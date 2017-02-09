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09.02.2017 09:36  В Windows 10 продемонстрирован запуск Wine

В свежей эксперментальной сборке Windows 10 (Windows 10 Insider Preview Build 15025) проведена очередная модернизация прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows и позволяющей запускать приложения Linux в Windows. Наиболее интересным следствием такой модернизация стала возможность запустить немодифицированную 64-разрядную сборку Wine (пакет wine64-development) в Windows и использования свободной реализации Windows API без применения ограниченной по функциональности сборки WineOnWindows. Wine на лету транслирует Windows API в системные вызовы POSIX, которые затем прослойкой WSL транслируются обратно в вызовы Windows API.



  1. Главная ссылка к новости (https://woafre.tk/2017/02/08/w...)
  2. OpenNews: Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE
  3. OpenNews: Arch Linux адаптирован для запуска в Windows
  4. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
  5. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: wsl, windows, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 09:41, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +42 +/
    Изврат какой то
     
     
  • 2.71, trdm, 14:08, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вроде был же цигвин или как он там назывался.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Cygwin
    Мелкософт не только извращенец, но еще и велосипедист.
     
     
  • 3.73, Аноним, 14:28, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Cygwin и WSL - совершенно разные вещи Для начала, WSL позволяет запускать немод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.91, Андрей, 15:57, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WSL - это убийца Cygwin.
     
  • 2.75, Аноним, 14:42, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    то есть запускать в линуксе линукс в линуксе не изврат, а в винде вайн изврат?
     
     
  • 3.77, IB, 14:46, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wine под W10  - многим очень даже нужно.
    Интересно драйвер под мой древний WXP-only сканер пошли бы?

    Но вот запускать W10 -> WSL -> Wine, это уже очень похоже на анальные извращения

     
  • 2.80, КО, 14:50, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А если еще в Вайне запустить Цигвиновское Путти, то просто песня будет.
     
  • 1.2, Аноним, 09:41, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +18 +/
    Цепочка замкнулась.
     
  • 1.3, анан, 09:43, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А теперь замкнем круг реализовав в wine этот функционал: Wine Windows API -> POSIX -> WSL -> Wine Windows API
     
     
  • 2.17, Аноним, 10:25, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    И это не лишено смысла, т.к. бывают несовместимости API разных версий Windows.
     
  • 2.40, ILoveIslam, 11:17, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не получтся, WSL на Native API завязано, wine только win32 реализует
     
  • 2.45, Дегенератор, 11:31, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Так в 10 можно будет запускать софт, который работает только в ХП или 95й )))
     
     
  • 3.63, KOT040188, 13:12, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это и раньше можно было. Wine вообще-то кроссплатформенный. Смысл этого троллейбуса ускользает от меня…
     
  • 1.4, Аноним, 09:44, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Круговорот Wine в природе
     
     
  • 2.51, anonymous, 11:52, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Wineception
     
     
  • 3.81, КО, 14:52, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я бы даже сказал, Winecraft
     
     
  • 4.92, анонимус, 16:00, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Winecest.
     
  • 1.5, Аноним, 09:49, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Что нам тут ваши хеллоу-ворлды Давайте сети, графику, числодробилки-шифровалки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 11:05, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > в виртуалке
    > линукс

    Поделил на 0 дважды. Даже новость не дочитал. Глупый аноним пошёл.

     
  • 2.79, IB, 14:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что нам тут ваши хеллоу-ворлды? Давайте сети, графику, числодробилки-шифровалки! А иначе
    > проще в виртуалке линукс стартовать, чтобы в естественной среде По юзать.

    Всякое бывает - на одном из проектов Томкат на Виндовс стоит :(

     
  • 1.6, Адекват, 09:53, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –27 +/
    Это для упoротых крaсноглaзных реалигиозных фанатов Чтобы можно было запускать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Анон007, 10:13, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Под каждым словом
     
  • 2.14, Аноним, 10:14, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    -- если нет возможности запускать линукс
    Кто мешает запустить в виртуалке?
     
     
  • 3.24, Адекват, 10:37, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Отсутствие поддержки аппаратной виртуализации, или слабость железа, или как след... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, none_first, 12:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> -- если нет возможности запускать линукс
    >> Кто мешает запустить в виртуалке?
    > Отсутствие поддержки аппаратной виртуализации, или слабость железа, или как следствие
    > нереальные тормоза в виртуалке,

    читать требования к железу винды, умножать на маркетинговый коэффициент и делать выводы, массовый пользователь винды не умеет ;)

    > а может быть корпоративная политики организации ?

    данное св-во - это диагноз

     
     
  • 5.64, нах, 13:22, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты их сам читать-то пробовал среди них нет требования аппаратной виртуализации,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Аноним, 10:39, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Чувак, они и поставили винду. Перечитай.
     
     
  • 3.34, Адекват, 10:58, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Да я знаю, а в ней запустили кусок линукса, в котором запустили вайн Чтобы испо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 11:03, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Твой ректальный простор кактусы не замечает, по ходу.
     
  • 4.38, kamagan, 11:09, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это нужно чтобы запускать стырые софтины на новой операционке, которые просто та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, Аноним, 12:59, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В новости прямым текстом написано для чего это большинству нужно Наиболее инте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.67, анонимус вульгарис, 13:39, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > для чего это большинству нужно

    Большинству это не нужно. И меньшинству не нужно. Вообще никому не нужно. Такая же бесполезная хрень, как виртуальная машина на жабоскрипте. А кто не хочет запускать несвободный софт, у того и винды-то никакой нет.

     
  • 2.28, Аноним, 10:42, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Не забывай добавлять приставку не- к своему нику.
     
  • 2.33, Аноним, 10:57, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Так виндой уже давно нельзя "просто пользоваться", особенно 10-кой.
     
     
  • 3.36, Адекват, 11:04, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Это линуксом уже давно нельзя пользоваться https bbs archlinux org viewforum ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 11:27, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хочешь нас... написать на практику в Редмонде?
     
  • 4.50, Аноним, 11:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно, хотя и не удобно https support microsoft com en-us help 242450 how-to-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.52, Аноним, 12:12, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "То може ти і м'яса не їси?" (с)
     
     
  • 3.90, Какаянахренразница, 15:24, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нагуглил. Читаю, приобщаюсь. Очень внушает.

    P.S.: Иббатый хвильтр зарезал слово "г ы г ы г ы". Не даёт выразить глубину моих эмоций.

     
  • 1.7, Психиатор, 09:53, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Внезапно, Wine и так на венде запускается.
     
  • 1.8, Аноним, 09:55, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    У главы Microsoft жутко глючит Windows, выскакивают ошибки, последний офис не работает. Это кошмар! Но тут он замечает кривые темы и просыпается. Фу... это был всего лишь wine.
     
     
  • 2.23, Анони, 10:37, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    У главы Microsoft жутко глючит Windows, выскакивают ошибки, последний офис не работает. Это кошмар! Но тут он замечает кривые шрифты и ... принимает срочное решение использовать wine под windows 10 через прослойку WSL.

     
  • 1.9, Necrogrinder, 10:02, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Inception
     
     
  • 2.53, Аноним, 12:13, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    We need to go deeper!
     
  • 1.10, Аноним, 10:02, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вайн для винды и раньше можно было собрать.
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:11, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такие сборки работали только в консольном режиме.
     
  • 1.15, Sunderland93, 10:19, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вместо тысячи слов http://cs.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-09_5/13798408451730.jpg
     
  • 1.16, via, 10:24, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А я вот через playonlinux киндл виндовый поставил и рад.
     
  • 1.18, Аноним, 10:25, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    dd когда эта оболочка научится? Точнее флешки в /dev, не говоря уже о дисках.
     
  • 1.19, Moomintroll, 10:26, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно!

    Только ещё не придумал зачем...

     
  • 1.20, th3m3, 10:27, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И как скоро в Windows 10, можно будет удалить сам маст дай? Чтобы остался только Linux.
     
  • 1.21, Аноним, 10:33, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    НО зачем?!
     
     
  • 2.61, Аноним, 13:04, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Одна ОС для прозрачного запуска любого ПО, в т.ч. написанного для другой ОС.
     
  • 1.22, Аноним, 10:35, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Запускать приложения, которые и так прекрасно работают на винде через вайн Мсье... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Анони, 10:39, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Видимо у главы МС глючило и не работало какое-то ПО в 10 и решили, что легче исп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 10:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая-никакая, а изоляция для недоверяемых приложений.
     
  • 1.27, Анони, 10:40, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Готовятся удалить ядро винды и перейти на ядро Linux.
     
     
  • 2.58, Адекват, 12:54, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Готовятся удалить ядро винды и перейти на ядро Linux.

    Почему бы и нет ? будет винда, которой не будет нужны драйвера с диска, частично открытая, но с проприетарными модулями, тем не менее или платная, или бесплатная но с платным магазином приложений.

     
  • 1.29, Rodegast, 10:43, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поздравляю любителей M$ с тем что теперь их операционка будет работать "как надо".
     
  • 1.30, Аноним, 10:44, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где тег -- (18+)?
     
  • 1.32, Sfinx, 10:55, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не за то боролся старик балмер, ой не за то ... ;)
     
  • 1.39, koblin, 11:12, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, стим будет работать?
     
  • 1.41, Past, 11:24, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь осталось добиться работоспособности WSL в Wine
     
  • 1.42, Аноним, 11:27, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А этом вайне можно запустить cygwin?
     
  • 1.44, EuPhobos, 11:28, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну всё, олдфаги теперь по-ностальгируют в старые виндовые игры, которые не работают на новых виндах, но которые отлично работают под вайном! xD
     
     
  • 2.85, анонко, 15:11, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну всё, олдфаги теперь по-ностальгируют в старые виндовые игры, которые не работают
    > на новых виндах, но которые отлично работают под вайном! xD

    Давно уже Досбокс существует.

     
  • 1.46, Аноним, 11:34, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Готовят пользователей к плавному переходу на linux Раз wine работает, теперь мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, ryoken, 11:41, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На одних вендокомпонентах не уедешь Вот если научатся ещё и дрова запускать лин... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 11:45, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда все компоненты и ПО будет заменено линуксовым, это уже не понадобится, т к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.83, Аноним, 14:57, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Логичнее будет использовать бсдшное ядро, немного проспонсировав развитие линукс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, ss, 11:46, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И все это запущено на эмуляторе процессора на javaScript в браузере....
     
  • 1.54, алекс, 12:30, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для запуска старых windows-программ?
     
  • 1.55, Аноним, 12:37, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пффффф, не впечатлился Ждем возможности когда в wine установят react os, там зап... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, n, 12:53, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, теперь, наконец, можно win32 из windows выкинуть, как им давно мечталось.
     
  • 1.60, adminlocalhost, 13:01, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2
     
     
  • 2.66, нах, 13:29, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2

    так в ней как раз PM и ниасилили (или скорее нарочно не пытались), драйверов, естественно, тоже, пару лет поискали хоть одно полезное приложение для OS/2, работающее без графики и драйвера, и не занимающееся при этом решением каких-то сугубо внутриосдвушных проблем, не нашли, и выбросили.

    Кстати, интересно, что у нас есть, наоборот, полезного из линуксных приложений, требующее графики и не решающее каких-то сугубо линуксоспецифичных задач (и, разумеется , не имеющее просто аналога для win)? Я вот что-то затрудняюсь придумать. wine таковым явно не является.


     
     
  • 3.70, adminlocalhost, 14:03, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2
    > так в ней как раз PM и ниасилили (или скорее нарочно не
    > пытались), драйверов, естественно, тоже,

    Нужно было прочитать документацию.  Оно облегчало переход пользователей со старых систем на новые win nt.  NT реализовывало OS/2 16 bit api этого хватило, чтобы убить массовый рынок OS/2.  

    Сейчас создаются условия, для перехода с линукса на винду.

    >пару лет поискали хоть одно полезное приложение  для OS/2,

    Уточню - приложение для os/2 работающее в nt.  да. я тоже не знаю таких.

    Полезных пополамных приложений была масса. но уже OS/2 32 bit api.  При покупке новой OS/2 warp нужно было покупать и новую версию приложения.
    А если тебе нужно купить и ось и приложение, то проще купить win nt  и виндовую версию ПО. Потому что дешевых виндовых программистов и админов как грязи.

     
     
  • 4.78, нах, 14:47, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    стесняюсь спросить - ты сейчас с кем разговаривал, или какое слово в вышепроцити... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.84, adminlocalhost, 15:09, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и при этом хоть кому то была бы нужна на территории бывшего СССР не был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.88, ss, 15:17, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Виндовые программисты тех времен и тем более админы были совершенно недешевыми, а
    > хорошие встречались вообще очень редко, потому что вся популярная литература и
    > все доступные учебники - про дос и юниксы(настоящие). У нас был
    > ровно один (линуксных - полно).

    вай нэ ганы лашадэй да?
    или просто не гони, или ты перепутал время на десяток лет туда-сюда....

     
  • 5.89, ss, 15:19, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    линуха в 90-х, когда уже виндовых и программисто ви админов было дофига- так вот линуха тогда еще просто не существовало в энтерпрайзе.. да и вообще по сути не существовало :)

     
  • 1.62, Аноним, 13:10, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    We need to go deeper
     
     
  • 2.76, Орк, 14:46, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сказали зонды
     
  • 1.65, Аноним, 13:22, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро можно будет запускать всё во всём! Как сон внутри сна внутри сна!
     
  • 1.68, Аноним, 13:47, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Та вот для чего Windows нужен...
     
  • 1.69, Аноним, 13:54, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    An exercise in futility.

    // b.

     
  • 1.72, Аноним, 14:17, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати. Wine для Windows XP ещё собирают?
     
  • 1.74, RudW0lf, 14:40, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня есть Windows
    У меня есть Linux
    УУУУУ  Lindows !
    У меня есть Lindows
    У меня есть Wine
    УУУУУ Wineonlindows!

     
     
  • 2.86, Адекват, 15:13, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня есть Windows
    > У меня есть Linux
    > УУУУУ  Lindows !
    > У меня есть Lindows
    > У меня есть Wine
    > УУУУУ Wineonlindows!

    Тогда уж "WindowsOnLine"

     
  • 1.82, Аноним, 14:57, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На случай, если через wine приложения будут работать быстрее, MS подготовила лаз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, Аноним, 15:15, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну а что, десяточку запилили, теперь можно расслабиться, поплювать в потолок и п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.93, chinarulezzz, 16:06, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >в Брейнфаке нет поддержки Юникода ...

    epic fail. Готов для продакшена, говорили они.

     

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