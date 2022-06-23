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Утилита, превращающая обычные браузеры на основе Firefox в Developer Edition

23.06.2022 20:01

В виду несогласия с политикой Mozilla и дистрибутивов не распространять сборки Firefox, имеющие незаблокированные возможности установки неподписанных дополнений и использования API WebExtensions Experiments, был разработан инструмент, поеобразующий обычные сборки Firefox в вариант "Developer Edition", допускающий использование дополнений без цифровой подписи.

Разработка инструмента была облегчена тем, что нужная функциональность в Firefox реализована в коде на ECMAScript и входит в состав любого варианта Firefox, но включается во время выполнения кода в зависимости от установленных значений констант. Константы ("MOZ_DEV_EDITION", "MOZ_REQUIRE_SIGNING") определяются в одном файле ("modules/addons/AddonSettings.jsm"), который находится в zip-архиве "/usr/lib/firefox/omni.ja".

Соответственно, предложенная утилита парсит нужный файл с помощью esprima-python, патчит AST, и сериализует с помощью jscodegen.py. Работа с форматом zip производится с помощью libzip.py - биндингов к libzip. Указанные библиотеки рекомендуется установить вручную из git.

Также можно отметить скрипт unpin.py, который позволяет отвязать ограничения "{", "==" и "~=" на версии зависимостей в предсобранном пакете формата wheel, используемом многими разработчиками, что позволяет избежать их автоматического даунгрейда при установке нужного пакета через pip при настройках по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KOLANICH-to...)
Автор новости: KOLANICH
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57398-firefox
Ключевые слова: firefox, extention, patch
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:57, 23/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Какое-то оченб странное нинyжно :)
     
  • 2, InuYasha (??), 20:59, 23/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Because we are... https://www.youtube.com/watch?v=KMU0tzLwhbE
     
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