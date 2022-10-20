Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – я

2.3 , Turbid ( ?? ), 09:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вы про Linux и весь OpenSource?

3.7 , Аноним ( - ), 09:20, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ну в этот монолитный легаси хоть корпорации вкладываются

да и в попенсорсе один-два проекта найдется более-менее внятных

главное помнить что там никто никому ничего не должен, со всеми вытекающими

4.20 , rshadow ( ok ), 11:29, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы уже определитесь: вкладываются корпорации, продавая опенсорс продукты и поддержку. Или никто никому ничего не должен. По факту конечно имеем весь спектр услуг. От топовых, до поделок васи пупкина. Что в принципе аналогично проприетарщине, но ос лучше.

2.4 , Онаним. ( ? ), 09:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Полно народу разворачивало и разворачивает, но да, тебе - мимо.

3.6 , Аноним ( - ), 09:18, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – я не про народ говорил а про бизнес, тыковкой работай своей лучше, читай и вникай что написано

4.12 , Онаним. ( ? ), 09:41, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, бизнес у вас это типа какая-то божественная субстанция, люди не при чём?

3.21 , Аноним ( - ), 11:49, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а чё, шарик, примеры конкретные будут или вппцнетным скуляжём ограничимся, как обычно?

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:24, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не все такие упоротые, как некоторые :) https://www.sangoma.com/products/network-connectivity/voip-gateways/

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:11, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Купи, чтобы получить что-то такое же, но только за деньги и ты будешь труЪ"

Даже не будем про зонды и прочие прелести клозесорса (бизнес, ага)...

Классная философия!

2.16 , Додо ( ? ), 10:32, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В одном такси, где я работал, распределённый колл-центр с операторами в нескольких городах работал именно через Asterisk. Работало довольно неплохо, имелась интеграция с бэкендом (запросы от Asterisk для получения данных, запросы в Asterisk для отзвонов и изменения очередей), разговор осуществлялся через WebRTC со страницы оператора (чтобы можно было сразу увидеть заказы по номеру телефона звонившего).

2.17 , InuYasha ( ?? ), 10:52, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – средних размеров b2b интернет-провайдер его использует уже с десяток лет

3.19 , bOOster ( ok ), 11:15, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, пользует не бизнес. А астериск прям пользует в одно место бизнес..

