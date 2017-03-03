03.03.2017 10:34  В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров

Разработчики Mozilla объявили о начале широкомасштабного тестирования технологии контекстных контейнеров, которые ранее были доступны только для пользователей ночных сборок Firefox. Дополнение с реализацией контейнеров теперь можно протестировать через инициативу Test Pilot, в рамках которой пользователям предоставлена возможность оценить экспериментальные возможности, развиваемые для будущих выпусков Firefox.

В рамках контекстных контейнеров реализована возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей. Контейнеры позволяют отделить информацию отдельных групп страниц, например, создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций. С практической стороны контейнеры позволят организовать одновременное использование разных аккаунтов пользователя на одном сайте (например, можно одновременно открыть рабочий и личный аккаунты в Facebook без запуска разных браузеров).

Контейнеры также можно использовать для исключения утечки данных о посещении определённых сайтов без перехода в режим "инкогнито" (сеансы и настройки для этих сайтов будут сохраняться, но не будут видны сайтам в других контейнерах). В отличие от режима "инкогнито" пользователь сохраняет возможность использования единой истории посещений, закладок, базы сохранённых паролей и параметров web-форм.

Для каждого контейнера используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. В будущем рассматривается возможность реализации на базе контейнеров средств для отделения истории посещений, закладок и хранилища TLS-сертификатов (например, можно будет посмотреть историю открытия сайтов в текущем контейнере или воспользоваться отдельным набором закладок).

Разделение контейнеров осуществляется при помощи цветов и меток - каждый контейнер снабжается цветной полоской под кнопкой перехода на вкладку и пиктограммой в адресной строке. Цвет и пиктограмма выбираются пользователем при создании или настройке контейнера.

Для участия в программе тестирования необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. При использовании Test Pilot осуществляется отправка обезличенных данных телеметрии на серверы Mozilla для накопления статистики об особенностях работы с интерфейсом.



