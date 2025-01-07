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Инцидент с ошибочной блокировкой видео про биткойн

07.01.2025 09:38

Автор научно-популярного YouTube-канала 3Blue1Brown, имеющего 6.8 млн подписчиков, сообщил о блокировке видео с рассказом об устройстве криптовалюты биткоин. Видео было снято в 2017 году и набрало 16 млн просмотров. Блокировка выполнена по требованию компании ChainPatrol, отправившей жалобу о нарушении авторских прав. Помимо блокировки YouTube выставил страйк, угрожающий блокировке всего канала (три страйка - блокировка).

Автор видео заявил, что его материал подготовлен им лично, не содержит чужого контента и не охватывает темы, которые могли бы пересекаться с авторскими правами. На видео без использования сторонних материалов доступным языком поясняется как организована работа криптовалюты. Компания ChainPatrol заявляет на своём сайте о задействовании технологий машинного обучения и больших языковых моделей для поиска нарушений авторских прав и защиты брендов клиентов. Подобные утверждения стали поводом для предположения, что блокировка произведена из-за автоматизированной жалобы, отправленной после ошибочного вывода от AI-системы без должной ручной проверки.

Директор компании ChainPatrol признал, что требование было ошибочным, и пояснил, что ложные претензии предъявлены не из-за сбоя AI-движка, а из-за человеческой ошибки. Заявление о нарушении было вручную заполнено сотрудником, который скопировал в форму не ту ссылку. Внутренняя проверка показала, что в настройках YouTube сотрудника было включено автоматическое воспроизведение видео. Во время заполнения формы был открыт нарушающий авторские права видеоролик, но сотрудник отвлёкся и в это время YouTube автоматически переключился на воспроизведение другого ролика, рекомендованного к просмотру. Сотрудник не заметил этого и скопировал URL легитимного ролика. В настоящее время компания ChainPatrol отозвала своё требование, а YouTube восстановил доступ к заблокированному видео.

Из недавних инцидентов, связанных с ложными заявлениями, можно отметить произошедшую в декабре блокировку домена каталога инди-игр itch.io. Домен был отключён регистратором iwmn после получения жалобы от компании Funko о применении фишинга. Жалоба была сформирована на основе ложного срабатывания AI-движка Brand Shield. Владельцы itch.io решили пойти простым путём и удалили указанную в жалобе страницу. Но регистратор проигнорировал письмо с подтверждением удаления и полностью заблокировал домен. Для разблокировки потребовалась отправка дополнительных писем, поясняющих, что указанная в жалобе информация не соответствует действительности.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Microsoft по ошибке указал на нарушение своей интеллектуальной собственности в iso-образе Ubuntu 8.10
  3. OpenNews: Студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки пиратских ресурсов
  4. OpenNews: Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Число доменов, фигурирующих в запросах на блокировку в Google, достигло 4 миллионов
  6. OpenNews: YouTube заблокировал доступ к свободному фильму Sintel под предлогом нарушения авторских прав Sony Pictures
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62517-law
Ключевые слова: law, block, youtube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Какая человеческая ошибка, это обычная реклама своих услуг через создание шума. И опеннет ещё и помогает в этом.
     
     
  • 2.10, Dmitry (??), 11:34, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен.
    Тут нужно пользоваться случаем и пиарить свое, например предлагать перейти на рутуб :)
    Или пиртюб
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:37, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не рутуб, а odyssey
    И peertube тоже.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вселяет надежду тот факт, что искусственному интеллекту ещё далеко интеллекта естественного. Аутентичный контент - это всё ещё творческая работа человека.
     
     
  • 2.12, iCat (ok), 11:41, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Аутентичный контент - это всё ещё творческая работа человека.

    Какой чего?...
    Вот часто хочется посоветовать: "Ты или на английский уже переходи, или по русски пиши"...
    А то сваливаются люди в мешанину. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Сапоги всмятку.

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 11:43, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не способен распарсить два простых предложения? Открывай толковый словарь и учись!
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:30, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:59, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    За такие ошибки ютубу нужно права на блокировки у копирастов забирать.
     
  • 1.6, AI (?), 11:00, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Во время заполнения формы был открыт нарушающий авторские права видеоролик, но сотрудник отвлёкся и в это время YouTube автоматически переключился на воспроизведение другого ролика, рекомендованного к просмотру. Сотрудник не заметил этого и скопировал URL легитимного ролика.

    Этим кожаным мешкам ничего доверить нельзя!

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:07, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В настоящее время компания отозвала своё требование, а YouTube восстановил доступ

    Прочитал, но так и не понял в чём новость. Таких ситуаций много бывало (блокировка → апелляция → разблокировка).

    Разве наша ситуация не требует большего внимания ?
    p.s.:
    https://www.youtube.com/watch?v=pQ1bCOW5270

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:18, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. компания якобы по ошибки послала запрос. А Ютуб по ошибке сделал страйк? Или не по ошибке? Причем тут ЧейнПатрол если виноват Ютуб?
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:44, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ютуб - помойка. Мало того что активиты скрепостана гадят, еще ютубщики абьюзят по-черному прикрываясь борьбой с ботами и пиратами.
     
  • 1.15, Геймер (?), 11:47, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вирусная реклама рекламного видео криптовалют. Да ещё и в главных новостях. В мини-новости перенести хотя бы.
     
  • 1.16, Аноним (-), 11:56, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Простите, а какое отношение имеет блокировка видоса чувака на проприетарной платформе YouTube по запросу какой-то конторки ChainPatrol к Opennet?
    Да еще и оформлено как полноценная новость!
    В ней хоть что-то open или libre есть?
     

  • 1.17, Аноним (-), 11:58, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:01, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только "биткоин".
    й - это у неграмотных.
     
  • 1.20, Аноним (-), 12:07, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:18, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, чатжпт (?), 12:32, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем эта желтушная новость тут?
     
  • 1.28, onanim (?), 13:08, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чёто вспомнилось, как Мише МК кидали страйки за звук "шум листвы", принадлежащий какой-то там Nature Чётотам Ынтырпрайз Лимитед
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:12, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда новый мульт?
     

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