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25.02.2017 09:36  Энтузиасты воссоздали метод мгновенной генерации PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1

Не дожидаясь компании Google, которая на 90 дней отложила публикацию практических наработок в области подбора коллизий SHA-1, энтузиасты представили сразу несколько своих вариантов осуществления атаки, основанных на изначально доступном теоретическом описании и продемонстрированных компанией Google PDF-документах. В частности, запущен альтернативный сервис SHA1 collider, позволяющий загрузить два разных изображения и сразу получить на выходе два PDF-файла, имеющих одинаковый хэш SHA-1, но выводящих разные изображения. Также подготовлен Python-скрипт для приведения двух многостраничных PDF-документов к виду с одинаковыми хэшами SHA-1.

В случае предложенной атаки на PDF, для создания двух PDF-файлов с одинаковыми хэшами SHA-1 больших вычислительных ресурсов не требуется. Суть метода в использовании уже рассчитанной коллизии, позволяющей сохранить хэш SHA-1 при изменении нескольких байт в определённой позиции потока. Для атаки применяются типовые блоки PDF, включающие заголовок PDF, дескриптор потока JPEG и заголовки JPEG. Cодержимое документов для которых нужно создать PDF с одинаковыми хэшами SHA-1 преобразуется в многослойный JPEG, в котором присутствует изображение как первого, так и второго документа.

Наполнение для вызова коллизии включается в состав JPEG. Далее этот общий JPEG прикрепляется к готовым начальным блокам и завершается типовым фиксированным завершающим блоком, содержащим команды отображения PDF. По сути на выходе получаются два почти одинаковые файла, отличающихся только одним параметром в заголовке JPEG, который обеспечивает отображение разных данных в разных PDF-файлах через переключение активного слоя в сводном JPEG-изображении. При открытии первого PDF показывается первый слой, а при открытии другого - второй.

Для разного отображения слоёв применяются манипуляции с заголовками JPEG. В каждом заголовке JPEG имеется поле с комментарием, которое располагается в файле таким образом, чтобы сместить 16-разрядное значение длины поля в область возникновения коллизии. Так как параметр находится в зоне коллизии, его изменение не влияет на вычисленный хэш SHA-1. Манипуляция со значением длины комментария позволяет добиться того, что в первом PDF-файле блок с данными первого изображения попадает в область комментария и отображается второй набор данных, а во втором PDF-файле отображается первый набор данных, а второй игнорируется, так как находится за границей метки конца потока.

Использование типового набора данных для вызова коллизии открывает двери для новых атак, порой неожиданных. Например, разработчики WebKit добавляя в код защиту от вызова коллизии в SHA-1, сами того не желая, обрушили Subversion-зеркало репозитория проекта. Проблема была вызвана тем, что добавив несколько коммитов, содержащих данные, вызывающие коллизию, код дедупликации в SVN-репозитории рассчитал для этих коммитов одинаковый хэш, что нарушило целостность репозитория и заблокировало добавление новых коммитов. Для Git уже вычисленная коллизия не представляет угрозы, но не исключена возможность расчёта новой коллизии, специально для создания конкретного поддельного репозитория Git.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1
  3. OpenNews: Для взлома MD5 хэша нужно всего 8 часов
  4. OpenNews: Опубликованы исходные тексты программы для поиска коллизий в MD5
  5. OpenNews: Автор md5crypt подчеркнул небезопасность данного алгоритма и призвал перейти на более стойкие методы хэширования паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sha1, pdf
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  • 1.1, Анонимусик, 10:20, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    А вот -- https://joeyh.name/blog/entry/SHA1_collision_via_ASCII_art/ -- коллизия SHA1 через ascii-арт. Дыра, чё.
     
  • 1.3, Kleemhead, 11:11, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    как красиво гугл общеголяли
     
  • 1.4, Джо, 11:21, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Т.е. больше не требуется год работы сотни GPU чтобы сгенерировать коллизию?
     
     
  • 2.6, Скромное обаяние буржуазии, 11:46, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Нет, можно за год предварительные данные рассчитать, а затем за 5 минут миллион документов с одинаковым хешем сфабриковать ..
     
  • 1.7, Michael Shigorin, 12:26, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Да уж, subversion явно узрел своё "мене, мене, текел, фарес" на стене...
     
  • 1.8, Аноним, 12:52, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ах, даже не разное содержимое файлов, а просто манипуляции с заголовками JPEG ... весь текст скрыт [показать]
     

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