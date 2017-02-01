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01.02.2017 21:03  В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"

Пользователи экспериментальных репозиториев Debian Testing и Unstable столкнулись с заслуживающей внимания проблемой: Cryptkeeper, GNOME-апплет для организации работы с шифрованными каталогами, перестал обрабатывать задаваемые пользователем пароли. После создания шифрованного каталога, указанный пароль не подходил для последующего доступа к нему, так как для создаваемых в Cryptkeeper шифрованных каталогов всегда стал устанавливаться пароль "p".

Проблема оказалась связана с переносом в debian-пакет EncFS (Cryptkeeper является надстройкой над EncFS) исправления, устраняющего крах при передаче пустого пароля. Попутно в исправлении была изменена логика передачи пароля в командной строке. Исправление пока не вошло в состав релиза EncFS, поэтому осталось незамеченным в дистрибутивах Linux, кроме нестальных репозиториев Debian.

При создании шифрованного каталога Cryptkeeper вызывал команду encfs при помощи следующей конструкции: 


   execlp ("encfs", "encfs", "-S", crypt_dir, mount_dir, NULL);
   ...
   write (fd[1], "p\n", 2);
   write (fd[1], password, strlen (password));
   write (fd[1], "\n", 1);

Опция "-S" определяла режим передачи пароля через стандартный ввод, а первая строка "p\n" указывала на активацию параноидального режима: 


   $ encfs -S ~/cipher ~/plain/
   Creating new encrypted volume.
   Please choose from one of the following options:
    enter "x" for expert configuration mode,
    enter "p" for pre-configured paranoia mode,
    anything else, or an empty line will select standard mode.
   ?> p

Вышеотмеченное исправление в encfs привело к изменению интерфейса командной строки и прекращению обработки команд активации дополнительных режимов, что привело к тому, что пароль стал передаваться в первой строке, т.е. ранее воспринимаемый как команда символ "p" стал обрабатываться как пароль и любые операции монтирования приводили к передаче пароля "p", независимо от пароля, заданного пользователем.

Автор Cryptkeeper полагал, что интерфейс "encfs -S" является стабильным способом манипуляции с encfs, а на деле всё оказалось не так. Разработчики encfs указали на то, что изменение произведено в находящейся в разработке кодовой базе и будет отменено, так как непреднамеренно нарушает ABI. Логика изменения была в том, что обычно для монтирования пытаются использовать команду "echo 'qwerty'| encfs -S $(pwd)/a $(pwd)/b", которая также приводится в некоторых примерах. Кроме того, в документации опция "-S" определена только для монтирования директорий, но не для их создания. По сути Cryptkeeper использовал недокументированную возможность.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: cryptkeeper
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