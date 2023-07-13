Google предложил Device Memory TCP для сетевой передачи данных между устройствами

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|2.3, Аноним (3), 12:15, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве RDMA уже научили из видеопамяти GPU данные передавать? Для RDMA нужно вначале скопировать данные из памяти акселератора в общую память, а именно этого и пытается избежать Google.
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|4.8, Аноним (8), 13:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нынче память PCI устройств мапится прямиком в линейное адресное пространство? Там же вроде не всё так просто было вроде.
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|7.51, Аноним (51), 15:48, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Щито? У PCI DMA есть и прекрасно работает (как бы иначе им, например, сетевыми пользовались, или они в твоём мире на на PCI шине висят?). Более того, на базе p2p dma работает майковский direct storage для игруль (там, правда, dma между nvme и gpu).
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|5.21, Аноним (22), 13:24, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если устройство экспортит память в BAR - то да, в линейное адресное пространство.
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|1.2, Аноним (2), 12:14, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> позволяющего напрямую по сети передавать данные из памяти одних устройств в память других устройств
Через центральные гугловские сервера?
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|1.4, Аноним (4), 12:37, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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очень круто. например можно сделать сетевую карту GPU. Если у вас два компа и ноутбук, можно "запускать" видюшку компа на ноутбуке.
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|2.18, Аноним (18), 13:21, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень круто, можно напрямую брать поток из памяти твоей видеокарты, больще не надо троянов, обходов натов и т.д. т.майор сразу получает медаль за организацию схемы :)
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|3.20, Аноним (22), 13:24, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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давай я тебя удивлю - для этого не нужно ничего кроме мелкого модуля подгрузить.
man gdrcopy. И да, для допиливания под AMD практически ничего не надо, для Intel чуть больше всего надо.
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|2.26, Аноним (-), 13:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> очень круто. например можно сделать сетевую карту GPU. Если у вас два компа и ноутбук,
> можно "запускать" видюшку компа на ноутбуке.
Еще круче трахнуть тебя по сети через DMA, запатчив сетевым пакетом сразу кернел или гипервизор. Чтобы бац - и в дамки.
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|2.46, Kuromi (ok), 15:28, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только не говорите мне что это Штадия 2.0
Хотя идея интересна, позволит окончательно поработить всех по модели Hardware-as-service
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|1.7, Аноним (7), 12:48, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Моя любимая корпорация снова добавляет улучшения в мое любимое ядро. Нет повода не выпить.
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|2.10, Аноним (10), 13:05, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компания всё для людей старается - вот какая хорошая компания!
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|2.43, freehck (ok), 15:12, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Моя любимая корпорация снова добавляет улучшения в мое любимое ядро. Нет повода не выпить.
Любимая компания человека, пьющего с утра. Как им наверное приятно.
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|1.9, Аноним (9), 13:04, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну т.е. обычных дыр недостаточно. Проще уж напрямую.
Понимаемо, чо.
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|1.11, Аноним (11), 13:06, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно, сначала передать бинарник извне, а потом за счёт уязвимостей добиться его выполнения под рутом.
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|2.33, 111 (??), 14:29, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покайтесь, грешники! Истинно Вам говорю: бойтесь Гугла дары приносящего!
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|1.19, Аноним (22), 13:22, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Решили спереть идеи Facebook? не взлетит. Будет работать только на железе от NVidia/Mellanox.
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|2.25, Аноним (25), 13:49, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Будет работать только на железе от NVidia
Напоминаю, что AMD - это видюха исключительно для игр. Погамать крузис после уроков. Так что NVIDIA достаточно, стандарт индустрии.
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|4.32, Аноним (7), 14:27, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Про вендорлок будешь рассказывать, когда у нвидии появится хоть какой-нибудь конкурент. AMD конкурирует с ним максимум за вантузогеймеров.
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|4.41, Аноним (41), 15:08, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не-вендорлок AMD сделали ROCm для RDNA3 только спустя почти год после выхода.
Хуже вендор-лока когда вообще не работает ни хрена.
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|3.30, keydon (ok), 14:17, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Стандарты индустрии" это видимо cuda и nvenc. И то и другое отстой и стало стандартом потому что ничего другого тогда не было, а нвидия заносила чемоданы куда нужно. При этом нвидия всегда была дорогой, нестабильной, с отстойными дровами и отстойной поддержкой. К черту такие "стандарты".
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|4.42, Аноним (41), 15:09, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи мне инструментарий на базе Vulkan Compute, да такой же богатый как на CUDA.
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|5.49, Аноним2 (?), 15:36, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только покажешь мне инструментарий на базе CUDA без вендорлока и с нормальными опенсурсными дровами.
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|3.38, Аноним (40), 14:59, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для индустрии натуралов. разве что. у нормальных людей задачи не ограничиваются тренеровкой модельки в один клик или игрулями
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|4.50, Аноним2 (?), 15:39, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всю жизнь слышу про нормальных людей. То им настройки в файрфокс не нужны, то наоборот им обязательно нужны свои собственные несистемные сертификаты в хроме, то им только винда с игрушками нужна и смартфоны, теперь вот наоборот только и нужно что супермодели тренировать.
Когда уже люди будут говорить за себя, а не искать негров, которым срочно нужно помочь?
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|1.24, frac (?), 13:34, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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мне одному кажется, что эти товарищи создадут дырень?
возможно даже не дырень, а отверстие с молнией, которая будет прямиком картинки с секретами, явками и паролями кому надо отправлять.
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|3.28, Аноним (29), 13:57, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*ata/ethernet и usb/ip.
Такие вещи в изолированных физически сетях включают. Сказали же - для кластера им нужно. У тебя есть кластер? Если есть, то и сеть выделенная для него есть. Если нет - то мимо. Так же, как и ata/ethernet делали для схд, а не для тебя.
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|4.31, keydon (ok), 14:19, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мне как бы и Device Memory TCP не нужен. Очень уж узкоспециализированное решение получается. Будет ли кто-нибудь кроме гугла его использовать? Может и не место ему в апстриме, пусть у себя на свое ядро патчи и накатывают и сами его поддерживают.
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|5.34, Аноним (7), 14:32, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мне как бы и Device Memory TCP не нужен
Что ж ты раньше-то молчал? Пойду скажу пацанам из гугла, что могут закрывать свой RFC, что их усилия напрасны, так как Егорке из Саратова не нужно.
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|5.45, Аноним (45), 15:18, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Будет ли кто-нибудь кроме гугла его использовать?
Будет ограниченное число владельцев своего AI. Вот они будут использовать. И продавать сервис другим.
Покупка сервиса, вероятно, будет сродни современной покупке моб.связи.
Запрыгивай с перона в вагон, поехали. Хотя,... тебе ж не нужно.
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|3.37, Аноним (40), 14:58, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как промышленный протокол ethernet/ip связан топиком и что через него должно утекать?
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|2.44, freehck (ok), 15:14, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне одному кажется, что эти товарищи создадут дырень?
да, они как раз и ковыряют специальную дырень, чтобы проталкивать в неё большие объёмы данных
а сейчас у нас -- дырень слишком маленькая )
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