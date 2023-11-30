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Доступна платформа оптимизации трафика LibreQoS 1.4

30.11.2023 13:23

Опубликован выпуск платформы LibreQoS 1.4, предназначенной для организации справедливого распределения имеющейся полосы пропускания между пользователями и снижения негативных эффектов, возникающих из-за промежуточной буферизации пакетов (Bufferbloat) сетевым оборудованием. Платформа может использоваться провайдерами или администраторами частных сетей для оптимизации потоков трафика, поддержания задержек на минимальном уровне и распределения полосы пропускания с учётом приоритетов. Код проекта написан на языках Си, Python и Rust, и распространяется под лицензией GPLv2. Проект развивается под руководством Дэйва Тахта (Dave Taht), сооснователя проекта Bufferbloat, создателя дистрибутива CeroWrt и автора многочисленных RFC, связанных с обработкой сетевых очередей.

LibreQoS позволяет снизить задержки и повысить надёжность работы интерактивных сеансов, игр, платформ online-обучения, VoIP-трафика и видеовызовов в условиях большой нагрузки на сеть, например, из-за загрузки некоторыми пользователями фильмов в несколько потоков или активности любителей torrent-ов (LibreQoS решает проблему с заиканием видеовызовов, когда кто-то в той же сети начинает загружать 4K-видео). Применение LibreQoS снижает доступную одному пользователю пиковую пропускную способность, но зато даёт возможность значительно уменьшить задержки и справедливо распределить ресурсы между всеми участниками обмена данных. В проведённом тесте использование LibreQoS позволило снизить задержки при приёме данных со 106 до 9 мс, а при передаче с 517 до 23 мс, ценой снижения скорости непрерывной загрузки с 74 до 25 Mbps и передачи с 29 до 8 Mbps.

В основе LibreQoS лежит применение системы управления сетевыми очередями CAKE (Common Applications Kept Enhanced) и планировщика пакетов fq_codel (Fair Queuing Controlled Delay), а также использование eBPF и XDP (Express Data Path) для выполнения обработчиков на уровне сетевого драйвера с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов. Алгоритм CAKE спроектирован для замены и упрощения сложной иерархии дисциплин обработки очередей пакетов, способен выжать максимально возможную пропускную способность и предоставить минимальный уровень задержек даже на самых медленных каналах связи с провайдером и при работе на маломощных устройствах. LibreQoS

LibreQoS также предоставляет средства для отслеживания задержек между отправкой запроса и получением ответа (RTT, round-trip time), в привязке к отдельным пользователям, точкам доступа и сайтам. Для анализа состояния разработан web-интерфейс, дающий возможность наглядно оценить трафик в сети, проследить изменение нагрузки и задержек, выявить наиболее активных пользователей. Возможно создание гибких иерархических схем ограничения трафика и интеграция с UISP и Splynx для маппинга топологий и клиентов.

LibreQoS устанавливается на сервер, размещаемый между граничным маршрутизатором провайдера и базовым маршрутизатором локальной сети. Один сервер с LibreQoS может выполнять урезание трафика для многих тысяч пользователей, например, сервера с 16-ядерным CPU Xeon Gold достаточно для обработки трафика клиентов ISP с пропускной способностью 11 gbit/s.

В новой версии:

  • Задействована новая архитектура на основе бэкенда, написанного на языке Rust. Бэкенд включает в себя:
    • Фоновый процесс lqosd, отвечающий за загрузку и настройку программ eBPF, извлечения статистики напрямую из eBPF и предоставления шины для обмена данными между компонентами.
    • утилиту lqtop для просмотра текущей активности.
    • web-интерфейс lqos_node_manager для категоризации трафика, мониторинга, учёта состояния системы и анализа текущей активности.
    • обвязку lqos_python для организации доступа к шине из скриптов на языке Python.
    • генератор файлов конфигурации lqos_setup.
    • систему аутентификации пользователей lqos_users.
  • Добавлена возможность использования ускорителя сетевых мостов на базе XDP вместо штатной подсистемы ядра bridge. В данном режиме можно добиться повышения производительности на 30%.
  • Добавлена поддержка анализа пакетов и потоков трафика.
  • Добавлен режим работы Single-interface, позволяющий использовать один сетевой интерфейс и VLAN-ы для для внешнего (провайдер) и внутреннего (локальная сеть) трафика.
  • Предложен новый web-интерфейс с большим числом новых графиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/LibreQoE/Li...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.19
  3. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
  4. OpenNews: Открыт код Remy, системы динамической генерации алгоритмов контроля перегрузки TCP
  5. OpenNews: Анализ проблем с буферизацией в современных TCP/IP сетях
  6. OpenNews: Проект по избавлению Linux-ядра от излишней сетевой буферизации
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60202-libreqos
Ключевые слова: libreqos, qos, traffic, shaper, bandwidth
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, 11111001010 (?), 13:33, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже версия 1.4, а я об этой платформе впервые в жизни слышу. Почему о ней мало говорят?
     
     
  • 3, Антон 19887234 (?), 14:13, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По той же причине, почему операторы в свое время отказались от DPI для ограничения торрентов: магистральные каналы, магистральное оборудование DWDM и пакетной сети стали дешевле, чем DPI.
    11 Гбит/с на сервер - это раз в 7 меньше, чем граница экономической целесообразности использования этого решения.
     
     
  • 4, WE (?), 14:50, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каком у вас манямирке операторы отказались от DPI?
    Первейшая маркетинговая потребность ограничения полосы для оператора - это пакетирование услуг, потом идёт приоритизация, далее это защита от невалидного трафика и последнее это фильтрация. Плюс есть сопутствующие услуги, типа анализ протоколов и сервисов, что тоже любит маркетинг.

    А не слышали вы о таких проектах, потому что колхоз-телекомов всё меньше, и они на б.у. оборудовании сидят.

     
  • 5, Аноним (5), 14:57, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но для локалок малых и средних бизнесов может быть актально.
     

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