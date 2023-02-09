Выпуск PDF-просмотрщика Окуляр ГОСТ 21.11.70.22

Доступен новый выпуск приложения Окуляр ГОСТ, которое позволяет просматривать, печатать, комментировать, а также подписывать документы в формате PDF. Инструменты комментирования включают текстовые и графические пометки, выделение текста, всплывающие заметки и штампы. Приложение предоставляет полную поддержку кириллицы и электронной подписи по российским стандартам, поддерживаются простой (CAdES BES) и усовершенствованный (CAdES-X Type 1) форматы встраиваемой подписи CAdES. Окуляр ГОСТ является ответвлением от просмотрщика документов Okular, развиваемого проектом KDE (подготовленные разработчиками Окуляр ГОСТ исправления возвращаются в основной проект). Код программы распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для операционных систем Альт, Astra Linux, Debian, Fedora, РОСА и Ubuntu.

Главным нововведением в выпуске 21.11.70.22 является возможность создания графического штампа по требованиям 63-ФЗ. Новая версия позволяет формировать штамп с произвольным оформлением. Теперь возможно подготовить шаблон с логотипом организации или добавить произвольную информацию, например ИНН или ОГРН. В процессе подписи документа «Окуляр ГОСТ» читает шаблон штампа, подставляет в него информацию о сертификате ЭП и формирует графическое представление для штампа.

Возможности графического штампа:

векторный формат для наилучшего отображения при любом масштабировании и размере листа;

монохромное или цветное содержимое;

вставка любого текста;

вставка информации об используемом сертификате.

Другие изменения: