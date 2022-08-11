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Microsoft открыл библиотеку Emoji

11.08.2022 20:42

Компания Microsoft опубликовала библиотеку Emoji, включающую более полутора тысяч значков, доступных в различных представлениях (3D, многоцветные, плоские, высококонтрастные). Содержимое библиотеки соответствует новому набору Emoji, предложенному пользователям Windows 11 в прошлом году, дополненному 3D-вариантами значков. Библиотека открыта под лицензией MIT, позволяющей создавать производные работы и использовать значки в своих продуктах.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/microsoft-d...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57627-emoji
Ключевые слова: emoji, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FreeStyler (ok), 20:49, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У васапа самые классные. Но всё же колобкофф иногда не хватает. Сделал из некоторых стикеры, но это всё же не то, нужно встраиваемые в текст, как в qip'е было
     
  • 1.3, trolleybus (?), 21:00, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > I know, and I’d personally love to but due to (legal speak, legal speak, legal speak), we can’t open-source trademarks. For the same reason, our country flags, video game, and technologist emoji also won’t be available.

    эм, а с каких это пор флаги государств стали торговыми марками? я что-то пропустил?

     
  • 1.4, keydon (ok), 21:01, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Колобки были лучше
     
  • 1.5, Шарп (ok), 21:01, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Абсолютно отвратительные эмоджи. По работе использую MS Teams и там встроены вот эти колобки. Каждый раз плююсь. А вот в телеге хорошие.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:09, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перерисованные колобки норм https://tlgrm.ru/stickers/HDKolobok, а пиксельные фиговые.
     

  • 1.6, Михрютка (ok), 21:01, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    когда там поддержку букв из юникода уберут уже?

    а то мракобесие какое-то - на дворе 21 век, а некоторые👏все👏еще👏используют👏для👏переписки👏буквы👏

     
  • 1.7, Sluggard (ok), 21:04, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После такого шага MS явно становится лидером движения СПО. Мы так надеялись, и вот свершилось.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 21:09, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне было пофиг.
     
     
  • 3.12, Sluggard (ok), 21:12, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не настоящий индеец.


     
  • 2.13, Михрютка (ok), 21:15, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без бородатой эмодзи с магнитным диском над головой незачод
     

  • 1.11, Ананоним (?), 21:12, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плавно переводят на иероглифы.
     
  • 1.16, Ананям (?), 21:28, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    🪟-😄😎👍 🐧-😐🤮👎🏻
     
  • 1.20, Аноним (20), 21:41, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Словно обычные эмодзи облили фиолетовым.
     

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