The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Intel опубликовал компилятор ISPC 1.24, реализующий модель распараллеливания SPMD

27.05.2024 20:59

Компания Intel опубликовала компилятор ISPC 1.24 (Implicit SPMD Program Compiler), обеспечивающий сборку кода на языке Си с расширениями для поддержи метода параллельного программирования SPMD (Single Program, Multiple Data), при котором несколько экземпляров одной программы выполняются параллельно с разными наборами входных данных. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и FreeBSD.

Си-программа с расширениями SPMD компилируется для выполнения на вычислительных блоках SIMD, предоставляемых CPU и GPU, что позволяет задействовать в программах механизмы векторизации SIMD без низкоуровневых оптимизаций и явного применения в коде SIMD-инструкций. Для написания распараллеливаемых функций используется привычный синтаксис и идиомы языка Си. Данные SPMD-функции могут интегрироваться с приложениями на C/C++, и напрямую взаимодействовать с их функциями и структурами. Для отладки программ могут применяться существующие отладчики.

В качестве бэкенда для генерации кода и оптимизации используется инфраструктура LLVM. Поддерживается использование векторных инструкций x86 (SSE2, SSE4, AVX, AVX2, AVX512) и ARM (NEON), а также вынос вычислений на сторону GPU (Intel Gen9 и Xe). На архитектурах с векторными блоками SSE, обрабатывающими по 4 элемента за раз, применение ISPC позволяет добиться ускорения выполнения программы в 3 или более раз, а на архитектурах с векторными блоками AVX, обрабатывающими по 8 элементов за раз, ускорение может составлять 5-6 раз. При этом помимо размера векторного блока, масштабирование также достигается за счёт выполнения на разных процессорных ядрах.

Основные новшества, добавленные в версии ISPC 1.24:

  • Добавлена поддержка нетипизированных параметров в шаблонах функций. В качестве параметров шаблона теперь можно использовать унифицированные целые и перечисляемые значения (с признаком "uniform").
  • Добавлены dot-функции для знаковых и беззнаковых типов int8 и int16, в которых используются инструкции AVX-VNNI и AVX512-VNN.
  • Добавлены определения макросов, определяющих ограничения размерности чисел.
  • Добавлены новые целевые платформы: avx2vnni-i32x4, avx2vnni-i32x8, avx2vnni-i32x16 c поддержкой инструкции AVX-VNNI, и avx512icl-x4, avx512icl-x8, avx512icl-x16, avx512icl-x32, avx512icl-x64 c поддержкой инструкции AVX512-VNNI.
  • Решены проблемы с использованием лишних векторных инструкций при генерации кода для GPU.
  • Флаг командной строки "--pic" приведён к соответствию флагу "-fpic" в Clang и GCC, а флаг "--PIC" - к соответствию "-fPIC".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ispc/ispc/r...)
  2. OpenNews: Intel представил nGraph, компилятор для систем машинного обучения
  3. OpenNews: Linux ядро адаптировано для сборки компилятором Intel C/C++
  4. OpenNews: Выпущен релиз Linux версии компилятора Intel C++ Compiler 11.0
  5. OpenNews: Intel представил River Trail, расширение к JavaScript для параллельного программирования
  6. OpenNews: Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61253-ispc
Ключевые слова: ispc, spmd, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bottle (?), 21:39, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает, почему Intel не закоммитили этот код напрямую в Clang?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:49, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарщик же. Ещё спроси, почему mkl не опенсорс. Да-да, это та самая либа, которую искусственно замедляли на амд.
     
     
  • 3.14, Витюшка (?), 00:09, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пруфы? Очень интересно почитать
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 00:17, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде известная история. Интелу хорошо напихали за это, когда всплыло.
     
  • 4.20, topin89 (ok), 02:09, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.agner.org/optimize/blog/read.php?i=49#49
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:46, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь знает, почему Intel не закоммитили этот код напрямую в Clang?

    И поддержки AMD GPU нет...

     
  • 2.7, anonymous (??), 22:49, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо потому что это не clang, а самостоятельный компилятор.
     
  • 2.8, мяя (?), 22:54, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наглядный пример последствия рабской лицензии у LLVM
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 23:27, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эм... "Код проекта ... распространяется под лицензией BSD."
    Шлангователям никто не мешает взять и затянуть его самим - лицензия позволяет.
    Более того, гнутики могут заразить этот код, и затянуть в gcc.

    Но просто никому это не нужно. Это же не просто затянуть, это еще и поддерживать придется.

     
     
  • 4.11, мяя (?), 23:37, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно я поторопился и повёлся на комментарии, надо было заглянуть в гитхаб прежде.
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 23:40, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ладно я поторопился и повёлся на комментарии, надо было заглянуть в гитхаб прежде.

    Учитывая что эта цитата предпоследнее предложение первого (!) абзаца новости...
    то ты и новость так себе читал :)

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:24, 28/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:45, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тестить лучше на Clear Linux ?
    https://www.clearlinux.org
     

  • 1.9, Middle Go Developer (?), 23:22, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже похоже на то, что на VLIW делается, но это же другое, да?
     
     
  • 2.13, oss (??), 23:49, 27/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (17), 00:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эль брус напрягся...
     
  • 2.19, Аноним (-), 01:02, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уже похоже на то, что на VLIW делается, но это же другое, да?

    Все же несколько другое. Даже современные GPU ушли от VLIW в чистом виде. Ну вот неудобно оно ни компилеру ни человеку оказывается.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру