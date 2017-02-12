The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

12.02.2017 09:06  Релиз медиаплеера Parole 0.9.0, развиваемого проектом Xfce

Проект Xfce представил новый выпуск мультимедийного проигрывателя Parole 0.9.0, использующего фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео.

Особенности новой версии:

  • Добавлен уменьшенный режим, который можно активировать через контекстное меню, вызываемое при клике правой кнопкой мыши;
  • Обеспечен показ больших кнопок начала или возобновления воспроизведения, которые размещены в области отображения содержимого вместо чёрного экрана;
  • Прекращена поддержка устаревших API;
  • При выводе через X11/XV включена двойная буферизация;
  • Текст в заголовке окна теперь включает имя файла, если теги ID3 не найдены;
  • Плагины теперь загружаются по имени (plugin-name.so), а не по полному пути;
  • Обновлены переводы для казахского, русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://smdavis.us/2017/02/11/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parole, xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:40, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Фу-х-х-х Наконец-то количество более или менее аккуратных плееров перевалило ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, анонимчик, 09:45, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    чем он лучше vlc?
     
  • 1.3, Аноним, 10:30, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    опять глючный и убогий GStreamer Очень трудно самим ffmpeg к плееру самим приде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Анончик, 10:43, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плеер устраивает, но использовал только для проигрывания самого обычного видео, даже звуковую дорожку не выбирал никогда. Интересно следующее: зачем каждому DE свой плеер? Свой блокнот, свой терминал...
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:46, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чтобы было в системе меньше зависимостей на другие либы
     
  • 2.8, Аноним, 10:48, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что ДЕ это _окружение_ рабочего стола, а не голый ВМ Даже в MATE nemo ес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Sluggard, 10:46, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Текст в заголовке окна теперь включает имя файла, если теги ID3 не найдены

    А в каких плеерах можно выбрать, что отображать — теги или имя файла?

     
     
  • 2.11, Sluggard, 10:55, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, всё, нашёл опцию show_tag_in_window_title в smplayer.ini
     
  • 1.7, Омномноммномном, 10:48, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MPV наше всё..
     
  • 1.9, Аноним, 10:49, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В поддержку ass-сабов все еще не может нормально?
     
  • 1.10, Аноним, 10:54, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Паролее паролее паролееее
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList