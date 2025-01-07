Инцидент с ошибочной блокировкой видео про биткойн

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|1.1, Аноним (1), 10:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Какая человеческая ошибка, это обычная реклама своих услуг через создание шума. И опеннет ещё и помогает в этом.
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|2.10, Dmitry (??), 11:34, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен.
Тут нужно пользоваться случаем и пиарить свое, например предлагать перейти на рутуб :)
Или пиртюб
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|1.3, Аноним (3), 10:52, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вселяет надежду тот факт, что искусственному интеллекту ещё далеко интеллекта естественного. Аутентичный контент - это всё ещё творческая работа человека.
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|2.12, iCat (ok), 11:41, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Аутентичный контент - это всё ещё творческая работа человека.
Какой чего?...
Вот часто хочется посоветовать: "Ты или на английский уже переходи, или по русски пиши"...
А то сваливаются люди в мешанину. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Сапоги всмятку.
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|3.13, Аноним (3), 11:43, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не способен распарсить два простых предложения? Открывай толковый словарь и учись!
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|1.5, Аноним (5), 10:59, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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За такие ошибки ютубу нужно права на блокировки у копирастов забирать.
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|1.6, AI (?), 11:00, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Во время заполнения формы был открыт нарушающий авторские права видеоролик, но сотрудник отвлёкся и в это время YouTube автоматически переключился на воспроизведение другого ролика, рекомендованного к просмотру. Сотрудник не заметил этого и скопировал URL легитимного ролика.
Этим кожаным мешкам ничего доверить нельзя!
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|1.7, Аноним (7), 11:07, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В настоящее время компания отозвала своё требование, а YouTube восстановил доступ
Прочитал, но так и не понял в чём новость. Таких ситуаций много бывало (блокировка → апелляция → разблокировка).
Разве наша ситуация не требует большего внимания ?
p.s.:
https://www.youtube.com/watch?v=pQ1bCOW5270
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|1.8, Аноним (8), 11:18, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Т.е. компания якобы по ошибки послала запрос. А Ютуб по ошибке сделал страйк? Или не по ошибке? Причем тут ЧейнПатрол если виноват Ютуб?
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|1.14, Аноним (14), 11:44, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ютуб - помойка. Мало того что активиты скрепостана гадят, еще ютубщики абьюзят по-черному прикрываясь борьбой с ботами и пиратами.
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|1.15, Геймер (?), 11:47, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вирусная реклама рекламного видео криптовалют. Да ещё и в главных новостях. В мини-новости перенести хотя бы.
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|1.16, Аноним (-), 11:56, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Простите, а какое отношение имеет блокировка видоса чувака на проприетарной платформе YouTube по запросу какой-то конторки ChainPatrol к Opennet?
Да еще и оформлено как полноценная новость!
В ней хоть что-то open или libre есть?
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|1.28, onanim (?), 13:08, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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чёто вспомнилось, как Мише МК кидали страйки за звук "шум листвы", принадлежащий какой-то там Nature Чётотам Ынтырпрайз Лимитед
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