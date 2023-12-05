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Сформирован AI Alliance для совместного развития открытых технологий искусственного интеллекта

05.12.2023 22:57

Компании IBM и Meta основали международное сообщество AI Alliance, нацеленное на совместное развитие открытых технологий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. В число учредителей проекта вошло более 50 компаний, университетов, организаций и научных учреждений, среди которых NASA, CERN, AMD, Intel, Oracle, Red Hat, Dell, Sony, Stability AI, NSF, Linux Foundation, Калифорнийский, Гарвардский, Бостонский, Иллинойский, Токийский, Йельский и Корнеллский университеты.

AI Alliance сосредоточен на ускорении продвижения инноваций в области искусственного интеллекта и проведении работ по развитию основополагающих возможностей AI, а также улучшению безопасности и повышения доверия к AI-технологиям. Основные задачи проекта:

  • Разработка и внедрения эталонных текстов, стандартов, инструментариев и сопутствующих ресурсов, связанных с разработкой и использованием систем искусственного интеллекта. Создание проверенных инструментов для обеспечения безопасности, защиты и доверия, а также продвижение использования данных инструментов при создании моделей и приложений.
  • Становление экосистемы открытых моделей машинного обучения для разных применений, включая многоязычные, научные и мультимодальные модели.
  • Развитие экосистемы аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта.
  • Предоставление разработчикам и исследователям возможностей по изучению, внедрению и экспериментам с открытыми AI-технологиями.
  • Подготовка обучающих материалов и ресурсов для информирования о преимуществах, рисках, решениях и возможностях регулирования искусственного интеллекта.
  • Создание инициатив для продвижения безопасных открытых методов разработки систем искусственного интеллекта. Проведение мероприятий для изучения областей использования искусственного интеллекта и демонстрации применения открытых технологий при разработке систем искусственного интеллекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Учреждён крупнейший некоммерческий исследовательский проект OpenAI
  3. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60239-ai
Ключевые слова: ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 23:05, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Два раза перечитал. Вроде, ничего плохого, но, всё равно, как-то подозрительно.
     
  • 1.2, anonymous (??), 23:09, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Калифорнийский, Гарвардский, Бостонский, Иллинойский, Токийский, Йельский и Корнеллский университеты.

    а как же массачусеттский?

     
  • 1.3, Василий Опенсорсов (?), 23:11, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это получается любой Васян сможет контрибьютить в АИ Альянс? 🤔
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если посмотреть высокопоставленных менеджеров многих известных и больших американских компаний, то там западные (типо бывшие) васяны из различных структур и это относительно открытая информация. Достаточно поискать информацию о том или ином топ- менеджере.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 23:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... если вы об этих васянах: https://youtu.be/hD2_gdHcv9o
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сообщество AI Alliance, нацеленное на совместное развитие открытых технологий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. В число учредителей проекта вошло более 50 компаний,

    Ох, лол... OpenAI как бы тоже начинался как открытая технология - даже в названии "open" втулили. Но когда на горизонте замаячили власть и денюшка, от открытости не осталось и следа.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:31, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну и ничего плохого в этом нет, всё это обсуждалось:
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI
    А в этом альянсе ни OpenAI, ни Nvidia нет.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 23:44, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага. ща ещё линукс с седьмой мажорной закрытый платный станет, а опеннетик твой любимый ток по подписке будет - будешь потом мужикам на заводе, или подпивасикам на районе про старые добрые рассказывать
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:00, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит, что вход рубль, выход два.
     
  • 4.15, Аноним (7), 00:25, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как всю эту "железную" инфраструктуру поддерживать и расширять ?
    Или Nvidia бесплатно карты раздаёт ?
    p.s.:
    https://www.opennet.ru/donate.shtml
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:11, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хорошо, если конкуренция между фирмами приведёт к стремлению оных к максимально быстрому внедрению с забитием болта на режим нераспространения, что приведёт к "фронтиру", который обеспечит неконтролируемое распространение нецензурированного AGI.
     

  • 1.13, Аноним (14), 00:08, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >безопасных открытых методов разработки систем искусственного интеллекта

    С цензурой ответов на вопросы вида "назови 10 state of the art методов максимально дешёвого максимально недетектируемого обучения нецензурированных state of the art AGI нейронных сетей" видимо.

     
  • 1.16, Борис (??), 00:26, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слышал я одну легенду
    О двух братьях пересказ
    Вроде быль, а вроде сказка
    Может, братья среди нас?
    Младший брат любовью чистой
    Королеву полюбил
    И однажды ей в лесу, лесу тенистом
    Своё сердце подарил
    Ну а старший выбрал чудо
    Одиночество небес
    И все знали, что он никогда не будет
    Покорителем невест
    Голубая луна всему виной
    Все в округе говорили
    Этой странной любви
    Этой странной любви
    Так ему и не простили
    Голубая луна, голубая луна
    Голубая луна, голубая
    Как никто его любила
    Голубая луна
    Голубая луна, луна
    Голубая луна, голубая
    Звёзды сладостью поила
    Голубая луна
    И поставил младший как-то
    На дуэли жизнь за честь
    Старший поднял меч
    И вымолвил по-братски
    Честь моя, моя лишь честь
    Ты люби и будь любимым
    И будь счастлив, брат
    Я теряю всё, но ты теряешь больше
    И ушёл в закат
    Голубая луна всему виной
    Все в округе говорили
    Этой странной любви
    Этой странной любви
    Так ему и не простили
    Голубая луна, голубая луна
    Голубая луна, голубая
    Как никто его любила
    Голубая луна
    Голубая луна, луна
    Голубая луна, голубая
    Звёзды сладостью поила
    Голубая луна
    Голубая луна, голубая луна
    Голубая луна, голубая луна
     
     
  • 2.18, dullish (ok), 00:34, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и не понял, кто такой этот Голубай.
     
  • 2.19, православные (?), 00:38, 06/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:33, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем интерес Meta к открытому AI? Альтруисты большие?
     
     
  • 2.20, dullish (ok), 00:42, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу предположить, что это позволяет размыть юридическую ответственность, если что-то пойдёт не так. А открытые стандарты и даже открытый код им не помеха. По любому, мало у кого есть все необходимые ресурсы для обучения.
     
  • 2.25, Аноним (-), 01:49, 06/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.26, penetrator (?), 02:06, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пейсбук выиграет от применения открытых технологий а не от владения ими
     
  • 2.28, Васян из васяна (?), 02:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FB в отличии от openai, google, midjourney и пр. не продает услуги по доступу к ai и поэтому не зажимает свои наработки и выкладывает их в открытом доступе.
     

  • 1.21, Боярин (?), 01:07, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Секс для нищих?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не в теме.
     

  • 1.24, Аноним (24), 01:44, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заклятые друзья собрались в стайку супротив майков чтоб хоть как-то суметь составить конкуренцию. Поглядим, чья возьмёт.
     
  • 1.29, анон (?), 03:01, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то мне все эти AI напоминает...Аа, доткомы
     

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