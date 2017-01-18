18.01.2017 09:37  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.1

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 16, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются spacefm и rox-filer. Размер iso-образа 695 Мб.
Новый выпуск основан на пакетной базе Debian 8.7 (Jessie), но поставляется без системного менеджера systemd. В состав включены два новых специализированных приложения: live-kernel-updater и live-usb-maker для обновления ядра в Live-образе и создания USB-носителей. Ядро обновлено до выпуска 4.4.10 LTS с заставкой fbcondecor.
SysV init software
>Кто пробовал сабж? Юзабелен?
Да, юзабелен, и даже очень.
>Можно ли ставить софт из stable деба не подтягивая systemd?
Да, можно.
Где же логика, сэр?
1CD, что не так? На дискетку они и не обещали вроде, а "полновесная" норма двадцатилетней давности нынче пожалуй что и так легковесная...
Мда, нормальных DE не завезли.
Школота не палится.