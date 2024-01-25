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Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.367

25.01.2024 08:14

Доступна версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.367, подготовленная для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, RISC-V и x86/x86_64. Дистрибутив построен с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet.

В новой версии в состав дистрибутива включены пакеты с MPlayer, VLC, MiniDLNA, Transmission (Qt & HTTP-server), Rdesktop, FreeRDP и GIMP (2.99.16), которые позволяют применять пользовательское окружение дистрибутива не только как рабочее место программиста, но и как место отдыха в домашней сети. Подготовлены загрузочные образы для устройств Repka pi3, Orange pi5, Leez-p710, Платы TF307 v4 на базе Baikal M1000, VisionFive2, EBOX-3350dx2, а также для систем i686 и x86_64. Возможно создание сборок, работающих в Live-режиме.

  1. Главная ссылка к новости (https://radix.pro...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.300
  3. OpenNews: Первые выпуски дистрибутива с кроссплатформенной системой сборки Radix.pro
Автор новости: rcl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60492-radix
Ключевые слова: radix
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    >> Baikal M1000

    очередной "отечественный" дистр ?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:52, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это?
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:56, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >место отдыха в домашней сети

    пришёл домой, весь такой уставший и сразу в сеть, отдыхать

     

  • 1.2, Аноним (1), 08:22, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    судя по скринам - Centos, в котором надо писать startx
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:24, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LightDM, если не хочется startx.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 08:25, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на "встраиваемой плате" с АРМ ?
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:22, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    так точно
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:03, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    >но и как место отдыха в домашней сети.

    Хотелось бы пояснение, что за домашняя сеть?

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 09:04, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может гамак?
     
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