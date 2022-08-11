Microsoft открыл библиотеку Emoji

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|1.1, FreeStyler (ok), 20:49, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У васапа самые классные. Но всё же колобкофф иногда не хватает. Сделал из некоторых стикеры, но это всё же не то, нужно встраиваемые в текст, как в qip'е было
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|1.3, trolleybus (?), 21:00, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> I know, and I’d personally love to but due to (legal speak, legal speak, legal speak), we can’t open-source trademarks. For the same reason, our country flags, video game, and technologist emoji also won’t be available.
эм, а с каких это пор флаги государств стали торговыми марками? я что-то пропустил?
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|1.5, Шарп (ok), 21:01, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Абсолютно отвратительные эмоджи. По работе использую MS Teams и там встроены вот эти колобки. Каждый раз плююсь. А вот в телеге хорошие.
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|1.6, Михрютка (ok), 21:01, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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когда там поддержку букв из юникода уберут уже?
а то мракобесие какое-то - на дворе 21 век, а некоторые👏все👏еще👏используют👏для👏переписки👏буквы👏
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|1.7, Sluggard (ok), 21:04, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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После такого шага MS явно становится лидером движения СПО. Мы так надеялись, и вот свершилось.
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