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Вышла новая LTS-версия менеджера состояния Reatom

04.01.2023 07:02

Вышла новая LTS-версия Reatom 3, менеджера состояния для веб-приложений, работающих по модели Flux. Проект может применяться в качестве альтернативы Redux. В новой ветке поменялось практически все, кроме ключевых принципов: работа в выделенном глобальном контексте и разделение на чистые вычисления и побочные эффекты (side-effect) для облегчения тестирования, разделение на атомы (atoms) и действия (actions) для DCI-подобного описания логики. Код написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

Нововведения:

  • Более проактивная и дружелюбная политика развития экосистемы, более десятка новых пакетов, скрипт для старта нового пакета.
  • Пакет для обработки асинхронных запросов, добавления к ним мета статусов, кеширования, перезапросов.
  • Агресивный механизм группировки вызовов (batching), позволяющий обновлять атомы и вызывать действия (actions) внутри других атомов и действий.
  • Публичная возможность планировать откаты состояния (rollback), при необходимости сделать побочный эффект (side-effect) в чистой функции.
  • Возможность динамически подписываться на атомы: по условия или по изменяемому списку атомов.
  • Возможность связывать действия для FRP-подобной логики (Functional Reactive Programming).
  • Lifecycle-хуки позволяют описывать более изолированные логические модули в стиле акторов.
  • Пакет для логирования.
  • Новый сайт документации reatom.dev.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.reatom.dev...)
  2. OpenNews: Вышел менеджер состояний Reatom 1.0, позиционируемый как альтернатива Redux
  3. Знакомство c Reatom
Автор новости: artalar
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58428-reatom
Ключевые слова: reatom, react
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Анонимно (ok), 08:24, 04/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Годно?
     
     
  • 3, Иваня (?), 08:49, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:05, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     

  • 5, Аноним (5), 09:07, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Очередной стейт-менеджер. После всех этих redux, jotai и recoil, глотком свежего воздуха является MobX. Он добавляет реакту то, чего в нем никогда и не было -- реактивности.
     

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