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31.01.2017 12:27  В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа

В беспроводных маршрутизаторах Netgear выявлена очередная критическая уязвимость (CVE-2017-5521), позволяющая без аутентификации узнать пароль входа с правами администратора, отправив специальный запрос к скрипту passwordrecovered.cgi. Проблема вызвана тем, что при определённых условиях скрипт выдаёт информацию о пароле, независимо от прохождения аутентификации и заданных в запросе параметров. Компания Netgear подтвердила наличие уязвимости в более 30 моделей своих устройств и уже выпустила обновление прошивки для 18 моделей.

Уязвимость может быть атакована из локальной сети, а при включении интерфейса удалённого управления и через интернет. Компания Netgear заявляет о том, что web-интерфейс по умолчанию отключен для внешней сети, но выявивший уязвимость исследователь утверждает, что по его данным в глобальной сети имеется доступ к сотням тысяч уязвимых устройств (вероятно, web-интерфейс включают провайдеры, предустанавливающие оборудование клиентам). Проблема проявляется только при выключенной функции восстановления пароля (по умолчанию отключена и требует задания контрольных вопросов и ответов), поэтому в качестве обходной меры борьбы с уязвимостью рекомендует в web-интерфейсе включить поддержку восстановления пароля.

Для проверки наличия уязвимости опубликован прототип эксплоита. По сути достаточно отправить запрос "http://router/passwordrecovered.cgi?id=TOKEN". Значение TOKEN можно узнать на странице аутентификации после неправильного ввода пароля ("http://router/..../unauth.cgi?id=TOKEN"). Если в настройках включена функция восстановления пароля при обращении к passwordrecovered.cgi будет выведены форма с вопросами для восстановления пароля, а если не включена будет сразу показан пароль. Интересно, что компания Netgear была уведомлена об уязвимости ещё 4 июня 2016 года, но обновления пока выпущены только примерно для половины уязвимых устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.trustwave.com/Reso...)
  2. OpenNews: Легко эксплуатируемая критическая уязвимость в маршрутизаторах Netgear
  3. OpenNews: Выявлен червь Moose, поражающий сетевые устройства на базе Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в драйвере KCodes NetUSB ставит под удар миллионы домашних маршрутизаторов
  5. OpenNews: В обновлениях прошивки Linksys и Netgear выявлен замаскированный бэкдор
  6. OpenNews: Исследование показало плачевное состояние защищённости SOHO-маршрутизаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: netgear
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  • 1.1, Random, 12:47, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ждём очередной ботнет.
     
     
  • 2.2, Routers sux, 12:49, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Он и так давно есть. 99% людей никогда не меняют пароль на роутерах. Какой-то местячковый эксплойт ничего не решит.
     
     
  • 3.3, Routers sux, 12:51, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вон даже друзей айтишников поспрашивал, меняют или нет: "Зачем? И так все работает нормально", вон оно че!
     
     
  • 4.4, ТТТ, 13:01, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Это какие-то неправильные айтишники. Как можно не менять пароль, если он часто qwerty, admin или 123456?
     
     
  • 5.8, Аноним, 13:28, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Потому что ну кто туда полезет Еще в конторах часто текучка эникейщиков, кото... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, Аноним, 13:19, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно, они поняли вопрос как "Меняете ли вы пароль _регулярно_?"
     
     
  • 5.7, Аноним, 13:26, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    От кого ты защищаешься Если от ботнетов и неуловимых хакеров, то твой пароль до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.10, ryoken, 13:51, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если ты защищаешься от соседей... Хмм... Зачем вообще от них защищаться? Сними
    > пароль на WiFi, дай анонимным подключениям 128 кбит/сек - и они
    > довольны, и тебе ненакладно.

    Щас вроде по закону за бесплатный вайфай надо собирать персональные данные (телефон, MAC-адреса или что там ещё) ?

    Хорошо, что я на своем WNDR давно на OpenWRT съехал :)

     
  • 6.12, Урри, 14:11, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Например затем, что сосед через твой роутер может послать какого-нибудь прокурора на.уй, а квартиру продавать придется тебе.
     
     
  • 7.15, Аноним, 14:21, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Страх - это боль от ожидания боли Контролировать 140 млн человек можно только ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.17, Аноним, 15:01, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неприятно из-за такой глупости точка без пароля попасть на большие траты вре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:04, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Проблема здесь не в смене пароля, а в дырявой системе его востановления и операт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, слакварявод, 13:29, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    этж уж сто лет назад БЫЛО... прям ТОЖ САМОЕ! год или два назад!
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:00, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ещё будет, у Дилинька какого-нибудь, например.
     
  • 1.13, Аноним, 14:12, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Одного факта, что пароль хранится в открытом виде достаточно, что бы понять как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 14:16, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждем Шигорина с его "Для Альта не актуально".
     
     
  • 2.16, annonim, 14:32, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ждем Шигорина

    Завидуешь? Не стоит.

     

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