Выпуск 9front 10931, ответвления от операционной системы Plan 9

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|1.9, Аноним (-), 11:57, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код распространяется под лицензией MIT.
Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?
>Доступна приуроченная к релизу музыкальная композиция.
Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки. Послушал какой-то бесмысленный и беспощадный транс. Такую музыку наркоманам на дискотеке ставят.
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|2.12, Аноним (12), 12:12, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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глянь на плашки снизу основной страницы сайта данной ОС
можешь даже ткнуть на них , одна из них музыкальная =D
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|2.18, nilsys (?), 12:58, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?
много ли людей сейчас у p9, которые могут принять изменения в апстрим? тем более, 9f сам по себе довольно чудаческий проект
> Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки.
да за ради бога, их никто не спрашивает только
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|2.33, Andrey (??), 16:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки. Послушал какой-то бесмысленный и беспощадный транс. Такую музыку наркоманам на дискотеке ставят.
Хуже, и слушать больно, и танцевать невозможно.
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|2.36, Аноним (36), 16:50, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?
Такой же как у форков мллиаонов линуксов - собирать и торговать чужой конф.информаций.
Или кто то думает что содеражать компанию порой немалую для сборки, поддержки сайта и просто оплачивать сервер с безлимитом по ценам для компаний соотв-но - самоокупиться просто от скачки кем то их образа, иначе.
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|1.10, Аноним (-), 11:57, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уважаемые эксперты!
Запрашиваю ваше невероятно ценное мнение.
Оцените, пожалуста, ненужность сего поделия по шкале от 1 до 10.
А то как-то неясно...
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|2.13, Аноним (13), 12:13, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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10. Наработки данного сабжа используются в других проектах. Файловая система, например, используется в qemu для монтирования общих папок.
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|2.41, Аноним (-), 17:56, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Нужность" понятие субъективное. Если мне интересно то нужность - 10 баллов, если не интересно нужность -1 балл. Главное некомерческий интерес иметь, как хобби.
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|2.19, Аноним (19), 13:41, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да. причём работает одновременно на разных тачках с распределённым функционалом - одна звуки играет, другая картинку рисует, третья саму игру думает, четвёртая ввод обрабатывает.
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|4.38, Аноним (38), 17:07, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато можно запускать на коре дуба!
В такомЪ случае - очень даже неплохо.
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|1.17, Аноним (17), 12:55, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ерунда какая-то.
Стирание различий между локальными и удалёнными ресурсами, нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам.
А что, в nfs, всякие блочные устройства и nvme over ip, rdma, x11 и тд есть различия в доступе? Одни и те же интерфейсы что для локальных ресурсов, что для удаленных. В чем киллер фича то?
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|2.20, Аноним (19), 13:46, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё что вы перечислили - это есть по умолчанию в операционной системе и протоколе 9p. Для распределения ресурсов не нужно писать целый x11 или nfs, уже всё готово и всё говорит на одном языке - 9p. Можно даже процессор удалённой тачки примонтировать как одну из локальных вычислительных нод.
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|3.24, Аноним (17), 14:08, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Можно даже процессор удалённой тачки примонтировать как одну из локальных вычислительных нод.
Что-то получается не до конца стёрли различия в локальных и удаленных ресурсах. Локальные процессоры же не надо монтировать? А удаленные надо - уже не одинаково.
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|4.40, Аноним (38), 17:10, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подозреваю - оно автоматически монтирует локальные ресурсы.
При желании, вы можете в бутовой строке вручную вписывать все локальные устройства, ну и что, что старт системы в ручном режиме будет занимать полчаса - зато именно для вас будет одинаково.
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|2.25, Аноним (25), 14:24, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Система предполагает прямое общение с богом машины через протокол 9P.
Слава Омнисии.
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|4.42, pdp11 (?), 18:00, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у них своя самобытная среда - rio. можно также глянуть на acme, самобытный редактор.
идеи rio нашли определенное воплощение в стеке arcan, а acme "переродился" в редакторе anvil.
там требуется трехкнопочная мышь, двухкнопочные будут страдать, а вимеры с эмаксерами... остались за бортом.
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|1.34, Аноним (34), 16:46, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заглянул на их сайт.
КоК, музычка и видосики, про Nazi_Punks_Fuck_Off например.
Отдельный пункт propaganda, но там в основном картинки с лого (9) + какой-то текст.
На вкладке who в основном какая-то графомания и фотки каких-то наркош как в 80х.
Разбирающиеся в современных трендах, подскажите, это еще инсталляция или уже перформанс?
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