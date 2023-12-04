The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Энергозатраты на AI-генерацию изображения оказались сопоставимы с зарядкой смартфона

04.12.2023 09:57

Группа исследователей из компании Hugging Face и Университета Карнеги-Меллона опубликовала результаты анализа энергопотребления при выполнении различных моделей машинного обучения. Наиболее энергозатратными оказались модели машинного обучения, обеспечивающие генерацию изображений, а наименее затратными - классификации текста. Средние показатели энергопотребления моделей генерации изображений примерно в 1500 раз выше, чем классификации текста, и в 60 раз выше генерации текста.

Например, выполнение 1000 итераций наиболее энергозатратной модели генерации изображений потребовало 11.49 kWh энергии, что соответствует 950 зарядам аккумулятора смартфона, т.е. одна генерация изображения по энергопотреблению соответствует примерно одной средней ежедневной зарядке смартфона (0.012 kWh). Потребление наиболее энергоэффективной модели генерации изображений составило 1.35 kWh на 1000 итераций, что в 8 раз лучше наименее эффективной модели. Тем не менее, эти показатели значительно выше, чем у других видов моделей, например 1000 итераций наиболее эффективной модели генерации текста потребляет 0.042 kWh, классификации изображений - 0.0068 kWh, классификации текста - 0.0023 kWh.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Оценка на сколько можно сократить число серверов Facebook, переписав PHP скрипты на C++
  3. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
  4. OpenNews: Финансирование СПО за счет введения компенсационной платы за плохой код
  5. OpenNews: Эксперимент с CPU Intel позволил на 40 процентов снизить энергопотребление в Linux
  6. OpenNews: Дата-центры становятся крупнейшими загрязнителями окружающей среды
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60230-ai
Ключевые слова: ai, model, power
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вывод: нужно срочно запретить генерировать изображения
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:20, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вывод: нужно срочно запретить генерировать изображения

    нее, нужно запретить электричество!

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:23, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ссорьтесь, надо запретить и то, и другое.
     
  • 3.12, КО (?), 10:31, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госдума хочет знать ваше местонахождение
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же достали эти "зелёные" - энергии вокруг полно - вода, газ, ядерное топливо - и всё это чистое, а добыча - минимально вредная, производство ветряка больше говна в природу выдаёт, чем выкачивание газа. А они всё спички считают.

    Энергию не надо экономить, её надо тратить - это наше конкуретное преимущество перед всем миром.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати тоже всегда удивляло. Экономия чего либо платного - это из серии пчелы против меда. Я же за это плачу. Вы жеж деньги за это от меня получаете. Смысл экономить? Вам же выгоднее, чтобы я больше использовал.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:15, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > .. это наше конкуретное преимущество перед всем миром.

    "наше", это ты про гоминидов, про высших приматов? а остальной мир это растения, насекомые, остальные животные? да, наше конкуретное преимущество поможет нам выжить, а остальным сдохнуть?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:20, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...или приспособиться, вроде так это в эволюции.
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 10:12, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проснулись.
    Теперь ещё пусть генерацию криптовалютных блоков заценят.
    Причём и то и другое - бессмысленное и бесполезное.
    Там ещё из хайповых смузижорок вне IT NFT был, где оно?
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 10:26, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крипта крайне полезное изобретение, покупаешь биток по 60000$ а потом продаешь по 16000$, и так повторяешь несколько раз! или какие-нибудь стейбл-коин покупаешь по баксу, а продаешь за пол цента! а в чём тут выгода, просишь ты? если так делать, то потеряешь все сбережения! а выгода именно в этом, столько лишних баксов сгорает, инфляция ниже, короче один профит!
     
  • 2.14, КО (?), 10:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, товарищ не террорист случаем? Против православного цифрового рубля®™?
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:13, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего страшного. Это сейчас изображения генерируют на спец сайтах почти бесплатно. Завтра всех заставят купить себе девайс с типа ИИ за свои бабки. И будет все бесплатно. Для них бесплатно. Для нас за деньги.
     
  • 1.7, Аноним (8), 10:18, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду наклеек как на холодильники, плиты и прочее с классом енергоэффективности.

    Есть еще предложение: за не очень эффективные - сбор, за очень - субсидии. Дивный новый мир.

     
  • 1.13, Аноним (13), 10:31, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну других вариантов пока нет, используют то, что есть:
    NVIDIA H100 ~ 700W
    https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/
    Intel Gaudi2 ~ 600W
    https://habana.ai/products/gaudi2/
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру