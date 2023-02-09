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Выпуск PDF-просмотрщика Окуляр ГОСТ 21.11.70.22

09.02.2023 15:29

Доступен новый выпуск приложения Окуляр ГОСТ, которое позволяет просматривать, печатать, комментировать, а также подписывать документы в формате PDF. Инструменты комментирования включают текстовые и графические пометки, выделение текста, всплывающие заметки и штампы. Приложение предоставляет полную поддержку кириллицы и электронной подписи по российским стандартам, поддерживаются простой (CAdES BES) и усовершенствованный (CAdES-X Type 1) форматы встраиваемой подписи CAdES. Окуляр ГОСТ является ответвлением от просмотрщика документов Okular, развиваемого проектом KDE (подготовленные разработчиками Окуляр ГОСТ исправления возвращаются в основной проект). Код программы распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для операционных систем Альт, Astra Linux, Debian, Fedora, РОСА и Ubuntu.

Главным нововведением в выпуске 21.11.70.22 является возможность создания графического штампа по требованиям 63-ФЗ. Новая версия позволяет формировать штамп с произвольным оформлением. Теперь возможно подготовить шаблон с логотипом организации или добавить произвольную информацию, например ИНН или ОГРН. В процессе подписи документа «Окуляр ГОСТ» читает шаблон штампа, подставляет в него информацию о сертификате ЭП и формирует графическое представление для штампа.

Возможности графического штампа:

  • векторный формат для наилучшего отображения при любом масштабировании и размере листа;
  • монохромное или цветное содержимое;
  • вставка любого текста;
  • вставка информации об используемом сертификате.

Другие изменения:

  • Получен сертификат совместимости с «Альт Рабочая станция 10».
  • Получен сертификат совместимости с РЕД ОС «Муром».
  • Добавлена поддержка Ubuntu 22.04.
  • Добавлена поддержка дистрибутива РОСА «Хром».
  • Реализована поддержка полей G, SN, T (ФИО и должность) в штампе.


  1. Главная ссылка к новости (http://okulargost.ru/...)
  2. OpenNews: Доступен Окуляр ГОСТ, PDF-просмотрщик на базе Okular с поддержкой российских электронных подписей
Автор новости: Лаборатория 50
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58626-ocular
Ключевые слова: ocular
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, ma3x_one (?), 16:47, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В смысле это KDE'шный Okular только Окуляр ГОСТ.
     
     
  • 2.23, . (?), 17:39, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я сначала подумал неужели что-то свое создали на своем языке 1С?
     
  • 2.40, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:24, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты открыл глаза всему миру. Никто более не догадался.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 19:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *приложил окуляр всему миру
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:48, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код у них распространяется? И где же код криптопро?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:55, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. https://gitlab.com/lab50/okular-csp/okular
    2. Отдельно ;)
     

  • 1.14, Аноним (-), 17:03, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > подготовленные разработчиками Окуляр ГОСТ исправления возвращаются в основной проект

    Это конечно похвально, но кому вообще нужны "электронной подписи по российским стандартам" где-то за пределами РФ? Зачем это в mainline тянуть?

     
     
  • 2.15, Прохожий (??), 17:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Странам таможенного союза, если кто не в курсе у нас общие стандарты и не один.
     
  • 2.16, DESKTOP3HBS8ID (?), 17:10, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну например тем, кто работает с РФ с использованием ЭДО. Почему бы и нет? Сейчас не советские времена, выход на внешний рынок встречается довольно часто...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:28, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За пределами РФ до сих пор под вендой работают. Что мешало под неё этот Окуляр собрать — загадка.
     
     
  • 4.31, Онан сын Иуды (?), 18:33, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть 100% гарантии, что винда в РФ продолжит работать в случае, ну, скажем так, чрезвычайных обстоятельств?
    А то были такие платёжные системы, Visa, MasterCard и PayPal назывались...
     
     
  • 5.37, Аноним (20), 19:04, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не о РФ, а про тех, кто с нею работает.
     
     
  • 6.38, Онан сын Иуды (?), 19:08, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так-то да, но тут видимо расчёт именно на такой вот кризисный случай применения.
    К тому же опыт иранских ядерщиков подтверждает, что с виндой дела лучше не иметь.
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может быть нам не только подписи, а исправления ошибок.

    Например okular не может пометки к pdf документу делать на русском

     
  • 2.22, ivan1986 (?), 17:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Никому, кроме тех кто с российским гос компаниями работает.
    Поэтому они пишут эти реквесты а их посылают в пешее эротическое
     
  • 2.26, Бывалый смузихлёб (?), 18:08, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кому в РФ нужны электронные подписи по не российским стандартам ?
     
     
  • 3.39, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:22, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он такой вопрос не задаст. За такие комменты не платят.
     

  • 1.17, Аноним (17), 17:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редкий пример не опакечивания чужого кода с наклеиванием собственных шильдиков для участия в госзакупках, а таки нормального решения локальной существующей проблемы (невозможность графически, мышкой али стилусом подписать pdf документ в linux), пока не замарали себя пожелаем успеха и платящих клиентов
     
     
  • 2.21, Kuromi (ok), 17:29, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подпись стилусом это фиксимиле, тут речь о цифровой подписи.
     
  • 2.44, Аноним (44), 19:40, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём проблема использовать для этого редактор pdf? если речь про рукописную подпись
     

  • 1.18, Аноним (19), 17:17, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодцы
     
  • 1.25, SubGun (ok), 18:06, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Придумывание названий - прям национальная беда.
     
     
  • 2.27, Бывалый смузихлёб (?), 18:10, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Окуляр ГОСТ является ответвлением от просмотрщика документов Okular, развиваемого проектом KDE

    Невероятно, но это просто транслитерация с исходного названия, все вопросы к кедам
    Или "это другое" ?

     
  • 2.36, Аноним (36), 19:01, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужна картинка, где смузихлеб морщится от Окуляра и восторгается Okular.
     

  • 1.28, Вервер (?), 18:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Необходимо этот Окуляр ГОСТ оформить в FreeBSD! Сам я не умею :)
     
     
  • 2.29, unspecified (?), 18:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А кому необходимо?
     
     
  • 3.32, Вервер (?), 18:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как это кому? Как минимум - мне. А если подумать, то порт для Фри будет нелишним для всех её пользователей в России. Вроде как исторически сложилось (читал где-то раньше), что у нас тут в России и в СНГ повышенный процент пользователей этой системы. Да и в принципе, по своему опыту программирования знаю, что порт под другое окружение - очень положительно влияет на универсальность и чистоту и опрятность кода.

    Так что со всех сторон сплошные плюсы.

     
     
  • 4.47, Аноним (44), 19:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала придётся KDE пропатчить
     

  • 1.30, Отражение луны (ok), 18:24, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >РЕД ОС «Муром»

    ахаха

     
     
  • 2.35, Аноним (36), 19:00, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что смешного? Расскажи, вместе посмеемся
     
  • 2.48, kawaii_girl (ok), 19:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да с названиями у импортозамещенной продукции как всегда не очень) А с дизайном все еще хуже)
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:47, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вы ее видело? Посмотри - для личного бесплатно - как нужно интерфейсы делать.
     

  • 1.33, Аноним (33), 18:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё, даже просматривать можно?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:00, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прикинь!
     

  • 1.41, Аноним (41), 19:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте еще:
    ls ГОСТ 21.11.70.22, cp ГОСТ 21.11.70.22, mv ГОСТ 21.11.70.22, ln ГОСТ 21.11.70.22, mkdir ГОСТ 21.11.70.22, cat ГОСТ 21.11.70.22, du ГОСТ 21.11.70.22, pwd ГОСТ 21.11.70.22, id ГОСТ 21.11.70.22, echo ГОСТ 21.11.70.22, dd ГОСТ 21.11.70.22, alias ГОСТ 21.11.70.22...
     
  • 1.43, Аноним (43), 19:38, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем поставить Окуляр, чтоб читать государев формуляр
     
  • 1.45, Аноним (45), 19:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для кого OpenSource, а для кого мать родная! Освоение гос.бюджета идёт полным ходом. :)
     
  • 1.46, Бабуин15 (?), 19:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Альт К 10.1 что-то с зависимостями не то
     
     
  • 2.49, Аноним (44), 19:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    им ещё транш тендерный не дошёл
     
  • 2.51, Аноним (50), 19:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астру возьми и не балуй.
     

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