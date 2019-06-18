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18-19 июня состоится онлайн-конференция разработчиков открытого ПО - Админка 2022

13.06.2022 19:23

18-19 июня пройдёт онлайн-конференция "Админка" для разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом. Мероприятие открытое, некоммерческое и бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация.

На конференции планируют обсудить изменения и тенденции в разработке открытого ПО после 24 февраля, появление протестного программного обеспечения (Protestware), перспективы внедрения открытого ПО в организациях, открытые решения для сохранения конфиденциальности, защиту своих прав на открытый проект, решения для оценки уровня цензуры и связности сети, применение платформы для децентрализованных сайтов zeronet-conservancy, VPN Amnezia и создание алгоритмической музыки в Tidal Cycles.

  1. Главная ссылка к новости (https://te-st.ru/events/admink...)
  2. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.5, платформы для децентрализованных сайтов
  3. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57347-conference
Ключевые слова: conference
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Михрютка (ok), 19:49, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >>> "Админка" для разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом.

    я думал, для женщин-девопсок.

    >>> допустимость протестного программного обеспечения (Protestware)

    интересно, что для кого-то это вопрос для обсуждения. особенно на конференции с названием "Админка" (а не вопрос статьи в уголовном кодексе).

    я слишком стар для этой фуйни, наверное.

     
  • 1.2, Аноним (2), 20:03, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >протестного программного обеспечения

    Это ваши коллеги добавляли в опенсорс зловреды, срабатывающие только в РФ?

    Спасибо, ненужно вашей политоты в опенсорсе

     
     
  • 2.4, topin89 (ok), 20:44, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно или нет, а она уже тут, и давно. Почему бы и не поговорить.
     

  • 1.5, Михрютка (ok), 20:55, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    йой, да там в программе вообще волшебное

    13:25-14:10 — воркшоп: «OSINT – тренды и запросы военного времени». Дада Линделл, data scientist в Теплице социальных технологий, OSINT researcher, дата-журналист. Работал с OCCRP, ICFJ, РБК, Школой данных Кыргызстан, The Insider. Лауреат премии Data Journalism Awards 2019;

    спасибо, опеннет, за рекламу этого добра.

    кушайте, дорогие опенсосники, не обляпайтесь.

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:11, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Protestware

    wa?

     

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