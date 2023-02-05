The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Учреждён Фонд устойчивого развития открытого и свободного ПО

05.02.2023 08:42

Некоммерческая организация Open Technology Fund, способствующая развитию технологий для обеспечения свободы общения и противостояния цензуре в интернете, объявила о создании Фонда устойчивого развития открытого и свободного ПО (Free and Open Source Software (FOSS) Sustainability Fund). Отмечается, что несмотря на важность роли, которую открытое ПО играет в интернете, открытые проекты испытывают недофинансирование и проблемы с поддержкой.

Целью создания нового фонда является гарантирование получения открытыми проектами ресурсов и поддержки, необходимых для сопровождения и поддержания безопасности критически важных инструментов. Об участии в формирования фонда заявили такие компании, как GitHub, Okta, Omidyar Network и Schmidt Futures. Правила выбора проектов для финансирования пока не опубликованы, нуждающимся в ресурсах разработчикам и лидерам проектов предлагается напрямую связаться с представителем фонда.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opentech.fund/news...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58604-opentech
Ключевые слова: opentech
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В уставе есть про инклюзивность и разнообразие?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:22, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты из тех, кому это важно? Может лучше займёшься чем-то полезным?
     

  • 1.15, Устин (ok), 09:13, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Интересно, а они против любой цензуры, или только кого надо цензуры?) То есть, у кого меньше денег - цензура, а у кого больше - частная дискриминация и вообще другое, вы не понимаете)
    В любом случае рад очередному ручейку денег в СПО.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 09:23, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи мне любой фонд открытого по, который кого надо цензурит
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 09:46, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Столлмана не зацензурит
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:32, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже зацензурили и пустили под извинитистан. И даже сбрасывали с должности разок.
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:23, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >а они против любой цензуры, или только кого надо цензуры?)

    зришь в корень, походу просто сделали кормушку для СПО у которых еще не окреп вектор нейтральности, так сказать поставят на прикорм, чтобы когда надо кидали камни куда нужно.

    USAGM --> OTF --> FOSS

    на верхушку айсберга "Агентство США по глобальным медиа"(USAGM) с прямым финансированием от Конгресса США, у которых одной из главных целей это принести "свободу" в Iran, China, Russia, and North Korea.

     
     
  • 3.37, dannyD (?), 10:59, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    есть хорошая игра "найди северную корею"

    https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/712130main_8246931247_e60f3c09

     
     
  • 4.38, Аноним (34), 11:19, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как говорится, самый страшный враг это тот которого не видно
     
     
  • 5.39, dannyD (?), 11:52, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "мозгов не видно, но когда их нет - заметно" (с)
     
     
  • 6.40, Аноним (34), 12:04, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас что-то атрофировалось
     
  • 6.47, Аноним (47), 13:04, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно заметно... ;)
     
  • 4.41, Анонус (?), 12:04, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ого. Удивительное открытие. Оказывается если банда богатых подлецов травит одну маленькую страну - эта страна начинает жить хуже.
     
     
  • 5.44, Lludd map Beli Mawr (?), 12:45, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нуну это не пухлик всю еду съел - это подлые дяди-капиталисты ему в рот засунули под дулами автоматов.

    а если серьёзно, то я заметил, что красньенькие всегда разговаривают каким-то вычурным языком. такое ощущение, что для красненьких агитаторов на форумах русский язык - не родной. привет винни-пуху на шарике, кстати.

     

  • 1.26, Аноним (26), 09:44, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что-то слишком много фондов расплодилось... Кто работать-то будет?!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это отличная работа: делаешь асё то же самое, но у налоговой меньше вопросов...
     

  • 1.28, Аноним (26), 09:46, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для сопровождения и поддержания безопасности критически важных инструментов

    Вангую, что "критически важные" окажутся у шапки, гугла и микрософта.

     
     
  • 2.45, Lludd map Beli Mawr (?), 12:46, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто денег дал - тот и решает что критически важно, а что не важно. их фонд - имеют право
     

  • 1.29, Аноним (29), 09:48, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > FOSS Sustainability Fund

    Это что б уже существующее сокращение FSF перекрыть?

     
     
  • 2.46, Адмирал Майкл Родже (?), 12:57, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компетентные ведомства США используют различные инструменты влияния на отрасли, имеющие ключевое значение для экономики и обороны США.
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:18, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели бы - давно бы уже на крипту перешли. Хостинг между прочим можно криптой оплачивать. Многие кошельки и майнеры и есть опенсорс.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру