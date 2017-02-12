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12.02.2017 10:48  Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни

Дискуссионная площадка Stack Overflow попыталась проанализировать изменение интересов участников обсуждений в выходные дни, когда разработчики не занимаются основной работой и тратят своё свободное время на увлечения или изучение новых технологии. Так как отчёт Stack Overflow ограничен оценкой тегов, прикреплённых к вопросам в обсуждениях, один из работников Google попытался собрать более актуальную статистику и проанализировал динамику внесения изменений на разных языках во всех репозиториях на GitHub, в разрезе выходных и рабочих дней. Данные получены на основе импорта в BigQuery истории коммитов, предоставляемых сервисом GHTorrent.

Наиболее значительный рост интенсивности использования в выходные 2016 года наблюдается для языка Rust. На втором месте оказался язык программирования шейдеров GLSL (OpenGL Shading Language). Третье место занял язык D. В списке также явно выделяется интерес к функциональному программированию. С четвёртого по двадцатое место занимают Haskell, Common Lisp, Kicad, Emacs Lisp, Lua, Scheme, Julia, Elm, Eagle, Racket, Dart, Nsis, Clojure, Kotlin, Elixir, F# и Ocaml. Места в рейтинге распределены на основе соотношения числа изменений в выходные и рабочие дни, например, в выходные отмечается почти двухкратное увеличение коммитов на языке Rust, по сравнению с рабочими днями.

Последние записи в рейтинге демонстрируют языки, которые становятся невостребованными в выходные. Например, интенсивность разработки на языках Fortran, Visual Basic, Objective-C++, Plsql, Groovy и Objective-C в выходные снижается в два-три раза, что объясняется тем, что данные языки преимущественно используются на рабочих местах в офисе.

При рассмотрении динамики изменения интереса к языкам в разные годы выделяются следующие закономерности: По мере зрелости и общего роста популярности языка Go, перекос использования в выходные и рабочие дни сглаживается. Разработка на Python и C в выходные и рабочие дни распределяется равномерно. Для языка Ruby постепенно наблюдается смещение к разработке в выходные дни. Haskell и Clojure занимают нишу языков, изучаемых в выходные.

Если рассмотреть статистику на основе изменения тегов в Stack Overflow, то выделяется рост интереса к языку ассемблера, что объясняется выполнением домашних заданий студентами. Rust в статистике Stack Overflow не фигурирует, а первое место по росту интереса в выходные занимает Haskell. Например, если в выходные теги с Haskell составляют 0.365%, то в рабочие дни - 0.21%.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@hoffa/the-...)
  2. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
  3. OpenNews: Анализ популярности языков программирования в 2015 году
  4. OpenNews: Обновлённая статистика популярности языков программирования на GitHub
  5. OpenNews: Оценка популярности грязных хаков у разработчиков на различных языках программирования
  6. OpenNews: Python признан самым популярным языком для начального обучения студентов в США
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lang
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  • 1.1, Anonim, 11:07, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    Так и запишем: "Rust - язык выходного дня"
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 11:13, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –9 +/
    Или кратко: "Rust, выходи!"
    Или ещё более кратко: "Rust, уходи!"
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:50, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не уйдёт, но это ни к чему Вас и не обязывает...
     
  • 2.12, фвфыв, 11:47, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +7 +/
    "Rust -- дико сложные и непонятный, поэтому нужно строчить миллиард вопросов"
    За исправление не благодарите.
     
     
  • 3.40, Аноним, 15:25, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Орнул
     
     
  • 4.48, Аноним, 16:37, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пёрнул? Че сказать-то хотел?
     
  • 3.47, Аноним, 16:27, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да как сказать Именно вопросов он не слишком много вызывает судя по всему ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 12:33, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Раст еще молодой, ему можно Не исключено, что в ближайшие годы он выстрелит пов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, anonimbl, 13:00, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Все что написано вами - полный бред.
     
  • 3.39, all_glory_to_the_hypnotoad, 15:21, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Исключено.

    Если болезень головного мозга как-то устранима из-за которой апологеты rust считают, например, что исключения не нужны, то со сложностью основной фичи языка ничего сделать нельзя. А rust как раз нацелен на овощей которым трудно следить добровольно или принудительно за временами жизни объектов и делать согласованный код.

    Из-за этого язык всегда будет маргинальным среди наивных дурачков считающих что вот наконец таки удалось найти серебряную пулю.

     
  • 2.21, VN, 13:08, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    На выходных надо выходить из работы, а не погружаться в ЭТО Отдыхайте, коллег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Аноним, 15:32, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо эту статистику еще со статистикой Github сравнить для полноты картины.
     
  • 2.44, Аноним, 15:40, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ... и дополним "Python и C - языки 24/7"
     
     
  • 3.57, A.Stahl, 18:11, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    3?
     
  • 1.2, Anonim, 11:07, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    nginx - это язык программирования?
     
     
  • 2.22, vitvegl, 13:35, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    имелось ввиду config lang, как и в случае с puppet )
     
  • 1.5, Square1, 11:13, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Автор пересказа не будет так любезен, чтобы пояснить для тупых - что за язык такой программировани "oracle" и "sharepoint", и другие, не менее странные "языки" ?
     
     
  • 2.9, vitalif, 11:40, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    теги это

    пост не читай @ сразу комменть

     
  • 1.6, Аноним, 11:19, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где Си и Оберон
     
  • 1.7, Аноним, 11:26, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    новость напомнила конференцию печатных издательств в Египте, на которой установи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 11:46, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    в свободное от работы время программисты пишут майнеры
     
  • 1.13, Ydro, 12:04, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    JavaScript умер или писать на нём быстрей и удобней, что время на выходные остаётся? :) А arduino и puppet каким боком там? Почему тогда не включили конденсаторы и резисторы?
     
     
  • 2.19, andy68, 12:56, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Почему тогда не включили конденсаторы и резисторы?

    Ну как же не включили -- kicad же ;-)

     
  • 1.16, Аноним, 12:22, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ждём релизов популярных движков с поддержкой OpenGL?
     
     
  • 2.34, Аноним, 14:53, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём кучу игр на самопальных недодвижках
     
  • 1.23, Ilya Indigo, 13:38, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почему про D в новостях вообще ничего не слышно, как будто язык уже вымер?
    И что в rust такого принципиально инновационного, чего нету в D, что понадобилось писать свой язык с нуля, нежели просто допилить D?
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:08, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В D GC, в раст - шаред поинтеры В D интерфейсы и абстрактные классы, в раст - т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Аноним, 14:08, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сообщи, когда из D хотя бы GC выпилят.
     
     
  • 3.29, freehck, 14:15, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сообщи, когда из D хотя бы GC выпилят.

    А чем Вам GC не нравится?

     
     
  • 4.32, Аноним, 14:38, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем, что он есть Религия не позволяет Зачем трать ресурсы на то, что можно н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Аноним, 15:01, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем тратить ресурсы программиста на то, что может сделать машина Несомненно е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.45, Аноним, 15:53, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А сколько ресурсов тратится Я периодически наблюдаю как коллеги в соседнем отде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.49, Аноним, 16:56, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Везде, где потребление памяти и задержки, связанные с работой GC не критичны, не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.51, Аноним, 17:17, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но в том-то и заключается одна из прелестей Rust, что он почти не тратит ресурсы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Crazy Alex, 14:21, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В D gc не обязателен. Есть проект по альтернативной stdlib для эмбеда, без gc. Да и контролируется он там хорошо при желании.
     
  • 2.31, Аноним, 14:35, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что он вымер. См. абсолютное число коммитов в таблице.
     
  • 2.35, Аноним, 14:55, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Rust уже сейчас язык с самой эффективной работой с памятью, решил многие проблем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Аноним, 17:03, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие проблемы и каким образом В C , точно также как в раст, есть уникальное и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, all_glory_to_the_hypnotoad, 15:37, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему про D в новостях вообще ничего не слышно, как будто язык уже вымер?

    он и не рождался чтобы вымирать.

     
  • 2.55, Ordu, 18:01, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не знаю D, но предположу, что проблема в маркетинге Есть такой приём у маркет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, freehck, 13:54, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну офигеть, мои любимые языки оказывается самые популярные, а нам тут втирали "скала, ява"... :)
     
  • 1.25, Аноним, 14:00, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где скала?
     
     
  • 2.28, freehck, 14:13, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мне кажется, что более корректный вопрос: где середина таблички?
     
  • 1.36, LinuxID, 14:55, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот ни разу не программист, но чувствую что мне тут лапшу вешают.
    Если анализ проводился по тегам то, получается что тот-же rust в гугле лидирует по кол-ву заданных вопросов и ответов, а не его популярности.
     
  • 1.37, Аноним, 15:00, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Статистика не о чем точно так же можно написать что в выходные люди пьют боль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 15:37, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Kicad - язык программирования?
     
  • 1.52, Аноним, 17:18, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Давайте будем называть вещи своими именами Выходные это суббота и воскресенье ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним, 17:19, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    молодой fixed
     
  • 2.54, Ordu, 17:38, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И хорошо, что эта статистика не про тебя. Твоя жизнь никак не влияет на тренды взлётов и падений языков. И никак их не отражает. Она совершенно бесполезна и бессмысленна.
     
  • 2.56, Аноним, 18:04, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Похвастался? Молодец, возьми с полки пирожок.
     

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