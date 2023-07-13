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Google предложил Device Memory TCP для сетевой передачи данных между устройствами

13.07.2023 11:56

Компания Google представила в списке разработчиков ядра Linux реализацию механизма Device memory TCP (devmem TCP), позволяющего напрямую по сети передавать данные из памяти одних устройств в память других устройств, без промежуточного копирования этих данных в буферы, размещённые в системной памяти хоста. Реализация пока находится на стадии RFC, т.е. выставлена для обсуждения и рецензирования сообществом, но не оформлена для передачи в основной состав ядра Linux.

Ожидается, что Device memory TCP позволит существенно поднять эффективность взаимодействия в кластерах и распределённых системах машинного обучения, использующих дополнительные платы-ускорители. Применение ускорителей машинного обучения приводит к существенному увеличению объёма информации, передаваемой в процессе обучения моделей из хранилища в память GPU/TPU. В некоторых случаях тренировка моделей машинного обучения может расходовать лишь 50% доступных вычислительных ресурсов TPU, и одним из способов исключения простоев и более полного использования ресурсов GPU/TPU является повышение пропускной способности и эффективности передачи данных.

В настоящее время передача данных между устройствами на разных хостах сводится к копированию данных из памяти устройства в память хоста, передаче информации на другой хост по сети и копированию из памяти целевого хоста в память другого устройства. Подобная схема не является оптимальной и при передаче больших объёмов информации создаёт дополнительную нагрузку на пропускную способность памяти и шины PCIe.

Механизм Device memory TCP позволяет исключить память хостов из этой цепочки и сразу передавать данные по сети из памяти устройств и помещать данные, поступившие в сетевых пакетах, в память устройств. Для работы Device Memory TCP требуется сетевая карта, способная раздельно обрабатывать в разных буферах заголовки пакетов и инкапсулированные в пакеты данные (payload). Данные загружаются из памяти устройства в payload-буфер сетевой карты при помощи механизма dmabuf, а заголовки переносятся из основной памяти и заполняются системным TCP/IP-стеком. Для повышения эффективности дополнительно могут использоваться возможности сетевых карт по отдельной обработке потоков в разных rx-очередях.

Потребность в высокопроизводительном механизме обмена данными между устройствами возрастает с учётом применения для машинного обучения распределённых систем, на которых ускорители находятся на разных хостах, а также когда данные для обучения моделей передаются с внешних SSD-накопителей. Тестирование производительности, проведённое в конфигурации с 4 GPU и 4 сетевыми карами, показало, что применение Device Memory TCP позволяет достигнуть уровня 96.6% от доступной линейной скорости при передаче данных напрямую между памятью устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  3. OpenNews: Fastsocket - новая высокомасштабируемая реализация сетевой подсистемы ядра Linux
  4. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
  5. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  6. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59434-devmem
Ключевые слова: devmem, tcp, google, ai, optimization, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разве rdma не этим занимается?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:15, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве RDMA  уже научили из видеопамяти GPU данные передавать? Для RDMA нужно вначале скопировать данные из памяти акселератора в общую память, а именно этого и пытается избежать Google.
     
     
  • 3.5, Страдивариус (?), 12:38, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эти две памяти в одном адресном пространстве. Какая RDMA разница?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нынче память PCI устройств мапится прямиком в линейное адресное пространство? Там же вроде не всё так просто было вроде.
     
     
  • 5.14, Unnamed Player (?), 13:11, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DMA этим и занимается.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 13:25, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для PCI нету DMA, зато есть bus mastering.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 15:48, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щито? У PCI DMA есть и прекрасно работает (как бы иначе им, например, сетевыми пользовались, или они в твоём мире на на PCI шине висят?). Более того, на базе p2p dma работает майковский direct storage для игруль (там, правда, dma между nvme и gpu).
     
  • 5.21, Аноним (22), 13:24, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если устройство экспортит память в BAR - то да, в линейное адресное пространство.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:14, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > позволяющего напрямую по сети передавать данные из памяти одних устройств в память других устройств

    Через центральные гугловские сервера?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:39, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Through uranus, pal
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:37, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очень круто. например можно сделать сетевую карту GPU. Если у вас два компа и ноутбук, можно "запускать" видюшку компа на ноутбуке.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:21, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень круто, можно напрямую брать поток из памяти твоей видеокарты, больще не надо троянов, обходов натов и т.д. т.майор сразу получает медаль за организацию схемы :)
     
     
  • 3.20, Аноним (22), 13:24, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай я тебя удивлю - для этого не нужно ничего кроме мелкого модуля подгрузить.
    man gdrcopy. И да, для допиливания под AMD практически ничего не надо, для Intel чуть больше всего надо.


     
  • 3.48, Аноним (48), 15:34, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господа и товарищи майоры всего мира аплодируют стоя.
     
  • 2.26, Аноним (-), 13:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > очень круто. например можно сделать сетевую карту GPU. Если у вас два компа и ноутбук,
    > можно "запускать" видюшку компа на ноутбуке.

    Еще круче трахнуть тебя по сети через DMA, запатчив сетевым пакетом сразу кернел или гипервизор. Чтобы бац - и в дамки.

     
  • 2.46, Kuromi (ok), 15:28, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не говорите мне что это Штадия 2.0
    Хотя идея интересна, позволит окончательно поработить всех по модели Hardware-as-service
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:48, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Моя любимая корпорация снова добавляет улучшения в мое любимое ядро. Нет повода не выпить.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:05, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компания всё для людей старается - вот какая хорошая компания!
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:12, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглоидов у нас в фирме нет, но праздник это ничем не портит.
     
  • 2.36, Пряник (?), 14:54, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты уменьшаешь свой потенциал?
     
  • 2.43, freehck (ok), 15:12, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Моя любимая корпорация снова добавляет улучшения в мое любимое ядро. Нет повода не выпить.

    Любимая компания человека, пьющего с утра. Как им наверное приятно.

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:04, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну т.е. обычных дыр недостаточно. Проще уж напрямую.
    Понимаемо, чо.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:06, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно, сначала передать бинарник извне, а потом за счёт уязвимостей добиться его выполнения под рутом.
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:06, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >и 4 сетевыми карами

    4 кар сетевых принёс в Сеть Гугл.

     
     
  • 2.33, 111 (??), 14:29, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покайтесь, грешники! Истинно Вам говорю: бойтесь Гугла дары приносящего!
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:01, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гугл хотя бы существует, в отличие от т.н. боженьки
     

  • 1.13, ZVVZ (?), 13:10, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    протобаф на максималках, хорошо
     
     
  • 2.39, Аноним (40), 15:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по сути да: там пакеты и тут пакеты. там по сети и тут тоже
     

  • 1.16, Unnamed Player (?), 13:13, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл очередной раз изобретает свой велосипед. RDMA от Гугл
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:27, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пытается спереть код/идеи FB.
    https://lore.kernel.org/netdev/6376CA34-BC6F-45DE-9FFD-7E32664C7569@fb.co
    https://www.phoronix.com/news/Facebook-NetGPU-LPC2020
     

  • 1.17, Аноним (-), 13:15, 13/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.19, Аноним (22), 13:22, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Решили спереть идеи Facebook? не взлетит. Будет работать только на железе от NVidia/Mellanox.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:49, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Будет работать только на железе от NVidia

    Напоминаю, что AMD - это видюха исключительно для игр. Погамать крузис после уроков. Так что NVIDIA достаточно, стандарт индустрии.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:58, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    nvidia — не стандарт, а vendor lockin.
     
     
  • 4.32, Аноним (7), 14:27, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про вендорлок будешь рассказывать, когда у нвидии появится хоть какой-нибудь конкурент. AMD конкурирует с ним максимум за вантузогеймеров.
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:08, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-вендорлок AMD сделали ROCm для RDNA3 только спустя почти год после выхода.

    Хуже вендор-лока когда вообще не работает ни хрена.

     
  • 3.30, keydon (ok), 14:17, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Стандарты индустрии" это видимо cuda и nvenc. И то и другое отстой и стало стандартом потому что ничего другого тогда не было, а нвидия заносила чемоданы куда нужно. При этом нвидия всегда была дорогой, нестабильной, с отстойными дровами и отстойной поддержкой. К черту такие "стандарты".
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 15:09, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи мне инструментарий на базе Vulkan Compute, да такой же богатый как на CUDA.
     
     
  • 5.49, Аноним2 (?), 15:36, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только покажешь мне инструментарий на базе CUDA без вендорлока и с нормальными опенсурсными дровами.
     
  • 3.38, Аноним (40), 14:59, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для индустрии натуралов. разве что. у нормальных людей задачи не ограничиваются тренеровкой модельки в один клик или игрулями
     
     
  • 4.50, Аноним2 (?), 15:39, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю жизнь слышу про нормальных людей. То им настройки в файрфокс не нужны, то наоборот им обязательно нужны свои собственные несистемные сертификаты в хроме, то им только винда с игрушками нужна и смартфоны, теперь вот наоборот только и нужно что супермодели тренировать.
    Когда уже люди будут говорить за себя, а не искать негров, которым срочно нужно помочь?
     

  • 1.24, frac (?), 13:34, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мне одному кажется, что эти товарищи создадут дырень?
    возможно даже не дырень, а отверстие с молнией, которая будет прямиком картинки с секретами, явками и паролями кому надо отправлять.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:54, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не больше, чем ethernet/IP.
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 13:57, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ata/ethernet и usb/ip.
    Такие вещи в изолированных физически сетях включают. Сказали же - для кластера им нужно. У тебя есть кластер? Если есть, то и сеть выделенная для него есть. Если нет - то мимо. Так же, как и ata/ethernet делали для схд, а не для тебя.
     
     
  • 4.31, keydon (ok), 14:19, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мне как бы и Device Memory TCP не нужен. Очень уж узкоспециализированное решение получается. Будет ли кто-нибудь кроме гугла его использовать? Может и не место ему в апстриме, пусть у себя на свое ядро патчи и накатывают и сами его поддерживают.
     
     
  • 5.34, Аноним (7), 14:32, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне как бы и Device Memory TCP не нужен

    Что ж ты раньше-то молчал? Пойду скажу пацанам из гугла, что могут закрывать свой RFC, что их усилия напрасны, так как Егорке из Саратова не нужно.

     
     
  • 6.47, Аноним2 (?), 15:32, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл забыл передо мной отчитаться, вот и молчал.
     
  • 5.45, Аноним (45), 15:18, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет ли кто-нибудь кроме гугла его использовать?

    Будет ограниченное число владельцев своего AI. Вот они будут использовать. И продавать сервис другим.

    Покупка сервиса, вероятно, будет сродни современной покупке моб.связи.

    Запрыгивай с перона в вагон, поехали. Хотя,... тебе ж не нужно.

     
  • 3.37, Аноним (40), 14:58, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как промышленный протокол ethernet/ip связан топиком и что через него должно утекать?
     
  • 2.44, freehck (ok), 15:14, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне одному кажется, что эти товарищи создадут дырень?

    да, они как раз и ковыряют специальную дырень, чтобы проталкивать в неё большие объёмы данных
    а сейчас у нас -- дырень слишком маленькая )

     

  • 1.35, Tron is Whistling (?), 14:33, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная иоурина?
     

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