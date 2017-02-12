12.02.2017 10:48  Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни

|
|
|
|
|
|
|
|3.39, all_glory_to_the_hypnotoad, 15:21, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Исключено.
Если болезень головного мозга как-то устранима из-за которой апологеты rust считают, например, что исключения не нужны, то со сложностью основной фичи языка ничего сделать нельзя. А rust как раз нацелен на овощей которым трудно следить добровольно или принудительно за временами жизни объектов и делать согласованный код.
Из-за этого язык всегда будет маргинальным среди наивных дурачков считающих что вот наконец таки удалось найти серебряную пулю.
|
|1.5, Square1, 11:13, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Автор пересказа не будет так любезен, чтобы пояснить для тупых - что за язык такой программировани "oracle" и "sharepoint", и другие, не менее странные "языки" ?
|
|1.13, Ydro, 12:04, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
JavaScript умер или писать на нём быстрей и удобней, что время на выходные остаётся? :) А arduino и puppet каким боком там? Почему тогда не включили конденсаторы и резисторы?
|
|1.23, Ilya Indigo, 13:38, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Почему про D в новостях вообще ничего не слышно, как будто язык уже вымер?
И что в rust такого принципиально инновационного, чего нету в D, что понадобилось писать свой язык с нуля, нежели просто допилить D?
|
|
|
|
|
|3.30, Crazy Alex, 14:21, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
В D gc не обязателен. Есть проект по альтернативной stdlib для эмбеда, без gc. Да и контролируется он там хорошо при желании.
|
|1.36, LinuxID, 14:55, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Вот ни разу не программист, но чувствую что мне тут лапшу вешают.
Если анализ проводился по тегам то, получается что тот-же rust в гугле лидирует по кол-ву заданных вопросов и ответов, а не его популярности.
|