The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google согласился на сделку в деле об отслеживании в режиме инкогнито

31.12.2023 11:45

Компания Google достигла мирового соглашения по урегулированию судебного разбирательства, связанного с нарушением конфиденциальности при использовании режима "инкогнито" в браузерах. Условия соглашения не разглашаются, но изначальный иск был подан на сумму в 5 миллиардов долларов c расчётом компенсации в $5000 на каждого пользователя режима "инкогнито". Условия мирового соглашения оговорены сторонами конфликта, но ещё должны быть одобрены федеральным судьёй на заседании, намеченном на 24 февраля.

Google вменялось нарушение федеральных законов США о прослушивании телефонных разговоров и законов о конфиденциальности, действующих в штате Калифорния. В иске утверждается, что компания Google могла использовать данные аналитики (вероятно речь о статистике, собираемой через сервис Google Analytics), браузерные Cookie и свои приложения для отслеживания активности пользователей при включении в Chrome режима "инкогнито", а также в при применении режима приватного просмотра в других браузерах. Подобное отслеживание позволяло бесконтрольно получать сведения о друзьях, хобби, любимых блюдах, предпочтениях в покупках и вызывающих смущение вещах, информацию о которых пользователи не желали разглашать и считали, что использовали режим "инкогнито" для защиты своей конфиденциальности.

Также упоминается, что компания Google выбрала вводящее в заблуждение название "инкогнито", создающее впечатление, что пользователю предоставляется анонимность и защита от отслеживания работы, а не только отсутствие сохранения истории просмотра и очистка связанных с работой сайтов данных, таких как Cookie. Таким образом, компания Google заставила пользователей поверить, что не будет отслеживать действия в данном режиме, а на деле продолжала использовать свои рекламные технологии и другие методы отслеживания для сбора данных о посещениях и активности на сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reuters.com/legal/...)
  2. OpenNews: В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито
  3. OpenNews: Найден метод для определения просмотра в режиме инкогнито в Chrome 76
  4. OpenNews: В Chrome 76 будет блокирована лазейка для определения просмотра в режиме инкогнито
  5. OpenNews: Для Firefox представлена новая реализация приватного режима
  6. OpenNews: Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60369-google
Ключевые слова: google, law, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 11:51, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "продолжала"
    А чего в прошедшем времени, лол
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:00, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь всё.
    ⚖️
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:55, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот. Заплатил откуп и следи себе дальше.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 14:45, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наоборот. Заплатил откуп и следи себе дальше.

    Вот да, раньше гугел скрывал, что следит, а теперь не скрывает и уверяет, что раньше его просто не правильно поняли ;)

     
  • 2.5, Твоя мамка (?), 12:12, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Ну это нормально для страны, в которой приходится писать в инструкции по эксплуатации "не сушить собак в микроволновке". Так выглядит адекватно построенный юридический бизнес и работающая правовая система.
     
     
  • 2.21, Анноним (?), 12:37, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правовая система не сдерживает желание воровать, скорее наоборот, желание своровать куда больше... эдак "смотрите, как обманул систему и нажился на данных. А ты - лох"
    Юридический бизнес также коррумпирован, как и данная продажная(продажа данных) система.
    Адекватно построенный юрид.бизнес по идее любого должен признать инагентом, чьи данные окажутся в руках гугла. Не так ли? А сколько данных у Meta (запрещенная в РФ организация)

     
     
  • 3.30, Аноним (4), 12:51, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Дело не в воровстве, дело в защите от лица государства для тех, кто не способен защитить себя самостоятельно. Как раз от тех, кто идёт на обман и подмену понятий. Юридический бизнес в итоге работает против лжецов, и это прекрасно, когда такие возможности есть.
     
     
  • 4.34, Аноним (57), 13:15, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, защита.

    Запретили гугл продолжать следить за пользователями в инкогнито? Нет.
    И это главный итог.

     
     
  • 5.42, Аноним (4), 13:22, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким образом должен выглядеть запрет от одного из государств для госкорпорации федерального и трансконтинентального уровня? Вот соседи захотели поиметь чужие госкорпорации под разговоры о всём хорошем и поимели. А зачем им щемить собственный бизнес? Тем более, когда всем остальным, очевидно, нормально, что ими торгуют направо и налево.
     
     
  • 6.44, Аноним (57), 13:27, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем им щемить собственный бизнес?

    Действительно, незачем.
    Но тут один дивный что-то втирает про какую-то "защиту" для простых людей. Это даже не смешно.
    Экономику делают не простые люди, а гугл. Обидь гугл — завтра останешься без еды.

     
     
  • 7.48, Аноним (4), 13:36, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как видим, такие законы работают, и, что удивительно, в интересах жертв.
     
     
  • 8.49, Аноним (57), 13:44, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повторюсь, всем пофиг на интересы жертв Гугл как следил, так и будет следить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Аноним (4), 13:47, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, заплатит ещё раз, значит Это компенсация для пострадавших ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.55, Аноним (57), 13:53, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фоне тех денег, которые он на этом зарабатывает 8212 действительно, мелочь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.62, Аноним (4), 14:05, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данной ситуации, видимо, даже прецедент не создан Если кому-то ещё не нравятс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.65, Аноним (57), 14:10, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень напоминает обыкновенную коррупцию Заплатить несколько тысяч нескольким лю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.71, Аноним (4), 14:16, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обыкновенно это когда до потерпевших в итоге ничего не доходит А тут откупаются... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.76, Аноним (57), 14:56, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, по законам штата Калифорния, на большее они рассчитывать и не могли ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.66, Аноним (66), 14:10, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дело в защите от лица государства

    А где гарантия, что защита от Genovese получше не будет?

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:13, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сынок, у меня для тебя две новости. Первая - Деда Мороза не существует. Вторая - Google следит за тобой даже в режиме приватного просмотра.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:15, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем насчёт первого я не уверен :)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:30, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и думал, что дискуссия возникнет только по первому вопросу
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google следит за тобой даже если у тебя нету google chrome и вообще нету ПО от google. :(
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:31, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Google Analytics торчит почти на каждом сайте
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:30, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще Ела Пуки и Санта Клаус есть
     
     
  • 3.58, Аноним (57), 13:57, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Финляндии, принято решение переименовать Ела Пуки в Ела Каки.
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:16, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Первая - Деда Мороза не существует.

    Зато Санта Клаус существует!
    https://publicdomainreview.org/collection/yes-virginia-there-is-a-santa-claus-

     
     
  • 3.63, Аноним (57), 14:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зато Санта Клаус существует!

    Да, слышал, он ещё Паскаль и Оберон придумал.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:16, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А я попадаю в этот (золотой) миллиард? - я тоже хочу 5к долларов.
     
  • 1.15, Аноним (12), 12:31, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.19, AlexYeCu (ok), 12:36, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (14), 12:37, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.54, Аноним (57), 13:52, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.40, Аноним (3), 13:22, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 3.43, Аноним (57), 13:24, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.45, Аноним (3), 13:33, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 5.51, Аноним (57), 13:47, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 6.60, Аноним (3), 14:00, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 7.61, Аноним (57), 14:05, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 8.67, Аноним (3), 14:10, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 9.75, Аноним (57), 14:53, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 10.79, Аноним (3), 15:14, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 8.69, Аноним (3), 14:13, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 9.77, Аноним (57), 14:59, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:13, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.17, AlexYeCu (ok), 12:35, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А о чём шум-то? Почему внимание акцентируется именно на «приватном просмотре»?
    Насколько помню, он обеспечивает три основных момента:
    1. После приватной сессии не должно оставаться следов на компьютере (т .е. не сохраняются куки, история посещений, история заполнения форм и т.д.).
    2. Посещаемые сайты не имеют доступа к кукам неприватной сессии, т. е. с точки зрения посещаемого сайта вы там впервые (про bigdata и fingerprints пока забудем).
    3. Можно не допустить до какой-то информации установленные дополнения (хотя, непонятно что они вообще делают на ПК, если настолько подозрительные).
    Я бы понял, если бы шум был по поводу «Гугл следит», но почему такое оживление по поводу «Гугл следит и в приватном режиме»? Из описания оного не следует каких-либо отличий в уровне слежки со стороны Гугла.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:44, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я так же подумал - инкогнито это когда на твоём компе дополнительные ограничения применяются по части доступа сайтов к твоим кукисам. И это зависит от браузер и то как правильно там песочница реализована. А в иске наверно имелась ввиду опция DNT
     
  • 2.28, нах. (?), 12:50, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А о чём шум-то? Почему внимание акцентируется именно на «приватном просмотре»?

    потому что в коммифорнии запрещена ложная реклама. И если ты угораздился назвать фичу именно приватный просмотр - никто не будет привлекать языкового специалиста для уточнения сложных коннотаций.

     
     
  • 3.36, Аноним (35), 13:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тогда назвать его? Незаписывающий-на-диск просмотр? И к тому же при включении инкогнито выводится справка о режиме вроде
     
     
  • 4.64, Аноним (57), 14:07, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант "не привязывать историю инкогнито к профилю пользователя" не рассматривается?
    Только "как бы это красиво назвать"?
     
  • 2.53, Аноним (57), 13:49, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. Посещаемые сайты не имеют доступа к кукам неприватной сессии, т. е. с точки зрения посещаемого сайта вы там впервые (про bigdata и fingerprints пока забудем).

    Вот этот пункт и нарушен. Гугл использовал "единый идентификатор", который не менялся при входе в режим инкогнито.

     

  • 1.31, Петрович69 (?), 12:52, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "вводящее в заблуждение название "инкогнито", создающее впечатление, что пользователю предоставляется анонимность и защита от отслеживания работы, а не только отсутствие сохранения истории просмотра и очистка связанных с работой сайтов данных, таких как Cookie"
    --
    анало зондическое пользовательское соглашение, конечно, никакого впечатления по поводу приватности в топовой конторе по слежке мира - не создало? верно?)
    --
    но 5к зелени по НГ = 5к зелени. Карман не тянет)
     
  • 1.47, Аноним (47), 13:36, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиндосовским ж-м все мало. Уже и милиарды на счетах. А все равно надо ж-м следить. А вдруг эксремистов поймают в пиндосии этой слежкой? Вот будет ладно!
     
  • 1.80, Alladin (?), 15:15, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугль красава. То облачные данные за 2-3 месяца теряют, то это.. Компания добра.
     
     
  • 2.81, Аноним (3), 15:53, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vc.ru/legal/691280
     

  • 1.82, Аноним (-), 15:56, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру