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Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20

20.10.2022 08:42

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 20, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 20 отнесён к категории выпусков с расширенной поддержкой (LTS), обновления для которого будут выпускаться в течение пяти лет вместо свойственных для обычных выпусков двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 18 продлится до октября 2025 года, а ветки Asterisk 16 до октября 2023 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения в Asterisk 20:

  • Добавлен тестовый фреймворк, позволяющий проверять корректность обработки команд внешними процессами.
  • В модуле res_pjsip реализована поддержка перезагрузки ключей и сертификатов TLS.
  • Добавлены дополнительные опции инициирования передачи, например, для воспроизведения собственного приглашения или установки расширений.
  • В AMI (Asterisk Manager Interface) добавлена возможность глобального отключения определённых событий (в секции [general] файла конфигурации появилась директива disabledevents). Реализовано новое событие DeadlockStart, генерируемое при определении взаимной блокировки. Добавлено действие DBPrefixGet для извлечения из БД всех ключей, начинающихся с заданного префикса.
  • В CLI добавлена команда "dialplan eval function" для запуска функций обработки вызовов (dialplan) и команда "module refresh" для перезагрузки модулей.
  • Добавлено приложение pbx helper для упрощения поиска и запуска других приложений по имени.
  • Добавлена функция EXPORT для записи переменных и функций для других каналов. Добавлены новые строковые функции TRIM, LTRIM и RTRIM.
  • В детектор наличия автоответчика (AMD) добавлена возможность воспроизведения в ответ произвольного звукового файла.
  • В приложения Bridge и BridgeWait добавлена возможность не отвечать на канал до объединения каналов мостом.
  • В приложение для голосовой почты (app_voicemail) добавлена опция для защиты сообщений от удаления.
  • Добавлена функция скремблирования звука (для защиты от прослушивания).
  • Расширены средства для определения местоположения (res_geolocation).
  • В приложение app_queue добавлена поддержка воспроизведения музыки при удержании вызова.
  • В модуль res_parking добавлена опция для переопределения в dialplan музыки, воспроизводимой во время удержания вызова.
  • В приложение app_confbridge добавлена опция end_marked_any для отключения пользователей от конференции после выхода любого помеченного пользователя.
  • Добавлена опция hear_own_join_sound для отключения отдельному пользователю звуковой индикации подсоединения к вызову.
  • Предоставлена возможность отключения CDR (Call Detail Record) по умолчанию для новых каналов.
  • Добавлено приложение ReceiveText для приёма текста, выполняющее функцию противоположную приложению SendText.
  • Добавлена функция для разбора JSON.
  • Добавлено приложение SendMF для отправки произвольного многочастотного сигнала (R1 MF, Multi-Frequency) в любой канал.
  • Добавлен модуль ToneScan для определения сигналов (тональный набор, сигнал занято, ответ модема, информационные сигналы (Special Information Tones) и т.п.).
  • Удалены приложения, ранее объявленные устаревшими: muted, conf2ael.
  • Удалены модули, ранее объявленные устаревшими: res_config_sqlite, chan_vpb, chan_misdn, chan_nbs, chan_phone, chan_oss, cdr_syslog, app_dahdiras, app_nbscat, app_image, app_url, app_fax, app_ices, app_mysql, cdr_mysql.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.asterisk.org/aster...)
  2. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 19 и дистрибутива FreePBX 16
  3. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
  4. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  5. OpenNews: Уязвимость в Asterisk, позволяющая перенаправить RTP-поток
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз VoIP-сервера GNU SIP Witch 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57947-asterisk
Ключевые слова: asterisk, pbx, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:04, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    кто-то рискнёт на этом разворачивать свой бизнес? если нет то мимо, без серьёзных бабок просто поиграться рэдайам дабы потешить своё раздутое ЧСВ
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:07, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    я
     
  • 2.3, Turbid (??), 09:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про Linux и весь OpenSource?
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 09:20, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ну в этот монолитный легаси хоть корпорации вкладываются
    да и в попенсорсе один-два проекта найдется более-менее внятных
    главное помнить что там никто никому ничего не должен, со всеми вытекающими
     
     
  • 4.20, rshadow (ok), 11:29, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уже определитесь: вкладываются корпорации, продавая опенсорс продукты и поддержку. Или никто никому ничего не должен.

    По факту конечно имеем весь спектр услуг. От топовых, до поделок васи пупкина. Что в принципе аналогично проприетарщине, но ос лучше.

     
  • 2.4, Онаним. (?), 09:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полно народу разворачивало и разворачивает, но да, тебе - мимо.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 09:18, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    я не про народ говорил а про бизнес, тыковкой работай своей лучше, читай и вникай что написано
     
     
  • 4.12, Онаним. (?), 09:41, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, бизнес у вас это типа какая-то божественная субстанция, люди не при чём?
     
  • 3.21, Аноним (-), 11:49, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чё, шарик, примеры конкретные будут или вппцнетным скуляжём ограничимся, как обычно?
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:24, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не все такие упоротые, как некоторые :)

    https://www.sangoma.com/products/network-connectivity/voip-gateways/

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:11, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Купи, чтобы получить что-то такое же, но только за деньги и ты будешь труЪ"
    Даже не будем про зонды и прочие прелести клозесорса (бизнес, ага)...
    Классная философия!
     
  • 2.16, Додо (?), 10:32, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В одном такси, где я работал, распределённый колл-центр с операторами в нескольких городах работал именно через Asterisk. Работало довольно неплохо, имелась интеграция с бэкендом (запросы от Asterisk для получения данных, запросы в Asterisk для отзвонов и изменения очередей), разговор осуществлялся через WebRTC со страницы оператора (чтобы можно было сразу увидеть заказы по номеру телефона звонившего).
     
  • 2.17, InuYasha (??), 10:52, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    средних размеров b2b интернет-провайдер его использует уже с десяток лет
     
     
  • 3.19, bOOster (ok), 11:15, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, пользует не бизнес. А астериск прям пользует в одно место бизнес..
     

  • 1.18, bOOster (ok), 11:09, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После того как распробовал FreeSWITCH - Asterisk такой корявой/костыльной поделкой кажется что упаси меня господь с ним связываться более.
     

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