Сформирован AI Alliance для совместного развития открытых технологий искусственного интеллекта

Компании IBM и Meta основали международное сообщество AI Alliance, нацеленное на совместное развитие открытых технологий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. В число учредителей проекта вошло более 50 компаний, университетов, организаций и научных учреждений, среди которых NASA, CERN, AMD, Intel, Oracle, Red Hat, Dell, Sony, Stability AI, NSF, Linux Foundation, Калифорнийский, Гарвардский, Бостонский, Иллинойский, Токийский, Йельский и Корнеллский университеты. AI Alliance сосредоточен на ускорении продвижения инноваций в области искусственного интеллекта и проведении работ по развитию основополагающих возможностей AI, а также улучшению безопасности и повышения доверия к AI-технологиям. Основные задачи проекта: Разработка и внедрения эталонных текстов, стандартов, инструментариев и сопутствующих ресурсов, связанных с разработкой и использованием систем искусственного интеллекта. Создание проверенных инструментов для обеспечения безопасности, защиты и доверия, а также продвижение использования данных инструментов при создании моделей и приложений.

Становление экосистемы открытых моделей машинного обучения для разных применений, включая многоязычные, научные и мультимодальные модели.

Развитие экосистемы аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта.

Предоставление разработчикам и исследователям возможностей по изучению, внедрению и экспериментам с открытыми AI-технологиями.

Подготовка обучающих материалов и ресурсов для информирования о преимуществах, рисках, решениях и возможностях регулирования искусственного интеллекта.

Создание инициатив для продвижения безопасных открытых методов разработки систем искусственного интеллекта. Проведение мероприятий для изучения областей использования искусственного интеллекта и демонстрации применения открытых технологий при разработке систем искусственного интеллекта.



