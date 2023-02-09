Выпуск PDF-просмотрщика Окуляр ГОСТ 21.11.70.22

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|2.23, . (?), 17:39, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я сначала подумал неужели что-то свое создали на своем языке 1С?
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|1.14, Аноним (-), 17:03, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> подготовленные разработчиками Окуляр ГОСТ исправления возвращаются в основной проект
Это конечно похвально, но кому вообще нужны "электронной подписи по российским стандартам" где-то за пределами РФ? Зачем это в mainline тянуть?
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|2.15, Прохожий (??), 17:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Странам таможенного союза, если кто не в курсе у нас общие стандарты и не один.
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|2.16, DESKTOP3HBS8ID (?), 17:10, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну например тем, кто работает с РФ с использованием ЭДО. Почему бы и нет? Сейчас не советские времена, выход на внешний рынок встречается довольно часто...
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|3.20, Аноним (20), 17:28, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За пределами РФ до сих пор под вендой работают. Что мешало под неё этот Окуляр собрать — загадка.
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|4.31, Онан сын Иуды (?), 18:33, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть 100% гарантии, что винда в РФ продолжит работать в случае, ну, скажем так, чрезвычайных обстоятельств?
А то были такие платёжные системы, Visa, MasterCard и PayPal назывались...
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|6.38, Онан сын Иуды (?), 19:08, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так-то да, но тут видимо расчёт именно на такой вот кризисный случай применения.
К тому же опыт иранских ядерщиков подтверждает, что с виндой дела лучше не иметь.
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|2.19, Аноним (19), 17:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может быть нам не только подписи, а исправления ошибок.
Например okular не может пометки к pdf документу делать на русском
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|2.22, ivan1986 (?), 17:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Никому, кроме тех кто с российским гос компаниями работает.
Поэтому они пишут эти реквесты а их посылают в пешее эротическое
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|1.17, Аноним (17), 17:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редкий пример не опакечивания чужого кода с наклеиванием собственных шильдиков для участия в госзакупках, а таки нормального решения локальной существующей проблемы (невозможность графически, мышкой али стилусом подписать pdf документ в linux), пока не замарали себя пожелаем успеха и платящих клиентов
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|2.21, Kuromi (ok), 17:29, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подпись стилусом это фиксимиле, тут речь о цифровой подписи.
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|2.44, Аноним (44), 19:40, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в чём проблема использовать для этого редактор pdf? если речь про рукописную подпись
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|2.27, Бывалый смузихлёб (?), 18:10, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Окуляр ГОСТ является ответвлением от просмотрщика документов Okular, развиваемого проектом KDE
Невероятно, но это просто транслитерация с исходного названия, все вопросы к кедам
Или "это другое" ?
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|2.36, Аноним (36), 19:01, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужна картинка, где смузихлеб морщится от Окуляра и восторгается Okular.
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|3.32, Вервер (?), 18:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как это кому? Как минимум - мне. А если подумать, то порт для Фри будет нелишним для всех её пользователей в России. Вроде как исторически сложилось (читал где-то раньше), что у нас тут в России и в СНГ повышенный процент пользователей этой системы. Да и в принципе, по своему опыту программирования знаю, что порт под другое окружение - очень положительно влияет на универсальность и чистоту и опрятность кода.
Так что со всех сторон сплошные плюсы.
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|2.48, kawaii_girl (ok), 19:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да с названиями у импортозамещенной продукции как всегда не очень) А с дизайном все еще хуже)
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|2.50, Аноним (50), 19:47, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Вы ее видело? Посмотри - для личного бесплатно - как нужно интерфейсы делать.
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|1.41, Аноним (41), 19:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давайте еще:
ls ГОСТ 21.11.70.22, cp ГОСТ 21.11.70.22, mv ГОСТ 21.11.70.22, ln ГОСТ 21.11.70.22, mkdir ГОСТ 21.11.70.22, cat ГОСТ 21.11.70.22, du ГОСТ 21.11.70.22, pwd ГОСТ 21.11.70.22, id ГОСТ 21.11.70.22, echo ГОСТ 21.11.70.22, dd ГОСТ 21.11.70.22, alias ГОСТ 21.11.70.22...
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|1.45, Аноним (45), 19:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для кого OpenSource, а для кого мать родная! Освоение гос.бюджета идёт полным ходом. :)
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