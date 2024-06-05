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Google опубликовал GWPSan, инструмент для выявления ошибок на стадии выполнения приложений

05.06.2024 14:52

Компания Google опубликовала исходные тексты инструментария GWPSan, предназначенного для выявления ошибок на этапе выполнения приложений, собранных для архитектур x86-64 и ARM64. GWPSan собирается в виде разделяемой библиотеки, которая связывается при запуске приложения при помощи LD_PRELOAD и использует для анализа работы программы доступные в ядре Linux механизмы остановки (PERF_TYPE_BREAKPOINT) и сэмплинга процессов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

GWPSan оформлен в виде модульного фреймворка, поддерживающего подключение модулей с реализацией детекторов различных классов ошибок. GWPSan выполняет динамический анализ, активируемый через обработчики сигналов, что позволяет обойтись без изменения исполняемого кода приложения. Для эффективной работы большинства детекторов требуется сборка приложения с определёнными флагами компилятора, добавляющими необходимые метаданные. Для работы требуется как минимум Clang 18 и ядро Linux 6.4.

В настоящее время доступно три детектора:

  • UAR (Use-after-return) - выявляет ошибки, вызванные использованием объекта в стеке после выхода из функции, в которой этот объект был определён. Защита организована через перехват точек входа и выхода для функции - при входе осуществляется подмена стека на копию для использования во время выполнения функции, а при выходе возвращается старое состояние стека.
  • TSan (Thread Sanitizer) - определяет состояния гонки между потоками (Data-race), возникающее когда разные одновременно выполняемые потоки могут читать или изменять общие области памяти, не используя при этом примитивы для синхронизации работы. Защита построена на использовании аппаратных точек останова, привязываемых к совместным областям памяти. Срабатывающий обработчик на небольшой промежуток времени приостанавливает выполнение потока при обращении к памяти и во время этой приостановки проверяет не было ли срабатывания точки останова для другого потока.
  • LMSan (Lightweight Memory Sanitizer) - определяет использование неинициализированных данных в памяти. Детектор отмечен как экспериментальный и не рекомендованный для использования.

GWPSan анализирует исполняемый код программы, используя фреймворк DynamoRIO для декодирования машинного кода в абстрактные инструкции ISA, которые затем выполняются с использованием эмуляции. Через периодические сигналы от таймера вызывается обработчик unified, который при каждом вызове выполняет определённую порцию инструкций для анализируемого потока. В случае обнаружения при выполнении определённых инструкций, запускается специфичный для данных инструкций детектор проблем, например, для инструкций, обращающихся к памяти, запускается детектор состояний гонки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/google/gwps...)
  2. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.12, статического анализатора кода для языков C++ и С
  4. OpenNews: Открыт код статического анализатора Code Climate
  5. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  6. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61317-gwpsan
Ключевые слова: gwpsan, debug, trace
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:44, 05/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Т.е. теперь и запуск любых приложений будет проходить через одобрение гулага?
     
     
  • 2, Аноним (2), 15:50, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, теперь если процесс будет плохо работать, то получит бичом по мягкому месту)
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:58, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сразу начнет работать хорошо?
     

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