2.26 , Аноним ( 14 ), 10:19, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Одним словом, плохая лицензия.

3.29 , Аноним ( 27 ), 10:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохо - открытый код, свобода для модификации.

Хорошая - открытый код, свобода корпорациям.

3.46 , Аноним ( 48 ), 11:12, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать То что фанатики GNU называют свободной лицензией по факту не является свободной ... 4.51 , asd ( ?? ), 11:19, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В реальности же, пока фанатики спорят о лицензиях, код используется корпорациями и в хвост и в гриву в закрытом коде. Если не прямо, то берут идею и улучшают за большие бабки и закрывают.

Лицензии сегодня - это ограничения и разделения для бедных интеллектом.

4.59 , Аноним ( 58 ), 11:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А то, что законы, помимо прав, иногда принуждают к неким обязанностям, тебя это не смущает?

2.32 , n00by ( ok ), 10:25, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что GPL это в первую очередь идеология. Идеология привлекает в первую очередь идеологов, те активно агитируют всех остальных, попутно промывая мозг лозунгами "BSD - плохая лицензия!"

2.36 , Аноним ( 48 ), 10:38, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы не суд над BSD то этого вашего GNU/Linux вообще не было бы, так сам Линус Торвальдс говорил.

К тому же само ядро Linux это васянская сборная солянка, она ближе по духу васянам, которые привыкли из гавна и палок и синей изоленты сооружать себе операционку.

А FreeBSD это изящная целостная операционка. Но по какой-то непонятной для меня причине, на основе Фряхи не делают сборки с прикрученными средами рабочего стола (СРС). Ну то есть делали или делают, но в единичных экземплярах, против миллиардов дистрибутивов Linux.

2.38 , asd ( ?? ), 10:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как только захочешь быстренько, за 5 минут, попробовать 3-5 блютусных наушников, чтобы выбрать из них что-то подходящее, сразу придёшь к пониманию что у тебя на ноуте есть кое-что не подходящее. Экстраполируй это на невозможность полноценно (как на линуксе например) играть в новейшие игрушки без напрягов. Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не

заработали. Ну как sof-intel-sound какой-нибудь в FreeBSD, когда в KDE нет девайсов в списке, а звук есть. Сидишь и думаешь, на кой хер мне такая дичь в жизни в 2024? И вот так всё там... Но архитектура проекта это дааааа, это неоспоримое преимущество. Для xbox когда-то, для серверов которые тоже уже уступают линуксу понемногу, для Sony и др. Тоже хотел недавно перелезть на фрю, поставил и ... и стало грустно, что всё в столь убогом состоянии. Факты штука злая.

3.52 , Аноним ( - ), 11:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не заработали. Ну да, ну да))

"О, ничосе! С последнем ядром линукса заработала видяха!"

"О, ничосе! В фф перестало отваливаться аппаратное ускорение"

"О, ничосе! Сканер отпечатков пальцев ноуте зара... а, не, не заработал"

