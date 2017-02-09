09.02.2017 09:36  В Windows 10 продемонстрирован запуск Wine

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|3.77, IB, 14:46, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Wine под W10 - многим очень даже нужно.
Интересно драйвер под мой древний WXP-only сканер пошли бы?
Но вот запускать W10 -> WSL -> Wine, это уже очень похоже на анальные извращения
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|2.79, IB, 14:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Что нам тут ваши хеллоу-ворлды? Давайте сети, графику, числодробилки-шифровалки! А иначе
> проще в виртуалке линукс стартовать, чтобы в естественной среде По юзать.
Всякое бывает - на одном из проектов Томкат на Виндовс стоит :(
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|4.56, none_first, 12:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> -- если нет возможности запускать линукс
>> Кто мешает запустить в виртуалке?
> Отсутствие поддержки аппаратной виртуализации, или слабость железа, или как следствие
> нереальные тормоза в виртуалке,
читать требования к железу винды, умножать на маркетинговый коэффициент и делать выводы, массовый пользователь винды не умеет ;)
> а может быть корпоративная политики организации ?
данное св-во - это диагноз
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|6.67, анонимус вульгарис, 13:39, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> для чего это большинству нужно
Большинству это не нужно. И меньшинству не нужно. Вообще никому не нужно. Такая же бесполезная хрень, как виртуальная машина на жабоскрипте. А кто не хочет запускать несвободный софт, у того и винды-то никакой нет.
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|1.8, Аноним, 09:55, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У главы Microsoft жутко глючит Windows, выскакивают ошибки, последний офис не работает. Это кошмар! Но тут он замечает кривые темы и просыпается. Фу... это был всего лишь wine.
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|2.23, Анони, 10:37, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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У главы Microsoft жутко глючит Windows, выскакивают ошибки, последний офис не работает. Это кошмар! Но тут он замечает кривые шрифты и ... принимает срочное решение использовать wine под windows 10 через прослойку WSL.
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|2.58, Адекват, 12:54, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Готовятся удалить ядро винды и перейти на ядро Linux.
Почему бы и нет ? будет винда, которой не будет нужны драйвера с диска, частично открытая, но с проприетарными модулями, тем не менее или платная, или бесплатная но с платным магазином приложений.
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|2.66, нах, 13:29, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2
так в ней как раз PM и ниасилили (или скорее нарочно не пытались), драйверов, естественно, тоже, пару лет поискали хоть одно полезное приложение для OS/2, работающее без графики и драйвера, и не занимающееся при этом решением каких-то сугубо внутриосдвушных проблем, не нашли, и выбросили.
Кстати, интересно, что у нас есть, наоборот, полезного из линуксных приложений, требующее графики и не решающее каких-то сугубо линуксоспецифичных задач (и, разумеется , не имеющее просто аналога для win)? Я вот что-то затрудняюсь придумать. wine таковым явно не является.
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|3.70, adminlocalhost, 14:03, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Очень напоминает как в Windows NT делали подсистему OS/2
> так в ней как раз PM и ниасилили (или скорее нарочно не
> пытались), драйверов, естественно, тоже,
Нужно было прочитать документацию. Оно облегчало переход пользователей со старых систем на новые win nt. NT реализовывало OS/2 16 bit api этого хватило, чтобы убить массовый рынок OS/2.
Сейчас создаются условия, для перехода с линукса на винду.
>пару лет поискали хоть одно полезное приложение для OS/2,
Уточню - приложение для os/2 работающее в nt. да. я тоже не знаю таких.
Полезных пополамных приложений была масса. но уже OS/2 32 bit api. При покупке новой OS/2 warp нужно было покупать и новую версию приложения.
А если тебе нужно купить и ось и приложение, то проще купить win nt и виндовую версию ПО. Потому что дешевых виндовых программистов и админов как грязи.
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|5.88, ss, 15:17, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Виндовые программисты тех времен и тем более админы были совершенно недешевыми, а
> хорошие встречались вообще очень редко, потому что вся популярная литература и
> все доступные учебники - про дос и юниксы(настоящие). У нас был
> ровно один (линуксных - полно).
вай нэ ганы лашадэй да?
или просто не гони, или ты перепутал время на десяток лет туда-сюда....
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|5.89, ss, 15:19, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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линуха в 90-х, когда уже виндовых и программисто ви админов было дофига- так вот линуха тогда еще просто не существовало в энтерпрайзе.. да и вообще по сути не существовало :)
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