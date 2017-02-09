09.02.2017 09:36  В Windows 10 продемонстрирован запуск Wine

>> Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2

> так в ней как раз PM и ниасилили (или скорее нарочно не

> пытались), драйверов, естественно, тоже, Нужно было прочитать документацию. Оно облегчало переход пользователей со старых систем на новые win nt. NT реализовывало OS/2 16 bit api этого хватило, чтобы убить массовый рынок OS/2. Сейчас создаются условия, для перехода с линукса на винду. >пару лет поискали хоть одно полезное приложение для OS/2, Уточню - приложение для os/2 работающее в nt. да. я тоже не знаю таких. Полезных пополамных приложений была масса. но уже OS/2 32 bit api. При покупке новой OS/2 warp нужно было покупать и новую версию приложения.

А если тебе нужно купить и ось и приложение, то проще купить win nt и виндовую версию ПО. Потому что дешевых виндовых программистов и админов как грязи.

