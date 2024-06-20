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X Window System исполнилось 40 лет, а FreeBSD - 31 год

20.06.2024 09:13

Исполнилось 40 лет с момента объявления Робертом Шеффлером о создании протокола X Window System. Путь от выпуска X1 до X11 протокол прошёл всего за три года, после чего состояние X11 стабилизировалось и со временем лишь обрастает расширениями, но не меняет своей сути. Например, в качестве расширений в своё время были представлены такие распространённые возможности как XVideo, X Font Server, XKB, Xinerama, XCB, Multi-Pointer X, Present, DRI2, DRI3, RandR, X Input и т.д. В 2011 году возникла инициатива по созданию протокола X12, но она не ушла дальше обсуждений, а вся деятельность по развитию графической подсистемы сосредоточилась на развитии протокола Wayland.

19 июня также считается днём рождения проекта FreeBSD, которому исполнился 31 год. 19 июня 1993 года на на базе неофициального набора патчей к 386BSD был создан форк 4.3BSD, в рамках которого планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС для систем с процессорами i386. При выборе имени проекта, в качестве вариантов рассматривались FreeBSD, BSDFree86 и Free86BSD. В итоге предпочтение было отдано варианту FreeBSD, который предложил Дэвид Гринман (David Greenman). В ноябре 1993 года на основе 4.3BSD-Lite 'Net/2' и 386BSD 0.1 был выпущен первый релиз FreeBSD 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.talisman.org/x-deb...)
  2. OpenNews: Исполнилось 30 лет с момента первого релиза X11 (X Window System 11)
  3. OpenNews: Представлен новый легковесный графический сервер - Wayland
  4. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  5. OpenNews: Релиз Wayland 1.0, ознаменовавший стабилизацию протокола
  6. OpenNews: Графическая система X12 начинает обретать форму
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61408-x11
Ключевые слова: x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.13, Аноним (-), 09:59, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Можно было написать хотя бы немного истории такого важного проекта.

    Он вырос из Project Athena (корпорации DEC и IBM, и MIT, сотрудником которого был Шефлер).
    От версии 1.0 до Х11 путь пройден всего за несколько лет - он вышел в 87 году.
    Для поддержки был даже сделан XConsortium с интересным составом
    Full Members: Adobe, Cray, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Novell, Sony, Sun ... и куча других.
    www.x.org/wiki/XConsortium/

    Реализация компании SGCS в виде XFree86 была пожертвована консорциуму, потом форкнута и на основе был построен X.Org

    Так что можно утверждать, что университеты и корпорации сделали один из важнейших проектов для компьютеров.
    Думаю они достойны благодарности!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:01, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Думаю они виноваты в плохой архитектуре. И заслуживают всеобщего порицания. Лучше бы иксы написал Линус в одно лицо.
     
     
  • 3.22, ананас (?), 10:14, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех задач, которые были призваны решать иксы в свое время, у них прекрасная архитектура. А вот зачем "сообщество" их к себе утянуло в 90х и создало на их базе чудовище, это хороший вопрос. И у меня даже есть на него ответ, но он местным илитариям не понравится. :D
     
  • 3.23, Аноним (-), 10:15, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Думаю они виноваты в плохой архитектуре.

    Не, они делали отличную архитектуру для мейнфреймов и Х-терминалов.
    То что это начали бездумно применять для десктопных машин, это не их проблемы.
    Я уже молчу про то, когда начали битмапы пересылать.

    > И заслуживают всеобщего порицания.

    Порицать благодетеля и/или плевать в колодец - это отличительная черта опенсорса?
    Или просто народ тут такой злой?

    > Лучше бы иксы написал Линус в одно лицо.

    Хахаха! Получили бы "Stable anything is nonsense"))
    Сколько там % кода Линус написал в одно лицо? А сколько всякие ИБМы, Ораклы и Шапки?
    Вот то-то и оно!

     
     
  • 4.24, Аноним (14), 10:18, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 10:32, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.58, Аноним (58), 11:37, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.1, Anonimowitch (ok), 09:18, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    сперли идею у яббла
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э-э, какую идею?
     
     
  • 3.17, Zenitur (ok), 10:05, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUI
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:09, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это который яббл спер у хероха?
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 09:19, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А смешно https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32063
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:26, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А смешно https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32063

    да уж, если б смогли, вейланд был бы ненужен

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 10:10, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да он и так не особо-то необходим.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:22, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    народ, просто проявите уважение к важнейшему опенсорс проекту
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:34, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их тут 2, вы о котором?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 09:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно так
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 10:01, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:48, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь иксами и уходить с них не собираюсь. Всё устраивает.
     
     
  • 2.44, Устин (ok), 11:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит вы тот самый человек, который будет продолжать их кодить, когда все уже забили?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 11:16, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, мы тебя заставим, потому что ты самый умный, видимо.
     
     
  • 4.50, Устин (ok), 11:18, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я не самый умный, поэтому спокойно использую Wayland, потому что он по умолчанию в используемом дистре)
     
     
  • 5.54, Аноним (48), 11:24, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё самый умный что ли? А пацаны что на иксах должны как теперь сидеть?
     
  • 4.53, Аноним (-), 11:24, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, мы тебя заставим

    А заставлялка выросла?

    > потому что ты самый умный, видимо.

    Он умный, поэтому свалил с иксов на вейланд.

     
     
  • 5.56, Аноним (48), 11:30, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чё его адвокат?
     

  • 1.9, n00by (ok), 09:52, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 1984 X заменил W, в 2011 W начал заменять X.

    2011 - 1984 = 27 лет.

    Период обращения Сатурна вокруг Солнца - 29,46 года.

    Осталось построить натальную карту и понять, что там с ретроградным Сатурном. Поставить, так сказать, точку в Священной Войне.

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 09:53, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Священной Войне

    классическое противостояние бобра с ослом

     
  • 2.12, Аноним (14), 09:58, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2011+27=2038 проблема 2038 года. Давайте теперь по нумерологии угорать.
     
     
  • 3.28, n00by (ok), 10:20, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угарным газом дышать не надо, он замещает кислород в синапсах. Зато, если у W останутся неразрешённые проблемы в 2038, значит виноват не протокол, а проблема 2038!
     
     
  • 4.30, Аноним (14), 10:23, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2+0+3+8=13 как тебе такое Илон Нуби?
     
     
  • 5.33, n00by (ok), 10:29, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2+0+3+8=13 как тебе такое Илон Нуби?

    Похоже, кто-то принялся складывать в кольце, не зная, что такое кольцо.

     

  • 1.11, Аноним (14), 09:56, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот раньше умели писать софт. Сорок лет назад написали и он сразу работал. А сейчас сорок лет пишут, а вяленый как не готов для десктопа так и не готов.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:20, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное бег, а не расстояние.
     
     
  • 3.31, Аноним (14), 10:24, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если таков путь.
     
  • 2.40, Аноним (40), 10:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сорок лет назад написали и он сразу работал

    Это ты про иксы, да?

     
  • 2.43, Аноним (-), 10:54, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот раньше умели писать софт. Сорок лет назад написали и он сразу работал.

    Ну ты пошутил!
    Тогда скажи почему после Х1 появился Х2, потом Х3 и так до Х11?
    А уж сколько расширений понаписькивали уже для Х11.
    И то HDR и VVR таки не осилили.

    > А сейчас сорок лет пишут, а вяленый как не готов для десктопа так и не готов.

    Для всех готов, для меньшенства нет.
    Стоит ли нам вообще обращать внимание на бесполезных прдлоликов?


     

  • 1.18, Zenitur (ok), 10:06, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость, иксы всё ещё старше меня.
     

  • 1.19, Аноним (-), 10:08, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему на десктопе не популярен фрибсд? Вроде у него и ядро другое и архитектура получше
     
     
  • 2.26, Аноним (14), 10:19, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одним словом, плохая лицензия.  
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 10:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо - открытый код, свобода для модификации.
    Хорошая - открытый код, свобода корпорациям.
     
  • 3.46, Аноним (48), 11:12, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что фанатики GNU называют свободной лицензией по факту не является свободной ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.51, asd (??), 11:19, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальности же, пока фанатики спорят о лицензиях, код используется корпорациями и в хвост и в гриву в закрытом коде. Если не прямо, то берут идею и улучшают за большие бабки и закрывают.
    Лицензии сегодня - это ограничения и разделения для бедных интеллектом.
     
  • 4.59, Аноним (58), 11:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то, что законы, помимо прав, иногда принуждают к неким обязанностям, тебя это не смущает?
     
  • 2.32, n00by (ok), 10:25, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что GPL это в первую очередь идеология. Идеология привлекает в первую очередь идеологов, те активно агитируют всех остальных, попутно промывая мозг лозунгами "BSD - плохая лицензия!"
     
  • 2.36, Аноним (48), 10:38, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не суд над BSD то этого вашего GNU/Linux вообще не было бы, так сам Линус Торвальдс говорил.
    К тому же само ядро Linux это васянская сборная солянка, она ближе по духу васянам, которые привыкли из гавна и палок и синей изоленты сооружать себе операционку.
    А FreeBSD это изящная целостная операционка. Но по какой-то непонятной для меня причине, на основе Фряхи не делают сборки с прикрученными средами рабочего стола (СРС). Ну то есть делали или делают, но в единичных экземплярах, против миллиардов дистрибутивов Linux.
     
  • 2.38, asd (??), 10:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только захочешь быстренько, за 5 минут, попробовать 3-5 блютусных наушников, чтобы выбрать из них что-то подходящее, сразу придёшь к пониманию что у тебя на ноуте есть кое-что не подходящее.

    Экстраполируй это на невозможность полноценно (как на линуксе например) играть в новейшие игрушки без напрягов.

    Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не
    заработали. Ну как sof-intel-sound какой-нибудь в FreeBSD, когда в KDE нет девайсов в списке, а звук есть. Сидишь и думаешь, на кой хер мне такая дичь в жизни в 2024?

    И вот так всё там... Но архитектура проекта это дааааа, это неоспоримое преимущество. Для xbox когда-то, для серверов которые тоже уже уступают линуксу понемногу, для Sony и др.

    Тоже хотел недавно перелезть на фрю, поставил и ... и стало грустно, что всё в столь убогом состоянии. Факты штука злая.

     
     
  • 3.52, Аноним (-), 11:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не заработали.

    Ну да, ну да))
    "О, ничосе! С последнем ядром линукса заработала видяха!"
    "О, ничосе! В фф перестало отваливаться аппаратное ускорение"
    "О, ничосе! Сканер отпечатков пальцев ноуте зара... а, не, не заработал"

     

  • 1.35, Del (?), 10:33, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    40 лет ради 3% десктопов. Грусть.
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 10:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 40 лет ради 3% десктопов. Грусть.

    Не чувак, ты не прав.
    40 лет назад Х-окна были на куче терминалов, которые коннектились к менфреймам всяких ай-би-эмов и прочик крутых фирм.
    То что ненужное потом выкинули на помойку и сообщесвто его подобрало и как-то прилепило к дестопу, это уже другой вопрос и случилось позже.

     

  • 1.37, Аноним (48), 10:39, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    История создания FreeBSD на русском смотреть бесплатно без СМС и регистрации.
    https://youtu.be/CMfveo_I0YI?si=W5AS3eEC76VLdMOJ
     
     
  • 2.45, asd (??), 11:04, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему история, когда на новом ноуте смотришь на результат..
     
     
  • 3.47, Аноним (48), 11:14, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Историю всегда полезно знать чтобы понимать почему такой результат. Какой же зумер ленивый пошел, ужас.
     
     
  • 4.49, asd (??), 11:17, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гадаешь по комментам про дату рождения и уровень развития?
    Я не психиатр, но ты любопытный кадр. Я не против ))
     
     
  • 5.57, Аноним (48), 11:32, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.55, Sw00p aka Jerom (?), 11:28, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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