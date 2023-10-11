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Открыта подача заявок на доклады на конференцию LibrePlanet 2024

11.10.2023 13:05

Фонд СПО принимает заявки от желающих выступить на конференции LibrePlanet 2024, проводимой для активистов, хакеров, специалистов в области права, художников, работников образования, студентов, политиков и просто любителей технологий, которые уважают свободу пользователя и желают обсудить актуальные проблемы. На конференции приветствуют новичков, как в роли докладчиков, так и в роли посетителей.

Конференция состоится в марте 2024 года, недалеко от Бостона (США). LibrePlanet не будет проводиться онлайн, однако, будет предусмотрена онлайн-трансляция докладов и возможность задавать вопросы через IRC. Тема конференции 2024 года - "Развитие сообщества". Предлагается обсудить темы по расширению сообщества свободного программного обеспечения, привлечению неактивных участников и созданию сообществ. Заявки на доклады принимаются до 25 октября 2023 года. Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда СПО.

Оргкомитет LibrePlanet ожидает заявок на лекции, публичные обсуждения и семинары, без ограничений по возрастам и профессиональному уровню. Как и в прошлые годы, ожидается, что выступления должны подпадать под одну из следующих категорий: лицензирование, компьютерная безопасность, сообщество, "социальный контекст", аппаратное обеспечение, расширение использования свободного ПО (freedom ladder), документация для свободного ПО, свободное ПО в органах государственной власти, образовании или рабочих процессах, семинары, а также доклады, которые более абстрактно рассматривают концепции, родственные свободному программному обеспечению.

Ожидается, что темы сессий будут хотя бы в каком-то смысле соотноситься с общей темой конференции: "Развитие сообщества". Например, в качестве своего мероприятия можно:

  • Рассказать о путях эффективной организации сообщества, повышению разнообразия, улучшенной организации работы с волонтёрами, а также переводу пользователей вашего свободного ПО в категорию контрибуторов.
  • Рассказать, как вы поднимаетесь по лестнице свободы ("freedom ladder"), а также в каких областях жизни интеграция свободного ПО особенно затруднена, или наоборот, легка и удобна.
  • Рассмотреть сообщества, образующиеся вокруг свободного ПО, в более узких контекстах образования, лицензирования, медицины, государственных услуг, бизнес-сфере, искусстве, социальных движениях, повышению разнообразия, а также развитию средств для людей с ограниченными возможностями.
  • Рассказать о вашем проекте из области свободного программного или аппаратного обеспечения, с упором на то, как ваш проект привлекает новых контрибуторов или пользователей.
  • Продемонстрировать свободные платформы для общения или форумы, которые улучшают вовлечение сообщества.
  • Организовать семинар о том, как пользоваться некоторым инструментом свободного ПО, как стать настоящим хакером, или о том, как только начать свой путь в мире свободного ПО.
  • Провести хакатон.

Идеи для своих выступлений также также можно почерпнуть из докладов c конференций за прошедшие годы, а также видеозаписей. Все заявки будут рассмотрены общественным комитетом, представляющим широкий спектр экспертов из разных областей.

В 2024 году конференция LibrePlanet будет сосредоточена на офлайн-мероприятиях, так как опытным путём выяснено, что офлайн-мероприятия улучшают качество взаимодействия между участниками. Однако, заявки на онлайн-сессии также будут рассматриваться. При необходимости Фонд СПО может оказать финансовую поддержку в покрытии транспортных расходов на поездку в Бостон.

Во вторник 19 октября с 20:00 до 21:00 MSK (17:00-18:00 UTC) в IRC-сети Libera.Chat состоится "час LibrePlanet", на котором можно задать организаторам вопросы и высказать предложения, а также поучаствовать в работе оргкомитета LibrePlanet 2024, получить помощь в организации доклада или семинара, или просто пообщаться. Вопросы и предложения также можно направлять на email campaigns@fsf.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/comm...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
Автор новости: anonymous
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59908-libreplanet
Ключевые слова: libreplanet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:12, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    "уважают свободу пользователя" обычно те, чьё мнение никому не интересно, когда (и если) такие люди создают продукт, пользующийся спросом - уважение легко обменивается на дом на Канарах
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно. Ты говоришь о недобросовестных (unscrupulous) любителях пермиссивных лицензий, которые используют опенсорс как плацдарм для обучения и своих экспериментов, не неся никакой ответственности перед сообществом (отсюда и все эти дыры, утечки, и постоянные перепродажи проектов разного рода скамерам). Гплщики же создают продукты ради идеи, a different breed.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:28, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бюрократический аппарат в виде лицензий свободе не нужен.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:17, 11/10/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой, я как-то наблюдал за прошлым этим ивентом - это прям смешно. Они набирают в докладчики каких-то городских сумасшедших с докладами типа "как я перепрошил свой проприетарный дилдо". Рекомендую смотреть вместо стендапа.
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 15:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаю безумием осуждать..
    У нас особый "менталитет", который не дает покоя: когда там делают свободу сообществами, а у нас только либерахи
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:35, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну молодцы, это полезный противовес.
    А так, нестареющая база тут:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
    Фундамент!
     
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