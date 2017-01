29.01.2017 11:22  Тестирование Firefox 52-beta и Firefox Developer Edition 53

Интересно, какой подонок потирает каменты? Я написал вполне обоснованный камент про варнинг "This connection is not secure" в логин формах FF52. На сайте Gemotest, который хранит паспортные и медицинские данные (анализы) людей, еще месяц назад ВЕСЬ САЙТ, кроме странички логина и страницы с анализами (зашибись, да?), был покрыт HTTPS. И я недоглядев, что на логин-странице "зеленый замочек" перекрасился в серый, ввел логин-пароль. Это был конечно полный пипец. Только после вежливого предложения обнародования их фейла на известном IT-сайте они исправили ситуацию. Но за такое надо конечно бить. FF здесь делает очень полезное дело.