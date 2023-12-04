Энергозатраты на AI-генерацию изображения оказались сопоставимы с зарядкой смартфона

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|2.9, Аноним (9), 10:20, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вывод: нужно срочно запретить генерировать изображения
нее, нужно запретить электричество!
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|1.2, Аноним (2), 10:05, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же достали эти "зелёные" - энергии вокруг полно - вода, газ, ядерное топливо - и всё это чистое, а добыча - минимально вредная, производство ветряка больше говна в природу выдаёт, чем выкачивание газа. А они всё спички считают.
Энергию не надо экономить, её надо тратить - это наше конкуретное преимущество перед всем миром.
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|2.5, Аноним (5), 10:14, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати тоже всегда удивляло. Экономия чего либо платного - это из серии пчелы против меда. Я же за это плачу. Вы жеж деньги за это от меня получаете. Смысл экономить? Вам же выгоднее, чтобы я больше использовал.
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|2.6, Аноним (6), 10:15, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> .. это наше конкуретное преимущество перед всем миром.
"наше", это ты про гоминидов, про высших приматов? а остальной мир это растения, насекомые, остальные животные? да, наше конкуретное преимущество поможет нам выжить, а остальным сдохнуть?
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|1.3, Tron is Whistling (?), 10:12, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проснулись.
Теперь ещё пусть генерацию криптовалютных блоков заценят.
Причём и то и другое - бессмысленное и бесполезное.
Там ещё из хайповых смузижорок вне IT NFT был, где оно?
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|2.11, Аноним (6), 10:26, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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крипта крайне полезное изобретение, покупаешь биток по 60000$ а потом продаешь по 16000$, и так повторяешь несколько раз! или какие-нибудь стейбл-коин покупаешь по баксу, а продаешь за пол цента! а в чём тут выгода, просишь ты? если так делать, то потеряешь все сбережения! а выгода именно в этом, столько лишних баксов сгорает, инфляция ниже, короче один профит!
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|2.14, КО (?), 10:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, товарищ не террорист случаем? Против православного цифрового рубля®™?
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|1.4, Аноним (5), 10:13, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего страшного. Это сейчас изображения генерируют на спец сайтах почти бесплатно. Завтра всех заставят купить себе девайс с типа ИИ за свои бабки. И будет все бесплатно. Для них бесплатно. Для нас за деньги.
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|1.7, Аноним (8), 10:18, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду наклеек как на холодильники, плиты и прочее с классом енергоэффективности.
Есть еще предложение: за не очень эффективные - сбор, за очень - субсидии. Дивный новый мир.
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