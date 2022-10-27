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Выпуск операционной системы ToaruOS 2.1

27.10.2022 21:06

Опубликован выпуск Unix-подобной операционной системы ToaruOS 2.1, написанной с нуля и поставляемой со своим ядром, загрузчиком, стандартной Си-библиотекой, пакетным менеджером, компонентами пространства пользователя и графическим интерфейсом с композитным оконным менеджером. Изначально проект развивался в Иллинойсском университете как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов, но затем трансформировался в отдельную операционную систему. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Для загрузки подготовлен live-образ, размером 14.4 МБ, который можно протестировать в QEMU, VMware или VirtualBox.

В основе ToaruOS лежит ядро, использующее гибридную модульную архитектуру, сочетающую монолитную основу и средства для использования загружаемых модулей, в виде которых оформлено большинство имеющихся драйверов устройств, таких как драйверы диска (PATA и ATAPI), ФС EXT2 и ISO9660, framebuffer, клавиатуры, мыши, сетевых карт (AMD PCnet FAST, Realtek RTL8139 и Intel PRO/1000), звуковых чипов (Intel AC'97), а также дополнений VirtualBox для гостевых систем. Ядро поддерживает Unix-потоки, TTY, виртуальную ФС, псевдо-ФС /proc, многопоточность, IPC, ramdisk, ptrace, разделяемую память, многозадачность и другие типовые возможности.

Cистема снабжена композитным оконным менеджером, поддерживает динамически связываемые исполняемые файлы в формате ELF, многозадачность, графический стек, может выполнять Python 3 и GCC.В качестве файловой системы применяется ext2. Загрузчик поддерживает BIOS и EFI. Сетевой стек позволяет использовать API сокетов в стиле BSD-систем и поддерживает сетевые интерфейсы, включая loopback.

Из собственных приложений выделяется похожий на Vi редактор кода Bim, который используется последние несколько лет для разработки специфичных для ToaruOS приложений, таких как файловый менеджер, эмулятор терминала, графическая панель с поддержкой виджетов, пакетный менеджер, а также библиотеки для поддержки изображений (PNG, JPEG) и TrueType-шрифтов. Для ToaruOS выполнено портирование таких программ, как Vim, GCC, Binutils, FreeType, MuPDF, SDL, Cairo, Doom, Quake, Super Nintendo emulator, Bochs и т.п.

Проектом также развивается собственный динамический язык программирования Kuroko, рассчитанный на замену Python при разработке утилит и пользовательских приложений для системы. Язык по синтаксису напоминает Python (позиционируется как сокращённый диалект Python с явным определением переменных) и отличается очень компактной реализацией. Поддерживается компиляция и интерпретация байткода. Интерпретатор байткода предоставляет сборщик мусора, поддерживает многопоточность без применения глобальной блокировки. Компилятор и интерпретатор могут быть собраны в форме небольшой разделяемой библиотеки (~500КБ), интегрируемой с другими программами и расширяемой через C API. Кроме ToaruOS язык может использоваться в Linux, macOS, Windows и запускаться в браузерах с поддержкой WebAssembly.

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка архитектуры AArch64 (ARMv8), в том числе с экспериментальной возможностью использования ToaruOS на плате Raspberry Pi 400 и в эмуляторе QEMU.
  • Переработана обработка и передача сигналов процессам в пространстве пользователя. Реализованы вызовы sigaction, sigprocmask, sigwait и sigsuspend.
  • Улучшено управление памятью в пространстве пользователя. Добавлен системный вызов munmap.
  • В композитном менеджере реализован эффект размытия и переработана обработка событий при изменении размера окна.
  • Улучшена отрисовка терминала, реализована отложенная отрисовка и добавлен кэш глифов для шрифтов TrueType.
  • Расширены возможности компоновщика.
  • Добавлены механизмы для установки часов, в том числе реализован системный вызов settimeofday и расширены возможности утилиты date.
  • Улучшен сетевой стек. В утилиту ifconfig добавлена поддержка установки адресов IPv4 и настроек маршрутизации. Обеспечена работа сокетов ICMP. Добавлена поддержка функции recvfrom для сокетов UDP и ICMP.
  • В загрузчике добавлена возможность работы с USB-клавиатурами.
  • В контекстное меню файлового менеджера добавлен пункт для удаления файлов.
  • Улучшено отображение графиков в системном мониторе.
  • Добавлена утилита grep с поддержкой регулярных выражений.
  • Улучшен вывод команды ps (добавлены дополнительные столбцы).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/klange/toar...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 2.0
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 1.14 и языка программирования Kuroko 1.1
  4. OpenNews: Выпуск независимой операционной системы ToaruOS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57995-toaruos
Ключевые слова: toaruos
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Хоть кто-то делает по-настоящему "легкую" ОС. А не все вот эти "ОС для древних ПК, весит 4 Тб, не менее 16 Гб ОЗУ и 200 Гб на SSD диске" )
     
     
  • 2.9, Alexey Ivanov (?), 00:14, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как только на такую легкую ОС устанавливается и запускается electron приложение то о легкости можно забыть.
     
     
  • 3.16, Avririon (ok), 01:11, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы на операционку уже бомбить не хочется.
     

  • 1.2, Kuromi (ok), 23:17, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит симпотично, но поддержка только PATA и ext2 намекает.

    Хотя забавно что исследователи добились больших успехов чем разработчки пресловутой РусОС

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 02:10, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    намекает, что ты должен подключится к проекту
     
  • 2.23, Смузихлёб (ok), 02:43, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пишется в виртуалке для виртуалки.
     
  • 2.26, Аноним (26), 03:10, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ее делает один челик, безработный, депрессивный, японский интроверт. Ты хочешь чтоб он весь линукс затащил в пет проект ?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 03:14, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насчет японского сомневаюсь, возможно шифруется чтоб никто не знал что он сидит в одной из депрессивных постоветских стран кстати, возможно даже и из россии хотя одно время казалось что из украины, житомерский осекодер если вы понимаете о чем я.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:19, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, это вам не очередной дристр убунту сделать.
     
  • 1.4, Аноним (3), 23:25, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    14Mb, офигеть круто
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:55, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а могли бы докторскую писать и патенты патентовать где-нибудь в северной азии
     

  • 1.5, Аноним (-), 23:44, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сейчас юникс совместимость ничего не решает, нужна совместимость с systemd (и dbus и прочей компанией).
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:18, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >нужна совместимость с systemd

    Нужна кому? Мне не нужна. Анонимам нужна?

     
     
  • 3.17, Аноним (-), 01:16, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он тонко намекает на куроко.
     

  • 1.6, rvs2016 (ok), 23:53, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Композитный оконный менеджер" похож на Гнома.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:19, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда уже скорее gnome похож на macos.
     

  • 1.7, denispopov (?), 00:02, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои то хоть нескучные?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:23, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, советские из газет.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:05, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там даже дум с квакой работает.... (их установить из пм можно)
     
  • 1.12, Аноним (10), 00:20, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И обои вроде не скучные
     
  • 1.14, Дениска Попов (?), 00:54, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    моя школа
     
  • 1.18, Alexey Torgashin (?), 01:47, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне пришла такая мысля. Нужность ОС можно немного-примерно увидеть по портированию на нее FreePascal (и Лазарус потом подтянется). Например даже такие мелкие ОСи как DragonflyBSD / NetBSD, имеют FPC. Да и даже такая мелкая карапузина как Haiku, тоже имеет (но там багованная поддержка Qt5 пока что). А вот эта вот Тоару - пока ноль. Может в любую секунду найтись ентузиаст конечно который начнет. А может и не найтись. Пока ноль. Обнулёнышь.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 02:11, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    нужность ос... сперва ответь, а ты кому нужен
     
  • 2.24, Смузихлёб (ok), 02:48, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FreePascal

    Паскаль хорош для своего времени. Сейчас бесполезен если пишешь что-то серьезнее, чем однопоточное однопроцессорное приложение без асинхронного кода. Прошлой осенью писал на Turbo Pascal бота для телеграм под MS-DOS.

     
     
  • 3.28, Вы забыли заполнить поле Name (?), 03:22, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> FreePascal
    > Паскаль хорош для своего времени. Сейчас бесполезен если пишешь что-то серьезнее, чем
    > однопоточное однопроцессорное приложение без асинхронного кода. Прошлой осенью писал
    > на Turbo Pascal бота для телеграм под MS-DOS.

    Ты был хорош для своего времени, когда умничал в школе после уроков. Но тут серьезные дяди понимают, что ты дно.

     

  • 1.20, rvs2016 (ok), 02:11, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В утилиту ifconfig добавлена поддержка
    > установки адресов IPv4
    > и настроек маршрутизации

    Настройки маршрутизации в утилиту ifconfig?
    Всегда ж для этого применялась программа route.

     
     
  • 2.25, coocos (?), 02:52, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OpenBSD управление файфаем через ifconfig и не жалуются.
     

  • 1.22, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:12, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Си

    Вот! А растоманы не шмогли.

     
  • 1.29, Какаянахренразница (ok), 03:34, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не POSIX-совместимая. Жаль.
     
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