12.02.2017 09:06  Релиз медиаплеера Parole 0.9.0, развиваемого проектом Xfce

Проект Xfce представил новый выпуск мультимедийного проигрывателя Parole 0.9.0, использующего фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео. Особенности новой версии: Добавлен уменьшенный режим, который можно активировать через контекстное меню, вызываемое при клике правой кнопкой мыши;

Обеспечен показ больших кнопок начала или возобновления воспроизведения, которые размещены в области отображения содержимого вместо чёрного экрана;

Прекращена поддержка устаревших API;

При выводе через X11/XV включена двойная буферизация;

Текст в заголовке окна теперь включает имя файла, если теги ID3 не найдены;

Плагины теперь загружаются по имени (plugin-name.so), а не по полному пути;

Обновлены переводы для казахского, русского и украинского языков.



