03.03.2017 10:34  В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров

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|4.34, Murz, 16:30, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В хромом это есть давно…
В ваших храмых для каждого аккаунта нужно отдельное окно открывать - это то же самое что 2 браузера запускать.
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|1.8, ryoken, 11:18, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Скажите плз, можно ли таким способом в 2 аккаунта гуглопочты одновременно зайти? (У меня не получилось, хотя создал 2 вкладки в разных контейнерах).
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|2.12, Ась, 11:20, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Скажите плз, можно ли таким способом в 2 аккаунта гуглопочты одновременно зайти?
> (У меня не получилось, хотя создал 2 вкладки в разных контейнерах).
именно для этого оно и нужно
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|3.14, ryoken, 11:23, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> именно для этого оно и нужно
И какие тогда на то нужны заклинания? В первой вкладке зашёл в 1 ящик, во второй в другом контейнере - набрал gmail.com, увидел loading вверху вкладки и далее - пустая страница. Где-то ещё что-то дрессировать что ли надо..?
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|4.17, Ась, 12:04, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> именно для этого оно и нужно
> И какие тогда на то нужны заклинания? В первой вкладке зашёл в
> 1 ящик, во второй в другом контейнере - набрал gmail.com, увидел
> loading вверху вкладки и далее - пустая страница. Где-то ещё что-то
> дрессировать что ли надо..?
дрессировать не надо. в nightly точно работает, в ff через testpilot не пробовал
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|5.20, ryoken, 12:15, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> дрессировать не надо. в nightly точно работает, в ff через testpilot не
> пробовал
Вы, конечно, будете смеяться, но как раз в Nightly и пытался сие проделать. 54.0a1 (2017-03-02) (64-bit)
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|1.16, Murz, 11:41, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Наконец-то запилили альтернативу расширению Multifox, которое перестало работать в новых версиях (потому что зарезали старое API а альтернативу в новом не сделали никакую).
Активно юзаю в альфа версиях уже давно - работает отлично!
Наконец-то избавился от постоянных мучений в переключении между личными и рабочими аккаунтами в Google, Yandex, соцсетях и кучи других сервисов!!!
Единственное чего очень нехватает - так это сменить контейнер у уже открытой вкладки, очень надеюсь что это скоро добавят!
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|2.26, Анонимомус, 12:55, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Единственное чего очень нехватает - так это сменить контейнер у уже открытой вкладки, очень надеюсь что это скоро добавят!
Все думал, чего же с ними не так и почему хоть и давно включены не пользуюсь, не хватает переключения между контейнерами уже открытых вкладок, хотя бы с тyпой перезагрузкой.
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|1.19, Пирожок не глупый пирожок начинающий, 12:13, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Насколько я понимаю, это нечто из серии Tab Groups, но изолированные, т.е. текущий профиль работает как бы в "приватном режиме"?
Поэтому вопрос, две приватных окна(и больше) открыть можно будет?
А то у меня проблема - если открыть два приватных окна - то куки общие для приватных окон.
Таб групс мной используются для след целей:
- что бы положить интересное на почитать потом.
- что бы рассортировать вкладки по назначению
Сабж вроде бы на это и рассчитан. Может удобнее будет.
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|2.23, Lain_13, 12:32, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ви таки пытаетесь открыть два порносайта так, чтоб они друг о дружке не узнали? По крайней мере пока и с данным расширением — нельзя.
Кстати, для «на почитать потом» Мозилловцы специально купили Pocket.
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|2.31, nrv, 14:05, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Можно будет сделать 2 группы с раздельными куками (которые не видят куки друг друга), которые сохраняются после закрытия. Т. е. не как приватные, когда после закрытия все удаляется.
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|1.29, mumu, 13:41, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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TreeStyleTab позволяет это делать более понятно и удобно. Но его интегрировать они, конечно же, не собираются. Лучше покет
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|2.35, Murz, 16:31, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> TreeStyleTab позволяет это делать более понятно и удобно. Но его интегрировать они,
> конечно же, не собираются. Лучше покет
А как в TreeStyleTab можно сменить профиль у конкретной вкладки?
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|3.40, mumu, 19:12, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Там логическое разделение контента (одно дерево — одна тематика), а не операционное. Кому что больше нужно. У меня для второго аккаунта стоит киберфокс рядом.
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|2.36, Ergil, 16:51, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Профили, да. Вот только в одном окне, что гораздо удобней. В ночных сборках оно появлялось достаточно давно, при чем. Надеюсь Хромиум утащит у конкурента фичу.
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|3.48, Анонко, 20:41, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну, мне не удобно.
У меня 3 профиля. Причем всегда использую 3-6 рабочих столов.
На первом столе профиль Surf. Для активного поиска инфы, просто зайти на сайт, почитать и выйти. Там же стоят NoScript и uBlock. Вагон вкладок.
2-й профиль Work на втором столе. Почта, гитхаб, соцсети и т.д. Т.е. сайты где нужно регаться или нужна полноценная работа сайта без ограничений. Расширения соответственно не установлены. До 20 вкладок.
3-й профиль Education для дист.обучения в институте. на 6-м столе. Все, что касается учебы на этом столе. До 5 вкладок.
Соответственно приложения для каждого вида деятельности висят на нужном столе.
Свалить всё это в одно окно - будет хаос.
Еще один момент - расширения где-то нужны, где-то нет.
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|3.50, Анонко, 20:50, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Еще момент.
Профили можно разнести по разным директориям.
Затем используя firejail или bubblewrap порезать пути.
Тут, скорее всего все будет все в одной куче.
И если пробьют браузер, то утащать всё.
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|1.39, Sluggard, 17:32, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ну могут же что-то дельное пилить. Если там отдельно настраиваются прокси — вообще хорошо, можно будет сделать по контексту для Tor и i2p сделать, удобненько.
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