Инцидент с ошибочной блокировкой видео про биткойн

Автор научно-популярного YouTube-канала 3Blue1Brown, имеющего 6.8 млн подписчиков, сообщил о блокировке видео с рассказом об устройстве криптовалюты биткоин. Видео было снято в 2017 году и набрало 16 млн просмотров. Блокировка выполнена по требованию компании ChainPatrol, отправившей жалобу о нарушении авторских прав. Помимо блокировки YouTube выставил страйк, угрожающий блокировке всего канала (три страйка - блокировка).

Автор видео заявил, что его материал подготовлен им лично, не содержит чужого контента и не охватывает темы, которые могли бы пересекаться с авторскими правами. На видео без использования сторонних материалов доступным языком поясняется как организована работа криптовалюты. Компания ChainPatrol заявляет на своём сайте о задействовании технологий машинного обучения и больших языковых моделей для поиска нарушений авторских прав и защиты брендов клиентов. Подобные утверждения стали поводом для предположения, что блокировка произведена из-за автоматизированной жалобы, отправленной после ошибочного вывода от AI-системы без должной ручной проверки.

Директор компании ChainPatrol признал, что требование было ошибочным, и пояснил, что ложные претензии предъявлены не из-за сбоя AI-движка, а из-за человеческой ошибки. Заявление о нарушении было вручную заполнено сотрудником, который скопировал в форму не ту ссылку. Внутренняя проверка показала, что в настройках YouTube сотрудника было включено автоматическое воспроизведение видео. Во время заполнения формы был открыт нарушающий авторские права видеоролик, но сотрудник отвлёкся и в это время YouTube автоматически переключился на воспроизведение другого ролика, рекомендованного к просмотру. Сотрудник не заметил этого и скопировал URL легитимного ролика. В настоящее время компания ChainPatrol отозвала своё требование, а YouTube восстановил доступ к заблокированному видео.

Из недавних инцидентов, связанных с ложными заявлениями, можно отметить произошедшую в декабре блокировку домена каталога инди-игр itch.io. Домен был отключён регистратором iwmn после получения жалобы от компании Funko о применении фишинга. Жалоба была сформирована на основе ложного срабатывания AI-движка Brand Shield. Владельцы itch.io решили пойти простым путём и удалили указанную в жалобе страницу. Но регистратор проигнорировал письмо с подтверждением удаления и полностью заблокировал домен. Для разблокировки потребовалась отправка дополнительных писем, поясняющих, что указанная в жалобе информация не соответствует действительности.



