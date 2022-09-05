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Число доменов, фигурирующих в запросах на блокировку в Google, достигло 4 миллионов

05.09.2022 11:16

Отмечен новый рубеж в запросах, которые компания Google получает для блокировки из поисковой выдачи страниц, нарушающих чужую интеллектуальную собственность. Блокировка производится в соответствии с законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и с публичным раскрытием информации о запросах для общественного контроля.

Судя по опубликованной статистике, число уникальных доменов второго уровня, упоминаемых в требованиях по удалению информации из поисковой выдачи, превысило 4 миллиона. Общее число URL, заявленных на удаление, приближается к 6 миллиардам. В заявках упоминаются 317 тысяч владельцев авторских прав и 321 тысяча организаций, от лица которых поданы заявки. Наибольшее число блокировок затрагивают сайты 4shared.com (68 млн), mp3toys.xyz (51 млн), rapidgator.net (42 млн), chomikuj.pl (34 млн), uploaded.net (28 млн), new-rutor.org (27 млн).

Так как во многих случаях заявки отправляются на основе автоматизированного анализа нередко случаются казусы, связанные с требованием удалить легальное содержимое. Например, в более чем 700 тысячах заявок требуют удалить ссылки на материалы с самого Google.com, в 5564 заявках требуют удалить ссылки на материалы из рейтинга IMDb.com, в 3492 - ссылки на статьи с Wikipedia. 22 заявки указывают на нарушения на сайте ФБР, 17 - на сайте Белого Дома, две - на сайте Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), три - на сайте Ватикана. Обычно Google выявляет подобные ошибки и они не приводят к фактическому исключению страниц из поисковой выдаче.

Из курьёзных ситуаций также можно отметить добавление студией Warner Bros собственного сайта в список блокировки, попытки блокировки торрентов с OpenOffice и iso-образов Ubuntu 8.10 компанией Microsoft, блокировку IRC-логов и обсуждений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora под предлогом нелицензионного распространения фильма "2:22", а также отчётов из системы непрерывной интеграции Ubuntu под предлогом нелицензионного распространения фильма "Result".

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/googl...)
  2. OpenNews: Студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки пиратских ресурсов
  3. OpenNews: Торрент с Ubuntu удалён из поисковой выдачи Google из-за ошибки в требовании DMCA
  4. OpenNews: Кинокомпания обвинила в пиратстве владельца выходного узла Tor
  5. OpenNews: Microsoft в пылу борьбы с нелегальным копированием MS Office потребовал удалить ссылки на OpenOffice
  6. OpenNews: Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57733-google
Ключевые слова: google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Жироватт (ok), 11:23, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Жадный оскал патентного и копирастного права. То ли еще будет.
     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 12:26, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Как говорят сантехники, "это надо всю систему менять". :D
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:56, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от CD/DVD
     
  • 3.24, Аноним (23), 12:56, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от CD/DVD
     
     
  • 4.31, ryoken (ok), 13:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от
    > CD/DVD

    А зачем 2 раза повторять? :D

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Подход с блокировками на столько старый, что аш запахло пластиком коробок от
    >> CD/DVD
    > А зачем 2 раза повторять? :D

    Это Джонни Дважды, просто не залогинился.

     
  • 5.36, Аноним (36), 13:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Повторил он только один раз.
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:20, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как говорят сантехники, "это надо всю систему менять". :D

    Они, собственно, правы

     
  • 3.48, darkshvein (ok), 15:00, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собственно, да. свой антиDPI, который будет блочить все ресурсы которые соблюдают DMCA.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:37, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бороться с природой не нужно (Лао Цзы), энтропия не убывает (Больцман), в погоне за прибылью капитализм ни перед чем не остановится (Маркс).
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:45, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В погоне за халявой коммунист ни перед чем не остановится.
     
     
  • 3.13, MadAdmin (?), 11:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В погоне за хайпом неумный блогер вообще не останавливается. Никогда.
    И везде ему мерещатся коммунисты.
     
     
  • 4.15, suffix (ok), 12:14, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человечество в ближайшие 100 лет или придёт к коммунизму и единому правительсту на всей планете (вероятность 1%) или придёт к фашизму и единому правительству на всей планете (вероятность 14%) или вымрет от войны / эпидемии и т.п. (вероятность 85%).
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 12:20, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Встречаются две планеты.
    - Ну ты как, давно не виделись.
    - Все нормально, но недавно люди у меня завелись.
    - У меня такое было, не волнуйся, сами пройдут.
     
  • 4.41, myhand (ok), 14:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И везде ему мерещатся коммунисты.

    Призрак бродит (ц)

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:38, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вам и "свободная америка", от же РКН только на другом уровне
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что там в Америке злой Байден в одно лицо, своей десницей указал банить сайты?
     
     
  • 3.12, MadAdmin (?), 11:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница кто? Байден-Шмайден, копирастов на вилы, остальное неважно.
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какая разница кто заткнёт тебе рот, старичок Байден или неизвестный корпоративный бюрократ ?
     
  • 2.18, Степан (?), 12:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Правильно ли я понимаю, что этот сарказм основан на том, что там уважают чужую интеллектуальную собственность и препятствуют ее краже?
     
     
  • 3.21, ilowry (?), 12:50, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы уважали, то не крали бы.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:18, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю не сильно ошибусь, если предположу, что 90% жителей нашей страны посмотрели Игру престолов или прошли Киберпанк бесплатно. Так что не нужно тут о кражах
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не чужую, а свою.
    вот изобретёшь ты убер штуку в своём мухосранске и там же её и запатентуешь, а дядя Сем из за океана посмотрит на неё и скажет - и вправду полезная штука и запатентует её у себя в америках и начнёт навар делать немалый. Если же начнёшь возмущаться и пробовать доказать в судах заморских право своё то твоей зарплаты и за несколько веков не хватит чтобы оплатить многолетнию тяжбу, ну а начнёшь упорствовать и говорить неразумные вещи то лучше из мухосранска никуда не выезжать чтобы не экстрадаровали в Гуантанамо на остров свободы.
     
     
  • 4.27, Аноним (29), 13:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Статья о dmca. Dmca пытается (пусть и не очень получается) защищать цифровую интеллектуальную собственность. Думаю, что в большинстве случаев это фильмы / сериалы, игры и даже порно. Ты действительно думаешь, что дядя Сэм только и мечтает украсть подобный шлак из мухосранска, а не наоборот?
    Про патенты спорить не буду, статья не об этом
     
     
  • 5.42, Аноним (22), 14:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в интернетах шлак сливают со всех стран, в том числе с америк и мухосранска, и как-то наивно полагать что рядовые американцы поголовно честные и не воруют
     
  • 2.19, a_kusb (ok), 12:37, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница есть, например в том что блокируют и в подотчётности.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот вам и "свободная америка", от же РКН только на другом уровне

    Вы главное лапти вяжите, не отвлекайтесь.

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь как будто вязать лапти это что-то плохое.
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я что-то пропустил, и там прямо сайты блокируются?
     
     
  • 3.33, Admino (ok), 13:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домены отбирают, это эффективнее.
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "свободной америке" люди сами делают стартапы и воплащают свои идеи, а не ждут, что им царь выделит подачку с природной ренты.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:39, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Наибольшее число блокировок затрагивают сайты 4shared.com (68 млн), mp3toys.xyz (51 млн), rapidgator.net (42 млн), chomikuj.pl (34 млн), uploaded.net (28 млн), new-rutor.org (27 млн)

    Спасибо, отличная подборка полезных ресурсов!

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:41, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть проверил её?

    Что за mp3toys.xyz ? Это гейт какой-то, с экспайред доменом

     

  • 1.25, Аноним (23), 13:01, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы получить сверхприбыль копираст готов из кожи вон вылезти... с последующей блокировкой.
    Древнейший подход, а это означает что прогресса в интеллектуальной собственности не будет.
     
     
  • 2.40, ДаНуНафиг (?), 14:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно прогрессировать в "интеллектуальной собственности"?
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё очень просто:
    делать её общественной с возможностью поощрения
     

  • 1.26, Аноним (45), 13:09, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто сделайте форк гугла и отсчёт можно будет начать с нуля.
     
     
  • 2.35, Аноним (37), 13:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думал что сколько бы ты не форкал к тебе приедут вежливые люди и скажут что тебе делать?
     
     
  • 3.43, Аноним (45), 14:49, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ты тоже форкай!
     
     
  • 4.46, Аноним (45), 14:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обазятельно назовитесь тындексом, успех будет обеспечен.
     

  • 1.38, man4532 (?), 13:50, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь это станет началом конца этого поисковика
     
     
  • 2.39, Аноним (36), 14:02, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любэ березки скачать бесплатно без смс без регистрации mp3 на высокой скорости прямой ссылкой
     
  • 2.44, Аноним (45), 14:49, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты потом будешь делать? Начнёшь книжки читать шоли?
     

  • 1.49, InuYasha (??), 15:06, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рутор форевер ) А каков процент запросов от РосКакашНапора?
     

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