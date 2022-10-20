Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20

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|1.1, Аноним (-), 09:04, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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кто-то рискнёт на этом разворачивать свой бизнес? если нет то мимо, без серьёзных бабок просто поиграться рэдайам дабы потешить своё раздутое ЧСВ
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|3.7, Аноним (-), 09:20, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ну в этот монолитный легаси хоть корпорации вкладываются
да и в попенсорсе один-два проекта найдется более-менее внятных
главное помнить что там никто никому ничего не должен, со всеми вытекающими
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|4.20, rshadow (ok), 11:29, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы уже определитесь: вкладываются корпорации, продавая опенсорс продукты и поддержку. Или никто никому ничего не должен.
По факту конечно имеем весь спектр услуг. От топовых, до поделок васи пупкина. Что в принципе аналогично проприетарщине, но ос лучше.
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|2.4, Онаним. (?), 09:13, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Полно народу разворачивало и разворачивает, но да, тебе - мимо.
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|3.6, Аноним (-), 09:18, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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я не про народ говорил а про бизнес, тыковкой работай своей лучше, читай и вникай что написано
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|4.12, Онаним. (?), 09:41, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, бизнес у вас это типа какая-то божественная субстанция, люди не при чём?
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|3.21, Аноним (-), 11:49, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а чё, шарик, примеры конкретные будут или вппцнетным скуляжём ограничимся, как обычно?
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|2.15, Аноним (15), 10:11, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Купи, чтобы получить что-то такое же, но только за деньги и ты будешь труЪ"
Даже не будем про зонды и прочие прелести клозесорса (бизнес, ага)...
Классная философия!
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|2.16, Додо (?), 10:32, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В одном такси, где я работал, распределённый колл-центр с операторами в нескольких городах работал именно через Asterisk. Работало довольно неплохо, имелась интеграция с бэкендом (запросы от Asterisk для получения данных, запросы в Asterisk для отзвонов и изменения очередей), разговор осуществлялся через WebRTC со страницы оператора (чтобы можно было сразу увидеть заказы по номеру телефона звонившего).
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|2.17, InuYasha (??), 10:52, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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средних размеров b2b интернет-провайдер его использует уже с десяток лет
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|3.19, bOOster (ok), 11:15, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, пользует не бизнес. А астериск прям пользует в одно место бизнес..
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|1.18, bOOster (ok), 11:09, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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После того как распробовал FreeSWITCH - Asterisk такой корявой/костыльной поделкой кажется что упаси меня господь с ним связываться более.
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