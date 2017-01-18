The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

18.01.2017 09:37  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.1

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 16, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются spacefm и rox-filer. Размер iso-образа 695 Мб.

Новый выпуск основан на пакетной базе Debian 8.7 (Jessie), но поставляется без системного менеджера systemd. В состав включены два новых специализированных приложения: live-kernel-updater и live-usb-maker для обновления ядра в Live-образе и создания USB-носителей. Ядро обновлено до выпуска 4.4.10 LTS с заставкой fbcondecor.

  1. Главная ссылка к новости (http://antix.mepis.org/index.p...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16
  3. OpenNews: Новая версия дистрибутива antiX 15
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-16 Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, vantoo, 10:38, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Жаль, что вся легковесность любого подобного дистрибутива тут же улетучивается при запуске Фаерфокса или Хрома.
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:07, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Компиляйте оперу.
     
     
  • 3.16, pda, 17:39, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, благо её недавно слили на гитхаб. :)
     
  • 1.2, allnix, 10:39, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    http://distro.ibiblio.org/fatdog/
     
     
  • 2.4, анон, 11:17, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    http://sta.li/
     
     
  • 3.12, Michael Shigorin, 15:45, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    altlinux.org/antique :)
     
     
  • 4.15, Аноним, 16:35, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто о чем, а Шигорин о своем альте. И как всегда не в тему.
     
  • 1.3, Аноним, 10:45, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Эм, так что там вместо systemd Epoch какой-нибудь Кто пробовал сабж Юзабелен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 15:20, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Представляешь, Debian работает с SysVInit так же хорошо, как и с systemd ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Obama, 15:59, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Эм, так что там вместо systemd? Epoch какой-нибудь?

    SysV init software
    >Кто пробовал сабж? Юзабелен?

    Да, юзабелен, и даже очень.
    >Можно ли ставить софт из stable деба не подтягивая systemd?

    Да, можно.

     
  • 1.6, Аноним, 12:08, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подумал, что там Wayland.
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:13, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Античность же.
     
  • 1.8, Аноним, 12:42, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > легковесного
    > Размер iso-образа 695 Мб

    Где же логика, сэр?

     
     
  • 2.9, Аноним, 13:49, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вес измеряется в килограммах, сэр Вероятно, здесь идет речь о той лёгкости, с к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 15:46, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> легковесного
    >> Размер iso-образа 695 Мб
    > Где же логика, сэр?

    1CD, что не так?  На дискетку они и не обещали вроде, а "полновесная" норма двадцатилетней давности нынче пожалуй что и так легковесная...

     
  • 1.11, Аноним, 15:31, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm.

    Мда, нормальных DE не завезли.

     
     
  • 2.17, Аноним, 18:12, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > список wm
    > сетует на отсутствие нормальных DE

    Школота не палится.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList