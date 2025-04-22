Уязвимость в удостоверяющем центре SSL.com, позволявшая получить сертификат для чужого домена

В удостоверяющем центре SSL.com выявлена уязвимость в системе проверки владения доменом, позволявшая получить TLS-сертификат для любого домена, предоставившего email атакующему. Для получения TLS-сертификата было достаточно доступа к email с целевым доменом. Например, уязвимость позволяла получить TLS-сертификат для доменов, используемых в общедоступных email-сервисах, таких как gmail.com, yandex.ru, yahoo.com, outlook.com и icloud.com.

Уязвимость также давала злоумышленникам возможность проводить целевые атаки на сотрудников известных компаний и участников крупных проектов для захвата доступа к их email и получения TLS-сертификатов для известных доменов. Например, взлом сотрудника Google, имеющего email name@google.com, позволял получить сертификат для домена google.com.

Уязвимость была вызвана ошибкой в реализации системы проверки владения доменом через подтверждение по электронной почте. Для получения подтверждения по email необходимо добавить в DNS-зону домена, для которого запрашивается сертификат, DNS TXT запись "_validation-contactemail". Например, "_validation-contactemail.test.com DNS TXT name@example.com". После инициирования проверки домена на email name@examle.com будет отправлен код подтверждения, ввод которого подтверждает владение доменом "test.com" и позволяет получить TLS-сертификат для "test.com".

Суть уязвимости в том, что помимо домена "test.com", для которого был запрошен сертификат, признак подтверждения владения также выставлялся и для домена "example.com", используемого в email. Выявивший проблему исследователь продемонстрировал получение рабочего TLS-сертификата для домена aliyun.com, применяемого в webmail-сервисе китайской компании Alibaba. В ходе тестовой атаки исследователь зарегистрировал проверочный домен "d2b4eee07de5efcb8598f0586cbf2690.test.dcv-inspector.com" в сервисе "dcv-inspector.com" и запросил для него TLS-сертификат, добавив DNS-запись:

_validation-contactemail.d2b4eee07de5efcb8598f0586cbf2690.test.dcv-inspector.com DNS TXT myusername@aliyun.com

После этого он запросил на сайте SSL.com TLS-сертификат для домена d2b4eee07de5efcb8598f0586cbf2690.test.dcv-inspector.com и выбрал подтверждение по email. Удостоверяющий центр SSL.com отправил проверочный код на myusername@aliyun.com и после ввода этого кода добавил в список верифицированных доменов не только "d2b4eee07de5efcb8598f0586cbf2690.test.dcv-inspector.com", но и "aliyun.com". После этого исследователь успешно получил TLS-сертификат для домена "aliyun.com", владение которым было подтверждено.

Удостоверяющий центр SSL.com устранил проблему и выявил 11 сертификатов, при выдаче которых была использована уязвимая схема проверки со сторонним доменом в email. Предположительно, в выявленных случаях отсутствуют признаки вредоносной активности и из 11 пока отозван только один сертификат, полученный исследователем для сайта aliyun.com. В остальных сертификатах фигурировали домены medinet.ca, help.gurusoft.com.sg, banners.betvictor.com, production-boomi.3day.com, kisales.com и medc.kisales.com. Отчёт об инциденте компания SSL.com намерена опубликовать до 2 мая.



