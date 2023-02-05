Учреждён Фонд устойчивого развития открытого и свободного ПО

Некоммерческая организация Open Technology Fund, способствующая развитию технологий для обеспечения свободы общения и противостояния цензуре в интернете, объявила о создании Фонда устойчивого развития открытого и свободного ПО (Free and Open Source Software (FOSS) Sustainability Fund). Отмечается, что несмотря на важность роли, которую открытое ПО играет в интернете, открытые проекты испытывают недофинансирование и проблемы с поддержкой.

Целью создания нового фонда является гарантирование получения открытыми проектами ресурсов и поддержки, необходимых для сопровождения и поддержания безопасности критически важных инструментов. Об участии в формирования фонда заявили такие компании, как GitHub, Okta, Omidyar Network и Schmidt Futures. Правила выбора проектов для финансирования пока не опубликованы, нуждающимся в ресурсах разработчикам и лидерам проектов предлагается напрямую связаться с представителем фонда.



