Число доменов, фигурирующих в запросах на блокировку в Google, достигло 4 миллионов

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|3.23, Аноним (23), 12:56, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от CD/DVD
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|3.24, Аноним (23), 12:56, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от CD/DVD
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|4.31, ryoken (ok), 13:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от
> CD/DVD
А зачем 2 раза повторять? :D
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|5.34, Аноним (34), 13:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от
>> CD/DVD
> А зачем 2 раза повторять? :D
Это Джонни Дважды, просто не залогинился.
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|3.30, Аноним (30), 13:20, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как говорят сантехники, "это надо всю систему менять". :D
Они, собственно, правы
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|3.48, darkshvein (ok), 15:00, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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собственно, да. свой антиDPI, который будет блочить все ресурсы которые соблюдают DMCA.
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|1.4, Аноним (4), 11:37, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бороться с природой не нужно (Лао Цзы), энтропия не убывает (Больцман), в погоне за прибылью капитализм ни перед чем не остановится (Маркс).
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|2.9, Аноним (9), 11:45, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В погоне за халявой коммунист ни перед чем не остановится.
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|3.13, MadAdmin (?), 11:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В погоне за хайпом неумный блогер вообще не останавливается. Никогда.
И везде ему мерещатся коммунисты.
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|4.15, suffix (ok), 12:14, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человечество в ближайшие 100 лет или придёт к коммунизму и единому правительсту на всей планете (вероятность 1%) или придёт к фашизму и единому правительству на всей планете (вероятность 14%) или вымрет от войны / эпидемии и т.п. (вероятность 85%).
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|5.16, Аноним (4), 12:20, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Встречаются две планеты.
- Ну ты как, давно не виделись.
- Все нормально, но недавно люди у меня завелись.
- У меня такое было, не волнуйся, сами пройдут.
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|2.10, Аноним (9), 11:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что там в Америке злой Байден в одно лицо, своей десницей указал банить сайты?
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|3.12, MadAdmin (?), 11:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница кто? Байден-Шмайден, копирастов на вилы, остальное неважно.
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|3.14, Аноним (14), 11:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какая разница кто заткнёт тебе рот, старичок Байден или неизвестный корпоративный бюрократ ?
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|2.18, Степан (?), 12:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Правильно ли я понимаю, что этот сарказм основан на том, что там уважают чужую интеллектуальную собственность и препятствуют ее краже?
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|4.29, Аноним (29), 13:18, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю не сильно ошибусь, если предположу, что 90% жителей нашей страны посмотрели Игру престолов или прошли Киберпанк бесплатно. Так что не нужно тут о кражах
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|3.22, Аноним (22), 12:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не чужую, а свою.
вот изобретёшь ты убер штуку в своём мухосранске и там же её и запатентуешь, а дядя Сем из за океана посмотрит на неё и скажет - и вправду полезная штука и запатентует её у себя в америках и начнёт навар делать немалый. Если же начнёшь возмущаться и пробовать доказать в судах заморских право своё то твоей зарплаты и за несколько веков не хватит чтобы оплатить многолетнию тяжбу, ну а начнёшь упорствовать и говорить неразумные вещи то лучше из мухосранска никуда не выезжать чтобы не экстрадаровали в Гуантанамо на остров свободы.
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|4.27, Аноним (29), 13:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Статья о dmca. Dmca пытается (пусть и не очень получается) защищать цифровую интеллектуальную собственность. Думаю, что в большинстве случаев это фильмы / сериалы, игры и даже порно. Ты действительно думаешь, что дядя Сэм только и мечтает украсть подобный шлак из мухосранска, а не наоборот?
Про патенты спорить не буду, статья не об этом
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|5.42, Аноним (22), 14:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в интернетах шлак сливают со всех стран, в том числе с америк и мухосранска, и как-то наивно полагать что рядовые американцы поголовно честные и не воруют
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|2.28, Аноним (28), 13:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот вам и "свободная америка", от же РКН только на другом уровне
Вы главное лапти вяжите, не отвлекайтесь.
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|2.45, Аноним (45), 14:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В "свободной америке" люди сами делают стартапы и воплащают свои идеи, а не ждут, что им царь выделит подачку с природной ренты.
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|1.6, Аноним (6), 11:39, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Наибольшее число блокировок затрагивают сайты 4shared.com (68 млн), mp3toys.xyz (51 млн), rapidgator.net (42 млн), chomikuj.pl (34 млн), uploaded.net (28 млн), new-rutor.org (27 млн)
Спасибо, отличная подборка полезных ресурсов!
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|2.20, Аноним (20), 12:41, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хоть проверил её?
Что за mp3toys.xyz ? Это гейт какой-то, с экспайред доменом
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|1.25, Аноним (23), 13:01, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы получить сверхприбыль копираст готов из кожи вон вылезти... с последующей блокировкой.
Древнейший подход, а это означает что прогресса в интеллектуальной собственности не будет.
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|3.47, Аноним (47), 14:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё очень просто:
делать её общественной с возможностью поощрения
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|2.35, Аноним (37), 13:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думал что сколько бы ты не форкал к тебе приедут вежливые люди и скажут что тебе делать?
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|2.39, Аноним (36), 14:02, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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любэ березки скачать бесплатно без смс без регистрации mp3 на высокой скорости прямой ссылкой
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