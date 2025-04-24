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Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.13.6

24.04.2025 22:58

Опубликован выпуск библиотеки libmdbx 0.13.6 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. Для libmdbx предлагается развитое API для C++, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim, Deno, Scala. Из проектов, использующих libmdbx, можно отметить Isar, Erigon и Reth, а также разработки компаний StarkWare и Positive Technologies.

Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автоуплотнение, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

Основные изменения:

  • Изменение поведения: При невозможности отвязки курсора от его текущей транзакции функция mdbx_cursor_bind() теперь возвращает MDBX_EINVAL вместо MDBX_BAD_TXN.
  • Во избежание потенциальных проблем отключено использование copy_file_range() на ядрах Linux 5.3 - 5.18.
  • Вброс std::invalid_argument теперь производится явным сообщением MDBX_EINVAL.
  • Устранён регресс при использовании курсоров для DBI=0 (aka GC/FreeDB) в читающих транзакциях.
  • Устранён регресс в виде ошибки EAGAIN при копировании БД на NFS и CIFS/SMB.
  • При доработках/развитии API в функции копирования был добавлен захват файловой блокировки посредством как fcntl(), так и flock(). Однако, в зависимости от версии локального ядра, версии удалённого сервера NFS и опций монтирования, это могло приводить к возврату POSIX-ошибки EAGAIN (11 на большинстве платформ, включая Linux).
  • Устранена ошибка merge/rebase внутри mdbx_txn_release_all_cursors_ex(), что могло приводить к последующим неожиданным ошибкам MDBX_EBADSIGN и утечкам памяти.
  • Исправлена assert-проверка в пути завершения вложенных транзакций.
  • Устранена возможность возврата неожиданной ошибки MDBX_BUSY из mdbx_txn_lock(dont_wait=false).
  • Для совместимости с GCC 15.x в режиме C23 изменён порядок указания атрибутов функций.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/erthink/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.13.3
  3. OpenNews: Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63134-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 02:02, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2, Аноним (2), 02:21, 25/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Кто разбирается, объясните, в чем преимущества ключ-значение перед табличными бд? Ощущение что отрасль буквально помешалась на к/з базах.
     
     
  • 3, мимо проходил (?), 02:48, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Табличная БД" это тоже ключ-значение, но в значении лежит кортеж полей строки таблицы.

    Ну и далее по-возрастанию сложности, реляционная БД -- это такая "табличная БД", в которой могут быть определены как дополнительные индекс, так и отношения между полями таблиц... и БД будет автоматически все это проверять/использовать.

    Поэтому ключ-значение тут базис, который может быть как неприемлемо примитивен для многих задач, так и может позволить избежать лишних накладных расходов и/или ненужных операций.

     

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