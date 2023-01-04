Вышла новая LTS-версия менеджера состояния Reatom

Вышла новая LTS-версия Reatom 3, менеджера состояния для веб-приложений, работающих по модели Flux. Проект может применяться в качестве альтернативы Redux. В новой ветке поменялось практически все, кроме ключевых принципов: работа в выделенном глобальном контексте и разделение на чистые вычисления и побочные эффекты (side-effect) для облегчения тестирования, разделение на атомы (atoms) и действия (actions) для DCI-подобного описания логики. Код написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT. Нововведения: Более проактивная и дружелюбная политика развития экосистемы, более десятка новых пакетов, скрипт для старта нового пакета.

Пакет для обработки асинхронных запросов, добавления к ним мета статусов, кеширования, перезапросов.

Агресивный механизм группировки вызовов (batching), позволяющий обновлять атомы и вызывать действия (actions) внутри других атомов и действий.

Публичная возможность планировать откаты состояния (rollback), при необходимости сделать побочный эффект (side-effect) в чистой функции.

Возможность динамически подписываться на атомы: по условия или по изменяемому списку атомов.

Возможность связывать действия для FRP-подобной логики (Functional Reactive Programming).

Lifecycle-хуки позволяют описывать более изолированные логические модули в стиле акторов.

Пакет для логирования.

Новый сайт документации reatom.dev.







