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Выпуск 9front 10931, ответвления от операционной системы Plan 9

21.01.2025 11:14

Представлен выпуск операционной системы 9front 10931, опубликованный под кодовым именем "THIS TIME DEFINITELY". Проект 9front с 2011 года развивает независимый от компании Bell Labs форк распределённой операционной системы Plan 9. Готовые установочные сборки сформированы для архитектур i386, x86_64 и плат Raspberry Pi 1-4. Код распространяется под лицензией MIT. Доступна приуроченная к релизу музыкальная композиция.

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удалёнными ресурсами. Система представляет собой распределённую среду, базирующуюся на трёх базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имён. Для создания единой распределённой иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P.

Форк 9front примечателен реализаций дополнительных механизмов защиты, расширением поддержки оборудования, улучшением работы в беспроводных сетях, добавлением новых файловых систем, реализацией звуковой подсистемы и кодировщиков/декодировщиков звуковых форматов, поддержкой USB, созданием web-браузера Mothra, заменой загрузчика и системы инициализации, применением шифрования данных на диске, поддержкой Unicode, наличием эмулятора режима реальных адресов, поддержкой архитектуры AMD64 и 64-разрядного адресного пространства.

Значительные изменения:

  • В инсталляторе включена новая файловая система gefs, созданная специально для Plan 9, поддерживающая снапшоты и оптимизированная для быстрого перебора файлов в очень больших каталогах. ФС спроектирована для сохранения целостности в случае сбоев, таких как экстренное отключение питания, и имеет средства для самодиагностики, не допускающие скрытого повреждения данных и возвращения некорректных данных. При этом gefs полностью совместима с традиционной файловой системой 9p, возможности которой воссозданы с использование режима copy-on-write и структуры Bε-tree.
  • В утилиты ip и ipconfig добавлена поддержка динамического выделения IP-адресов через DHCPv6 и обработки истечения времени действия префиксов для IPv6.
  • Устранена уязвимость CVE-2024-8158, вызванная ошибкой в механизме аутентификации, реализованном в библиотеке lib9p. Уязвимость позволяет пользователю, имеющему учётную запись в системе, выдать себя за любого другого пользователя при работе с файловой системой. Причиной уязвимости является отсутствие должного сопоставления имени пользователя, передаваемого в 9p-сообщениях Tauth и Tattach, с UID-идентификатором клиента, выдаваемом после прохождением пользователем аутентификации. Проблема проявляется во всех версиях 9front (ошибка допущена в коде Plan 9 ещё до создания форка), но затрагивает только конфигурации с файловой системой hjfs (в системах с ФС cwfs и gefs уязвимость не проявляется).


  1. Главная ссылка к новости (http://9front.org/releases/202...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы Inferno 0.6 для Raspberry Pi
  3. OpenNews: Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT
  4. OpenNews: Представлена распределённая ОС Node9, сочетающая технологии Inferno и язык Lua
  5. OpenNews: Представлена ОС Clive, основанная на идеях Plan 9 и Nix
  6. OpenNews: Glendix - новая ОС на основе Plan9 с ядром Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62590-plan9
Ключевые слова: plan9, 9front
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Аноним (-), 11:57, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код распространяется под лицензией MIT.

    Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?

    >Доступна приуроченная к релизу музыкальная композиция.

    Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки. Послушал какой-то бесмысленный и беспощадный транс. Такую музыку наркоманам на дискотеке ставят.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:12, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глянь на плашки снизу основной страницы сайта данной ОС
    можешь даже ткнуть на них , одна из них музыкальная =D
     
  • 2.18, nilsys (?), 12:58, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?

    много ли людей сейчас у p9, которые могут принять изменения в апстрим? тем более, 9f сам по себе довольно чудаческий проект

    > Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки.

    да за ради бога, их никто не спрашивает только

     
  • 2.23, Аноним (23), 14:08, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.28, ПерлухаБратуха (?), 14:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    It's experimental, дурка.
     
  • 2.33, Andrey (??), 16:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тео де Раадт и ОпенБЗДуны осуждают такое направление музыки. Послушал какой-то бесмысленный и беспощадный транс. Такую музыку наркоманам на дискотеке ставят.

    Хуже, и слушать больно, и танцевать невозможно.

     
  • 2.36, Аноним (36), 16:50, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каков смысл существования форка если изначальный Plan9 до созданиЯ форка, и сейчас имеет бздунскую лицензию?

    Такой же как у форков мллиаонов линуксов - собирать и торговать чужой конф.информаций.
    Или кто то думает что содеражать компанию порой немалую для сборки, поддержки сайта и просто оплачивать сервер с безлимитом по ценам для компаний соотв-но - самоокупиться просто от скачки кем то их образа, иначе.

     

  • 1.10, Аноним (-), 11:57, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уважаемые эксперты!
    Запрашиваю ваше невероятно ценное мнение.
    Оцените, пожалуста, ненужность сего поделия по шкале от 1 до 10.
    А то как-то неясно...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:13, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    10. Наработки данного сабжа используются в других проектах. Файловая система, например, используется в qemu для монтирования общих папок.
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:33, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это прямой конкурент GNU/Hard.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:04, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNU/Hard не юзабельное. А это?
     
     
  • 4.31, Аноним (27), 15:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это тоже.
     
  • 2.41, Аноним (-), 17:56, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Нужность" понятие субъективное. Если мне интересно то нужность - 10 баллов, если не интересно нужность -1 балл. Главное некомерческий интерес иметь, как хобби.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:03, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда-то было любопытно как и ОС Inferno, но уже давно нет
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:01, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это старость.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 12:32, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А под нее Дум и Квака первая есть? :)
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:41, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. причём работает одновременно на разных тачках с распределённым функционалом - одна звуки играет, другая картинку рисует, третья саму игру думает, четвёртая ввод обрабатывает.
     
     
  • 3.32, ryoken (ok), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирновато по железу получается :).
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:07, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато можно запускать на коре дуба!
    В такомЪ случае - очень даже неплохо.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:55, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ерунда какая-то.

    Стирание различий между локальными и удалёнными ресурсами, нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам.

    А что, в nfs, всякие блочные устройства и nvme over ip, rdma, x11 и тд есть различия в доступе? Одни и те же интерфейсы что для локальных ресурсов, что для удаленных. В чем киллер фича то?

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:46, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё что вы перечислили - это есть по умолчанию в операционной системе и протоколе 9p. Для распределения ресурсов не нужно писать целый x11 или nfs, уже всё готово и всё говорит на одном языке - 9p. Можно даже процессор удалённой тачки примонтировать как одну из локальных вычислительных нод.
     
     
  • 3.24, Аноним (17), 14:08, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Можно даже процессор удалённой тачки примонтировать как одну из локальных вычислительных нод.

    Что-то получается не до конца стёрли различия в локальных и удаленных ресурсах. Локальные процессоры же не надо монтировать? А удаленные надо - уже не одинаково.

     
     
  • 4.40, Аноним (38), 17:10, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подозреваю - оно автоматически монтирует локальные ресурсы.
    При желании, вы можете в бутовой строке вручную вписывать все локальные устройства, ну и что, что старт системы в ручном режиме будет занимать полчаса - зато именно для вас будет одинаково.
     

  • 1.21, Аноним (29), 13:47, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что есть дистрибутивы сабжа с гонмом или кде?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:24, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Система предполагает прямое общение с богом машины через протокол 9P.
    Слава Омнисии.
     
     
  • 3.26, Аноним (29), 14:30, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Терминал щтоле?
     
     
  • 4.42, pdp11 (?), 18:00, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них своя самобытная среда - rio. можно также глянуть на acme, самобытный редактор.
    идеи rio нашли определенное воплощение в стеке arcan, а acme "переродился" в редакторе anvil.

    там требуется трехкнопочная мышь, двухкнопочные будут страдать, а вимеры с эмаксерами... остались за бортом.

     

  • 1.30, Аноним (30), 15:15, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чуваки Маяковского знают: плакат со стихом на https://9front.org/propaganda/
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:46, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заглянул на их сайт.
    КоК, музычка и видосики, про Nazi_Punks_Fuck_Off например.
    Отдельный пункт propaganda, но там в основном картинки с лого (9) + какой-то текст.
    На вкладке who в основном какая-то графомания и фотки каких-то наркош как в 80х.

    Разбирающиеся в современных трендах, подскажите, это еще инсталляция или уже перформанс?

     
     
  • 2.39, Совершенно другой аноним (?), 17:09, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю - они там активно над всем, до чего дотянутся, стебутся, а может и действительно такие. какими себя изображают.

    Тот CoC, что Вы упомянули - это переделанный (s/rifle/9front/) "Rifleman's Creed" (https://en.wikipedia.org/wiki/Rifleman%27s_Creed), помнится его ещё в "Цельнометаллической оболочке" цитировали.

     

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