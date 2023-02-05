Учреждён Фонд устойчивого развития открытого и свободного ПО

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|2.24, Аноним (24), 09:22, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты из тех, кому это важно? Может лучше займёшься чем-то полезным?
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|1.15, Устин (ok), 09:13, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Интересно, а они против любой цензуры, или только кого надо цензуры?) То есть, у кого меньше денег - цензура, а у кого больше - частная дискриминация и вообще другое, вы не понимаете)
В любом случае рад очередному ручейку денег в СПО.
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|4.35, Аноним (35), 10:32, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже зацензурили и пустили под извинитистан. И даже сбрасывали с должности разок.
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|2.34, Аноним (34), 10:23, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>а они против любой цензуры, или только кого надо цензуры?)
зришь в корень, походу просто сделали кормушку для СПО у которых еще не окреп вектор нейтральности, так сказать поставят на прикорм, чтобы когда надо кидали камни куда нужно.
USAGM --> OTF --> FOSS
на верхушку айсберга "Агентство США по глобальным медиа"(USAGM) с прямым финансированием от Конгресса США, у которых одной из главных целей это принести "свободу" в Iran, China, Russia, and North Korea.
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|4.41, Анонус (?), 12:04, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ого. Удивительное открытие. Оказывается если банда богатых подлецов травит одну маленькую страну - эта страна начинает жить хуже.
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|5.44, Lludd map Beli Mawr (?), 12:45, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нуну это не пухлик всю еду съел - это подлые дяди-капиталисты ему в рот засунули под дулами автоматов.
а если серьёзно, то я заметил, что красньенькие всегда разговаривают каким-то вычурным языком. такое ощущение, что для красненьких агитаторов на форумах русский язык - не родной. привет винни-пуху на шарике, кстати.
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|2.30, Аноним (30), 09:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это отличная работа: делаешь асё то же самое, но у налоговой меньше вопросов...
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|1.28, Аноним (26), 09:46, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> для сопровождения и поддержания безопасности критически важных инструментов
Вангую, что "критически важные" окажутся у шапки, гугла и микрософта.
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|1.29, Аноним (29), 09:48, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> FOSS Sustainability Fund
Это что б уже существующее сокращение FSF перекрыть?
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|2.46, Адмирал Майкл Родже (?), 12:57, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компетентные ведомства США используют различные инструменты влияния на отрасли, имеющие ключевое значение для экономики и обороны США.
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|1.42, Аноним (42), 12:18, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотели бы - давно бы уже на крипту перешли. Хостинг между прочим можно криптой оплачивать. Многие кошельки и майнеры и есть опенсорс.
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