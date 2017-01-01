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01.01.2017 09:57  Обновление почтового клиента Thunderbird 45.6.0

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 45.6.0. В новой версии при каждом запуске обеспечен показ диалога интеграции с системой. Устранено 8 уязвимостей, из которых двум присвоен статус критических проблем.

  • CVE-2016-9899 - обращение к уже освобождённым областям памяти через манипуляцию с событиями DOM и элементом audio;
  • CVE-2016-9893 - серия ошибок, приводящих к выходу за допустимые границы буфера. Некоторые из ошибок потенциально могут быть эксплуатированы для организации выполнения кода злоумышленнника.

Указанные проблемы по умолчанию не могут быть эксплуатированы через отправку специально оформленных email, так как обработка JavaScript при чтении email отключена, но имеется риск применения данных уязвимостей при использовании Thunderbird в контексте браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз почтового клиента Thunderbird 45.5.0
  3. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  4. OpenNews: Релиз почтового клиента Thunderbird 45
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1, dimqua, 12:50, 01/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    > обработка JavaScript при чтении email отключена, но имеется риск применения данных уязвимостей при использовании Thunderbird в контексте браузера.

    Зачем вообще JS-движок почтовому клиенту?

     
     
  • 2, rvotb, 12:55, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    JS вообще не нужен.
     
  • 3, Аноним, 15:19, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    дык оно-же на XUL файрфокса креведки нетскайповском изначально написано было эт... весь текст скрыт [показать]
     

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