Google согласился на сделку в деле об отслеживании в режиме инкогнито

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|4.72, Аноним (72), 14:45, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Наоборот. Заплатил откуп и следи себе дальше.
Вот да, раньше гугел скрывал, что следит, а теперь не скрывает и уверяет, что раньше его просто не правильно поняли ;)
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|1.4, Аноним (4), 12:06, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Ну это нормально для страны, в которой приходится писать в инструкции по эксплуатации "не сушить собак в микроволновке". Так выглядит адекватно построенный юридический бизнес и работающая правовая система.
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|2.21, Анноним (?), 12:37, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Правовая система не сдерживает желание воровать, скорее наоборот, желание своровать куда больше... эдак "смотрите, как обманул систему и нажился на данных. А ты - лох"
Юридический бизнес также коррумпирован, как и данная продажная(продажа данных) система.
Адекватно построенный юрид.бизнес по идее любого должен признать инагентом, чьи данные окажутся в руках гугла. Не так ли? А сколько данных у Meta (запрещенная в РФ организация)
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|3.30, Аноним (4), 12:51, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Дело не в воровстве, дело в защите от лица государства для тех, кто не способен защитить себя самостоятельно. Как раз от тех, кто идёт на обман и подмену понятий. Юридический бизнес в итоге работает против лжецов, и это прекрасно, когда такие возможности есть.
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|4.34, Аноним (57), 13:15, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, защита.
Запретили гугл продолжать следить за пользователями в инкогнито? Нет.
И это главный итог.
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|5.42, Аноним (4), 13:22, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каким образом должен выглядеть запрет от одного из государств для госкорпорации федерального и трансконтинентального уровня? Вот соседи захотели поиметь чужие госкорпорации под разговоры о всём хорошем и поимели. А зачем им щемить собственный бизнес? Тем более, когда всем остальным, очевидно, нормально, что ими торгуют направо и налево.
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|6.44, Аноним (57), 13:27, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем им щемить собственный бизнес?
Действительно, незачем.
Но тут один дивный что-то втирает про какую-то "защиту" для простых людей. Это даже не смешно.
Экономику делают не простые люди, а гугл. Обидь гугл — завтра останешься без еды.
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|7.48, Аноним (4), 13:36, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как видим, такие законы работают, и, что удивительно, в интересах жертв.
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|8.49, Аноним (57), 13:44, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Повторюсь, всем пофиг на интересы жертв Гугл как следил, так и будет следить ... текст свёрнут, показать
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|4.66, Аноним (66), 14:10, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>дело в защите от лица государства
А где гарантия, что защита от Genovese получше не будет?
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|1.6, Аноним (6), 12:13, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сынок, у меня для тебя две новости. Первая - Деда Мороза не существует. Вторая - Google следит за тобой даже в режиме приватного просмотра.
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|3.12, Аноним (12), 12:30, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так и думал, что дискуссия возникнет только по первому вопросу
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|2.9, Аноним (9), 12:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Google следит за тобой даже если у тебя нету google chrome и вообще нету ПО от google. :(
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|3.58, Аноним (57), 13:57, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Финляндии, принято решение переименовать Ела Пуки в Ела Каки.
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|3.63, Аноним (57), 14:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато Санта Клаус существует!
Да, слышал, он ещё Паскаль и Оберон придумал.
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|1.17, AlexYeCu (ok), 12:35, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А о чём шум-то? Почему внимание акцентируется именно на «приватном просмотре»?
Насколько помню, он обеспечивает три основных момента:
1. После приватной сессии не должно оставаться следов на компьютере (т .е. не сохраняются куки, история посещений, история заполнения форм и т.д.).
2. Посещаемые сайты не имеют доступа к кукам неприватной сессии, т. е. с точки зрения посещаемого сайта вы там впервые (про bigdata и fingerprints пока забудем).
3. Можно не допустить до какой-то информации установленные дополнения (хотя, непонятно что они вообще делают на ПК, если настолько подозрительные).
Я бы понял, если бы шум был по поводу «Гугл следит», но почему такое оживление по поводу «Гугл следит и в приватном режиме»? Из описания оного не следует каких-либо отличий в уровне слежки со стороны Гугла.
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|2.25, Аноним (25), 12:44, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и я так же подумал - инкогнито это когда на твоём компе дополнительные ограничения применяются по части доступа сайтов к твоим кукисам. И это зависит от браузер и то как правильно там песочница реализована. А в иске наверно имелась ввиду опция DNT
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|2.28, нах. (?), 12:50, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А о чём шум-то? Почему внимание акцентируется именно на «приватном просмотре»?
потому что в коммифорнии запрещена ложная реклама. И если ты угораздился назвать фичу именно приватный просмотр - никто не будет привлекать языкового специалиста для уточнения сложных коннотаций.
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|3.36, Аноним (35), 13:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как тогда назвать его? Незаписывающий-на-диск просмотр? И к тому же при включении инкогнито выводится справка о режиме вроде
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|4.64, Аноним (57), 14:07, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вариант "не привязывать историю инкогнито к профилю пользователя" не рассматривается?
Только "как бы это красиво назвать"?
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|2.53, Аноним (57), 13:49, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2. Посещаемые сайты не имеют доступа к кукам неприватной сессии, т. е. с точки зрения посещаемого сайта вы там впервые (про bigdata и fingerprints пока забудем).
Вот этот пункт и нарушен. Гугл использовал "единый идентификатор", который не менялся при входе в режим инкогнито.
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|1.31, Петрович69 (?), 12:52, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"вводящее в заблуждение название "инкогнито", создающее впечатление, что пользователю предоставляется анонимность и защита от отслеживания работы, а не только отсутствие сохранения истории просмотра и очистка связанных с работой сайтов данных, таких как Cookie"
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анало зондическое пользовательское соглашение, конечно, никакого впечатления по поводу приватности в топовой конторе по слежке мира - не создало? верно?)
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но 5к зелени по НГ = 5к зелени. Карман не тянет)
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|1.47, Аноним (47), 13:36, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пиндосовским ж-м все мало. Уже и милиарды на счетах. А все равно надо ж-м следить. А вдруг эксремистов поймают в пиндосии этой слежкой? Вот будет ладно!
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|1.80, Alladin (?), 15:15, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугль красава. То облачные данные за 2-3 месяца теряют, то это.. Компания добра.
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