумать!
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|3.22, Павел Самсонов, 13:30, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Бывают случаи, когда хостер переносит базу с другого хостинга или восстанавливает базу
>> по просьбе клиента из имеющегося бэкапа. Получается, что под рутом делать
>> загрузку удаленного дампа небезопасно.
> ШОК!!! Оказывается нельзя выполнять произвольный sql от рута, а надо логиниться под
> пользователем, для которого делаешь восстановление из дампа. Ну кто бы мог
> подумать!
Самое печальное, что при этом приходится сидеть на его стуле :(
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