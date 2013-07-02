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19.12.2016 10:53  Для KDE подготовлен SystemdGenie, графический конфигуратор systemd

Представлен первый выпуск SystemdGenie, графического интерфейса для управления сервисами и настройками systemd, пришедшего на смену приложению Systemd-kcm в KDE. SystemdGenie позволяет управлять запуском системных и пользовательских юнитов, настраивать сеансы logind, конфигурировать таймеры и периодические работы, просматривать и изменять файлы конфигурации systemd. Имеется встроенный редактор юнитов. Код инструмента написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.



  1. Главная ссылка к новости (https://rthomsen6.wordpress.co...)
  2. OpenNews: Релиз systemd 232
  3. OpenNews: В состав Systemd включена утилита для монтирования дисковых разделов
  4. OpenNews: Локальная DoS-уязвимость в systemd
  5. OpenNews: Релиз systemd 231
  6. OpenNews: Для Chrome OS развивается опциональная возможность использования systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, systemd
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  • 1.1, A.Stahl, 10:59, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Выглядит аккуратно.
    Интересно, а насколько оно прибито гвоздями к КДЕ? Просто если в новости вместе с каким-то продуктом упоминается КДЕ, то зачастую всё плохо в этом плане...
     
     
  • 2.2, Имя, 11:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    В данном случае гуй конечно-же на QT а прибито гвоздями оно к systemd.
     
     
  • 3.38, Фанатик, 13:19, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    Я правильно понимаю, что ты хочешь конфигуратор системд без системд в системе?
     
     
  • 4.57, alltiptop, 18:10, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Строго говоря редактировать конфиги можно и сами по себе, без самого systemd, др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, pda, 18:15, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А так же просматривать список "сервисов", добавлять, останавливать и т.д. :)
     
     
  • 6.60, Andrey Mitrofanov, 18:26, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы там ещё systemctl начните на SysV-init скрипты начните портировать да, да,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.72, adminlocalhost, 23:15, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да Чтобы рулить удаленной системой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 11:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Dependencies ------------ Qt 5 4 KF5Auth KF5CoreAddons KF5Cra... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 11:09, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    >KF5

    Это же весь КДЕ только без графики, так?

     
     
  • 4.16, Аноним, 11:35, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, там только зависимости из KFrameworks Подробнее, например, можно по пакета... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, botman, 12:07, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    KDE Frameworks 5, не сильно далеко
     
     
  • 5.33, Аноним, 12:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Это же целые 4 библиотеки по несколько килобайт! Ужас-ужас.
     
     
  • 6.36, botman, 12:58, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если бы каждое приложение для KDE так пунктуально зависело от библиотек KDE Fram... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.67, Аноним, 19:09, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня это тянет на 500Мб Где вы там килобайты увидели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.73, angra, 23:21, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Дай угадаю, debian или его потомки?
     
     
  • 8.79, Аноним, 06:09, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    this Да, да, знаю, кривые руки майнтейнеров Им об этом неоднократно писали, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.114, Antonim, 04:30, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот что вы тут разканючились - 500 мегов.
    Блин тут мне планшет пришел - "Win10x64 only" с emmc 32 Gb так голые окошки безо всего занимают ... Таддададам - 14 гиг(четырнадцать гигобайт) - ну и как с этим жить? А эта гнида может только 64 офтопик с 64 битного уефа. Вот где бяда... а я так хотел хороший экранчик занедорого.
    (Ни Линукс ни Андроид - не взлетают(ну вернее летають но нызенко-нызенко :((
     
  • 2.5, Аноним, 11:04, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Dependencies ------------ Qt 5 4 KF5Auth KF5CoreAddons KF5Cra... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 11:16, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возьми GTK-акшное https screenshots debian net package systemd-ui , не обляпай... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 11:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >Возьми GTK-акшное

    Я не против Qt. Я против полКДЕ.

     
     
  • 4.35, botman, 12:48, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если хочешь, это переименованные kdelibs из LSB, но поделённая на более мелкие п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.52, Аноним, 16:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Надо было автору оставлять все модулем к КДЕшному Систем Сеттингс, небыло бы ник... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Аноним, 23:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Лучше обляпатся(едой), чем обмазаться(тем во что еда превращается).
     
  • 2.84, engineerx, 10:14, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть же systemdx - ни к чему не прибито:
    http://archlinux.org.ru/forum/topic/10571/
     
  • 1.4, Аноним, 11:04, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Мдя, сначала они говорят systemd проще всего что было до него , а потом пишут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:07, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    Но ты же не чайник. Ты не такой. Не используй. Или ты боишься, что теперь каждый чайник сможет выполнять 90% твоей работы, связанной с systemd, и у тебя повысился риск возгорания?
     
     
  • 3.15, Фуррь, 11:32, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Боюсь, он, как и 99% противников systemd, просто не осилил его.
     
     
  • 4.17, A.Stahl, 11:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну, строго говоря, systemd та ещё штука Мне как-то нужно было запустить один де... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Аноним, 11:41, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Софт из этой новости тебе никак не поможет, просто вместо vim unit file ты дол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.20, A.Stahl, 11:43, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Возможно конкретно эта программа конкретно этой версии и не поможет, но в перспе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, виндотролль, 12:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, это неправильный путь Функциональные и удобные вещи должны появить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Sluggard, 13:46, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это ведь всего лишь графическая морда для уже существующего функционала Причём,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним, 12:24, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он как раз осилил и говорит, что гуй нужен только чайникам А теперь боится ув... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, виндотролль, 12:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Научиться делать systemctl restart kokoko-bez-sms осилить _Принципиально_ не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Фуррь, 13:12, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Какой-то мутноватый поток сознания с элементами гадания на мудях Чаво сказать-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.39, Andrey Mitrofanov, 13:20, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ППКС И xkcd com 1770 из соседней про рибоны в либре - в тему Сначала старуха ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.51, Evgeniy Lyamin, 16:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вы же сами знаете что РЦД ещё не значит толком ничего, всё может оказаться ин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.58, Andrey Mitrofanov, 18:10, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Победил --- Пишите, что куры передохли, и запросите новый телескоп ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.70, Аноним, 22:40, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сразу видно что ты systemd не видел, systemd не умеет restart, restart у него за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Я, 11:14, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но зачем? Вместо одной команды тыкать кнопки?
     
     
  • 2.10, A.Stahl, 11:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Да, именно для этого.
     
     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 11:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Гуманитарная помощь мышовым http lib ru ANEKDOTY mouse_driver txt гуеозолам Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 11:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ты наверное до сих пор только lynx используешь Какие то у многих извращенные по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 11:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    В этом нет ничего плохого Плохо то, что забивальщики гвоздей головой часто любя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 17:12, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Loool Поржал от души Но всё же мне, проще будет юнит поправить создать из конс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, Аноним, 00:10, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть старая хорошая поговорка Когда в руке молоток, то все похоже на гвоздь П... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 11:44, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я практически всегда пользую links Даже сейчас ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Sluggard, 13:50, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты можешь пользоваться тем, что подходит и удобно лично тебе Главное, не пытать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Аноним, 15:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > единственно верный

    "Верных" путей не существует в природе.

     
     
  • 6.49, Sluggard, 15:57, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Большинство фанатиков и сектантов с тобой не согласятся.
     
     
  • 7.64, Аноним, 18:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Конечно не согласятся И я их не призываю соглашаться со мной, даже наоборот У ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 11:42, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Чёт это Службы в виндовс напоминает..
     
     
  • 2.24, Аноним, 11:59, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Угадай у кого разработчики Windiws стыбзили идею https s30 postimg org qkeazm... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 12:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты ещё вспомни, что одним из первых графический интерфейс появился у HP И кто е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Sluggard, 13:51, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все? )
     
  • 4.44, 1, 14:06, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вообще-то у Xerox
     
     
  • 5.46, Аноним, 15:26, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Дельное замечание, спутал Но суть от этого не меняется ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.76, Аноним, 01:26, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да-да, а еще монитор боком повернутый типа 171 книжной 187 ориентации, а не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.80, Аноним, 06:12, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пришёл Джобс И потом ВНЕЗАПНО у Apple тоже похожие графические интерфейсы появл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 11:49, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Неплохо. Надеюсь, в Opensuse примут.
     
     
  • 2.45, Меломан1, 14:26, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Что хорошего Если бы можно было натравливливать на программу и эта хреновина ав... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 11:55, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    К удалённой машине по ssh умеет цепляться?
     
     
  • 2.28, Меломан1, 12:24, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не знаю. Не запускал. Не пробовал. Но уверен, что только для локалхоста.
     
  • 2.56, Stax, 17:58, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вам сюда: http://cockpit-project.org/
    Там есть и управление systemd, и другое.
     
     
  • 3.63, Andrey Mitrofanov, 18:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А другое - это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Stax, 22:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Другое это http cockpit-project org guide latest features html Но systemd треб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 12:09, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    оконце редактирования юнита како-то убогонькое. Автодополнение, подсветка где?
     
     
  • 2.40, chinarulezzz, 13:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    список ревизий, кнопка скачать с интернета последнюю версию ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Random, 12:11, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    наконец-то msconfig
     
     
  • 2.31, Аноним, 12:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    M просто решила полностью перейти на GNU Linux, вот и пилит инструменты для юзе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 16:43, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Крепко Лёня с красношапкой ухватились за сокровенное, крепко судя по отзывам, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Аноним, 18:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну у нас всё ещё есть Gentoo Funtoo, LFS, Void, Slackware, Devuan, частично Debi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.82, eganru, 09:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ничего не мешает использовать в gentoo systemd.
     
  • 1.61, й, 18:27, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    скриншот редактора юнит-файлов эпичнейший. подсветка синтаксиса? не, не слышали. автокомплит и линтер? дед не использовал и нам не велел.
     
  • 1.65, Дуплик, 18:54, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Привязано гвоздями к KDE, следовательно, в печь.

    Пора бы KDE'шникам научиться делать программы, которые можно запускать и в других DE. Учились бы у гномеров, что ли.

     
     
  • 2.66, Аноним, 19:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Угу, у гномеров gtk3 программы выглядят по другому, нежели gtk2 И декорации у н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, Аноним, 10:11, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У гномеров все одинаково как раз выглядит А вот то, что другие не могут сделать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.87, Sluggard, 12:31, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У гномеров все одинаково как раз выглядит.

    Одинаково гигантские заголовки окон прилагаются.

     
     
  • 5.92, Аноним, 12:55, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, нет Для толщины специально сделано исключение У автоматически добавляе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.93, Аноним, 13:02, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Собственно, пример http imgur com a FALXq Сверху вниз SSD GTK2 , стандартны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.94, Sluggard, 13:05, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Собственно, пример:
    > http://imgur.com/a/FALXq
    > Сверху вниз:
    > SSD (GTK2), стандартные CSD, кастомный GtkHeaderBar.
    > Кастомные хедербары используются везде, для остальных GTK3-окон используются клиентские
    > декорации под Wayland и серверные под X11 (при GTK_CSD=1 везде клиентские),
    > для прочих окон везде используются серверные.

    И все три примера, на мой вкус, очень большие. Но это на мой вкус, никому не навязываю.

     
     
  • 7.97, Аноним, 14:06, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну это уже от темы зависит А большие они в дефолтной теме затем, чтобы было удо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.98, Sluggard, 14:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А так пожалуйста:
    > http://imgur.com/a/EV6Pj

    «Пожалуйста» — это BlackSquare в KDE: http://i.imgur.com/E3c5D17.png
    ;))

     
     
  • 9.99, Аноним, 14:42, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну можно и так, какая разница-то Еще размер шрифтов и кнопки закрытия тогда уме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.100, Sluggard, 14:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну можно и так, какая разница-то? Еще размер шрифтов и кнопки закрытия
    > тогда уменьшить, это тоже делается.

    Ну вот лично мне не доводилось видеть, что в GNOME так можно. Вечно на скринах чрезмерно габаритные заголовки.

     
     
  • 11.101, Аноним, 14:55, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уговорили http imgur com a NoIQu Еще уменьшить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.102, Sluggard, 15:00, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Уговорили. :)
    > http://imgur.com/a/NoIQu
    > Еще уменьшить?

    Это примерный размер дефолтного Oxygen в KDE, а не что-то меньше. )
    Но круто, что можно!

     
     
  • 13.103, Аноним, 15:08, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну а с чего было бы нельзя Там обычный CSS Можно хоть вообще убрать, только... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.104, Sluggard, 16:00, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как-то всё сложно. Но хорошо, что возможно в принципе. )
     
     
  • 15.105, Аноним, 16:10, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну так это ж, по сути, редактирование темы В KWin у половины тем вообще плюсовы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.106, Sluggard, 16:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну так это ж, по сути, редактирование темы. В KWin у половины
    > тем вообще плюсовый код для такого надо править, если опций не
    > хватает. ;)

    Так в KWin уже есть темы с небольшими заголовками. А рамка убирается в 3,5 клика. )

     
     
  • 17.107, Аноним, 19:49, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну так и под GTK наверняка я не искал есть темы с небольшими заголовками А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 18.108, Sluggard, 19:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну так и под GTK наверняка (я не искал) есть темы с
    > небольшими заголовками. :)
    > А рамку убирать не надо, т.к. там могут быть контролы.

    Везде — не надо. В Кедах это делается для каждого приложения индивидуально. Я вот в Firefox убрал, там и так по вертикали места не сильно много.

     
     
  • 19.111, Аноним, 20:02, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А для Firefox же для этого расширения были Но в любом случае, это уже не к теме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 20.112, Sluggard, 20:07, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну и насчет места, у меня сейчас Epiphany выглядит вот так:
    > http://imgur.com/a/ZlHTx
    > :)

    Клёво. А где строка ввода? )
    P.S. Это о чём новость изначально, не помнишь? ))

     
  • 21.113, Аноним, 20:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    По нажатию на заголовок адрес же Скрин делать лень, вот нагугленный https bl... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.68, Аноним, 21:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Пора бы KDE шникам научиться делать программы, которые можно запускать и в друг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Аноним, 06:15, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полезный софт там есть, но то, как пакеты собирают некоторые майнтенеры не буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, Аноним, 10:14, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > vlc
    > kde

    Я что-то упустил?

     
     
  • 5.86, Аноним, 12:30, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Я что-то упустил?

    Да.

    >phonon

    Вот это.

     
     
  • 6.89, Аноним, 12:45, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет Вопрос был не про phonon, а про vlc ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.88, Sluggard, 12:38, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    VLC может использоваться в качестве бэкенда Phonon, вместо GStreamer. Видимо, в каком-то дистре его прибили гвоздями.
     
     
  • 6.90, Аноним, 12:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вопрос даже не в том, почему phonon прибит гвоздями к vlc, а почему _dolphin_ пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.91, Sluggard, 12:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Вопрос даже не в том, почему phonon прибит гвоздями к vlc, а
    > почему _dolphin_ прибит.

    В Dolphin же есть возможность прослушивания аудио и просмотра видео в панели сведений встроенной приблудой, может, поэтому. Хотя тащить с собой целую гору всего на свете — это жесть, конечно.
    А с другой стороны, Dolphin всё-таки часть проекта KDE, а не самостоятельный отдельный FM.

     
     
  • 8.95, Аноним, 13:56, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Продолжаю уточнять вопрос не в том, почему phonon прибит к vlc, или почему dolp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.96, Sluggard, 14:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Хотя если оба условия выше выполнены, то и это выполнено, да.

    О чём и речь. Жёстко прибито одно, за ним жёстко прибито другое, и получается такая последовательность. Почему Phonon тащит за собой именно VLC — вопрос к конкретным мейнтейнерам конкретного дистра.

     
  • 2.110, Ненужно, 19:57, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >учились бы у гномеров что ли

    два стула. Одни прибивают все к kde frameworks, другие - к жистремеру, gvfs и прочему ненужно

     

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