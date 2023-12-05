Сформирован AI Alliance для совместного развития открытых технологий искусственного интеллекта

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|1.1, dullish (ok), 23:05, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Два раза перечитал. Вроде, ничего плохого, но, всё равно, как-то подозрительно.
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|1.2, anonymous (??), 23:09, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Калифорнийский, Гарвардский, Бостонский, Иллинойский, Токийский, Йельский и Корнеллский университеты.
а как же массачусеттский?
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|2.5, Аноним (5), 23:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если посмотреть высокопоставленных менеджеров многих известных и больших американских компаний, то там западные (типо бывшие) васяны из различных структур и это относительно открытая информация. Достаточно поискать информацию о том или ином топ- менеджере.
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|1.4, Аноним (4), 23:12, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> сообщество AI Alliance, нацеленное на совместное развитие открытых технологий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. В число учредителей проекта вошло более 50 компаний,
Ох, лол... OpenAI как бы тоже начинался как открытая технология - даже в названии "open" втулили. Но когда на горизонте замаячили власть и денюшка, от открытости не осталось и следа.
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|3.10, Аноним (-), 23:44, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ага. ща ещё линукс с седьмой мажорной закрытый платный станет, а опеннетик твой любимый ток по подписке будет - будешь потом мужикам на заводе, или подпивасикам на районе про старые добрые рассказывать
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|2.14, Аноним (14), 00:11, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень хорошо, если конкуренция между фирмами приведёт к стремлению оных к максимально быстрому внедрению с забитием болта на режим нераспространения, что приведёт к "фронтиру", который обеспечит неконтролируемое распространение нецензурированного AGI.
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|1.13, Аноним (14), 00:08, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>безопасных открытых методов разработки систем искусственного интеллекта
С цензурой ответов на вопросы вида "назови 10 state of the art методов максимально дешёвого максимально недетектируемого обучения нецензурированных state of the art AGI нейронных сетей" видимо.
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|1.16, Борис (??), 00:26, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слышал я одну легенду
О двух братьях пересказ
Вроде быль, а вроде сказка
Может, братья среди нас?
Младший брат любовью чистой
Королеву полюбил
И однажды ей в лесу, лесу тенистом
Своё сердце подарил
Ну а старший выбрал чудо
Одиночество небес
И все знали, что он никогда не будет
Покорителем невест
Голубая луна всему виной
Все в округе говорили
Этой странной любви
Этой странной любви
Так ему и не простили
Голубая луна, голубая луна
Голубая луна, голубая
Как никто его любила
Голубая луна
Голубая луна, луна
Голубая луна, голубая
Звёзды сладостью поила
Голубая луна
И поставил младший как-то
На дуэли жизнь за честь
Старший поднял меч
И вымолвил по-братски
Честь моя, моя лишь честь
Ты люби и будь любимым
И будь счастлив, брат
Я теряю всё, но ты теряешь больше
И ушёл в закат
Голубая луна всему виной
Все в округе говорили
Этой странной любви
Этой странной любви
Так ему и не простили
Голубая луна, голубая луна
Голубая луна, голубая
Как никто его любила
Голубая луна
Голубая луна, луна
Голубая луна, голубая
Звёзды сладостью поила
Голубая луна
Голубая луна, голубая луна
Голубая луна, голубая луна
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|2.20, dullish (ok), 00:42, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу предположить, что это позволяет размыть юридическую ответственность, если что-то пойдёт не так. А открытые стандарты и даже открытый код им не помеха. По любому, мало у кого есть все необходимые ресурсы для обучения.
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|2.28, Васян из васяна (?), 02:27, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FB в отличии от openai, google, midjourney и пр. не продает услуги по доступу к ai и поэтому не зажимает свои наработки и выкладывает их в открытом доступе.
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|1.24, Аноним (24), 01:44, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заклятые друзья собрались в стайку супротив майков чтоб хоть как-то суметь составить конкуренцию. Поглядим, чья возьмёт.
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