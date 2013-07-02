19.12.2016 10:53  Для KDE подготовлен SystemdGenie, графический конфигуратор systemd

> Ну так и под GTK наверняка (я не искал) есть темы с

> небольшими заголовками. :)

> А рамку убирать не надо, т.к. там могут быть контролы. Везде — не надо. В Кедах это делается для каждого приложения индивидуально. Я вот в Firefox убрал, там и так по вертикали места не сильно много.

