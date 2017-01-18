18.01.2017 09:37  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.1

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 16, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются spacefm и rox-filer. Размер iso-образа 695 Мб.

Новый выпуск основан на пакетной базе Debian 8.7 (Jessie), но поставляется без системного менеджера systemd. В состав включены два новых специализированных приложения: live-kernel-updater и live-usb-maker для обновления ядра в Live-образе и создания USB-носителей. Ядро обновлено до выпуска 4.4.10 LTS с заставкой fbcondecor.



