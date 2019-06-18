>>> "Админка" для разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом.

я думал, для женщин-девопсок.

>>> допустимость протестного программного обеспечения (Protestware)

интересно, что для кого-то это вопрос для обсуждения. особенно на конференции с названием "Админка" (а не вопрос статьи в уголовном кодексе).

я слишком стар для этой фуйни, наверное.

