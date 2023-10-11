Открыта подача заявок на доклады на конференцию LibrePlanet 2024

Фонд СПО принимает заявки от желающих выступить на конференции LibrePlanet 2024, проводимой для активистов, хакеров, специалистов в области права, художников, работников образования, студентов, политиков и просто любителей технологий, которые уважают свободу пользователя и желают обсудить актуальные проблемы. На конференции приветствуют новичков, как в роли докладчиков, так и в роли посетителей. Конференция состоится в марте 2024 года, недалеко от Бостона (США). LibrePlanet не будет проводиться онлайн, однако, будет предусмотрена онлайн-трансляция докладов и возможность задавать вопросы через IRC. Тема конференции 2024 года - "Развитие сообщества". Предлагается обсудить темы по расширению сообщества свободного программного обеспечения, привлечению неактивных участников и созданию сообществ. Заявки на доклады принимаются до 25 октября 2023 года. Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда СПО. Оргкомитет LibrePlanet ожидает заявок на лекции, публичные обсуждения и семинары, без ограничений по возрастам и профессиональному уровню. Как и в прошлые годы, ожидается, что выступления должны подпадать под одну из следующих категорий: лицензирование, компьютерная безопасность, сообщество, "социальный контекст", аппаратное обеспечение, расширение использования свободного ПО (freedom ladder), документация для свободного ПО, свободное ПО в органах государственной власти, образовании или рабочих процессах, семинары, а также доклады, которые более абстрактно рассматривают концепции, родственные свободному программному обеспечению. Ожидается, что темы сессий будут хотя бы в каком-то смысле соотноситься с общей темой конференции: "Развитие сообщества". Например, в качестве своего мероприятия можно: Рассказать о путях эффективной организации сообщества, повышению разнообразия, улучшенной организации работы с волонтёрами, а также переводу пользователей вашего свободного ПО в категорию контрибуторов.

Рассказать, как вы поднимаетесь по лестнице свободы ("freedom ladder"), а также в каких областях жизни интеграция свободного ПО особенно затруднена, или наоборот, легка и удобна.

Рассмотреть сообщества, образующиеся вокруг свободного ПО, в более узких контекстах образования, лицензирования, медицины, государственных услуг, бизнес-сфере, искусстве, социальных движениях, повышению разнообразия, а также развитию средств для людей с ограниченными возможностями.

Рассказать о вашем проекте из области свободного программного или аппаратного обеспечения, с упором на то, как ваш проект привлекает новых контрибуторов или пользователей.

Продемонстрировать свободные платформы для общения или форумы, которые улучшают вовлечение сообщества.

Организовать семинар о том, как пользоваться некоторым инструментом свободного ПО, как стать настоящим хакером, или о том, как только начать свой путь в мире свободного ПО.

Провести хакатон. Идеи для своих выступлений также также можно почерпнуть из докладов c конференций за прошедшие годы, а также видеозаписей. Все заявки будут рассмотрены общественным комитетом, представляющим широкий спектр экспертов из разных областей. В 2024 году конференция LibrePlanet будет сосредоточена на офлайн-мероприятиях, так как опытным путём выяснено, что офлайн-мероприятия улучшают качество взаимодействия между участниками. Однако, заявки на онлайн-сессии также будут рассматриваться. При необходимости Фонд СПО может оказать финансовую поддержку в покрытии транспортных расходов на поездку в Бостон. Во вторник 19 октября с 20:00 до 21:00 MSK (17:00-18:00 UTC) в IRC-сети Libera.Chat состоится "час LibrePlanet", на котором можно задать организаторам вопросы и высказать предложения, а также поучаствовать в работе оргкомитета LibrePlanet 2024, получить помощь в организации доклада или семинара, или просто пообщаться. Вопросы и предложения также можно направлять на email campaigns@fsf.org.



