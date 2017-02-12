12.02.2017 10:48  Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни

Дискуссионная площадка Stack Overflow попыталась проанализировать изменение интересов участников обсуждений в выходные дни, когда разработчики не занимаются основной работой и тратят своё свободное время на увлечения или изучение новых технологии. Так как отчёт Stack Overflow ограничен оценкой тегов, прикреплённых к вопросам в обсуждениях, один из работников Google попытался собрать более актуальную статистику и проанализировал динамику внесения изменений на разных языках во всех репозиториях на GitHub, в разрезе выходных и рабочих дней. Данные получены на основе импорта в BigQuery истории коммитов, предоставляемых сервисом GHTorrent.

Наиболее значительный рост интенсивности использования в выходные 2016 года наблюдается для языка Rust. На втором месте оказался язык программирования шейдеров GLSL (OpenGL Shading Language). Третье место занял язык D. В списке также явно выделяется интерес к функциональному программированию. С четвёртого по двадцатое место занимают Haskell, Common Lisp, Kicad, Emacs Lisp, Lua, Scheme, Julia, Elm, Eagle, Racket, Dart, Nsis, Clojure, Kotlin, Elixir, F# и Ocaml. Места в рейтинге распределены на основе соотношения числа изменений в выходные и рабочие дни, например, в выходные отмечается почти двухкратное увеличение коммитов на языке Rust, по сравнению с рабочими днями.

Последние записи в рейтинге демонстрируют языки, которые становятся невостребованными в выходные. Например, интенсивность разработки на языках Fortran, Visual Basic, Objective-C++, Plsql, Groovy и Objective-C в выходные снижается в два-три раза, что объясняется тем, что данные языки преимущественно используются на рабочих местах в офисе.

При рассмотрении динамики изменения интереса к языкам в разные годы выделяются следующие закономерности: По мере зрелости и общего роста популярности языка Go, перекос использования в выходные и рабочие дни сглаживается. Разработка на Python и C в выходные и рабочие дни распределяется равномерно. Для языка Ruby постепенно наблюдается смещение к разработке в выходные дни. Haskell и Clojure занимают нишу языков, изучаемых в выходные.

Если рассмотреть статистику на основе изменения тегов в Stack Overflow, то выделяется рост интереса к языку ассемблера, что объясняется выполнением домашних заданий студентами. Rust в статистике Stack Overflow не фигурирует, а первое место по росту интереса в выходные занимает Haskell. Например, если в выходные теги с Haskell составляют 0.365%, то в рабочие дни - 0.21%.