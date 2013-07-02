19.12.2016 10:53  Для KDE подготовлен SystemdGenie, графический конфигуратор systemd

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|1.1, A.Stahl, 10:59, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Выглядит аккуратно.
Интересно, а насколько оно прибито гвоздями к КДЕ? Просто если в новости вместе с каким-то продуктом упоминается КДЕ, то зачастую всё плохо в этом плане...
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|9.114, Antonim, 04:30, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну вот что вы тут разканючились - 500 мегов.
Блин тут мне планшет пришел - "Win10x64 only" с emmc 32 Gb так голые окошки безо всего занимают ... Таддададам - 14 гиг(четырнадцать гигобайт) - ну и как с этим жить? А эта гнида может только 64 офтопик с 64 битного уефа. Вот где бяда... а я так хотел хороший экранчик занедорого.
(Ни Линукс ни Андроид - не взлетают(ну вернее летають но нызенко-нызенко :((
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|2.6, A.Stahl, 11:07, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Но ты же не чайник. Ты не такой. Не используй. Или ты боишься, что теперь каждый чайник сможет выполнять 90% твоей работы, связанной с systemd, и у тебя повысился риск возгорания?
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|1.61, й, 18:27, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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скриншот редактора юнит-файлов эпичнейший. подсветка синтаксиса? не, не слышали. автокомплит и линтер? дед не использовал и нам не велел.
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|1.65, Дуплик, 18:54, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Привязано гвоздями к KDE, следовательно, в печь.
Пора бы KDE'шникам научиться делать программы, которые можно запускать и в других DE. Учились бы у гномеров, что ли.
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|6.94, Sluggard, 13:05, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Собственно, пример:
> http://imgur.com/a/FALXq
> Сверху вниз:
> SSD (GTK2), стандартные CSD, кастомный GtkHeaderBar.
> Кастомные хедербары используются везде, для остальных GTK3-окон используются клиентские
> декорации под Wayland и серверные под X11 (при GTK_CSD=1 везде клиентские),
> для прочих окон везде используются серверные.
И все три примера, на мой вкус, очень большие. Но это на мой вкус, никому не навязываю.
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|10.100, Sluggard, 14:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну можно и так, какая разница-то? Еще размер шрифтов и кнопки закрытия
> тогда уменьшить, это тоже делается.
Ну вот лично мне не доводилось видеть, что в GNOME так можно. Вечно на скринах чрезмерно габаритные заголовки.
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|16.106, Sluggard, 16:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну так это ж, по сути, редактирование темы. В KWin у половины
> тем вообще плюсовый код для такого надо править, если опций не
> хватает. ;)
Так в KWin уже есть темы с небольшими заголовками. А рамка убирается в 3,5 клика. )
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|18.108, Sluggard, 19:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну так и под GTK наверняка (я не искал) есть темы с
> небольшими заголовками. :)
> А рамку убирать не надо, т.к. там могут быть контролы.
Везде — не надо. В Кедах это делается для каждого приложения индивидуально. Я вот в Firefox убрал, там и так по вертикали места не сильно много.
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|5.88, Sluggard, 12:38, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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VLC может использоваться в качестве бэкенда Phonon, вместо GStreamer. Видимо, в каком-то дистре его прибили гвоздями.
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|7.91, Sluggard, 12:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Вопрос даже не в том, почему phonon прибит гвоздями к vlc, а
> почему _dolphin_ прибит.
В Dolphin же есть возможность прослушивания аудио и просмотра видео в панели сведений встроенной приблудой, может, поэтому. Хотя тащить с собой целую гору всего на свете — это жесть, конечно.
А с другой стороны, Dolphin всё-таки часть проекта KDE, а не самостоятельный отдельный FM.
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|9.96, Sluggard, 14:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Хотя если оба условия выше выполнены, то и это выполнено, да.
О чём и речь. Жёстко прибито одно, за ним жёстко прибито другое, и получается такая последовательность. Почему Phonon тащит за собой именно VLC — вопрос к конкретным мейнтейнерам конкретного дистра.
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