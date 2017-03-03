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03.03.2017 10:34  В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров

Разработчики Mozilla объявили о начале широкомасштабного тестирования технологии контекстных контейнеров, которые ранее были доступны только для пользователей ночных сборок Firefox. Дополнение с реализацией контейнеров теперь можно протестировать через инициативу Test Pilot, в рамках которой пользователям предоставлена возможность оценить экспериментальные возможности, развиваемые для будущих выпусков Firefox.

В рамках контекстных контейнеров реализована возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей. Контейнеры позволяют отделить информацию отдельных групп страниц, например, создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций. С практической стороны контейнеры позволят организовать одновременное использование разных аккаунтов пользователя на одном сайте (например, можно одновременно открыть рабочий и личный аккаунты в Facebook без запуска разных браузеров).

Контейнеры также можно использовать для исключения утечки данных о посещении определённых сайтов без перехода в режим "инкогнито" (сеансы и настройки для этих сайтов будут сохраняться, но не будут видны сайтам в других контейнерах). В отличие от режима "инкогнито" пользователь сохраняет возможность использования единой истории посещений, закладок, базы сохранённых паролей и параметров web-форм.

Для каждого контейнера используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. В будущем рассматривается возможность реализации на базе контейнеров средств для отделения истории посещений, закладок и хранилища TLS-сертификатов (например, можно будет посмотреть историю открытия сайтов в текущем контейнере или воспользоваться отдельным набором закладок).

Разделение контейнеров осуществляется при помощи цветов и меток - каждый контейнер снабжается цветной полоской под кнопкой перехода на вкладку и пиктограммой в адресной строке. Цвет и пиктограмма выбираются пользователем при создании или настройке контейнера.

Для участия в программе тестирования необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. При использовании Test Pilot осуществляется отправка обезличенных данных телеметрии на серверы Mozilla для накопления статистики об особенностях работы с интерфейсом.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: В Firefox планируют реализовать контекстные контейнеры
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил три новые экспериментальные возможности для Firefox
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.3, Аноним, 10:53, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    короче, я так понимаю, это как отдельные изолированные группы вкладок как, напр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Ась, 11:19, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +10 +/
    это полноценные профили. эдакое нативное расширение MultiFox, со своими куками, IndexDB и прочими контекстами.
     
     
  • 3.32, KOT040188, 16:21, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В хромом это есть давно…
     
     
  • 4.34, Murz, 16:30, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > В хромом это есть давно…

    В ваших храмых для каждого аккаунта нужно отдельное окно открывать - это то же самое что 2 браузера запускать.

     
  • 3.38, Аноним, 17:13, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    в MultiFox отдельные прокси не настроишь, т ч остается юзать отдельные профиля ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:54, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +21 +/
    Ну хоть что-то нужное делать стали.
     
  • 1.5, QuAzI, 10:56, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Всё равно не удобно Что так было 100500 вкладок и поиск по title icon, что тепе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, ABATAPA, 11:02, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Так группируйте вкладки, кто Вам мешает.
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:19, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > группируйте

    Нативной функции же нет. Или я что-то проспал?

     
     
  • 4.47, Аноним, 20:40, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати это самый желанный функционал который мне нужен для перехода с хромого.
     
  • 2.7, Аноним, 11:10, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что значит "не удобно"?

    // b.

     
  • 1.8, ryoken, 11:18, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скажите плз, можно ли таким способом в 2 аккаунта гуглопочты одновременно зайти? (У меня не получилось, хотя создал 2 вкладки в разных контейнерах).
     
     
  • 2.11, th3m3, 11:20, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Должно получиться.
     
  • 2.12, Ась, 11:20, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Скажите плз, можно ли таким способом в 2 аккаунта гуглопочты одновременно зайти?
    > (У меня не получилось, хотя создал 2 вкладки в разных контейнерах).

    именно для этого оно и нужно

     
     
  • 3.14, ryoken, 11:23, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > именно для этого оно и нужно

    И какие тогда на то нужны заклинания? В первой вкладке зашёл в 1 ящик, во второй в другом контейнере - набрал gmail.com, увидел loading вверху вкладки и далее - пустая страница. Где-то ещё что-то дрессировать что ли надо..?

     
     
  • 4.17, Ась, 12:04, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> именно для этого оно и нужно
    > И какие тогда на то нужны заклинания? В первой вкладке зашёл в
    > 1 ящик, во второй в другом контейнере - набрал gmail.com, увидел
    > loading вверху вкладки и далее - пустая страница. Где-то ещё что-то
    > дрессировать что ли надо..?

    дрессировать не надо. в nightly точно работает, в ff через testpilot не пробовал

     
     
  • 5.20, ryoken, 12:15, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > дрессировать не надо. в nightly точно работает, в ff через testpilot не
    > пробовал

    Вы, конечно, будете смеяться, но как раз в Nightly и пытался сие проделать. 54.0a1 (2017-03-02) (64-bit)

     
     
  • 6.22, Lain_13, 12:25, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня именно так открылось даже 3 гуглопочты.
     
  • 6.24, BlackRaven86, 12:36, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стоит создать посмотреть багтрекер и создать там отчет, если еще нету.
     
  • 2.13, анон, 11:20, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну в новости написано, что должно по крайне мере для лицокниги.
     
  • 2.25, Аноним, 12:50, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я успешно сижу в двух акаунтах гуглопочты уже несколько лет на обычной лисе
     
  • 1.9, th3m3, 11:19, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже давно использую в обычной версии Firefox. Только их пока редактировать нельзя.е
     
  • 1.16, Murz, 11:41, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Наконец-то запилили альтернативу расширению Multifox, которое перестало работать в новых версиях (потому что зарезали старое API а альтернативу в новом не сделали никакую).

    Активно юзаю в альфа версиях уже давно - работает отлично!

    Наконец-то избавился от постоянных мучений в переключении между личными и рабочими аккаунтами в Google, Yandex, соцсетях и кучи других сервисов!!!

    Единственное чего очень нехватает - так это сменить контейнер у уже открытой вкладки, очень надеюсь что это скоро добавят!

     
     
  • 2.26, Анонимомус, 12:55, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Единственное чего очень нехватает - так это сменить контейнер у уже открытой вкладки, очень надеюсь что это скоро добавят!

    Все думал, чего же с ними не так и почему хоть и давно включены не пользуюсь, не хватает переключения между контейнерами уже открытых вкладок, хотя бы с тyпой перезагрузкой.

     
  • 2.33, KOT040188, 16:24, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В,яндексе кстати можно залогиниться сразу в несколько аккаунтов.
     
  • 1.18, пгуыыцрщ, 12:06, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Даешь кросс-контейнер скриптинг!
     
  • 1.19, Пирожок не глупый пирожок начинающий, 12:13, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, это нечто из серии Tab Groups, но изолированные, т.е. текущий профиль работает как бы в "приватном режиме"?

    Поэтому вопрос, две приватных окна(и больше) открыть можно будет?
    А то у меня проблема - если открыть два приватных окна - то куки общие для приватных окон.

    Таб групс мной используются для след целей:
    - что бы положить интересное на почитать потом.
    - что бы рассортировать вкладки по назначению
    Сабж вроде бы на это и рассчитан. Может удобнее будет.

     
     
  • 2.23, Lain_13, 12:32, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ви таки пытаетесь открыть два порносайта так, чтоб они друг о дружке не узнали? По крайней мере пока и с данным расширением — нельзя.
    Кстати, для «на почитать потом» Мозилловцы специально купили Pocket.
     
  • 2.31, nrv, 14:05, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно будет сделать 2 группы с раздельными куками (которые не видят куки друг друга), которые сохраняются после закрытия. Т. е. не как приватные, когда после закрытия все удаляется.
     
  • 1.28, Аноним, 13:31, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Годно. Спасибо мозилловцам.
     
  • 1.29, mumu, 13:41, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    TreeStyleTab позволяет это делать более понятно и удобно. Но его интегрировать они, конечно же, не собираются. Лучше покет
     
     
  • 2.35, Murz, 16:31, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > TreeStyleTab позволяет это делать более понятно и удобно. Но его интегрировать они,
    > конечно же, не собираются. Лучше покет

    А как в TreeStyleTab можно сменить профиль у конкретной вкладки?

     
     
  • 3.40, mumu, 19:12, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там логическое разделение контента (одно дерево — одна тематика), а не операционное. Кому что больше нужно. У меня для второго аккаунта стоит киберфокс рядом.
     
  • 1.30, Анонко, 14:00, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По сути тоже самое, что использовать профили.
     
     
  • 2.36, Ergil, 16:51, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Профили, да. Вот только в одном окне, что гораздо удобней. В ночных сборках оно появлялось достаточно давно, при чем. Надеюсь Хромиум утащит у конкурента фичу.
     
     
  • 3.48, Анонко, 20:41, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, мне не удобно.

    У меня 3 профиля. Причем всегда использую 3-6 рабочих столов.
    На первом столе профиль Surf. Для активного поиска инфы, просто зайти на сайт, почитать и выйти. Там же стоят NoScript и uBlock. Вагон вкладок.

    2-й профиль Work на втором столе. Почта, гитхаб, соцсети и т.д. Т.е. сайты где нужно регаться или нужна полноценная работа сайта без ограничений. Расширения соответственно не установлены. До 20 вкладок.

    3-й профиль Education для дист.обучения в институте. на 6-м столе. Все, что касается учебы на этом столе. До 5 вкладок.

    Соответственно приложения для каждого вида деятельности висят на нужном столе.

    Свалить всё это в одно окно - будет хаос.

    Еще один момент - расширения где-то нужны, где-то нет.

     
  • 3.50, Анонко, 20:50, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще момент.

    Профили можно разнести по разным директориям.
    Затем используя firejail или bubblewrap порезать пути.
    Тут, скорее всего все будет все в одной куче.
    И если пробьют браузер, то утащать всё.

     
  • 1.37, Аноним, 17:08, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А можно будет привязать разные прокси для контейнеров?  
     
     
  • 2.44, Анонимм, 20:33, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А можно будет привязать разные прокси для контейнеров?

    Только если самому сделать
    docker run....

     
  • 1.39, Sluggard, 17:32, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну могут же что-то дельное пилить. Если там отдельно настраиваются прокси — вообще хорошо, можно будет сделать по контексту для Tor и i2p сделать, удобненько.
     
  • 1.41, Аноним, 19:25, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ужас что делают Верните firefox 3 без webrt, hellow, интерфейса для сенсорных э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Анонимм, 20:34, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Все. Удаляю фаерфокс и перехожу на очередной урезанный недофорк.

    Давай до свидания.
    Не забудь в печатную машинку новую красящую ленту вставить.

     
  • 1.42, Аноним, 20:02, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Раньше был multifox для этих целей, но сдох из-за невозможности переписать его п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Avator, 20:36, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Красота =)
    Mozilla'вцы молодцы. Думаю эта фишка немало пользователей с хрома вернёт =)
     
  • 1.49, Аноним, 20:42, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, чем можно агрегировать отсортировать сгруппировать по мета-разметки Зак... весь текст скрыт [показать]
     

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