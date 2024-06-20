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|1.13, Аноним (-), 09:59, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Можно было написать хотя бы немного истории такого важного проекта.
Он вырос из Project Athena (корпорации DEC и IBM, и MIT, сотрудником которого был Шефлер).
От версии 1.0 до Х11 путь пройден всего за несколько лет - он вышел в 87 году.
Для поддержки был даже сделан XConsortium с интересным составом
Full Members: Adobe, Cray, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Novell, Sony, Sun ... и куча других.
www.x.org/wiki/XConsortium/
Реализация компании SGCS в виде XFree86 была пожертвована консорциуму, потом форкнута и на основе был построен X.Org
Так что можно утверждать, что университеты и корпорации сделали один из важнейших проектов для компьютеров.
Думаю они достойны благодарности!
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|2.14, Аноним (14), 10:01, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Думаю они виноваты в плохой архитектуре. И заслуживают всеобщего порицания. Лучше бы иксы написал Линус в одно лицо.
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|3.22, ананас (?), 10:14, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для тех задач, которые были призваны решать иксы в свое время, у них прекрасная архитектура. А вот зачем "сообщество" их к себе утянуло в 90х и создало на их базе чудовище, это хороший вопрос. И у меня даже есть на него ответ, но он местным илитариям не понравится. :D
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|3.23, Аноним (-), 10:15, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Думаю они виноваты в плохой архитектуре.
Не, они делали отличную архитектуру для мейнфреймов и Х-терминалов.
То что это начали бездумно применять для десктопных машин, это не их проблемы.
Я уже молчу про то, когда начали битмапы пересылать.
> И заслуживают всеобщего порицания.
Порицать благодетеля и/или плевать в колодец - это отличительная черта опенсорса?
Или просто народ тут такой злой?
> Лучше бы иксы написал Линус в одно лицо.
Хахаха! Получили бы "Stable anything is nonsense"))
Сколько там % кода Линус написал в одно лицо? А сколько всякие ИБМы, Ораклы и Шапки?
Вот то-то и оно!
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|2.44, Устин (ok), 11:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит вы тот самый человек, который будет продолжать их кодить, когда все уже забили?
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|4.50, Устин (ok), 11:18, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я не самый умный, поэтому спокойно использую Wayland, потому что он по умолчанию в используемом дистре)
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|5.54, Аноним (48), 11:24, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чё самый умный что ли? А пацаны что на иксах должны как теперь сидеть?
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|4.53, Аноним (-), 11:24, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, мы тебя заставим
А заставлялка выросла?
> потому что ты самый умный, видимо.
Он умный, поэтому свалил с иксов на вейланд.
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|1.9, n00by (ok), 09:52, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В 1984 X заменил W, в 2011 W начал заменять X.
2011 - 1984 = 27 лет.
Период обращения Сатурна вокруг Солнца - 29,46 года.
Осталось построить натальную карту и понять, что там с ретроградным Сатурном. Поставить, так сказать, точку в Священной Войне.
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|2.12, Аноним (14), 09:58, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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2011+27=2038 проблема 2038 года. Давайте теперь по нумерологии угорать.
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|3.28, n00by (ok), 10:20, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угарным газом дышать не надо, он замещает кислород в синапсах. Зато, если у W останутся неразрешённые проблемы в 2038, значит виноват не протокол, а проблема 2038!
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|5.33, n00by (ok), 10:29, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2+0+3+8=13 как тебе такое Илон Нуби?
Похоже, кто-то принялся складывать в кольце, не зная, что такое кольцо.
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|1.11, Аноним (14), 09:56, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот раньше умели писать софт. Сорок лет назад написали и он сразу работал. А сейчас сорок лет пишут, а вяленый как не готов для десктопа так и не готов.
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|2.40, Аноним (40), 10:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сорок лет назад написали и он сразу работал
Это ты про иксы, да?
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|2.43, Аноним (-), 10:54, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот раньше умели писать софт. Сорок лет назад написали и он сразу работал.
Ну ты пошутил!
Тогда скажи почему после Х1 появился Х2, потом Х3 и так до Х11?
А уж сколько расширений понаписькивали уже для Х11.
И то HDR и VVR таки не осилили.
> А сейчас сорок лет пишут, а вяленый как не готов для десктопа так и не готов.
Для всех готов, для меньшенства нет.
Стоит ли нам вообще обращать внимание на бесполезных прдлоликов?
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|1.19, Аноним (-), 10:08, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему на десктопе не популярен фрибсд? Вроде у него и ядро другое и архитектура получше
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|3.29, Аноним (27), 10:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо - открытый код, свобода для модификации.
Хорошая - открытый код, свобода корпорациям.
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|3.46, Аноним (48), 11:12, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что фанатики GNU называют свободной лицензией по факту не является свободной ... большой текст свёрнут, показать
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|4.51, asd (??), 11:19, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В реальности же, пока фанатики спорят о лицензиях, код используется корпорациями и в хвост и в гриву в закрытом коде. Если не прямо, то берут идею и улучшают за большие бабки и закрывают.
Лицензии сегодня - это ограничения и разделения для бедных интеллектом.
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|4.59, Аноним (58), 11:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то, что законы, помимо прав, иногда принуждают к неким обязанностям, тебя это не смущает?
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|2.32, n00by (ok), 10:25, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что GPL это в первую очередь идеология. Идеология привлекает в первую очередь идеологов, те активно агитируют всех остальных, попутно промывая мозг лозунгами "BSD - плохая лицензия!"
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|2.36, Аноним (48), 10:38, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы не суд над BSD то этого вашего GNU/Linux вообще не было бы, так сам Линус Торвальдс говорил.
К тому же само ядро Linux это васянская сборная солянка, она ближе по духу васянам, которые привыкли из гавна и палок и синей изоленты сооружать себе операционку.
А FreeBSD это изящная целостная операционка. Но по какой-то непонятной для меня причине, на основе Фряхи не делают сборки с прикрученными средами рабочего стола (СРС). Ну то есть делали или делают, но в единичных экземплярах, против миллиардов дистрибутивов Linux.
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|2.38, asd (??), 10:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как только захочешь быстренько, за 5 минут, попробовать 3-5 блютусных наушников, чтобы выбрать из них что-то подходящее, сразу придёшь к пониманию что у тебя на ноуте есть кое-что не подходящее.
Экстраполируй это на невозможность полноценно (как на линуксе например) играть в новейшие игрушки без напрягов.
Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не
заработали. Ну как sof-intel-sound какой-нибудь в FreeBSD, когда в KDE нет девайсов в списке, а звук есть. Сидишь и думаешь, на кой хер мне такая дичь в жизни в 2024?
И вот так всё там... Но архитектура проекта это дааааа, это неоспоримое преимущество. Для xbox когда-то, для серверов которые тоже уже уступают линуксу понемногу, для Sony и др.
Тоже хотел недавно перелезть на фрю, поставил и ... и стало грустно, что всё в столь убогом состоянии. Факты штука злая.
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|3.52, Аноним (-), 11:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разные девайсы в линуксе сегодня вызывают удивление не от работы, а только в случае что не заработали.
Ну да, ну да))
"О, ничосе! С последнем ядром линукса заработала видяха!"
"О, ничосе! В фф перестало отваливаться аппаратное ускорение"
"О, ничосе! Сканер отпечатков пальцев ноуте зара... а, не, не заработал"
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|2.39, Аноним (-), 10:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 40 лет ради 3% десктопов. Грусть.
Не чувак, ты не прав.
40 лет назад Х-окна были на куче терминалов, которые коннектились к менфреймам всяких ай-би-эмов и прочик крутых фирм.
То что ненужное потом выкинули на помойку и сообщесвто его подобрало и как-то прилепило к дестопу, это уже другой вопрос и случилось позже.
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|2.45, asd (??), 11:04, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему история, когда на новом ноуте смотришь на результат..
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|3.47, Аноним (48), 11:14, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Историю всегда полезно знать чтобы понимать почему такой результат. Какой же зумер ленивый пошел, ужас.
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|4.49, asd (??), 11:17, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гадаешь по комментам про дату рождения и уровень развития?
Я не психиатр, но ты любопытный кадр. Я не против ))
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